Кто и как должен обеспечивать питанием вахтовых сотрудников

Вахтовый труд регулируется гл. 47 Трудового кодекса РФ. Льготы и гарантии описаны в ст. 302 Кодекса. Но про питание здесь ничего не сказано. Вахту ещё регулирует советское Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 №794/33-82. Про питание сказано только в нём. Управляющий партнёр юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала, как и в каких случаях работодатель обязан оплачивать питание сотрудников.

По данным Росстата за 2017 год (более свежего исследования не проводили), в России около 1,5 млн человек, занятых на вахтах. И это только данные тех, кто трудоустроен официально. Интерес людей понятен: на вахте заработаешь больше, чем дома. Но условия труда здесь часто непростые. Одно радует: всех должны обеспечить жильем и питанием. Верно, не не совсем.

Трёхразовое питание

Постановление Госкомтруда СССР (п.6.1) фиксирует, что работодатель должен обеспечить вахтовиков трёхразовым горячим питанием. Другими словами, компания обязана предоставить людям еду. Но кормить ли бесплатно? Обеспечить — ещё не значит «предоставить бесплатно». Такой вывод позволяет сделать судебная практика. Например, решения Елизовского районного суда Камчатского края от 18.04.2023 N 2-14/2023 или Ленинского районного суда в Омске от 28.12.2022 N 2-4567/2022.

В одном из этих дел суд указал, что работодатель вправе заключить договор со сторонней компанией для оказания услуг питания. Главное — горячее питание должно быть, т.к. люди объективно не могут приобретать и готовить продукты. Но у них должна быть возможность покупать готовую еду. Причём закон не уточняет, как именно это сделать: организовать столовую, найти комнату для приёма пищи или поступить как-то иначе.

Есть другое правило: заменить питание денежной компенсацией нельзя. Деньги не соответствуют требованию об обеспечении питанием.

Суд может трактовать компенсацию как невыполнение обязанности предоставить трёхразовый приём пищи. Даже если в вахтовом посёлке есть магазин, это неравнозначно горячему питанию.

Такое нарушение грозит штрафом по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ до 50 тыс. рублей, спором с работником и даже коллективным трудовым спором. Худшее проявление такого конфликта — забастовка. Она разрешена по закону, и суд, вполне вероятно, встанет на сторону работников, т.к. компания не выполнила норму закона и не обеспечила их питанием, отправив работать далеко от дома. С учётом этого организовать питание можно несколькими способам: своими силами или с помощью сторонней организации.

Доставка готовой еды

Если в вахтовом посёлке есть помещение для приёма пищи, самый простой способ — заключить договор с подрядчиком и предоставлять горячее питание в «контейнерах». Организация будет привозить еду в посёлок. Сотрудники смогут покупать или получать её бесплатно. В этом случае остаётся лишь один технический нюанс: установить или увеличить число микроволновых печей, чтобы все могли разогреть еду.

Кстати, часто для такого формата берут отдельного работника, который организует питание. Он привозит еду, передаёт или продаёт сотрудникам. Но у такого сотрудника должна быть медицинская книжка, и он обязан проходить медосмотры на основании п.2 приказа Минздрава России от 18.02.2022 №90н, т.к. его трудовая функция связана с контактом с пищевыми продуктами.

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«Полевая кухня»

Другие варианты: организация «полевой кухни», договор кейтеринга или оказания услуг по приготовлению пищи. В этом случае заключается договор с подрядчиком, который будет доставлять продукты и готовить еду для сотрудников. Это распространённая практика в крупных вахтовых посёлках. Особенно удобно, если в посёлке есть место для приготовления питания.

Более того, для работодателя есть и менее затратный вариант — воспользоваться услугами аутстаффинга. Скажем, нанять поваров за свой счёт, но силами подрядчиков. Тогда не будет расходов на медосмотры и медкнижки для поваров, ведь они не являются работниками компании.

Сухой паёк

С юридической точки зрения выдача сухих пайков не противоречит законодательству. Но надо понимать, что при длительной вахте только сухое питание приведёт к ухудшению здоровья и снижению производительности. Да и сотрудники вряд ли одобрят такой вариант и начнут жаловаться. Способ хоть и менее затратный, но рекомендовать его не стану, так как не выгоден ни работодателю, ни сотрудникам.

Выездное питание

Компания вправе организовать доставку работников до места питания, если в общежитии или на вахте мало помещений, а неподалёку есть обжитая территория, жилой объект или населённый пункт. Это может быть общественная территория в ближайшем городе, например, столовая или кафе.

Подойдёт и территория другой организации: гостиница, завод, административное здание, где есть столовая. Правда, в таком случае, скорее всего, придётся менять режим работы вахтового посёлка.

Доставка до места, сбор, ожидание, обратная поездка займут немало времени. Из-за этого можно нарушить установленный режим работы вахтовиков.

Обычно на разовый приём пищи даётся один час, а изменение режима приведёт к изменению графика работы на вахте в целом. А ещё надо помнить, что при корректировке графика работодатель обязан уведомить сотрудников за два месяца до введения в действие согласно ст. 301 ТК РФ. Кроме того, заметно вырастут и финансовые затраты, связанные с перевозкой людей.

Питание собственными силами

Компания вправе нанять поваров, которые будут отвечать за приготовление, раздачу и хранение еды. Правда, тогда надо учесть ряд факторов. Потребуется проводить медосмотры и выдавать медицинские книжки таким работникам. А для новых рабочих мест нужна будет спецоценка условий труда. Да и найти такой персонал не всегда просто.

Ещё надо помнить, что должность повара у плиты есть в списке производств и профессий с вредными условиями труда, которые дают право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день, согласно Постановлению Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22. Повар имеет право минимум на семь дополнительных дней отпуска и рабочую неделю не более 36 часов (ст. 117 и 94 ТК РФ). А так как для этой должности есть льготы и гарантии, то, согласно закону, повар должен соответствовать профессиональному стандарту. Так что даже найти подходящего кандидата будет непросто, не считая финансовых затрат.

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Уборка помещений

Уборку также можно организовать своими силами или передать на аутсорсинг.

В первом варианте нужно учесть нюансы. Для таких сотрудников надо проводить спецоценку условий труда. Они должны проходить предварительные и периодические медосмотры. При этом у уборщика будет доступ к персональным вещам работников, что не исключает вероятность кражи. Но даже если кражу зафиксирует камера, уволить работника или привлечь к ответственности нельзя, пока нет приговора суда. Материальная же ответственность и вовсе не применима к уборщику. С другой стороны, сам работодатель несёт ответственность перед сотрудником, чьё имущество украли (ст. 235 ТК РФ).

Аутстаффинг отчасти закрывает риски. Например, не нужны медосмотры и спецоценка. При краже компания вправе оштрафовать и даже разорвать договор с подрядчиком. А при недовольстве качеством работы можно не подписывать акт выполненных работ. Это, кстати, более действенный инструмент, чем попытка привлечь к ответственности штатного уборщика.

Удобный вариант придётся подбирать индивидуально, учитывая условия труда и расположение конкретного вахтового посёлка. Но рассчитывать надо на среднесрочную перспективу: вряд ли условия на вахте изменятся. А поменять вариант предоставления питания сотрудникам не так-то просто. Поиск другой подрядной организации, поставщика продуктов и повара требует сил и времени. Причём, как правило, всё это лежит на плечах HR. В итоге есть риск оставить сотрудников временно без питания, что невыгодно ни им, ни компании.

Фото на обложке: pvproductions / Freepik