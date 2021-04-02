Что такое NFT, Foundation.app и как туда попасть?

Эта колонка – небольшой рассказ о первом опыте использования площадки Foundation.app, которая вскружила голову сообществу цифровых художников по всему миру и устроила настоящую лихорадку по поиску инвайтов. Инсайтами поделился креативный Илья Нодия, рекламный фотограф и ретушер , резидент Fundamental Agency.

На самом деле Foundation – лишь одна из десятка крупных веб-площадок в сети, где коллекционеры цифрового искусства могут выбрать и купить произведения за криптовалюту – как у начинающих, так и у известных художников.

Вообще вся эта история выглядит весьма волнительно – наконец-то авторы, занимающиеся созданием креативного цифрового искусства, получили площадку для признания и популяризации своих работ наравне с традиционными галереями.

Сам я не состою в крипто-сообществах, не слежу за курсом цифровых валют и не являюсь прямой целевой аудиторией таких площадок, поскольку моя творческая деятельность находится скорее на стыке рекламной фотографии, ретуши и CG. Однако, несмотря на это, мне недавно удалось оказаться в Foundation.app и заявить несколько своих работ, одна из которых уже была продана за 0.3 ETH.

Что было до NFT-аукционов?

Долгое время произведения искусства продавались на аукционах в традиционном виде – картины, принты, стритарт, инсталляции (и так далее), созданные ограниченным тиражом, физически переходили в частное владение коллекционеров за большие деньги.

Попасть на такие аукционы автору было непросто – вы долго и сложно занимались творческими проектами, пока в какой-то момент не получали всеобщее признание, либо не были замечены избирательным взглядом галерейного куратора.

Однако если ваши произведения искусства были сугубо нематериальными – созданы в 3D- или 2D-редакторах, их было невозможно продать в частные коллекции в таком виде, поскольку как минимум было сложно обеспечить их ограниченную тиражность и уникальность. Коллекционеру нужно понимать, во что он вкладывает свои деньги.

Блокчейн изменил всё

Однако теперь это стало возможным благодаря NFT-токенам – привязке уникальной цифровой подписи к конкретному цифровому файлу, которую нельзя подделать. Это и оказалось переломным моментом – коллекционеры начали вкладывать цифровую валюту в цифровое искусство, а художники, долгие годы находившиеся в ожидании всеобщего признания, наконец-то получили оценку своего творчества.

Для того, чтобы ограничить выборку и постараться привлечь к аукционам проверенных художников, большинство площадок ввели верификацию и инвайты.

Почему именно Foundation?

Foundation.app в этом плане стал особым лакомым кусочком: попасть туда можно только через инвайт – персональное приглашению от участника, который уже сам находится внутри площадки и, кроме того, имеет успешные продажи, то есть является востребованным художником.

Мне самому удалось найти инвайт за два месяца – периодически, но не очень настойчиво, я спрашивал у знакомых художников возможность доступа. В итоге мне повезло, и моим пропуском в мир аукционов оказался русский художник из Нью-Йорка.

Как подать свою работу на аукцион и сколько это стоит

Механизм подачи довольно прост. Для начала вы выбираете своё произведение – это может быть статичная картинка, видео, (музыка и AR/VR на Foundation пока в разработке) – главное, чтобы вы являлись автором. Затем добавляете описание работы, минимальную цену продажи и подаете свою работу в лист продаж.

Стоит отметить, что каждое ваше действие стоит денег – будь это привязка токена (mint), выставление работы на торги (list), трансфер, изменение цены или снятие с торгов. Свой первый дроп я выставил на аукцион, потратив 140$. Остальные дропы суммарно обошлись не дороже 100$, поскольку я мониторил стоимость – в часы стоимость действий снижается.

Продажи и коллекционеры

Дальше всё зависит лишь от вашей удачи, известности, поддержке комьюнити, а так же насколько хорошо вы подготовили свою аудиторию перед стартом аукциона – многие художники знакомятся с коллекционерами и оповещают их о старте продаж в Twitter заранее.

Подробнее о терминах, механиках и цифрах можно почитать на специальных ресурсах. На русском языке доступнее всего это можно сделать в телеграм-канале NFT Bastards – первом обширном русском сообществе, где ребята написали много полезной информации.



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