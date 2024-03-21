Отпускные в 2024 году: как рассчитать и что изменилось в расчете

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Как мы будем отдыхать в 2024 году

Так называемые «отпускные», или оплачиваемый отпуск, представляют из себя денежное вознаграждение, выплачиваемое работникам, которые заключили трудовой договор с работодателем.

Под «отпускными» следует понимать среднюю зарплату сотрудника за дни его отдыха. Главное отличие отпускных выплат от зарплаты — в том, что их начисление работнику идет не за отработанные им дни, а за календарные. Отпускные выплаты рассчитывается за все дни отдыха, в которые также входят дни, попадающие на выходные, однако во время отпуска не засчитываются государственные (нерабочие) праздники.

Таким образом, сотрудник может рассчитывать на выплаты после того, как он уходит в отпуск, либо получить выплату перед своим увольнением за неиспользованные отпускные дни.

Как мы будем отдыхать в 2024 году

В 2024 год сразу несколько государственных праздников совпадают с календарными выходными, в связи с чем их «переносят» на другие календарные дни. Так, согласно проекту Минтруда России, в 2024 году устанавливаются следующие дни отдыха:

с 1 по 8 января;

с 23 по 25 февраля;

с 8 по 10 марта;

с 28 апреля по 1 мая;

с 9 по 12 мая;

12 июня;

с 3 по 4 ноября;

с 29 по 31 декабря.

Здесь хочется отметить наиболее интересные «переносы».

27 апреля (суббота) будет рабочим днем, его перенесут на 29 апреля (понедельник). Так как 30 апреля (вторник) — нерабочий из-за перенесенного «авансом» 2 ноября (суббота), а после 9 мая к майским выходным добавится 10 мая (пятница), перенесенная с 6 января (суббота) — то в 2024 году майские праздники в сумме будут составлять 8 дней.

Перед Новым годом последний рабочий день — это 28 декабря (суббота). Этот выходной перенесен на 30 декабря (понедельник), а 31 декабря (вторник) будет нерабочим за счет «переноса» 7 января с самого начала года. Таким образом, новогодние праздники можно будет начать с трех выходных подряд.

Какие изменения появились в расчете отпускных в 2024 году

С 1 января 2024 года сумма Минимального размера по оплате труда (МРОТ), устанавливаемая Федеральным законом от 27.11.2023 N 548-ФЗ, повышена до 19 242 рублей. Кроме того, субъектами Российской Федерации могут быть установлен повышенный размер МРОТ действующий на территории субъекта. Например, в 2024 году повышенный МРОТ был установлен в Москве (в размере 29 389 рублей) и Санкт-Петербурге (в размере 25 000 рублей).

Еще одним изменением, которое будет учтено при исчислении оплаты отпуска в 2024 году, является обязанность работодателя округлять оплачиваемые дни отдыха в пользу сотрудника, а стаж, который дает право на оплачиваемый отпуск, исчисляться пропорционально отработанному работником времени.

Актуальные показатели для расчета отпускных в 2024 году

Отпускные в 2024 году исчисляются в прежнем порядке. Как и в прошлых периодах, размер выплаты зависит от:

количества дней оплачиваемого отдыха;

рассчитываемого периода;

суммы заработной платы за рассчитываемый период;

периода времени за рассчитываемый период, который был фактически отработан;

ставки для средней дневной оплаты для вычисления выплаты за отпуск.

Как будет рассчитываться расчетный период для отпускных в 2024 году

На данный момент расчетный период может быть учтен организациями либо по общему правилу, либо по правилам, которые устанавливаются внутренними документами компании.

Под общим правилом понимается расчетный период, составляющий 12 календарных месяцев перед выбранным месяцем отпуска. В этом случае месяц рассчитывается как период с 1 по 30 или 31 число, либо 28/29 дней в феврале.

Пример расчета отпускных

В качестве примера можно рассчитать отпуск сотрудника следующим образом — если отпуск начинается с 10 июня 2024 г., в таком случае расчетным периодом будет являться промежуток начиная с 10 июня 2023 г. по 9 июня 2024 г.

В случае, когда внутренние документы компании предусматривают иные периоды по расчету среднего заработка, не нарушающие права работников и не ухудшающие их положения на работе, — средний заработок будет рассчитываться два раза: исходя из общего правила расчета и внутренних правил организации. После чего суммы сравниваются и берется та, которая экономически выгоднее для работника.

