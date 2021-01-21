Гиг-экономика и карьера: стоит ли опасаться и как защититься

Екатерина Ивлева, CEO Финансовой академии «Актив», рассказывает, как не участвовать в этой гонке и спокойно продолжить путь по собственной карьерной траектории и почему стоит следовать трем рекомендациям от АСРМ и завести привычку регулярно получать актуальные знания и навыки.

Ситуация с таким типом работы выглядит угрожающей. Особенно — после волны сокращений в 2020. Каждый специалист теперь конкурирует со всем миром.

Гиг-экономика (gig-economy), или экономика свободного заработка, появилась после развития информационных и коммуникационных технологий. Цифровизация и распространение смартфонов породили платформы для найма временных подрядчиков и новый формат взаимоотношений между работником и работодателем. В их основе лежит сотрудничество по краткосрочным контрактам.

Явление гиг-экономики не новое, но благодаря недавнему технологическому буму и пандемии оно стало знакомо и доступно большему количеству людей. Еще в 2016, по данным McKinsey, 15% независимых сотрудников Европы использовали цифровую платформу для заработка. В 2018 в Gallup сообщили, что 36% трудоспособного населения США было занято в гиг-экономике. У всех были свои причины, но за последний год именно из-за пандемии коронавируса цифровые платформы быстро выросли.

Гиг-экономика базируется на гибкой, временной или внештатной работе специалистов, которые часто связываются с клиентами через онлайн-платформы. У развития гиг-экономики также были экономические причины. В целях экономии работодатели стали нанимать сотрудников на неполный рабочий день или на временную работу. Они должны выполнять определенные задачи или работать над конкретными проектами.

Как появляются гиг-работники

Позитивный вариант. Люди обнаруживают, что им надо сменить или занять несколько должностей, чтобы позволить себе желаемый образ жизни. Такие специалисты могут работать в офисе с девяти до шести, а затем перейти на вторую работу с шести до девяти. Или же они целый день могут быть гиг-работником с девяти до шести.

Негативный вариант. Распространен среди работников, которые попали под сокращение, а также среди жителей стран с развивающейся экономикой.

Гиг-экономику называют своеобразной «виртуальной миграцией», когда каждый может работать откуда угодно. Профессор географии Интернета Марк Грэм в своей статье о цифровом труде и развитии говорит, что это может принести хорошие рабочие места в регионы мира, где трудно найти работу. В реальности все оказалось немного сложнее. Исследователи Оксфордского института Интернета провели интервью среди 456 работников Африки и Юго-Восточной Азии и выявили, что немаловажную роль в гиг-экономике играют цифровые платформы.

Freelancer, Fiverr, Uber и Upwork — эти платформы выступают связующим звеном между бизнесом и специалистом, но их принципы работы изолируют работников в социальном плане и лишают ряда преимуществ с точки зрения защиты труда.

Гиг-работниками чаще всего становятся специалисты по:

информационным технологиям;

тексту;

разработке программного обеспечения;

бухгалтерскому учету и финансам;

управлению проектами;

администрированию;

образованию и обучению.

Кроме них, в гиг-экономике задействованы курьеры, водители, декораторы, швеи, уборщики и прочие работники, которые могут выполнять задачи по запросу, но их работа ограничивается физическим присутствием.

Плюсы и минусы гиг-работы

Среди плюсов гиг-работы:

Гибкость. Специалист сам формирует свой рабочий график, а также выбирает клиентов, с которым хочет работать. Такой тип работы также очень подходит тем, кто хочет попробовать силы в новой сфере, но не готов бросаться в нее с головой. Выполнение задач поможет провести своеобразный безопасный тест-драйв и проверить, насколько нравится то, что он делает в другой сфере и стоит ли она перемен.

Из минусов гиг-работы:

Та же гибкость . Работник может быть вынужден браться за те заказы, от которых отказались все остальные, чтобы поддерживать хорошие отношения с клиентом.

. Работник может быть вынужден браться за те заказы, от которых отказались все остальные, чтобы поддерживать хорошие отношения с клиентом. Отсутствие выгод. Гиг-работнику платят только тогда, когда он выполняет задачу. Это отличает его от постоянного сотрудника, у которого количество задач в неделю может отличаться и не влиять на заработную плату в конце месяца. Такой сотрудник также располагает соцпакетом, чего нет у гиг-работника.

Гиг-работнику платят только тогда, когда он выполняет задачу. Это отличает его от постоянного сотрудника, у которого количество задач в неделю может отличаться и не влиять на заработную плату в конце месяца. Такой сотрудник также располагает соцпакетом, чего нет у гиг-работника. Выгорание также грозит гиг-работникам из-за выполнения задач в неурочное время. Несмотря на гибкость, этот тип работы со временем становится стрессовым и утомительным.

