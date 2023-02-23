Карьера в Германии для специалиста из России: нужно ли переучиваться, признают ли диплом и чего ждут работодатели

Основательница компании Nemusli Consult Валентина Васильева с 2018 года помогла более чем 450 клиентам получить ВНЖ в Германии — в статье эксперт расскажет, как переехать в Германию, какое образование нужно для получения визы и что делать тем, чья специальность не востребована в Германии.

В Германии очень востребованы профессионалы из IT-сферы, а также медики и инженеры — в том числе иностранцы. IT-специалистам доступен отдельный тип визы, получить которую можно по упрощенной процедуре, поэтому привлекательность Германии для наших соотечественников растет.

Содержание статьи:

Какие возможности открывает ВНЖ Германии?

ВНЖ в Германии — это возможность находиться на территории страны более 180 дней в году, чего не дает Шенгенская виза, а также работать на территории страны. Могу выделить такие преимущества ВНЖ:

Получение социальной поддержки. Можно претендовать на получение детского пособия, которое выплачивается до совершеннолетия ребенка. А если он продолжит учиться в университете и не обзаведется семьей, то соцподдержку будут начислять до его 25-летия. В 2023 году эта сумма составляет 250 евро в месяц на каждого ребенка вне зависимости от дохода семьи.

Возможность прохождения интеграционных языковых курсов или повышения квалификации. Если вы находитесь в Германии по рабочему ВНЖ и учеба не мешает работе, то можно проходить бесплатное обучение.

Легализация и перспективы. ВНЖ дает право находиться на территории страны легально, не покидая ее в течение длительного времени. Также в дальнейшем можно получить ПМЖ — это практически уравнивает вас в правах с гражданами Германии, за исключением участия в выборах. Далее можно подать документы на гражданство, но это более длительный процесс.

Возможность беспрепятственно путешествовать по Европе. Пара часов на автобусе — и вы уже наслаждаетесь Прагой или смотрите на Альпы в австрийской деревне.







Гамбург. Фото: Unsplash





Ситуация на рынке труда

Несмотря на низкий уровень безработицы — по данным Федерального агентства по трудоустройству, в декабре 2022 года она составила всего 5,4%, — в Германии все равно не хватает определенных специалистов.

Многие фирмы нуждаются в квалифицированных кадрах, сотрудников приходится искать долго. Например, в одной известной мне немецкой компании за прошлый год было около 5000 откликов на вакансии, новзяли на работу только 60 человек. Остальные кандидаты не подошли по разным критериям: отсутствие опыта работы, необходимой квалификации, устаревшее образование.

Нехватку кадров, как в рабочих специальностях, так и среди «белых воротничков», испытывают многие фирмы. Поэтому есть большая вероятность найти работу в Германии гражданам других стран.





Какие специальности в Германии пользуются спросом?

Германии остро не хватает работников сферы IT (причем не только программистов, кодеров, но и проектных менеджеров, графических дизайнеров), медиков, инженеров, математиков. Также страна нуждается в специалистах в области естественных наук (химики, физики), научных работниках в университеты и исследовательские институты.

Что касается специалистов со средним образованием, то в топ-10 востребованных профессий в Германии входят:

электрики;

механики;

медики (санитары и медсестры);

сантехники;

мехатроники;

специалисты по работе с холодильным и отопительным оборудованием;

сотрудники по работе с вентиляционными, охлаждающими системами;

мастера по работе с деревом, металлом и другими материалами.





Это связано с тем, что большинство людей сейчас не хотят обучаться рабочим специальностям, а предпочитают поступать в университет и становиться «белыми воротничками».

Российская специальность и трудовая виза: возможно ли?

Все зависит от квалификации и образования:

людям с оконченным высшим на нерегламентированную (где не нужно признавать дипломы) профессию — математики, химики, биологи, физики — можно сразу искать работодателя, заключать с ним договор и подавать документы на визу, при условии, что вуз признан государством Германии (обычно все госвузы автоматически признаны);

(где не нужно признавать дипломы) — математики, химики, биологи, физики — можно сразу искать работодателя, заключать с ним договор и подавать документы на визу, при условии, что вуз признан государством Германии (обычно все госвузы автоматически признаны); людям с оконченным высшим на регламентированную профессию — это 450 позиций: инженеры, медики, архитекторы, сотрудники пищевой промышленности и другие, которые могут «навредить» человеку напрямую, — необходимо найти работодателя, получить от него приглашение, оформить визу и обязательно признать диплом;

— это 450 позиций: инженеры, медики, архитекторы, сотрудники пищевой промышленности и другие, которые могут «навредить» человеку напрямую, — необходимо найти работодателя, получить от него приглашение, оформить визу и обязательно признать диплом; людям с оконченным средне-специальным образованием также необходимо признавать диплом при трудоустройстве.





