Фотоника против инвестиционного кризиса

Одна из таких отраслей — фотоника. Из-за обширной сферы использования, лазерные технологии могут вывести российскую экономику на новый уровень развития. Основатель международной инвестиционной компании Impact Capital Валерий Золотухин рассказал, как индустрия поможет перейти к повышению гибкости и мобильности производства.

Ковид, санкции и политические кризисы отразились на всех сферах мировой экономики, не говоря о рынке ценных бумаг. Инвестиционные консультанты стали обращать внимание на реальный сектор экономики. В России оказалось немного конкурентоспособных отраслей, которые после введения санкций получили толчок к развитию.

Мировой лазерный рынок стабильно растет

Мировой рынок лазерных технологий вырос с $12,52 млрд в 2022 году до $13,82 млрд в 2023 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) 10,4%. Ожидается, что рынок лазерных технологий вырастет до $20,11 млрд в 2027 году при среднегодовом темпе роста 9,8%.

Лидеры рынка сегодня — США и Китай. А самое востребованное на нем — оборудование для лазерной обработки материалов.

При этом на Европу приходится 19% всех его закупок, на Северную Америку 16%, на Китай 35%, на все другие страны и регионы — 30%. Ключевые игроки рынка: Trumpf, Coherent, Han's laser technology, Lumentum и IPG Photonics.

Самый быстрый рост показывают волоконные лазеры. В этих аппаратах используется кварцевое оптическое волокно.

Полученный с их помощью луч более прямой и тонкий. Такие лазеры также имеют хороший электрический КПД.

В течение последних 10 лет доля волоконных лазеров выросла с 15% до 50%. Основной драйвер роста — микроэлектроника.

Но и для таких операций, как точная резка, сварка и сверление металла, станки на волоконных лазерах подходят лучше других типов лазерного оборудования. Единственный минус — их стоимость.

Для выборочной термообработки и закалки металлических компонентов выгоднее и проще использовать газовые или CO2-лазеры.

Они же применяются в машиностроении для обработки крупных деталей. Например: лопаток турбин или резки металла толщиной более 10 см.

Важное преимущество газовых лазеров, наряду с более низкой стоимостью приобретения и обслуживания, — их универсальность.

Газовые лазеры традиционно применяются не только в машиностроении, но и для обработки капризных материалов — дерева или ткани.

Объем мирового рынка промышленных CO2-лазеров в 2022 году составлял $514,5 млн. К 2029 году прогнозируется его скорректированный размер в $713,6 млн при среднегодовом темпе роста 4,8%.

Нельзя обойти вниманием и лазерные источники с диодной накачкой. Их компактность и энергетическая эффективность наряду с высокой стабильностью рабочих показателей делают источники данного типа надежными и долговечными.

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Российский лазерный рынок перегнал западный

СССР был родиной промышленных лазеров. Советские физики Александр Прохоров и Николай Басов вместе с американским ученым Чарльзом Таунсом в 1964 году получили Нобелевскую премию по физике за разработки в области квантовой электроники и нелинейной оптики.

Сейчас РФ занимает 11-е место в мире по экспорту и импорту промышленных лазеров. Насыщенность рынка лазеров и лазерных технологий в России в 2021 г. составляла 10–15%, а его объём — $1 млрд.

Хотя Росстат не ведет отдельный учет производства фотоники в стране, ее общий объем оценивается примерно в 180-200 млрд рублей в год.

Большую часть составляют промышленные лазеры, которые сегодня производят десятки отечественных компаний. Всего же в области лазерных технологий, включая подготовку кадров, задействовано около 850 российских организаций.

В 2023 г. за счет ухода западных вендоров, российские компании, производящие лазерные станки разных видов, наращивают выпуск своей продукции. Темпы роста соответствуют мировым, а по некоторым видам даже обгоняют.

Потенциал рынка лазеров в РФ огромен. Российский рынок уже занимает лидирующие позиции по потреблению лазерных станков для резки металла, обогнав американский и европейский.

Одновременно растет спрос на лазерное оборудование большой мощности.

Если в 2021 году доля лазерных станков мощностью более 12 кВт не дотягивала и до 10%, то теперь этот показатель превышает 35%.

Основная причина — в растущей ценовой доступности такого оборудования. Машины мощностью от 40 кВт уже успешно конкурируют со станками плазменной резки.

