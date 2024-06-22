Весь год не думать и в декабре не сойти с ума: как автоматизировать работу с графиком отпусков

Отделы кадров традиционно ведут графики отпусков в виде таблицы в Excel или вообще на бумаге. При этом 86% компаний позволяют сотрудникам переносить отпуск или брать его в любое время. Это создаёт сложности в работе с графиком отпусков. Как их можно преодолеть с помощью сервиса кадрового ЭДО, рассказала Наталья Данилова, операционный директор ГК Artsofte, её сотрудники подписывают кадровые документы в электронном виде более двух лет при помощи сервиса Nopaper.
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Основные проблемы годового планирования отпусков
График отпусков — это локальный нормативный акт, в котором прописан порядок предоставления отпусков сотрудникам. По закону руководитель должен утвердить график отпусков за две недели до начала года. К этому времени все сотрудники должны определиться с днями отпуска, кадровому специалисту нужно проверить пересечения и составить итоговый график.
Проблемы, с которыми сталкиваются отделы кадров при составлении графика, типичны для любых средних и крупных компаний:
- Сложность формирования графика.
Кадровым специалистам приходится учитывать много факторов, включая количество дней отпуска, пересечения отпусков, пожелания сотрудников, сезонные ограничения, календарь выходных и праздников. А в течение года нужно готовиться к изменениям графика и переносам отпусков.
- Нет прозрачности при планировании отпусков.
Во многих компаниях есть график отпусков на бумаге, но на деле сотрудники уходят в отпуск не по графику. Это может создавать проблемы с финансовым планированием и конфликты между коллегами из-за совпадения отпусков.
- Высокая нагрузка на отдел кадров и бухгалтерии, руководителей.
Ручное формирование и согласование отпусков требует больших усилий от кадровых сотрудников и бухгалтеров в конце года, когда они и так загружены годовыми отчётами и дедлайнами.
- Штрафы.
За отсутствие или несоблюдение графика отпусков полагается штраф от 30 000 до 50 000 рублей или приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.
Как компании планируют отпуск в 2024 году
В январе 2024 года мы провели исследование о том, как составляют график отпусков компании из разных отраслей, таких как производство, IT и телеком, услуги, финансы, ритейл, строительство, недвижимость, общепит, образование и медицина. В опросе участвовали 75 кадровых специалистов, работающих в компаниях с численностью от 10 до 1000 сотрудников.
Только 13,3% компаний автоматизировали работу с графиком отпусков. В остальных компаниях сотрудники либо пишут даты отпуска своему руководителю, а он передаёт сведения в отдел кадров (42,7%), либо планируют отпуск в Excel или Google-таблицах (30,7%), либо вообще не заполняют даты своего отпуска (13,3%).
«Ручное» планирование приводит к ошибкам в графике отпусков, а использование электронных таблиц — к неактуальным сведениям. При этом в 86% компаний сотрудники уходят в отпуск не по графику, а значит его нужно постоянно менять, переоформлять заявления и приказы на отпуск — на это кадровые специалисты тратят много времени, а иногда и нервов.
Бизнес уделяет всё больше внимания сокращению издержек и оптимизации расходов. Компании стремятся автоматизировать стандартные операции, чтобы улучшить качество бизнес-процессов без лишних расходов. В сфере управления персоналом также разрабатываются новые инструменты и сервисы. Поэтому сейчас на рынке есть много решений, которые позволяют упростить работу с графиком отпусков.
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Какие задачи планирования отпусков можно закрыть при помощи КЭДО
Автоматизация может сделать планирование отпусков более эффективным и прозрачным для всех сотрудников.
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Планирование отпусков. Сервис КЭДО автоматически назначает задачи сотрудникам на планирование отпусков на следующий год в нужную вам дату, учитывая праздничные дни и соблюдая законодательство. Руководитель видит пересечения в графиках, а сотрудник — доступные дни.
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Интеграция с учётными системами. После согласования отпусков с руководителем сервис КЭДО автоматически формирует график и отправляет его в 1С или в другие учётные системы.
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Электронное подписание документов на отпуск. После согласования отпуска с руководителем в сервисе КЭДО, сотрудник может подписать все документы на отпуск с помощью неквалифицированной электронной подписи (НЭП) с мобильного телефона без посещения кадрового отдела.
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Уведомление об отпуске. Сервис КЭДО автоматически направит уведомление сотруднику перед отпуском в установленный руководителем срок, а затем отправит заявление на подпись.
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Перенос отпуска. Если сотрудник идет в отпуск не по графику, система автоматически создаст заявление на перенос и внесёт изменения в график.
- Дополнительный оплачиваемый отпуск. Система позволяет оформить его для сотрудников с северными отпусками или вредными условиями производства.
КЭДО с функционалом планирования графика сокращает трудозатраты кадрового отдела, бухгалтерии, руководителей и линейных сотрудников минимум в 3 раза. Он помогает оптимизировать процессы планирования и учёта отпусков и создать более комфортные условия труда для сотрудников.
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Чек-лист: как выбрать сервис КЭДО для автоматизации графика отпусков
При выборе решения для кадрового документооборота обычно ориентируются на широкий круг задач, которые возникают в отделе кадров. Я перечислю только те критерии, которые необходимы при планировании отпусков:
- Функционал подачи, согласования и подписания заявлений на отпуск.
- Возможность посмотреть доступные дни и пересечения отпусков в сервисе как руководителю и кадровым специалистам, так и сотрудникам.
- Безопасная верификация и выпуск электронной подписи (НЭП) сотрудникам.
- Готовые шаблоны заявлений на отпуск и перенос отпуска.
- Настраиваемые маршруты подписаний, включающие разные роли — сотрудника, руководителя, бухгалтера, кадрового специалиста.
- Интеграция с учётными системами 1С без необходимости дублировать документы в КЭДО.
- Автоматические уведомления о начале отпуска, для которых можно настраивать срок.
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Фото на обложке: Unsplash
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