Единого органа для признания всех специальностей, полученных за рубежом, в Германии нет. Для каждой специальности он отдельный: признанием медицинских профессий занимается медицинская палата, инженерных — инженерская палата и так далее. Поэтому необходимо сначала узнать, в каком регионе вы планируете жить и работать, а после найти на сайте Anerkennung орган, где можно подтвердить диплом.

Обратите внимание! Специалистов некоторых направлений (например, медиков) отправляют на «доучивание». Для этого необходимо обладать знаниями немецкого на уровне В2, после — пройти курсы медицинского немецкого и сдать экзамен на знание медицины. Только после этого можно самостоятельно работать врачом. До этого времени возможна только подработка в качестве ассистента.

Также нельзя получить работу, если вы, например, всю жизнь работали механиком, но не имеете образования по этой специальности. Сейчас в Германии рассматривают закон, который позволит признать несколько лет опыта — от 3 и более — за образование. Но пока его не приняли, нужен соответствующий диплом.

Есть возможность уехать работать в Германию без наличия вообще какого-либо образования только специалистам IT-сферы, которые проработали на родине от трех лет. Это считают профессией на основе опыта, и для IT-специалистов сделали даже отдельную визу, она так и называется — виза для специалистов сферы информационных технологий. Но по другим направлениям таких поблажек нет.





Специалистам каких профессий сложно найти работу в Германии?

Достаточно сложно будет найти работу в Германии людям следующих специальностей:

Экономисты

Многие граждане Германии обучаются в этом направлении, создавая большую конкуренцию на рынке труда.

Но на самом деле это очень обширная сфера, поэтому нельзя сказать, что экономистов очень много. Все зависит от конкретной земли Германии: где-то их нехватка, а где-то — переизбыток. Но в целом это не самая востребованная профессия, поэтому иностранцев-экономистов нечасто рассматривают.

Гуманитарные профессии

Философы, историки, преподаватели, теологи не пользуются спросом. Некоторые специалисты в области естественных наук, такие как географы, тоже не очень востребованы.

В стране достаточно людей, которые обучились по этим направлениям. Кроме того, учителя здесь преподают сразу два предмета, например, математику и физкультуру. Поэтому специалистам из России не хватает знания второго направления. Также в немецкие школы в некоторых землях не возьмут работать без местного образования. Исключение составляют языковые курсы и частные школы.

В некоторых землях не признают российские дипломы преподавателей, в других — можно быть только помощником, в третьих — отправляют на «доучивание». При этом с дипломом преподавателя можно пройти «переквалификацию» в воспитателя детского сада. В общем, иностранцев с гуманитарными профессиями здесь не жалуют.

Юристы

В Германии не признают российское юридическое образование. При знании языка возможно найти работу помощником в юридической фирме, но самостоятельным адвокатом, юристом или нотариусом без местного образования стать нельзя. Для этого необходимо поступать в университет и проходить обучение.

Даже если вы идете работать в стартап или международную компанию, где не требуют знания немецкого, все равно стоит помнить негласное правило, что визу проще всего получить людям со знанием немецкого на уровне А2. Еще раз подчеркну, что это не требование, которое где-то прописано, а лишь рекомендация.





Подготовка к переезду: что делать, если профессия не востребована в Германии?

В таких ситуациях подход индивидуальный. Но чаще всего нужно поступать в университет Германии на интересующее вас направление и проходить обучение в бакалавриате или магистратуре. Здесь есть несколько особенностей:

Если на руках только школьный аттестат. Нужно будет пройти обучение в течение года в специальном подготовительном заведении Штудиенколлег (Studienkolleg). Это связано с тем, что в Германии школьники учатся 12 и 13 лет, а не 11, как в РФ. Если есть справка об обучении в течение минимум 1 года на очном или 2 года на заочном отделении. В таком случае можно будет поступить в бакалавриат, но только с сохранением направления. Например, если человек обучался на физика, то и выбранная специальность в Германии должна быть смежной. Поступить, например, на исторический факультет не получится. Если есть диплом специалитета или бакалавриата в вузе, признанном Германией. Тогда можно поступить в магистратуру с сохранением направления или на бакалавра, но на другую специальность.