Если при работе плазмой расходники — сопла и электроды, приходится менять по 2–3 раза за смену, то на лазерном станке один комплект может служить неделями. При этом качество лазерной резки в разы лучше.

Лазерные технологии обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами обработки.

Они позволяют достигать высокой точности и качества обработки материалов, что особенно важно при производстве сложных деталей, таких как микрочипы или оптические элементы.

Лазерные технологии позволяют обрабатывать материалы гораздо быстрее, чем традиционные методы. Это сокращает время производства и увеличивает производительность.

При этом они безопасны для окружающей среды и здоровья человека: не выделяют вредных веществ и не создают шума или вибраций.

Лазерные технологии во многом определяют развитие практически всех отраслей промышленности при ее переходе на Индустрию 4.0.

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В какие лазеры лучше вложиться

С одной стороны, волоконные лазеры технологичнее, энергоэффективнее и подходят для более сложных операций, чем газовые.

С другой — в отличие от других стран, перед РФ не маячит призрак энергокризиса, оптоволоконное лазерное оборудование пока еще дорогое, а технологии газовых лазеров уже хорошо освоены.

Технологии лазерной термообработки с помощью CO2-лазеров востребованы практически во всех отраслях промышленности: металлургии, железнодорожном транспорте, производстве дорожно-строительной и сельхозтехники, нефтегазодобыче, станкостроении и инструментальном производстве, двигателестроении и моторостроении, производстве подшипников, в авиационной, космической, атомной индустрии, оборонной промышленности.

Одновременно лазерные технологии широко используются малыми предприятиями и джобшопами (Job shops) – минизаводами, выполняющими услуги и производящими малосерийную продукцию под заказ.

Инвестирование в лазерные технологии может принести множество преимуществ для компаний и организаций:

Увеличение производительности. Лазерные технологии могут повысить эффективность производства благодаря точности и скорости обработки материалов. Сокращение затрат. Использование лазерных технологий позволяет сократить затраты на производство, так как они позволяют избежать ошибок при обработке материалов и уменьшить количество брака. Улучшение качества продукции. Лазерные технологии обеспечивают более высокое качество продукции благодаря точности и стабильности процесса обработки. Повышение конкурентоспособности. Компании, использующие лазерные технологии, могут предложить своим клиентам более качественную продукцию по более низкой цене. Уменьшение времени цикла. Лазерные технологии позволяют сократить время цикла производства, что повышает скорость выполнения заказов и уменьшает затраты на хранение готовой продукции.

Наша основная задача сейчас — не столько замена импортных изделий, сколько поиск альтернативных для бизнеса решений, отвечающих стандартам качества и позволяющих сокращать издержки и риски — считает гендиректор ООО «ТермоЛазер» Дмитрий Чухланцев.

Главным двигателем инновационной активности является востребованность инноваций в реальном секторе экономики.

Мы стремимся также к доступности лазерной техники и технологий для малых и средних предприятий, объем производства которых недостаточен для приобретения собственных лазерных установок.

Решением может стать создание сети лазерных центров для оказания услуг в разных регионах страны.

Сейчас лазерные центры Термолазера функционируют в нескольких регионах России, в том числе в Тольятти, Владимире, Челябинске, Кирове, Екатеринбурге.

Выручка компании за 9 месяцев 2023 года в 16 раз превысила показатели за тот же период 2022. До конца года она должна составить более 448 млн рублей.

Ведется работа и по выходу на международные рынки. Кроме Беларуси, Узбекистана и Казахстана, в активной фазе проекты в ОАЭ, Китае, Индии и Латинской Америке.

На горизонте ближайших 3-4 лет ООО «ТермоЛазер» планирует кратно увеличить капитализацию и финансовые показатели, а уже со следующего года часть прибыли будет распределяться в виде дивидендов.

Для инвесторов пока есть возможность принять участие в развитии компании, заполнив небольшую оставшуюся емкость инвестиционного раунда.

И это лишь один из многих примеров успешных инвестиций в фотонику.

Возможности этой прикладной технологии управления световыми импульсами простираются далеко за пределы промышленности – от выращивания нанокристаллов до телекоммуникаций и медицины.

А емкость рынка и ежегодные доходы от вложений в лазерные технологии только в России могут составлять десятки триллионов рублей.

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