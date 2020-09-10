«Я понимал, что спасти меня некому»: бизнесмен-серфер о том, как спорт помогает строить свое дело

Василий Прачев, основатель компании SurfBrothers , которая строит в «Сколково» фитнес-клуб с круглогодичной серферской волной, рассказывает, почему отношения с инвесторами похожи на выплывание из смертельно опасного течения и что делать, если все идет не по плану.

Глядя на лихих покорителей волн, поражаешься, как серферы умудряются сохранять спокойствие в самые экстремальные моменты. Некоторые из их спортивных навыков можно перенести в повседневную бизнес-практику.



Helicopter view

Прежде чем зайти в воду, опытный серфер задержится на берегу не только для того, чтобы размяться, но и для того, чтобы войти в общее информационное поле, соединиться с местом. Когда это удается, легче поймать волну. То же самое в бизнесе — сначала ты смотришь на картинку в целом, потом решаешь мелкую задачу.





Расслабление и фокусировка

Они помогают осуществлять задуманное несмотря на страх. Я запомнил фразу известного гавайского серфера Кая Ленни, у которого однажды был в гостях: «Когда тебя месит, чем лучше ты расслабишься и доверишься тому, что происходит, тем проще будет всплыть».

Однажды в Австралии случилась такая история: во время серфинга я попал в опасное отбойное течение (rip current), которое уносит в океан. И хоть я читал инструкции, как действовать в такой ситуации, в тот момент сильно испугался — никто меня не стал бы искать. Друг, с которым я там был, не знал, что я пошел кататься, быстро он бы меня не хватился.

Я понимал, что спасать меня некому. Чтобы вернуться, пришлось грести шесть часов, за это время я уже попрощался с жизнью.

Адреналин зашкаливал, но мне удалось расслабиться и направить все силы на то, чтобы вернуться. После этого случая до сих пор иногда становится не по себе, если катание становится экстремальным, но расслабление и концентрация всегда выручают.

Эта техника помогает и в бизнесе. Когда мы планировали клуб, появился инвестор, который сказал, что закроет все раунды. Казалось, он был уверен на 100%, говорил — «мамой клянусь». Были подписаны соглашения об инвестициях, более полугода он участвовал в проекте, предлагал решения. Но после всего этого он резко передумал. Это был гром среди ясного неба: вчера он все подтверждал, а сегодня позвонил и сказал, что выходит из проекта.

Первая реакция была — паника, страх. В таком состоянии нужно войти в свой страх, начать танцевать с ним. Тогда он начнет давать жизненную энергию и отступать, показывая новые возможности. В таком состоянии ты можешь больше, чем думаешь.

Сначала ты расслабляешься, оцениваешь, где находишься. Далее — фокусировка, изменение приоритетов, списка задач. Я занялся поиском новых якорных партнеров, проработал все с самого начала, и это привело к тому, что в проект вошел инвестор и ментор, который по моей шкале тянет на 10 из 10.





На Гавайях с серферами Каем Ленни и Дугом Сильвой



Коммуникация

Серфинг — это не только спорт, это дружная семья единомышленников. Если ты где-то встречаешь человека и узнаешь, что он серфер, ты его сразу воспринимаешь как близкого. Получив такой опыт общения, становишься более открытым. Это помогает находить нужные контакты.

Один из бизнесов, которым я занимался лет шесть назад, был связан с коррозионно-стойкими защитными покрытиями. Нашими заказчиками были энергетические топливные предприятия, химическая промышленность, производители минудобрений.

Однажды мы выиграли тендер, для которого нужно было найти особое покрытие. Образцы из России и Европы не подходили. Но покрытие нашлось в Австралии. Я быстро собрался и слетал туда в командировку на два дня. Директор завода по производству покрытий занимался серфингом. Мы с ним оперативно провели сделку и отправили два контейнера их продукции в Россию.







Умение действовать в неопределенности

Серфинг и путешествия, связанные с ним, порождают огромное количество таких ситуаций, когда ничего не остается, кроме как расслабиться и действовать по ситуации, перестать беспокоиться о результатах. Однажды я планировал встретить Новый год на Коста-Рике со своей девушкой, но в тот раз все пошло не по плану.

Любимая прилетала в новогоднюю ночь, но ее депортировали из-за проблем с визой — не хватило нескольких дней. Она вышла в Милане, кое-как доблестные итальянские полицейские ее освободили, но заставили купить билет на Кубу. Я метнулся туда, мы там хорошо погуляли, потом она полетела в Москву, а я в Коста-Рику к друзьям, но теперь уже не пустили меня, так как виза подразумевала только однократный въезд в страну.

Самолет был с пересадкой в Сальвадоре, надо было выбрать место, куда можно лететь без визы. Я уехал в Гватемалу и открыл для себя эту страну — пирамиды, национальные парки, отличный серфинг. Потом я делал там предложение своей девушке.

Можно получать удовольствие от неожиданностей, если к ним правильно относиться — фиксировать внимание не на том, что пошло не так, а на новых возможностях, которые представились. Такая позиция особенно приносит пользу во время кризиса.

Когда я вошел в активную фазу привлечения инвестиций, началась пандемия. Я закрыл сделку и получил необходимую оставшуюся сумму на счет в день, когда ввели самоизоляцию. Я относился к кризису как к дедлайну, который позволит выделить из тех инвесторов, которым проект был интересен, тех, кому он был действительно нужен. Они быстрее приняли решения. Иногда в разгар неопределенности заключаются самые большие сделки.









Максимально использовать ресурсы

Однажды я организовывал серф-кэмп на Барбадосе, а туда прилетели 16 девушек и ни одного мужчины. Сначала я подумал: «Вау, классно — я и 16 женщин в одном доме, гуляем и серфим каждый день вместе!» А потом подумал, что не так уж это и классно — 16 женщин и только я один… Пришлось оперативно скорректировать план действий. Я постарался максимально загрузить их физически. Кстати, они получили отличные результаты в плане серфинга.

Но еще выяснилось, что многие приезжают в такие кэмпы не столько за серфингом, сколько за серферами. Ситуацию удалось развернуть. Когда на острове разнеслась весть, что у меня в гостях 16 прекрасных русских девушек, к нам потянулись местные жители (а там живет много творческих людей: музыканты, художники, серферы). Проблема свободного времени и компании для веселых вечеринок была решена.





Дисциплина и последовательность

Когда начинаешь заниматься серфингом, понимаешь, что невозможно это делать в прерывистом режиме, так как требуется большая сила и выносливость. Строишь систему тренировок вне океана так, чтобы быть постоянно в форме. Для подготовки серферов есть специальный комплекс упражнений и видов нагрузок — серф-фитнес. Он заточен на развитие выносливости, силы определенных групп мышц, которые не задействуются в других видах спорта.

Именно так возникла наша бизнес-идея построить в «Сколково» не просто серферскую волну, а фитнес-клуб, в котором спортсмены смогут тренироваться в городе с системным подходом, выполнять трюки и искать единомышленников.

Что отличает серфера от обычного человека? Серфер знает, чего хочет. В критический момент он не теряет присутствия духа, умеет отделить важное от второстепенного, легко общается с людьми и меняет свое местоположение. Да и вообще — не парится.

Несмотря на внешнее несоответствие образу серьезного делового человека, эти качества помогают в бизнесе, особенно когда накрывает оверхэд. Не пропустите свою волну!





