«Приходится принимать новые правила игры»: за кем будущее в российском фудтехе и как выжить в этой сфере

Вместе с яркими представителями индустрии мы продолжаем рассказывать, как себя чувствует фудтех на фоне пандемии. Григорий Кунис, управляющий сервисом по доставке продуктов из магазинов iGooods и эксперт бизнес-платформы ОНФ, рассказывает, как привлекать клиентов, от чего зависит рост фудтех-сегмента и за какими компаниями будущее.

Кто самый перспективный на рынке фудтеха

Рынок еды прекрасен в своем многообразии, но наиболее растущий проект сейчас — доставка. Эта тенденция будет сохраняться еще много лет, и главная причина очевидна — людям это удобно. Для них масса положительных моментов: экономия средств, времени и усилий, уход от импульсивных покупок, личная безопасность, что наиболее важно в период пандемии. Не стоит забывать: продукты и FMCG-товары нужны всем и всегда. Даже при низком достатке люди будут пренебрегать отдыхом, поездками и праздниками, но не продуктами и товарами повседневного спроса.

Двигаться вперед будут и нишевые проекты, покрывающие специфические пищевые привычки и потребности населения. Количество подобных онлайн-заказов будет большим, особенно учитывая тренд на эко-товары и разнообразные режимы питания.





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Как фудтех идет сквозь кризис

В пандемию люди стали вынуждены пользоваться услугами, к которым ранее не были готовы даже психологически. Человек не склонен доверять покупку, например, овощей и фруктов кому-то другому, однако теперь мы вынуждены принять новые правила игры. Фудтех выиграл очень сильно: люди изменили привычки, увидели, что можно по-другому, многие не вернутся к прежнему образу совершения покупок.

Экономический кризис на разные сегменты бизнеса влияет по-разному. Прежде всего, конечно, он бьет по ресторанам и доставке из них, так как у людей меньше свободных денег на руках. Определенные группы населения начинают думать, готовы ли они закладывать в покупку некую добавленную стоимость.





Реклама — постоянный поиск

Большое значение в кризис играет своевременная и правильная реклама, но стоит помнить: ничто не панацея. Нет волшебной палочки или идеально выстроенного механизма. Даже удачные кейсы основаны не на одном лишь инструменте или механике.

Основной ресурс для многих — контекстная реклама. Нам она приносит 40-50% клиентов. Но даже здесь очень много нюансов, и если не искать в большом канале много маленьких ручейков, будет или очень дорого, или в скором времени бесполезно.

Реклама — постоянный поиск, и даже если ты нащупаешь «то самое», не стоит расслабляться. Есть понятие выгорания аудитории, поэтому спустя время даже «то самое» перестанет работать.

Если сервис хороший и действительно нравится клиентам, имеет смысл подключить реферальную программу. Около 17% новых клиентов мы получаем именно так. Да, мы за это платим, но это вполне приемлемые деньги за стабильный и хороший поток новых пользователей.





Главная фишка и главный промах современных фудтех-проектов

Один из важных факторов эффективного продвижения — запоминаемость, а ее может обеспечить фишка проекта. В свое время появление доставки за 15 минут произвело на потребителя настоящий wow-эффект. Ведь это даже быстрее, чем самому сходить в магазин! Эта фишка, пусть и приелась, но все равно продолжает работать на Москву и Санкт-Петербург, ну и на регионы, разумеется.

Интересно, но некоторые компании до сих пор хотят кого-то удивить доставкой на следующий день. Абсолютно внерыночное и нерациональное решение. Тем более наши соотечественники не очень хорошо планируют и часто решают задачи в последний момент, а к этому тоже надо приспосабливаться.

Что может погубить потенциально успешные проекты

Банально, но очень часто крест на компании ставит элементарный убыток. Бизнес может позволить себе отсутствие прибыли только ограниченное количество времени. Даже очень успешный проект может не выжить или из-за общей невозможности выйти на плюсовую экономику, или из-за нехватки времени, ведь ресурсы ограничены, да и инвесторы могут передумать.

Кто-то удивится, но, несмотря на свой расцвет в пандемию, доставка — преимущественно убыточный бизнес за редчайшим исключением. Некоторые игроки на уровне юнит-экономики выходят в плюс, но в целом я не знаю ни одного проекта, который мог бы похвастаться прибылью.





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Корпорации или маленькие компании — за кем будущее

Фудтех — это колоссальный по объемам и разнообразию рынок. Здесь, в отличие от онлайн-ретейла, не действует безальтернативное «Лидер забирает все». Тут на одном уровне могут находиться 3-4 игрока, но в этот список входят только большие компании с большими ресурсами.

Это не забирает возможностей у нишевых компаний, которые работают со специфическими запросами. Корпорациям сегментированная работа неинтересна, они работают на широкую аудиторию.

Будущее фудтеха активно будут строить все его представители. Таких тепличных условий, как в этом году, ждать не приходится, но еще несколько лет индустрия будет расти довольно быстро. Могу спрогнозировать рост в 5-10 раз через пять лет. Вопрос в перераспределении игроков: кто-то уйдет с рынка, кто-то переспециализируется.





Три совета фудтех-стартапу по выживанию

Будьте гибкими и умейте быстро адаптироваться к новым ситуациям. Пока работаешь ты, работают и твои конкуренты. Одни могут в одночасье рвануть вперед с новой идеей, другие привлекут большие бюджеты — на все нужно уметь реагировать.

Пока работаешь ты, работают и твои конкуренты. Одни могут в одночасье рвануть вперед с новой идеей, другие привлекут большие бюджеты — на все нужно уметь реагировать. Вкладывайтесь в технологии. Это явное конкурентное преимущество. Если ты временно или на долгий срок смог его создать, ты получаешь хорошую фору в развитии или бонус по стоимости клиентов, а значит, твоя экономика становится лучше.

Это явное конкурентное преимущество. Если ты временно или на долгий срок смог его создать, ты получаешь хорошую фору в развитии или бонус по стоимости клиентов, а значит, твоя экономика становится лучше. Набирайте сильную команду. Время одиночек прошло. Чтобы решить хотя бы две задачи выше, мало просто иметь деньги. Они не показатель успеха, если нет команды, которая разумно ими распоряжается.



Фото на обложке: Shutterstock/Valeria Aksakova