Фотоника против инвестиционного кризиса

Ковид, санкции и политические кризисы отразились на всех сферах мировой экономики, не говоря о рынке ценных бумаг. Инвестиционные консультанты стали обращать внимание на реальный сектор экономики. В России оказалось немного конкурентоспособных отраслей, которые после введения санкций получили толчок к развитию.
Одна из таких отраслей — фотоника. Из-за обширной сферы использования, лазерные технологии могут вывести российскую экономику на новый уровень развития. Основатель международной инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин рассказал, как индустрия поможет перейти к повышению гибкости и мобильности производства.
Мировой лазерный рынок стабильно растет
Мировой рынок лазерных технологий вырос с $12,52 млрд в 2022 году до $13,82 млрд в 2023 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 10,4%. Ожидается, что рынок лазерных технологий вырастет до $20,11 млрд в 2027 году при среднегодовом темпе роста 9,8%.
Лидеры рынка сегодня — США и Китай. А самое востребованное на нем — оборудование для лазерной обработки материалов.
При этом на Европу приходится 19% всех его закупок, на Северную Америку 16%, на Китай 35%, на все другие страны и регионы — 30%. Ключевые игроки рынка: Trumpf, Coherent, Han's laser technology, Lumentum и IPG Photonics.
Самый быстрый рост показывают волоконные лазеры. В этих аппаратах используется кварцевое оптическое волокно.
Полученный с их помощью луч более прямой и тонкий. Такие лазеры также имеют хороший электрический КПД.
В течение последних 10 лет доля волоконных лазеров выросла с 15% до 50%. Основной драйвер роста — микроэлектроника.
Но и для таких операций, как точная резка, сварка и сверление металла, станки на волоконных лазерах подходят лучше других типов лазерного оборудования. Единственный минус — их стоимость.
Для выборочной термообработки и закалки металлических компонентов выгоднее и проще использовать газовые или CO2-лазеры.
Они же применяются в машиностроении для обработки крупных деталей. Например: лопаток турбин или резки металла толщиной более 10 см.
Важное преимущество газовых лазеров, наряду с более низкой стоимостью приобретения и обслуживания, — их универсальность.
Газовые лазеры традиционно применяются не только в машиностроении, но и для обработки капризных материалов — дерева или ткани.
Объем мирового рынка промышленных CO2-лазеров в 2022 году составлял $514,5 млн. К 2029 году прогнозируется его скорректированный размер в $713,6 млн при среднегодовом темпе роста 4,8%.
Нельзя обойти вниманием и лазерные источники с диодной накачкой. Их компактность и энергетическая эффективность наряду с высокой стабильностью рабочих показателей делают источники данного типа надежными и долговечными.
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Российский лазерный рынок перегнал западный
СССР был родиной промышленных лазеров. Советские физики Александр Прохоров и Николай Басов вместе с американским ученым Чарльзом Таунсом в 1964 году получили Нобелевскую премию по физике за разработки в области квантовой электроники и нелинейной оптики.
Сейчас РФ занимает 11-е место в мире по экспорту и импорту промышленных лазеров. Насыщенность рынка лазеров и лазерных технологий в России в 2021 г. составляла 10–15%, а его объём — $1 млрд.
Хотя Росстат не ведет отдельный учет производства фотоники в стране, ее общий объем оценивается примерно в 180-200 млрд рублей в год.
Большую часть составляют промышленные лазеры, которые сегодня производят десятки отечественных компаний. Всего же в области лазерных технологий, включая подготовку кадров, задействовано около 850 российских организаций.
В 2023 г. за счет ухода западных вендоров, российские компании, производящие лазерные станки разных видов, наращивают выпуск своей продукции. Темпы роста соответствуют мировым, а по некоторым видам даже обгоняют.
Потенциал рынка лазеров в РФ огромен. Российский рынок уже занимает лидирующие позиции по потреблению лазерных станков для резки металла, обогнав американский и европейский.
Одновременно растет спрос на лазерное оборудование большой мощности.
Если в 2021 году доля лазерных станков мощностью более 12 кВт не дотягивала и до 10%, то теперь этот показатель превышает 35%.
Основная причина — в растущей ценовой доступности такого оборудования. Машины мощностью от 40 кВт уже успешно конкурируют со станками плазменной резки.
