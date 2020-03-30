Коронавирус как форс-мажор: что делать, если ваша компания не может исполнять договорные обязательства?

Анастасия Качалова, партнер юридического смарт-сервиса Raketa.one , рассказывает, что делать, если вы хотите сослаться на форс-мажор, какие события в текущей ситуации не подпадают под это определение и как подготовиться к судебному разбирательству.

Россия, испытывающая дополнительный стресс в связи с падением цен на нефть и курса рубля, находится на грани предпринимательского коллапса.

Сегодня все мировые экономики стоят на пороге небывалого по своему масштабу и глубине экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Принятие ограничительных мер, закрытие границ, введение карантина и режима чрезвычайного положения ведет к беспрецедентным в современной истории сбоям в цепочках поставок, исполнении обязательств и убыткам бизнеса.

Что такое форс-мажор и как заявить о нем контрагенту?

Понятие форс-мажора, или обстоятельств непреодолимой силы, регулируется статьями 401, 416, 417 и 451 Гражданского кодекса РФ. К ним чаще всего приравниваются события, последствий которых невозможно избежать, и которые объективно препятствуют исполнению контрактных обязательств.

В частности, к ним относят стихийные бедствия, социально-значимые события (забастовки, военные конфликты, митинги) и законы, запрещающие ведение определенной деятельности.

Перечень обстоятельств непреодолимой силы не носит исчерпывающий характер. Стороны могут внести в договор собственную формулировку форс-мажора, и это существенно облегчит его толкование на случай разбирательства в суде.

В ситуации глобальной пандемии и принятия ряда государственных актов, предполагающих ограничение деятельности многих субъектов бизнеса, есть все факторы для квалификации распространения коронавируса как форс-мажора. Однако законодательство исходит из того, что суд должен рассматривать влияние обстоятельств непреодолимой силы на каждое обязательство индивидуально.

Контрагенты, которые намерены прибегнуть к применению форс-мажора, должны обосновать, что указанные обстоятельства действительно носили непреодолимый характер и именно они явились причиной невозможности исполнения.

Предпринимателям важно понимать, что форс-мажор в контрактных обязательствах не наступает автоматически. Сторона, которая собирается прекратить исполнение обязательства вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна заявить об этом контрагенту, составив юридически грамотное письмо.

При этом признание события форс-мажором само по себе не влечет прекращения обязательства, если после отпадения обстоятельств непреодолимой силы исполнение может быть продолжено и кредитор будет все еще в этом заинтересован (ст. 417 ГК РФ, п.9 Постановления пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 года №7).

В данном случае сторона, не исполнившая обязательство, освобождается от ответственности и уплаты неустойки. Урегулировать вопрос иным образом можно по соглашению сторон или через суд.

Что это значит на практике и какие ситуации можно отнести к форс-мажору сегодня?

К самым частыми вопросам собственников бизнеса в текущем контексте относятся:

Можно ли ссылаться на форс-мажор и расторгать договоры при падении выручки и потока клиентов в связи с распространением коронавируса?

Как применять ссылку на обстоятельства непреодолимой силы по иным контрактным обязательствам?

Можно ли расторгнуть договор аренды или попросить арендные каникулы, сославшись на форс-мажор?

Рассмотрим конкретные примеры. Допустим, вы не можете обеспечить исполнение договора вследствие обстоятельств, на которые не можете влиять:

из-за карантинных мер закрыты границы государства, и вы физически не можете импортировать или экспортировать товар;

ваше предприятие закрыто Роспотребнадзором (фитнес-центры, бассейны, игровые площадки и пр.);

вам приходится отменить массовое мероприятие вследствие запрета госоргана;

в соответствии с государственным актом все предприятия вашего типа должны прекратить работу на определенный период: например, торговые и развлекательные центры, рестораны, магазины, салоны красоты и иные субъекты, предполагающие личное присутствие клиента, закрывающиеся во исполнение указа мэра Москвы на период с 28 марта по 5 апреля.