Марк Грэм говорит, что в настоящий момент многие сотрудники чувствуют себя довольно раздробленными. Их заставляют чувствовать, что если они не берутся за работу и не соглашаются с ее условиями, многие другие работники со всего мира быстро займут их место.

Переход на удаленную работу во время первого карантина вызвал подобную тревогу и у постоянных сотрудников компаний. Чтобы уберечься от подобного сценария, многие из них стали студентами курсов в нашей Финансовой академии «Актив». Все они взялись укреплять собственные профессиональные позиции актуальными прикладными знаниями, что оказалось очень дальновидным с их стороны.

Как защитить карьеру в эпоху гиг-экономики

Американский стартап ScaleFactor шесть лет успешно уверял своих клиентов, что их финансами занимается программа, работающая на основе искусственного интеллекта. Инвесторы вложили в нее $100 млн. Позже оказалось, что сервис ScaleFactor выдавал ошибки в расчетах для клиентов. Чтобы не терять клиентов и деньги инвесторов, компания наняла целый штат бухгалтеров. Их работу успешно выдавали за искусственный интеллект. Так продолжалось 6 лет, а в июне 2020 года основатель компании заявил о ее закрытии и тайна раскрылась.

Эта история в который раз подтверждает, что никакие программы пока не в состоянии заменить работу живого специалиста по финансам. Разве что немного облегчить ее. Но как быть с платформами, которые продают услуги людей?

Ситуация с гиг-работниками выглядит угрожающей для карьеры любого специалиста. Теперь каждому придется соперничать не просто с коллегами из одного города или страны, а со всего мира. Но с этим можно справиться.

Как CEO Финансовой академии «Актив», возьму за пример финансовых специалистов. Они поставляют компаниям стандартный набор услуг по ведению отчетности, уплате налогов, бюджетированию, финансовому планированию, финансовому анализу и финансовому менеджменту. Стартапы и гиг-экономика угрожают их карьере. Но привычка людей работать со специалистами из своей страны и вялотекущая цифровизация пока играют им на руку. Сложное национальное законодательство также спасает от доли конкурентов, но это ненадолго.

На одной из встреч с представителями The Academy of Certified Professional Managers (АСРМ) — британской международной академии сертифицированных профессиональных менеджеров — мы с коллегами пришли к выводу, что специалист сможет всегда обходить гиг-работника, если будет выполнять три простых и одновременно сложных требования.

Члены АСРМ обратили внимание на эти способности еще во времена кризиса 2008 года. Они собирали и исследовали их, обсуждали с предпринимателями и позже превратили в основу профессиональных стандартов и базу для программ обучения и сертификации менеджеров.

Вот, что должен делать специалист, чтобы не беспокоиться о карьере из-за гиг-работников:

Выходить за рамки должности. Только ленивый не говорил о том, что преуспевающий сотрудник способен давать работодателю больше, чем тот ожидает. Подготовили отчет и видите, на чем еще компания способна сэкономить или заработать — сделайте комментарии с предложениями к отчету. Знаете, как оптимизировать работу направления — презентуйте свою идею руководителю. Небезразличие пойдет карьере на пользу не меньше, чем профессиональные заслуги.

Поддерживать уникальность. У каждого специалиста есть уникальный опыт работы и набор знаний, которыми он может пользоваться для выполнения задач. Еще интереснее, насколько широк ваш опыт вне профессиональной сферы. Умение переносить и использовать знания и навыки извне и с их помощью решать рабочие задачи, создавать новые проекты или продукты, открывает бесконечное множество вариантов развития вашей карьеры.

Продолжать учиться. Привычка учиться в любой ситуации способна подарить большее преимущество. Сейчас многие воспринимают цифровизацию бизнеса как необходимое зло. Однако это еще одна возможность определить востребованные навыки и получить их как можно быстрее, чтобы совершенствоваться, пока остальные коллеги только начнут в них разбираться.

Яркий пример — программа Power BI для автоматизации сбора анализа данных в режиме реального времени. Или процесс цифровой трансформации компании, который содержит в себе много ступеней и подзадач и от правильности организации которого зависит будущее компании. Обе эти программы уже проходят студенты нашей академии. Совсем недавно эти курсы прошли аккредитацию в АСРМ, и теперь их выпускники смогут получить международные дипломы, подтверждающие их квалификацию.

Гиг-экономика — порождение цифровой эпохи. Ее можно опасаться, рассматривать как конкурента или использовать, как наживку для отлова интересов и запросов работодателей. Рекомендую брать на вооружение последний вариант, а также помнить о трех действиях, предложенных АСРМ, чтобы обеспечить карьере поэтапное и контролируемое развитие.



