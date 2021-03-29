8 вредных советов стартапам для подготовки питча

Екатерина Наймушина, директор по развитию бизнеса в InnMind , считает, что учиться лучше на чужих ошибках. Она проанализировала большое количество презентаций стартапов, выделили наиболее частые недочеты и на их основе подготовила вредные советы. Если следовать им, инвесторы точно скажут нет.

1. Насколько длинной должна быть презентация? Без ограничений

Невозможно уместить все уникальные идеи на нескольких слайдах. Основная миссия инвесторов — вникать в детали при изучении потенциала будущего «единорога», поэтому 25-40 слайдов считаются хорошим тоном для основателя, знающего свое дело.

На самом деле может показаться, что что вы просто не уважаете время инвестора. Так что чем короче, тем лучше. Золотое правило стартап-презентации — объем до 10 слайдов.

2. Игнорируйте шаблоны и стандарты, проявите изобретательность

Есть стандартная структура питча: проблема — решение — рынок — бизнес-модель — команда — предложение и так далее. Но это скучно — докажите, что вы креативный основатель, и сделайте свою презентацию уникальной. Инвесторы запомнят ее после первого прочтения!

Не тратьте время и силы на творчество — это принесет больше вреда, чем пользы. Профессиональные инвесторы думают стандартно. Представьте, что у них в голове есть библиотека стартапов, структурированная по этапам, секторам, технологиям, бизнес-моделям и так далее.

Когда они читают или слушают вашу презентацию, они должны сразу определить, какой книгой в этой библиотеке будет ваш стартап: соответствует ли это их приоритетным целям и инвестиционному мандату или нет. Если вы слишком креативны, инвесторам будет сложнее быстро принять решение о прекращении или продолжении работы с вами, и большинство из них просто переключатся на другие предложения. Стандартная, прозрачная и понятная структура презентации — это больше половины успеха.

3. Захватывающая история обогатит презентацию

Вы наверняка слышали, что сторителлинг помогает продавать, поэтому вам следует включить в свою презентацию красивую историю о том, как идея стартапа пришла вам в голову.

Истории хорошо вписываются в маркетинг-стратегию или, когда у аудитории достаточно времени для понимания вашей внутренней мотивации и бэкграунда. В питче главная цель — вызвать интерес у инвесторов, чтобы они пригласили вас обсудить детали в рамках отдельной встречи, где вы могли бы поделиться более подробной информацией и рассказать свою историю. Будьте лаконичны и сосредоточьтесь на представлении бизнес-возможностей, а рассказ о своей задумке оставьте для следующих более глубоких разговоров.

4. Уделяйте больше внимания описанию продукта

Чем ваш продукт отличается от конкурентов? Почему покупателям он понравится больше? Все дело в его характеристиках. Вы должны сосредоточиться на этом аспекте и описать в своей презентации все функции, которые есть у вашего продукта.

Продукт разумеется важен, но не его функционал влияет на успешность вашего стартапа. Все дело в исполнении и пути исполнения. Вот почему в презентации важнее продемонстрировать, что вы знаете о своем бизнесе и как планируете сделать его успешным.

5. Притворяйся, пока это не станет правдой

Об этом говорили многие великие предприниматели. Почему бы не использовать этот совет? Например, назвать текущую прибыль, которую хотели бы увидеть инвесторы, и не подтверждать ее.

Это может быть роковой ошибкой, которая, скорее всего, испортит вашу репутацию в отрасли. Когда вы разговариваете с деловыми партнерами (а инвестор потенциально является одним из них), доверие — это все. Если вы его потеряете, представив ложные цифры и фальшивый трекшн, никто никогда не захочет иметь с вами дело.

6. Цифры — не для питча

Нет необходимости указывать цифры в презентации, ведь для этого есть финансовая модель, бизнес-план и так далее. Более того, чтобы получить доступ к вашим данным, инвесторам необходимо подписать NDA или дать предварительное обязательство инвестировать. Не добавляйте цифры в питч, чтобы не отвлекать внимание от идеи, повествования и общей картины.

Текущий оборот и достижения в продажах — важная часть презентации, и финансовые показатели должны быть там. Если вы стартап без инвестиций, предоставьте сводку предполагаемых/прогнозируемых цифр в питче. Если же вы увеличиваете продажи, покажите свои доходы и рост. Это не конфиденциальная информация, и вы будете выглядеть параноиком, если попросите NDA, чтобы поделиться этими данными, которые необходимы инвесторам для оценки потенциала стартапа.

7. 90% дизайн, 10% содержание

«Дизайн — это разум, который становится видимым» — вот почему вы должны продемонстрировать свой интеллект и серьезный подход с помощью впечатляющего дизайна презентации. Поиграйте с цветами, шрифтами и картинками — проявите безграничный творческий дух.

На самом деле необычный дизайн только покажет, что вы потратили много времени и денег на модное оформление, а это не то, что ищут венчурные капиталисты в первую очередь. Простая и понятная презентация с актуальной информацией будет выглядеть намного убедительнее.

8. Держите свои контактные данные подальше

Ваши контактные данные конфиденциальны. В любом случае, если вы отправите презентацию по электронной почте, инвесторы будут знать, как с вами связаться. В других случаях заинтересованные инвесторы могут потратить несколько минут, чтобы найти вас в LinkedIn или других социальных сетях. Презентация не место для обмена контактной информацией.

Добавьте свои контакты: имя, должность, e-mail — на титульный слайд или на последний, чтобы инвесторы могли легко найти вас. В ваших интересах сократить расстояние между вами и инвесторами, поэтому не усложняйте.

Гид по правильному питчу:

Чем короче питч, тем лучше. В идеале общее количество слайдов должно быть до 10.

Профессиональные инвесторы думают стандартно, поэтому придерживайтесь общепринятой структуры, чтобы инвесторам было проще понять идею стартапа.

Будьте лаконичны и сосредоточьтесь на представлении бизнес-возможностей, а не историях и описанием функций продукта.

Не выдумывайте цифры из головы. Описывайте финансовые показатели реалистично — это лучше, чем оказаться в непростой ситуации во время детального анализа.

Фокусируйтесь на контенте, а не дизайне. Простая, но понятная презентация с актуальной информацией выглядит намного убедительнее.

Не забудьте добавить свои контакты в питч.

Фото на обложке: Stokkete/shutterstock.com