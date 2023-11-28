Франчайзинговый договор: на что обратить внимание

На какие пункты франчайзингового договора стоит обратить особое внимание перед его заключением — рассказывает Рамиль Бейдуллаев, руководитель отдела в направлении интеллектуальной собственности Юридической группы «Совет».

В 2022 году спрос на российские франшизы вырос на 67%. Их число достигло 3,3 тысяч. Но на рынке по-прежнему много франчайзеров, которые не предлагают партнерам условий, обещанных в презентационных материалах.

Некоторые владельцы франшиз стремятся привлечь как можно больше партнеров, обещая поддержку в развитии бизнеса и выход на прибыльность.

Но когда дело доходит до договора, все может оказаться совсем не так: мало конкретики, много запретов для франчайзи и отсутствие обязанностей франчайзера.

Рассмотрим пять ключевых моментов в договоре, чтобы не потратить деньги впустую и не погрязнуть в чужом бизнесе без возможности развития.

Виды договора франчайзинга

Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой франшизы, — вид предлагаемого договора.

Так как в российском законодательстве отсутствуют специальные нормы о франчайзинге, отношения между владельцем и партнером франшизы могут быть урегулированы одним из следующих соглашений:

договором возмездного оказания услуг;

договором поставки;

агентским договором;

лицензионным договором;

договором коммерческой концессии.

Выбор вида соглашения зависит от бизнес-модели франшизы и перечня передаваемых объектов интеллектуальной собственности.

Но, опираясь на практику, могу сказать, что в классическом франчайзинге стороны оформляют отношения, заключая договор коммерческой концессии (ДКК) или лицензионный договор (ЛД).

При этом с юридической точки зрения рекомендуется выбирать ДКК.

По нему франчайзи получает право на использование товарного знака и других нематериальных благ и активов — например, коммерческого обозначения, ноу-хау, объектов дизайна, программ и прочих.

Менее предпочтительный вариант — это ЛД. Если владелец франшизы настаивает подписать именно его, возможно, у него не зарегистрирован товарный знак.

А ведь именно товарный знак и права на распоряжение им лежат в основе франчайзинга. Потому убедитесь, что к лицензионному договору владельца франшизы подталкивают другие причины, а с товарным знаком у него полный порядок.

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Территория использования франшиз

Также стоит обратить внимание на пункты о территории использования франшизы. Они уточняют, где франчайзи может вести свою деятельность и как разрешаются вопросы соседства партнерских точек на одной территории.

Самый выгодный вариант для партнера франшизы — это закрепление за ним исключительной лицензии или концессии (эксклюзивных прав).

В этом случае франчайзи сможет развивать свои точки на территории, указанной в договоре, не конкурируя с франчайзером и другими франчайзи.

Это позволит партнеру быть единственным представителем сети и монопольно масштабировать свой бизнес в пределах определенного района или города.

Условия об «охранном радиусе» особенно актуальны в договорах франчайзинга в сферах бьюти, общепита и розничной торговли.

Обязательства франчайзера

Не менее важным нюансом в договоре является раздел с обязательствами владельца франшизы.

И первое, на что следует обратить внимание при его прочтении, — наличие всех гарантий (например, гарантии окупаемости), которые были заявлены в рекламных материалах.

Все обязательства франчайзера должны быть прописаны четко и конкретно — с указанием объема, порядка и срока их исполнения. Абстрактные и обтекаемые пункты важно довести до четких формулировок.

Учтите, что предусмотренная договором обязанность не несет юридической ценности, если за ее невыполнение не грозит штраф.

Поэтому каждое обязательство франчайзера должно быть подкреплено неустойкой, которая выплачивается им за каждый факт или день нарушения (в зависимости от характера самого обязательства).

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Положения из «Базы знаний»

Обязательно ознакомьтесь с положениями, связанными с так называемой «Базой знаний» (или, если выражаться юридическим языком, — ноу-хау).

К ноу-хау относятся информационные материалы, с помощью которых франчайзи будет запускать и вести свою деятельность. Чаще всего именно ноу-хау выступает основным активом франшизы.

Поэтому важно, чтобы все касающиеся его положения были прописаны максимально подробно.

Так, в договоре должен быть зафиксирован подробный тематический список материалов, передаваемых франчайзи после его подписания.

Если придется решать спорные вопросы, то у франчайзи должны быть доказательства того, что список сведений для ведения бизнеса был неполным.

Срок действия договора

Важно помнить, что срок действия ДКК ограничен сроком действия товарного знака, который передается в составе комплекса исключительных прав. Поэтому в договоре должны быть гарантии своевременного продления срока действия товарного знака.

Также заключая договор на неопределенный срок, франчайзи рискует тем, что владелец франшизы сможет разорвать его в одностороннем порядке, даже если партнер не нарушал своих обязательств.

Для досрочного расторжения договора нарушения со стороны франчайзи должны быть существенными и продолжительными.

Иначе франчайзер может злоупотребить своими правами и прекратить сотрудничество с партнером в случае однодневной просрочки во внесении роялти.

В заключение хочу подытожить, что лучше потратить время и прочитать договор полностью, чем потерять немалую сумму денег и попасть в сложные отношения с франчайзером.

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