Если при работе плазмой расходники — сопла и электроды, приходится менять по 2–3 раза за смену, то на лазерном станке один комплект может служить неделями. При этом качество лазерной резки в разы лучше.
Лазерные технологии обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами обработки.
Они позволяют достигать высокой точности и качества обработки материалов, что особенно важно при производстве сложных деталей, таких как микрочипы или оптические элементы.
Лазерные технологии позволяют обрабатывать материалы гораздо быстрее, чем традиционные методы. Это сокращает время производства и увеличивает производительность.
При этом они безопасны для окружающей среды и здоровья человека: не выделяют вредных веществ и не создают шума или вибраций.
Лазерные технологии во многом определяют развитие практически всех отраслей промышленности при ее переходе на Индустрию 4.0.
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В какие лазеры лучше вложиться
С одной стороны, волоконные лазеры технологичнее, энергоэффективнее и подходят для более сложных операций, чем газовые.
С другой — в отличие от других стран, перед РФ не маячит призрак энергокризиса, оптоволоконное лазерное оборудование пока еще дорогое, а технологии газовых лазеров уже хорошо освоены.
Технологии лазерной термообработки с помощью CO2-лазеров востребованы практически во всех отраслях промышленности: металлургии, железнодорожном транспорте, производстве дорожно-строительной и сельхозтехники, нефтегазодобыче, станкостроении и инструментальном производстве, двигателестроении и моторостроении, производстве подшипников, в авиационной, космической, атомной индустрии, оборонной промышленности.
Одновременно лазерные технологии широко используются малыми предприятиями и джобшопами (Job shops) – минизаводами, выполняющими услуги и производящими малосерийную продукцию под заказ.
Инвестирование в лазерные технологии может принести множество преимуществ для компаний и организаций:
- Увеличение производительности. Лазерные технологии могут повысить эффективность производства благодаря точности и скорости обработки материалов.
- Сокращение затрат. Использование лазерных технологий позволяет сократить затраты на производство, так как они позволяют избежать ошибок при обработке материалов и уменьшить количество брака.
- Улучшение качества продукции. Лазерные технологии обеспечивают более высокое качество продукции благодаря точности и стабильности процесса обработки.
- Повышение конкурентоспособности. Компании, использующие лазерные технологии, могут предложить своим клиентам более качественную продукцию по более низкой цене.
- Уменьшение времени цикла. Лазерные технологии позволяют сократить время цикла производства, что повышает скорость выполнения заказов и уменьшает затраты на хранение готовой продукции.
Наша основная задача сейчас — не столько замена импортных изделий, сколько поиск альтернативных для бизнеса решений, отвечающих стандартам качества и позволяющих сокращать издержки и риски — считает гендиректор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев.
Главным двигателем инновационной активности является востребованность инноваций в реальном секторе экономики.
Мы стремимся также к доступности лазерной техники и технологий для малых и средних предприятий, объем производства которых недостаточен для приобретения собственных лазерных установок.
Решением может стать создание сети лазерных центров для оказания услуг в разных регионах страны.
Сейчас лазерные центры Термолазера функционируют в нескольких регионах России, в том числе в Тольятти, Владимире, Челябинске, Кирове, Екатеринбурге.
Выручка компании за 9 месяцев 2023 года в 16 раз превысила показатели за тот же период 2022. До конца года она должна составить более 448 млн рублей.
Ведется работа и по выходу на международные рынки. Кроме Беларуси, Узбекистана и Казахстана, в активной фазе проекты в ОАЭ, Китае, Индии и Латинской Америке.
На горизонте ближайших 3-4 лет ООО «ТермоЛазер» планирует кратно увеличить капитализацию и финансовые показатели, а уже со следующего года часть прибыли будет распределяться в виде дивидендов.
Для инвесторов пока есть возможность принять участие в развитии компании, заполнив небольшую оставшуюся емкость инвестиционного раунда.
И это лишь один из многих примеров успешных инвестиций в фотонику.
Возможности этой прикладной технологии управления световыми импульсами простираются далеко за пределы промышленности – от выращивания нанокристаллов до телекоммуникаций и медицины.
А емкость рынка и ежегодные доходы от вложений в лазерные технологии только в России могут составлять десятки триллионов рублей.
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Фото на обложке: freepik/Freepik
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