Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022

Операционный директор «Кухни на районе» Анастасия Калинкина рассказывает, что это за бизнес-модели и чего ждать индустрии питания в 2022 году.

И требовательность клиентов открывает возможности для новых бизнес-моделей, которые не сработали бы в прошлом, но теперь имеют шансы занять лидирующие позиции

Люди в 2022 году будут стремиться к эффективности во всем. Драгоценное время нужно экономить, а рутинные процессы проще делегировать внешним сервисам, соответствующим требованиям к скорости, надежности, экологичности и этичности.

Отправной точкой всех изменений являются люди, которым нужны новые решения старых и вновь возникающих проблем.

В центре внимания последних лет находятся поколения Y (миллениалы, от 23 до 35 лет) и следующее за ним — поколение Z (зумеры).

Социологи и маркетологи уже обратили внимание на то, что ценности и поведенческие паттерны этих поколений существенно отличаются от предыдущих.

От 80% до 90% клиентов «Кухни на районе» являются представителями этих новых поколений и проживают в мегаполисах.

Это открывает доступ к ценному массиву данных, из которых можно получить интересные инсайты относительно моделей потребления и FoodTech тенденций.

Меню — короче и понятней

Это коснется как ресторанов, так и служб доставки. Больше не нужно изобретать замысловатые рецепты.

Как потребители мы вернемся к простой еде и понятным, двух-трехкомпонентным блюдам. Ведь проще — не значит скуднее.

По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, в России заказ замороженных готовых блюд достигает 88%. Это, например, пельмени, вареники и блинчики.

Блюда на растительной основе

Марки растительного мяса Welldone и Beyond Meat станут привычными на полках супермаркетов и в службе доставки.

MyEats выпустила грибной бекон, который выглядит слишком реальным, а Good Foods выпустила соус из «буйволиного» мяса на растительной основе.

Британский шеф-повар Гордон Рамзи готовил веганский бекон в TikTok. В следующем году мы ждем появления морепродуктов, созданных из растений.

Производство одного килограмма растительного мяса требует в 14 раз меньше земли, в десятки раз меньше воды, а углеродный след уменьшается в 8 раз. За 2018 и 2019 года продажи растительных альтернатив выросли в полтора раза.

А в 2020 году Академия кинематографических искусств, чтобы привлечь внимание аудитории к проблемам экологии, традиционное меню премии «Оскар» перевела в новый формат: 70 % блюд на растительной основе и 30 % — на основе продуктов животного происхождения.

Однако полного отказа от мяса никто не требует. Пока, как промежуточный шаг, обороты набирает редукторианство — его сторонники призывают уменьшить потребление мяса животных и молока в целях заботы о здоровье и окружающей среде.

Роботизация

Роботы — важный шаг автоматизации, которая приведет к более быстрому и качественному приготовлению и доставке еды.

В условиях снижения стоимости роботов в 1,5 раза за последние 30 лет и увеличения расходов на оплату труда в 2 раза, идея полной замены человека на кухне роботом даже очевидна.

Полностью автоматизированные бургерные, работающие практически без людей, когда клиенты только делают заказ у экранов и едят блюда, приготовленные и доставленные роботами, все ближе.

Аналитики прогнозируют, что объем рынка робототехники для пищевой промышленности к 2025 году достигнет $3,1 млрд при ежегодном росте на 12,7%.

Курьеров, поваров и комплектовщиков роботы, конечно, пока не заменят, но помогут снизить их нагрузку за счет приготовления заготовок.

Так, например, Your Food Robotics может готовить 300 блюд в час, что равно 13—15 поварам. Такая технология позволяет снизить себестоимость свежеприготовленных блюд на 50%, стабилизировать ее качество и увеличить производительность кухни, чтобы справляться с пиковыми нагрузками.

Переработка — и не только пластика

Зачем оставлять гнить то, что может принести пользу? В Испании из ненужных апельсинов делают электричество, из остатков ананасов, винограда и бананов — кроссовки.

Проблемой является кофейная гуща. Она выделяет метан — газ, который в 28 раз опаснее, чем углекислый. По статистике, более 30% россиян пьют каждый день до четырех чашек кофе, так что гущи остается много, но ее переработкой пока мало кто обеспокоен.

В Японии, например из гущи стали делают непромокаемые ботинки, а в Финляндии эко-френдли кроссовки. Ждем новых удивительных решений в следующем году.

Персонализированное питание

В США успешно запустили проекты персонализированного питания, и их создатели теперь присматриваются к международному рынку. Пока такие проекты помогают людям, например, с диабетом или мигренями. Но дальше в этот список войдут и другие болезни.

Мы в «Кухне на районе» даем возможность сообщить нам личные предпочтения, исключить острые ингредиенты или никогда не беспокоить вас звонками по телефону.

В 2022 году компаниям нужно будет все более гибко откликаться на специфические запросы клиентов. Согласно нашей статистике, в среднем, 20% пользователей используют функцию персонализации заказа и 31.4% указывают примечания и уточнения в комментариях.

Социальные проекты и фуд-активизм

В России выбрасывают 17 млн тонн еды в год. Но забота об окружающей среде начинается с заботы о человеке.

То, что в Европе выглядело как полки с реализацией продуктов с истекающим сроком годности, в новом году станет стартапами для реализации глобальных идей «как не выкидывать еду» и «как помочь малоимущим».

Прозрачность в работе

Люди начинают интересоваться не только потребительскими качествами продуктов и услуг, но и тем, как именно компании ведут свои дела, строят процессы и насколько они соответствуют новым экологическим, этическим и социальным запросам общества.

Теперь потребителей интересуют не только цены, по которым компании закупают материалы, или использование на производстве детского труда, но и другие аспекты: экологичность упаковки и процессов, участие в благотворительности, отношение к данным, в том числе персональным.

Важно, что кроме интереса растет та доля потребителей, которые готовы платить больше компаниям, которые соответствуют этим запросам, или отказываться от компаний, которые остаются «глухими».

Подтверждением этого тренда служит появление таких площадок для раскрытия информации, как howgood.com. Прозрачность становится нормой.