Как преуспеть в IT, если вы — гуманитарий

О том, почему гуманитарий может смело идти в сферу информационных технологий и добиться там успеха, рассказывает IT-предприниматель Антон Смирнов.

Есть утверждение, что в IT берут только математиков. Так ли это? Сегодняшний мир информационных технологий отвечает: нет. Успешным в этой сфере становится не столько тот, кто быстро считает в уме, сколько тот, кто понимает человеческую психологию, знает языки и достаточно амбициозен.

Примеры успешных гуманитариев в IT

Для начала несколько ярких примеров, которые свидетельствуют о том, что гуманитарии могут не только работать в сфере IT, но и управлять технарями из этой сферы. Речь идет о руководителях и создателях крупных IT-компаний и сервисов.

Основательница крупнейшего интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — лингвист, преподаватель английского языка.

Во главе Mail.ru Group историк, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова Борис Добродеев.

Основатель и управляющий партнер венчурного фонда Fort Ross Ventures объемом $345 млн, ранее руководивший IT-трансформацией в «Альфа-банке» и Сбербанке, Виктор Орловский всегда мечтал о журналистике и тяготел к гуманитарным наукам, уже на старте карьеры блестяще знал английский язык.

Генеральный директор «Яндекс.Маркет» Максим Гришаков учился в МГИМО на факультете международных отношений.

В чем секрет успеха и как развиваться в IT, если ты гуманитарий?

Развивайте умение общаться и эмоциональный интеллект

Язык, успешная коммуникация, умение «видеть и слышать» собеседника — базовые факторы для желающих добиться успеха в IT. Известно, что лингвистические наклонности важнее для изучения языков программирования и понимания кода, чем математика.

В своем свежем интервью на YouTube-канале «Через тернии к звездам» основатель Fort Ross Ventures Виктор Орловский рассказывал о том, что на первое место работы в сферу банковских технологий его взяли во многом благодаря отличному знанию английского языка. То есть языки — это фактор, который позволяет гуманитариям развиваться в IT.

Умение находить общий язык и налаживать нужные связи, запросто коммуницировать, способность чувствовать и понимать коллегу, подчиненного, партнера и клиента — вот то, что легче дается гуманитариям и технарям с гуманитарными наклонностями. И именно эти факторы помогают успешно работать в IT-командах, становиться менеджерами, руководителями и даже директорами в нише информационных технологий.

Доверяйте интуиции и изучайте психологию

Гуманитарные науки лежат в основе понимания человеческих желаний, тревог, мотивации. Знания в области социологии и психологии — база для эффективного построения бизнес-процессов, маркетинга, успешного управления людьми. На этом основывается успех любого проекта.

Гуманитарное образование способствует развитию интуиции и прогнозирования. Это как раз то, что Виктор Орловский назвал «внутренним компасом», рассказывая о составляющих успеха в IT:

Внутренний компас, интуиция и самое главное — насколько человек амбициозен, насколько готов бороться и сфокусирован на достижении цели.

Слушать себя, доверять себе и не оставлять свои намерения — то, чему учат гуманитарные дисциплины. Особое внимание обратите на психологию и раскрытие своих творческих способностей, внутреннего потенциала.

По возможности получайте технические знания

Не каждый гуманитарий идеален для IT. Лучший вариант — это микс технических знаний с умением понимать людей, общаться с ними, разбираться в психологии клиента. Это параметры универсального солдата в современном бизнесе: с таким набором качеств и умений (при наличии амбиций) можно добиться высоких результатов в IT, стать топ-менеджером или занять другую желаемую должность.

Специальности в IT для гуманитариев

Менеджериальные должности

Для управленцев в IT важны не только гуманитарные науки, но и техническая составляющая, внутреннее понимание продукта. Однако этот момент решается погружением в проект и базовой технической подготовкой. Зачастую здесь важен хороший английский язык.

Гуманитарий может пробовать себя в IT: менеджером по продажам, менеджером по продукту и даже менеджером по управлению проектами. Также сегодня высоко ценятся HR-менеджеры, которые способны находить ценные кадры в IT-сфере.

Системные аналитики

Это люди, которые с полуслова понимают клиентов, коллег, разработчиков, и выстраивают с ними доверительные рабочие отношения. Зачастую аналитиками становятся те, кто способен адекватно реагировать на требования и правки заказчика, согласовывать его желания с возможностями группы разработки, предлагать пути решения проблем. Они обладают гибким умом, активно общаются с командой, выстраивают доверительную, деликатную коммуникацию с клиентом.

Аналитик должен понимать, как работает система, на что способен каждый из ее блоков и как оптимально решить задачу. В результате переговоров со стороной заказчика и с группой разработки аналитик создает документ, который отражает принятые решения по доработкам и исключает разночтения, становится основой для задач разработчиков. Техническая составляющая здесь, безусловно, имеется, однако для человека с амбициями и хорошими входными данными это лишь вопрос времени и желания вникать в процессы.

Тестировщики

Дотошный и внимательный гуманитарий легко станет тестировщиком, а после может дорасти до руководителя группы тестирования. Речь идет о функциональном тестировании, которое не подразумевает правку кода или запуск автоматизированных процессов. Функциональное тестирование заключается в проверке каждого элемента функционала на наличие сбоев при разных сценариях. Тестировщиков отличает усидчивость, внимательность и хорошее знание английского.

Технические писатели

Лингвисты, которые способны говорить о коде и новых разработках на языке пользователя, не забывая о запятых и орфографии. Здесь важно уметь оформить свою мысль просто и ясно, перед этим разобравшись во всех тонкостях работы функционала. Эти люди не должны понимать систему вглубь, но должны общаться с пользователями с позиции «опытный пользователь, который может подсказать». Технические писатели умеют выстраивать отношения с командой разработчиков, чтобы без проблем обращаться к ним за консультацией по сложным вопросам.

Помимо этих профессий, в IT всегда нужны контент-маркетологи, копирайтеры, дизайнеры интерфейса, пиарщики и копирайтеры. Эти люди сейчас востребованы в любой сфере, но те, что специализируются на IT-проектах, более привлекательны для IT-работодателей. Здесь возможна работа на фрилансе и совмещение нескольких интересных проектов.

Важность гуманитарных знаний

Гуманитарные знания настолько важны даже для технарей, что в некоторых IT-компаниях для сотрудников читают лекции, ведут курсы по гуманитарным наукам и культуре, учат актерскому мастерству и режиссуре, устраивают корпоративные кинопоказы.

Вот несколько примеров:

В Rambler&Co можно посетить языковые курсы, лекции по культуре и побывать на показах фильмов.

В Институте бизнеса РАНХиГС в программу обучения включен курс по режиссуре, который преподает режиссер из ГИТИСа.

В международной компании ID Finance сотрудники слушают лекции от искусствоведов.

IT-гигант «Крок», который занимается цифровой трансформацией бизнесов по всему миру, проводит для своих сотрудников встречи с представителями науки и культуры.

Делается это для повышения общего культурного уровня и гуманитарных знаний, которые трансформируются в инсайты и могут менять отношение к проектным задачам, влиять на результативность работы.

IT — больше не та сфера высоких информационных технологий, которая доступна только избранным. Мир технологий стал частью жизни обычного человека. И в этом мире нужны те, кто понимает людей, умеет с ними общаться и знает, как оптимально выстроить бизнес-процесс, чтобы продукт был не только технологией, а «результатом, который заставляет наши сердца петь», как говорил Стив Джобс.