Кто и как должен обеспечивать питанием вахтовых сотрудников

По данным Росстата за 2017 год (более свежего исследования не проводили), в России около 1,5 млн человек, занятых на вахтах. И это только данные тех, кто трудоустроен официально. Интерес людей понятен: на вахте заработаешь больше, чем дома. Но условия труда здесь часто непростые. Одно радует: всех должны обеспечить жильем и питанием. Верно, не не совсем.
Вахтовый труд регулируется гл. 47 Трудового кодекса РФ. Льготы и гарантии описаны в ст. 302 Кодекса. Но про питание здесь ничего не сказано. Вахту ещё регулирует советское Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС и Минздрава СССР от 31.12.1987 №794/33-82. Про питание сказано только в нём. Управляющий партнёр юридической фирмы BLS Елена Кожемякина рассказала, как и в каких случаях работодатель обязан оплачивать питание сотрудников.
Трёхразовое питание
Постановление Госкомтруда СССР (п.6.1) фиксирует, что работодатель должен обеспечить вахтовиков трёхразовым горячим питанием. Другими словами, компания обязана предоставить людям еду. Но кормить ли бесплатно? Обеспечить — ещё не значит «предоставить бесплатно». Такой вывод позволяет сделать судебная практика. Например, решения Елизовского районного суда Камчатского края от 18.04.2023 N 2-14/2023 или Ленинского районного суда в Омске от 28.12.2022 N 2-4567/2022.
В одном из этих дел суд указал, что работодатель вправе заключить договор со сторонней компанией для оказания услуг питания. Главное — горячее питание должно быть, т.к. люди объективно не могут приобретать и готовить продукты. Но у них должна быть возможность покупать готовую еду. Причём закон не уточняет, как именно это сделать: организовать столовую, найти комнату для приёма пищи или поступить как-то иначе.
Есть другое правило: заменить питание денежной компенсацией нельзя. Деньги не соответствуют требованию об обеспечении питанием.
Суд может трактовать компенсацию как невыполнение обязанности предоставить трёхразовый приём пищи. Даже если в вахтовом посёлке есть магазин, это неравнозначно горячему питанию.
Такое нарушение грозит штрафом по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ до 50 тыс. рублей, спором с работником и даже коллективным трудовым спором. Худшее проявление такого конфликта — забастовка. Она разрешена по закону, и суд, вполне вероятно, встанет на сторону работников, т.к. компания не выполнила норму закона и не обеспечила их питанием, отправив работать далеко от дома. С учётом этого организовать питание можно несколькими способам: своими силами или с помощью сторонней организации.
Доставка готовой еды
Если в вахтовом посёлке есть помещение для приёма пищи, самый простой способ — заключить договор с подрядчиком и предоставлять горячее питание в «контейнерах». Организация будет привозить еду в посёлок. Сотрудники смогут покупать или получать её бесплатно. В этом случае остаётся лишь один технический нюанс: установить или увеличить число микроволновых печей, чтобы все могли разогреть еду.
Кстати, часто для такого формата берут отдельного работника, который организует питание. Он привозит еду, передаёт или продаёт сотрудникам. Но у такого сотрудника должна быть медицинская книжка, и он обязан проходить медосмотры на основании п.2 приказа Минздрава России от 18.02.2022 №90н, т.к. его трудовая функция связана с контактом с пищевыми продуктами.
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«Полевая кухня»
Другие варианты: организация «полевой кухни», договор кейтеринга или оказания услуг по приготовлению пищи. В этом случае заключается договор с подрядчиком, который будет доставлять продукты и готовить еду для сотрудников. Это распространённая практика в крупных вахтовых посёлках. Особенно удобно, если в посёлке есть место для приготовления питания.
Более того, для работодателя есть и менее затратный вариант — воспользоваться услугами аутстаффинга. Скажем, нанять поваров за свой счёт, но силами подрядчиков. Тогда не будет расходов на медосмотры и медкнижки для поваров, ведь они не являются работниками компании.
Сухой паёк
С юридической точки зрения выдача сухих пайков не противоречит законодательству. Но надо понимать, что при длительной вахте только сухое питание приведёт к ухудшению здоровья и снижению производительности. Да и сотрудники вряд ли одобрят такой вариант и начнут жаловаться. Способ хоть и менее затратный, но рекомендовать его не стану, так как не выгоден ни работодателю, ни сотрудникам.
Выездное питание
Компания вправе организовать доставку работников до места питания, если в общежитии или на вахте мало помещений, а неподалёку есть обжитая территория, жилой объект или населённый пункт. Это может быть общественная территория в ближайшем городе, например, столовая или кафе.
Подойдёт и территория другой организации: гостиница, завод, административное здание, где есть столовая. Правда, в таком случае, скорее всего, придётся менять режим работы вахтового посёлка.
Доставка до места, сбор, ожидание, обратная поездка займут немало времени. Из-за этого можно нарушить установленный режим работы вахтовиков.
Обычно на разовый приём пищи даётся один час, а изменение режима приведёт к изменению графика работы на вахте в целом. А ещё надо помнить, что при корректировке графика работодатель обязан уведомить сотрудников за два месяца до введения в действие согласно ст. 301 ТК РФ. Кроме того, заметно вырастут и финансовые затраты, связанные с перевозкой людей.
Питание собственными силами
Компания вправе нанять поваров, которые будут отвечать за приготовление, раздачу и хранение еды. Правда, тогда надо учесть ряд факторов. Потребуется проводить медосмотры и выдавать медицинские книжки таким работникам. А для новых рабочих мест нужна будет спецоценка условий труда. Да и найти такой персонал не всегда просто.
Ещё надо помнить, что должность повара у плиты есть в списке производств и профессий с вредными условиями труда, которые дают право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день, согласно Постановлению Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 N 298/П-22. Повар имеет право минимум на семь дополнительных дней отпуска и рабочую неделю не более 36 часов (ст. 117 и 94 ТК РФ). А так как для этой должности есть льготы и гарантии, то, согласно закону, повар должен соответствовать профессиональному стандарту. Так что даже найти подходящего кандидата будет непросто, не считая финансовых затрат.
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Уборка помещений
Уборку также можно организовать своими силами или передать на аутсорсинг.
В первом варианте нужно учесть нюансы. Для таких сотрудников надо проводить спецоценку условий труда. Они должны проходить предварительные и периодические медосмотры. При этом у уборщика будет доступ к персональным вещам работников, что не исключает вероятность кражи. Но даже если кражу зафиксирует камера, уволить работника или привлечь к ответственности нельзя, пока нет приговора суда. Материальная же ответственность и вовсе не применима к уборщику. С другой стороны, сам работодатель несёт ответственность перед сотрудником, чьё имущество украли (ст. 235 ТК РФ).
Аутстаффинг отчасти закрывает риски. Например, не нужны медосмотры и спецоценка. При краже компания вправе оштрафовать и даже разорвать договор с подрядчиком. А при недовольстве качеством работы можно не подписывать акт выполненных работ. Это, кстати, более действенный инструмент, чем попытка привлечь к ответственности штатного уборщика.
Удобный вариант придётся подбирать индивидуально, учитывая условия труда и расположение конкретного вахтового посёлка. Но рассчитывать надо на среднесрочную перспективу: вряд ли условия на вахте изменятся. А поменять вариант предоставления питания сотрудникам не так-то просто. Поиск другой подрядной организации, поставщика продуктов и повара требует сил и времени. Причём, как правило, всё это лежит на плечах HR. В итоге есть риск оставить сотрудников временно без питания, что невыгодно ни им, ни компании.
Фото на обложке: pvproductions /
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