Также можно получить средне-специальное образование. Но помните, что обучение в Германии чаще проходит на немецком языке, чем на английском. Поэтому для поступления требуют подтвержденный уровень немецкого В2, в редких случаях — В1.





Какие российские дипломы признают в Германии?

Практически все российские дипломы государственных вузов признаются в Германии, но требуют подтверждения. С частными учебными заведениями ситуация другая: нужно посмотреть, признается ваш диплом или нет, на сайте Anabin.





На что еще обращают внимание работодатели в Германии?

В 2023 году основное правило при приеме на работу — это отсутствие опыта в санкционных компаниях (Сбербанке и т.д.) хотя бы в течение последних 6 месяцев. Если же потенциальный сотрудник там работал, то немецкий работодатель с большой вероятностью откажет в трудоустройстве.

Также немецкие работодатели смотрят на общий опыт работы по специальности. Наличие публикаций в научных изданиях играет на руку только в случае, если вы планируете связать дальнейшую работу с преподаванием или научной сферой.

Чтобы не гадать, что требуют немецкие работодатели в вашей сфере, можно открыть любой сайт с объявлениями о работе (Indeed, Mobberies и другие), найти нужную специальность и проанализировать около 10 вакансий. Так можно понять, каким опытом работы, навыками и личными качествами нужно обладать кандидату.

Обратите внимание! Социальная и волонтерская активность будут большим преимуществом, в Германии это очень ценится. Можно упомянуть в резюме о помощи бездомным животным, работе волонтером в доме престарелых, любой благотворительной деятельности.





Как получить профессию в Германии: требования к иностранцам, возрастные ограничения и особенности обучения

В Германии работают 450 вузов и более 21 тысячи программ обучения. Достаточно выбрать подходящее вам направление и поступить. Выше мы уже рассматривали, в каком случае можно продолжить обучение в специалитете, бакалавриате или магистратуре.

Если вам меньше 30 лет, можно поступать на немецкие программы обучения с уже включенными языковыми курсами. В этом случае немецкий может быть хоть нулевым. А людям старше 30 лет для получения студенческой визы лучше знать язык хотя бы на уровне А2. Опять же, речь идет про учебные программы, которые проходят на немецком. Но их много и на английском языке.





Университет Потсдама. Фото: Unsplash



Возрастных ограничений для поступления нет. Начать обучение в вузе можно в любом возрасте. Но есть одна особенность: чем вы старше, тем лучше нужно продумать стратегию в мотивационном письме для получения визы. Необходимо указать, зачем вам это, какую логическую последовательность в вашем образовании и опыте работы даст поступление в университет. Следует убедить посольство, что это вам действительно важно.

Обратите внимание! Некоторые студенты магистратуры получают стипендию от 900 евро в месяц (в среднем). Поэтому учиться в Германии еще и очень выгодно. К тому же студенческая виза дает возможность легально подрабатывать.

Образование в Германии условно бесплатное для большинства иностранцев. Исключение составляют студенты земли Баден-Вюртемберг — они оплачивают сбор 1500 евро в семестр. Также есть административные сборы вуза — их должен оплатить раз в семестр каждый студент. Стоимость — от 80 до 400 евро. В этот сбор входит оплата проездного, пользование библиотекой и многое другое.





Краткий чек-лист

Итак, для выстраивания карьерной стратегии при переезде в Германию нужно:

Оценить востребованность своей специальности.

Если профессия востребована и у вас есть соответствующее образование, то можно приступать к поиску работодателя. Активным рекрутингом занимаются на Linkedin, там реальнее всего найти работу.

Если вы работник IT-сферы с опытом от 3-х лет, то ни образования, ни дипломов не потребуется. В этом случае можно сразу приступать к созданию профиля на LinkedIn, искать немецкого работодателя и проходить собеседования.

Если профессия не востребована и нужно получать новую, то проще всего это сделать через поступление в немецкий вуз. Студенческая виза дает возможность подрабатывать (а в некоторых случаях — и получать стипендию), поэтому проблем с самообеспечением возникнуть не должно.

Выучить язык хотя бы на уровне А2.

Это просто рекомендация, которая упрощает процесс получения визы. Во многих случаях (учеба на английском или оффер от стартапа, где не нужен немецкий) этого не требуется, но лишним точно не будет.

Отложить деньги.

Переезжать в Германию с суммой менее 4 тыс. евро — опасно. Самый оптимальный вариант — взять с собой 6 тыс. евро. Этого хватит на дорогу, аренду жилья, залог, обустройство дома, супермаркеты, кафе и т.д. на первые месяц-полтора.





Фото на обложке: Unsplash.