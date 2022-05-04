Как стать frontend-разработчиком в 2022 году — пошаговый план

Для тех, кто задумывается о переходе в IT, стоит рассмотреть вариант переквалификации в frontend-разработчика, так как это хорошая специализация для начинающих. О ее особенностях рассказал Евгений Кравцов, Frontend Engineer в компании Sberdevices, ментор Solvery.

Сейчас многие задумались о смене работы. Тысячи специалистов из IT уехали за границу, освободилось много вакансий в этой сфере, и они наверняка будут открыты в ближайшее время.

Содержание:

Тому, чтобы войти в IT, сейчас есть несколько причин:

востребованность и рост сферы;

множество вакансий уже сейчас;

высокая зарплата;

возможность работать из любой точки земного шара, где есть хоть какой-либо интернет.

Почему именно frontend-разработка? Все, что вы создадите через код, вы сразу будете видеть на экране — максимальная наглядность сделанного. Кроме того, именно в сфере frontend-разработки наибольшее число вакансий и самый низкий порог вхождения. Возможно начать с обычной верстки и найти работу, умея только верстать.

Если вбить поисковой запрос «frontend developer» на самом популярном сайте поиска работы, то на апрель 2022 только в Москве найдется свыше 2300 вакансий с разным необходимым опытом и зарплатной вилкой. А если точно такой же запрос ввести уже по всей России, то это более 5300 вакансий. Дефицит кадров налицо!

Напомню в нескольких словах, кто же такой frontend-разработчик. Он работает над видимой частью сайта, которая находится в браузере. Его основная цель — хорошо передать в верстке задумку дизайнера, а также воплотить пользовательскую логику работы сайта.

Существуют также backend-разработчики, которые занимаются в большей степени серверной разработкой и работой с базами данных. Но в этой статье мы поговорим именно про frontend.

Где и как учиться?

Если вы твердо решили пойти по пути обучения frontend-разработке, то перед вами встанет вопрос: «Где начать свое обучение?» Для себя я выделяю 3 основных варианта:

Курсы;

Менторинг — этакий гибридный вариант, что-то среднее между самообучением и курсами;

Самообучение.

Остановимся на этих трех пунктах подробнее и разберем каждый из них.

Курсы

Сейчас очень многие компании занимаются предоставлением обучающих курсов. Наверняка вы в перерывах между видео на Youtube видели в рекламе призывы стать каким-либо специалистом из сферы IT с помощью курсов.

Некоторые компании больше заинтересованы не в обучении, а в том, чтобы им заплатили приличную сумму денег. Кроме того, немалое количество из них обещают дальнейшее трудоустройство после обучения.

Это в большей степени маркетинговая уловка, чем правдивое обещание, так как ни одна честная компания, занимающаяся обучением, не может гарантировать стопроцентное трудоустройство. Ведь нельзя сказать наверняка, подойдет ли сотрудник компании.

Обычно в договорах указывается, что вернут деньги, если человек не трудоустроится в течение двух лет. На мой взгляд, довольно тяжело не устроиться на любую работу за это время, так как нужно как-то жить.

Кроме того, есть некоторые компании, которые предлагают учиться бесплатно, а оплатить обучение уже после трудоустройства. Тут также есть нюанс: после обучения они могут склонить ученика придумать историю о том, что он уже давно работает, и будут настаивать трудоустраиваться на senior-позиции.

Хочу предостеречь:устроиться, возможно, и получится, но первый год работы будет очень стрессовым, и велик риск, что такого работника уволят.

Не хочу сказать, что действительно хороших курсов нет, но, по моему мнению, их мало. Для их поиска необходимо пристально проверять программу курса, отзывы о нем и преподавателей.

Я лично знаю курсы, где преподавал мой коллега, который стал программистом менее полугода назад.

Чтобы проверить качество курса, стоит поискать отзывы от бывших учеников и лично попросить их подробнее рассказать про обучение и то, каких результатов в итоге добились студенты, большая ли была группа, сколько человек в итоге нашли работу по специальности.

Менторинг

Менторинг — гибридный вариант между курсами и самообучением. Ментор должен быть профессионалом с большим опытом работы в той области, куда стремится попасть ученик.

Ментор направляет ученика на пути обучения. Встреч с ним будет намного меньше, чем на курсах с преподавателями. Преимущество такого варианта — вы занимаетесь с ментором один на один, и все время на ваших встречах будет направлено на обучение. Кроме того, плюс такого подхода — то, что ментора выбираете вы сами, а не создатель какого-либо платного курса.

Считаю этот вариант золотой серединой, так как можно плавно обучаться и не платить сразу большую сумму. Найдите ментора, который подходит именно вам.

Сам в свое время занимался именно с ментором, что ускорило обучение.

Самообучение

Самообучение — вариант для людей с хорошей дисциплиной. Он подходит тем, кто может сам выстроить план обучения или найти готовый и идти по нему не сворачивая.

Такой вариант считаю подходит для меньшего количества людей, так как очень велик соблазн все бросить и перестать учиться из-за того, что непонятно, когда окончить обучение и начать трудоустраиваться. А также потому что никто не контролирует и не ставит дедлайны.

Если же вы все-таки выбрали этот вариант, рекомендую присмотреться к сайту https://learn.javascript.ru/ (его считаю энциклопедией frontend'a на русском языке) и недавно созданному https://doka.guide/.

Когда начинать искать работу, но не заканчивать обучение?

В какой-то момент необходимо перейти от обучения к трудоустройству. Если вы выбрали вариант менторинга, то, скорее всего, сам ментор подскажет, когда стоит начать пробовать ходить по собеседованиям, и поможет составить грамотное резюме, где будет сказано, что вы изучали и делали во время обучения.

Если вы выбрали вариант самообучения, то, скорее всего, можно задуматься о собеседованиях минимум после полугода непрерывных занятий.

Могу сказать, что хорошо бы к моменту начала трудоустройства как минимум прочитать первые два раздела с сайта https://learn.javascript.ru/, т. к. без этих основ будет тяжело проходить какое-либо собеседование.

Если же вы выбрали вариант с курсами, то, скорее всего, можно начать искать работу после их прохождения, точно вам могут подсказать кураторы.

Как подготовиться к собеседованию и не терять мотивацию при отказах

К этому моменту вы уже должны знать и уметь многое, но я также подскажу несколько сайтов для подготовки именно к собеседованиям, поскольку вопросы там бывают каверзные, о том, с чем соискатель не сталкивался во время обучения.

Я бы рекомендовал порешать задачки на codewars либо leetcode, поскольку велик шанс, что вас попросят решить какую-либо задачу на собеседовании.

Возможно, после первых собеседований вы не получите офферов, это нормально. Важно понимать, что прохождение собеседований — это навык, и его необходимо развивать.

После первых пяти собеседований вы заметите, как уже не волнуетесь и более уверенно отвечаете на вопросы, так как они часто повторяются. Важно после собеседований записывать вопросы, на которые вы либо плохо ответили, либо не ответили вовсе, и разобрать эти темы.

Компании, в которые стоит и не стоит идти начинающему разработчику

Разумеется, это личное субъективное мнение.

Разработчик без опыта работы может претендовать на зарплату от 70 до 120 тысяч рублей. Однако лично знаю девушку, которая вышла на свою первую работу frontend-разработчиком на 160 тысяч, но это скорее исключение из правил. Важно понимать, что уже через год ваша зарплата может быть больше в два раза.

В начале поиска работы важно знать, что компании бывают нескольких типов. Выделим два основных: это продуктовые и аутсорсинговые.

Продуктовые разрабатывают свой продукт(интернет-магазин/онлайн-кинотеатр/etc) и им важно его качество. Аутсорсинговые же компании не разрабатывают свой продукт, а предоставляют своих разработчиков другим компаниям на различные проекты.

Велик шанс, что специалиста начального уровня предложат другой компании на позицию, намного превышающую его грейд, т. к. компания стремится больше заработать.

Я бы рекомендовал для первой работы искать продуктовую компанию с командой, которая бы вкладывала в обучение своих коллег. Аутсорс на ранних этапах может быть не лучшим выбором, поскольку будет тяжело работать на позиции, превышающей ваш грейд.

Мой первый оффер: как вести себя на новом месте работы

Поздравляю! Вы получили свой первый оффер и думаете выходить на новое место работы. Дам несколько советов перед стартом:

Принимайте задачи с максимально четким техническим заданием, если что-то непонятно, просите больше деталей. Хорошо поставленная задача — это основа хорошо сделанной задачи! Иначе без четкого ТЗ возможен вариант, что вы будете несколько раз переделывать, и первоначальные требования в итоге поменяются.

Старайтесь больше общаться с коллегами, задавайте вопросы. Так вы продолжаете учиться с еще большей скоростью. Если вы устроились на удаленную работу, но есть возможность иногда приходить в офис, советую это делать, т. к. процесс погружения в работу пойдет быстрее.

Не бойтесь сложных задач. В первое время, возможно, будет попадаться много таких, но их легко сделать простыми. Воспользуйтесь правилом декомпозиции. Всегда легче сделать несколько небольших задач, чем одну большую.

Советы по дальнейшему продвижению по карьерной лестнице

После того, как вы освоитесь на новом месте работы, помните, что учиться придется всю карьеру, и не останавливайтесь на достигнутом!

Стоит поучаствовать в хакатонах или выступить на конференции с докладом на тему, в которой вы разобрались. Нетворкинг в жизни разработчика является такой же важной частью, как и обучение.

Старайтесь, и у вас все получится!

Фото на обложке: Shutterstock / Trismegist san