Такие обстоятельства могут признаваться форс-мажором в соответствии со ст. 401 ГК РФ. Подобное толкование поддерживает и Торгово-промышленная палата РФ (Разъяснения по применению форс-мажора в связи с пандемией коронавируса от 26 марта 2020 года).

Что в текущем толковании не относится к форс-мажору:

падение выручки вследствие низкой посещаемости объектов;

переход сотрудников на удаленный формат работы;

отсутствие денежных средств для оплаты кредита;

убытки, связанные с падением курса рубля.

Подобные ситуации считаются предпринимательскими рисками и не влекут автоматического прекращения обязательств. В данном контексте предпринимателям необходимо ссылаться не столько на форс-мажор, сколько на существенное изменение обстоятельств в соответствии со ст. 451 ГК РФ и инициировать переговоры с контрагентом.

По итогам переговоров условия сделки подлежат пересмотру или договор может быть полностью расторгнут. Если стороны не могут договориться, необходимо готовиться к суду.

Много вопросов возникает у бизнеса в связи с арендными платежами. С одной стороны, вследствие издания актов государственных органов часть предприятий обязана прекратить работу, что обуславливает невозможность исполнять обязательства и влечет убытки. С другой стороны, это не ведет к прекращению обязательств по выплате аренды само по себе.

В частности, Торгово-промышленная палата РФ разъясняет положения закона таким образом: собственник бизнеса может сослаться на форс-мажор в отношении обязательств перед клиентами, но не в отношении обязательств перед арендодателями.

Компания в данном случае не привлекается к ответственности (уплата неустойки), но автоматически не освобождается от обязанности платить аренду, так как отсутствие денежных средств не освобождает должника от исполнения обязательств ( ст. 401 ГК РФ, п.8 Постановления пленума Верховного суда РФ от 24 марта 2016 года №7).

До издания дополнительных разъяснений сложно сказать, как будет толковаться подобная норма в судебной практике. Не исключено, что из-за беспрецедентности ситуации суды будут отступать от формального толкования указанных положений закона.

Но на текущий момент арендаторам имеет смысл ссылаться на существенное изменение обстоятельств (ст. 451, 416, 417 ГК РФ) и скорее на этом основании просить снизить арендные платежи, предоставить арендные каникулы или расторгнуть договор.

Многие арендаторы сейчас идут навстречу, и сторонам удается договориться.

Как можно усилить свою позицию и подготовиться к судебному разбирательству?

Чтобы усилить свою позицию, в первую очередь, необходимо получить в Торгово-промышленной палате справку о наступлении форс-мажора. Для этого нужно подать соответствующее заявление в электронном виде в территориальный орган ТПП с подробным описанием ситуации, ее связи с ограничительными мерами государства и приложением копий контрактов. Услуга на данный момент является бесплатной.

Наличие справки ТПП о признании обстоятельства форс мажором наряду с юридически корректной досудебной перепиской сторон усилит позицию контрагента в суде.

Памятка для бизнеса

Анализируйте заключенные соглашения на предмет оговорки о форс-мажоре и выясняйте, отличается ли его договорное определение от положений закона.

Заявляйте контрагентам о применении форс-мажора и невозможности исполнять обязательства, ссылаясь на специальные акты государственных органов по вводу ограничительных мер.

Составьте акт о невозможности исполнения обязательства вследствие форс мажора для предъявления контрагенту и ведите переговоры в формате официальной переписки.

Не прекращайте арендные платежи автоматически: направляйте арендодателям официальное письмо с просьбой пересмотреть условия договора или предоставить арендные каникулы, ссылаясь на существенное изменение обстоятельств вследствие распространения коронавируса.

Постарайтесь получить справку в ТПП о признании форс-мажором того обстоятельства, которое влечет неисполнение обязательства.

Делайте все возможное для достижения договоренности с контрагентами для решения ситуации вне судебных органов.

При недостижении согласия с кредитором — тщательно аргументируйте свою позицию относительно форс-мажора или существенного изменения обстоятельств в рамках досудебной переписки.

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