Есть также и промежутки, которые не учитываются в расчетном периоде. В основном они связаны с отсутствием фактического выполнения работы. В качестве примера можно привести время пребывания на больничном или в отпуске по беременности и родам, а также такие неочевидные промежутки как простой по вине компании или забастовки, в которой работник не участвовал, если он не мог из-за нее трудиться.

Таким образом, при расчете среднего заработка считаются только те дни или трудовые часы, на время которых работник находился на рабочем месте согласно своему рабочему графику и во время которых занимался выполнением своих непосредственных обязанностей. Это могло происходить как в очном, так и в распространенном сейчас удаленном формате.

Если за 12-месячный период, предшествующий отпуску, работник не отработал ни одного дня, а зарплата не начислялась, то к расчету будет приниматься средний заработок будет за предыдущий 12-месячный период.

Как рассчитать отпускные быстро? Можно использовать калькулятор отпускных — такие сервисы доступны в сети.

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Заработок работника в расчетном периоде

В ходе подсчета отпускных в 2024 году нужно учесть все виды вознаграждения, которые предусмотрены в системе оплаты труда организации. Так же следует помнить, что источник выплат сотруднику не имеет значения.

При расчете обязательно учитывается:

заработная плата;

авторские вознаграждения и комиссии, либо другие отчисления;

количество доплат и надбавок по различным основаниям: за классность, выслугу лет, совмещение должностей и т. д.;

компенсации, выплачиваемые в связи с рабочими часами и трудовыми условиями;

районные коэффициенты;

премиальные вознаграждения.

Из расчета следует исключать оплаты, не связанные с исполнением трудовых обязанностей: командировочные выплаты, больничные и декретные пособия, компенсации за применения имущества принадлежащего работнику.

Фактически отработанное время в расчетный период

Фактически отработанное время в расчетном периоде необходимо просчитать для того, чтобы установить, сколько дней за предшествующий отпуску 12-месячный период работник в реальности исполнял свои трудовые функции. На базе этого времени можно будет перейти к расчету среднего дневного заработка работника.

Фактически отработанное время в расчетном периоде рассчитывается по формуле: количество полностью отработанных месяцев в расчетном периоде + количество календарных дней в месяцах, которые отработаны не полностью.

Средний дневной заработок для расчета отпускных в 2024 году

Под средним дневным заработком при оплате отпускных дней, которые предоставляются в период календарных дней, и выплатой компенсаций за использование сотрудником его отпускных дней следует понимать и применять следующую формулу:

Полное количество отработанных работником месяцев расчетного периода умножить на 29,3 и прибавить количество календарных дней в месяцах, которые были не отработаны полностью, приходящееся на отработанное время в данном месяце, которое необходимо разделить на произведение суммы отработанных по факту дней в календарном месяце, которые были отработаны не полностью, и числа 29,3.

Важно отметить, что количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце, определяется по формуле:

Полное количество календарных дней месяца минус календарные дни, которые приходятся на время, исключаемое из расчетного периода.

Например, работник хочет уйти в отпуск с 1 апреля 2024 года. Он работал с 1 апреля по 1 сентября полностью, в сентябре взял отпуск за свой счет на 5 дней, после чего заболел и не работал еще 5 дней, после чего снова приступил к своим обязанностям. В таком случае фактически отработанное время будет рассчитываться так:

11 полностью отработанных месяцев х 29,3 + (30 календарных дней в сентябре 2023 — 10 календарных дней в сентябре 2023) ÷ (20 календарных дней в сентябре х 29,3) = 341,8 дней были полностью отработаны.

В ходе определения средней заработной платы работника, с установленным суммированным учетом его рабочего времени, исключая случаи подсчета среднего заработка для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска, применяется такая величина как средний часовой заработок.

Средний часовой заработок можно вычислить следующим образом:

Сумма заработной платы, которая была фактически начислена за отработанные работником часы за расчетный период, включающий премии и вознаграждения, нужно поделить на количество часов, которые были фактически отработаны за данный период.

После чего средний заработок можно определить с помощью следующей формулы: средний часовой заработок следует умножить на количество его рабочих часов согласно графику за период, который подлежит оплате.

Окончательный расчет отпускных в 2024 году

Для того чтобы окончательно рассчитать сумму отпускных, которые подлежат выплате, нужно применять следующую формулу:

Средний дневной заработок, который исчисляется за расчетный период, нужно умножать на продолжительность оплачиваемого отдыха работника в 2024 году.

В ходе начисления и выплаты отпускных важно не забывать о том, что полная сумма, которая составляет отпускные в 2024 году, как и сама заработная плата, подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами.