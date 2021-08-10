Три способа продвигать бренд среди подростков

В погоне за трендами агентство сегодня не может не учитывать интересы такой серьезной аудитории как подростки. Множество бизнесов ведут свои аккаунты в соцсетях типа «ВКонтакте», Facebook, Instagram, TikTok, где постоянно сидит поколение Z, и для того, чтобы приводить клиентов и лиды, специалисты все время держат руку на пульсе внимания молодежной аудитории с помощью сервисов аналитики, рекламы, коммуникаций и личного опыта.

Подростки сегодня практически живут в интернете, а основной ареал их виртуального обитания, безусловно, — соцсети, особенно те, которые специализируются на визуальном контенте, ведь мышление сегодняшнего молодого человека по большему счету образное. А значит, и реклама им нужна соответствующая.

Сегодня подростки — серьезная клиентская аудитория. Если раньше их расходы состояли в основном из отложенных карманных денег, то сегодня каждый их просмотр какого-нибудь клипа на видеохостинге конвертируется в реальный рубль.

Они задают новые модели потребления, приобретают товары, основываясь на мнении современных блогеров, тиктокеров и стримеров, в чьем поле крутятся очень серьезные инвестиции из всех сфер и сегментов бизнеса. Пропускать такой лакомый кусок сегодня — практически значит оказаться за бортом современного рынка!

Рассмотрим далее стратегии продвижения бизнеса на популярных молодежных площадках, среди которых брендам выгодно искать клиентов-подростков. Ведь мало просто запустить рекламу среди аудитории, необходимо составить грамотную digital-стратегию по продвижению на каждой отдельной платформе.

Продвижение через TikTok

Большая часть пользователей этого приложения — подростки и юноши поколения Z (те, кто родился за рубежом 1995 года). Они постоянно сидят в интернете, почти не представляя без него свои будни. Эта аудитория тратит свои финансы на продукты полюбившихся брендов и будут продолжать это делать и дальше.

TikTok — это преимущественно молодежная соцсеть, специализирующаяся на видеоконтенте. Формат видео — небольшие музыкальные клипы. Сервис площадки заимствовал изюминки Snapchat (маски), Instagram (stories) и прочих площадок с вертикальными видео.

В среднем пользователи TikTok посещают приложение не менее восьми раз ежедневно, проводя там около 45 минут. По данным показателям эта площадка обгоняет YouTube, несильно отставая от Instagram.

Если вы до сих пор не решили, стоит ли давать рекламу в TikTok, дальше мы расскажем о его преимуществах, и вы узнаете способы быстрого нахождения потенциальных клиентов.

На данной платформе зарегистрировались более 800 млн человек, и половина из них каждый день выкладывает контент в сеть. Число пользователей, посещающих площадку ежемесячно, в России — более 10 млн, а тех, кто заходит туда каждый день, — примерно два млн. Возраст большинства пользователей этой соцсети варьируется от 16 до 24 лет, поэтому TikTok сегодня — очень перспективная площадка для продвижения товаров среди молодых людей.

Есть несколько вариантов развития бизнеса в TikTok:

Вы заказываете рекламу своего бренда или продукта у самой соцсети. Рекламируетесь у популярных блогеров. Сами продвигаете канал бренда.

Реклама непосредственно на площадке

Крупнейший формат рекламы на данной платформе — это хештег-челлендж, длинною в шесть дней. Данный пакет содержит:

Объявление на главной странице приложения с интегрированный кликабельной ссылкой, ведущей на челлендж в приложении или на сайте. Размещение челленджа в отдельном блоке раздела «Поиск». Веб-страницу хештег-челленджа компании, где размещаются снятые людьми видео и показывается количество просмотров роликов с челленджем. Лендинг — страница для продвижения бренда в контексте конкурса. Подтвержденный аккаунт бренда, в котором можно разместить кликабельную ссылку. Музыкальную дорожку для хештег-челленджа (подписчики смогут выбрать ваш трек в аудиобиблиотеке для создании своего клипа). Рекламу, рассчитанную на 3,5 млн просмотров.

Например, в рамках своего челленджа #орелилирешка фронтмены передачи «Орел и решка» устроили видеоконкурс. В нем пользователям нужно было разместить брендированный стикер программы за шанс побывать в одной из передач на телеканале «Пятница». Этот вариант продвижения поднял хештег в топ, позволив набрать ему более 33 миллионов просмотров.

Еще пример — конкурс от «Яндекс.Еды». Компания распространяла хештег #яеда, в рамках которого подписчики записывали, насколько оригинально они смогут разделаться с едой. Данный челлендж набрал более 280,5 миллионов просмотров.

Результаты челленджей бывают тем более успешными, чем больше музыкальная дорожка, под которую снимается клип, понравится целевой аудитории, а также от оформления лендинга бренда внутри приложения.

Интеграция у блогеров в TikTok

Еще один успешный вариант продвижения бренда в TikTok — нативная интеграция своего продукта у популярного блогера этой соцсети под фирменный джингл (брендированную музыкальную дорожку). Под этот трек снимут видео блогеры, которые будут задействованы в рекламе. Реклама будет тем успешнее, чем «вируснее» будет джингл, это поможет повысить вовлеченность людей и закрепит положительные ассоциации с брендом.

Хороший способ интеграции — попросить тиктокера продемонстрировать разницу фирменного продукт и подделки, прорекламировав таким образом ваш бренд.

Привлекательности клипам всегда добавляют интерактивные элементы из приложения: специально созданные брендированные маски, линзы и стикеры. Маски хорошо подходят для магазинов косметики, салонов красоты и т.д. Поколение зумеров любят примерить на себя новую прическу, помаду или макияж прямо онлайн.

Ведение собственного канала бренда

Несколько советов по продвижению бренда в TikTok:

Чем больше креативов — тем лучше! Так устроены алгоритмы продвижения в приложении через систему рекомендаций. Заказывайте рекламные интеграции своего бренда или продукта у популярных тиктокеров. Подтвердите свой аккаунт. Эта услуга предоставляется при запуске шестидневного хештег-челленджа или при заказе рекламы в медиа от 300 тыс. руб. Свяжите со своим профилем ваши страницы в YouTube и Instagram для привлечения оттуда аудитории.

Существует несколько популярных форматов рекламы в медиа:

1) Brand Takeover — обычно это пятисекундный клип, анимация или изображение. Такая реклама демонстрируется сразу при запуске приложения, она ведет или на веб-страницу бренда или на конкурс внутри TikTok. Оплачивается такая реклама по типу CPM (за 1 000 показов).

2) Infeed native video — клип от 5 до 15 секунд, отражающийся в рекомендациях у пользователей. Он может выводить на лендинг бренда в самом приложении либо на страницу сайта в интернете. В рамках данного формата доступен таргетинг по:

полу;

возрасту;

месторасположению;

типу интернет-соединения (3G, 4G, Wi-Fi);

ОС смартфона;

стоимости аппарата;

интересам.

Отлично «выстреливает» реклама с фотографиями знаменитых блогеров — подписчики в TikTok узнают и любят своих коллег. И, естественно, чем привлекательнее изображение в объявлении или превью, тем выше CTR.

Осенью 2019 года TikTok расположил свой офис в Москве и подключился к рекламной сети «Яндекса». Это значит, что компания рассчитывает закрепиться на российском рынке.

Продвижение через инфлюенсеров

Какой бизнес лучше продвигать через блогеров

Если говорить о продвижении в блогах, то первые ассоциации возникают с Instagram. Но в действительности реклама хорошо заходит и в других соцсетях: Facebook, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Twitch и др.

Способ продвижения бренда через блогеров хорошо подходит владельцам офлайн-магазинов, кафе, ресторанов, салонов красоты и тем, кто продает:

самодельные-товары;

продукцию из сферы моды (одежду, аксессуары, обувь);

товары для детей;

товары повседневного спроса (FMCG);

книги.

Компаниям из сферы B2B-услуг также очень выгодно рекламироваться у блогеров, но нюансы содержатся в ЦА — это владельцы бизнесов, директора, их заместители, ЛПР, и пр.

Если вы хотите продвигать B2B-услуги через инфлюенсеров, заказывайте рекламу у инфобизнесменов, экспертов в необходимой области, консультантов по бизнесу, являющихся медийными людьми.

Как понять, что блогер вам подходит

На что нужно обращать внимание в первую очередь:

количество просмотров. По количеству просмотров на видео можно проанализировать настоящий охват аккаунта;

соотношение стандартных постов и рекламных. Если на канале инфлюенсера много рекламы, то ни о какой нативной интеграции не идет речи. Подписчики воспринимают такие посты предвзято и игнорируют их, и это может быть чревато выстраиванием к компании негативного отношения. Все хорошо в меру;

география. Если продвигаемый вами продукт привязан по местоположению, то этот параметр станет наиболее важным из всех. Нужно учитывать не регион проживания самого блогера, а его подписчиков — ваших потенциальных клиентов. Информацию о местоположении подписчиков можно узнать у самого инфлюенсера либо посмотреть через специальные биржи.

число подписчиков. Не всегда больше значит лучше. Бывает выгоднее разместиться у 10–15 микроблогеров, нежели инвестировать в рекламу у знаменитостей, ведь шанс положительного отклика и лояльность к рекламе у узкого круга блогеров значительно выше. А у топовых блогеров часто складывается такая ситуация, что подписчики привыкают к рекламе и не обращают на нее внимание.

активность подписчиков. Если в последних публикациях блогера очень много однотипных, бессмысленных комментариев, вы сразу поймете, что их оставляли боты. Для хорошей рекламы нас интересуют реальные люди.

накрутка подписчиков. Всегда нужно смотреть на соотношение комментариев и подписчиков у инфлюенсере. Если у человека не более 2 % комментариев к числу подписчиков на видео, то это выглядит подозрительным. Этот процент должен быть не менее пяти.

Продвижение через стримеров

В рамках прошедшей 20 апреля онлайн-конференции по отраслевому digital-маркетингу для FMCG директор по развитию компании Streamer-Alliance Максим Петрунин поделился своим экспертным мнением и аналитикой, почему стримы — это круто для продвижения бренда или конкретного продукта.

С появлением платформ, позволяющих осуществлять потоковое онлайн-вещание, таких как Twitch и YouTube Gaming, возникли стримеры-инфлюенсеры нового поколения.

Преимущество стриминговых сервисов

Стримеры отличаются от видеоблогеров тем, что транслируют весь свой контент в режиме live и активно взаимодействуют со зрителями. По сути, это те же инфлюенсеры поколений Z и У.

Их контакт с аудиторией значительно более тесный, чем у блогеров из TikTok благодаря интерактивным механикам на трансляциях и постоянному контакту со своими зрителями в прямом эфире. А значит, и потенциальная способность прорекламировать продукт пользователю также значительно выше.

Для каждого сегмента пользователей интернета можно выделить основную площадку присутствия. Для геймеров этой площадкой бесспорно является Twitch.

Именно здесь находится подавляющее большинство инфлюенсеров гейминг-индустрии, происходят самые важные события сферы и производится самый популярный контент. Сегодня на платформе зарегистрировано более 24 млн активных пользователей.

Главными особенностями Twitch являются интерактивность и высокая глубина просмотра (более 20 минут). Аудитория данной стриминговой платформы активно следит за трендами в сфере технологий, гаджетов. Это значит, что владельцы данных бизнесов могут смело заказывать свою рекламу здесь.

Продвижение через Twitch

Из 66 млн геймеров в России почти половина (28 млн) совершает внутриигровые покупки, то есть это люди, готовые вкладывать деньги. Средняя трата игрока в год — $64. Эта сумма как раз укладывается в формат FMCG.

Кроме непосредственно домашних стримов игр на платформе проводятся соревнования по киберспорту — на данный момент это сильно развивающаяся индустрия с огромным количеством инвесторов и потенциалом для продаж.

Инвестирование в сферу гейминга

Топ-стримеры Twitch запустили серию стримов #CHILLGAMING — первый проект в СНГ, где зрители могли управлять стримерами в прямом эфире. При помощи специального интерактивного виджета аудитория могла голосовать за следующие события, которые происходили на стриме.

Проголосовать можно было только оставив свои персональные данные — сделать это можно было, не уходя с Twitch. На примере рекламной кампании у двух популярных стримеров:

общее количество просмотров стримов одной кампании составило почти 24 млн;

переходы на промо-сайт — более 33 тыс.;

собрано контактов — более 24 тыс.

Та же «Яндекс.Еда» помимо TikTok инвестировала и в Twitch. Они провели интерактивную кампанию со зрителями трансляции в режиме реального времени — серию стримов на каналах топ-20 стримеров в поддержку нового эксклюзивного комбо от Subway на площадке «Яндекса».

Механика проекта подразумевала приготовление саба стримером из специального набора продуктов: стримеру нужно было успеть приготовить саб, пока курьер доставляет его заказ.

В течение трансляции по специальной команде раздавались промокоды и бесплатные сабы подписчикам. В кампании участвовали 15 стримеров, которые в совокупности собрали 4,8 млн просмотров.

Также промокоды можно использовать для замера показателей эффективности рекламы. Burger King анонсировали через популярных стримеров свои предложения, и из 4,5 млн просмотров конверсия составила более семи тыс. заказов.

Как достичь максимума

Если ваш бизнес специализируется на подростках, то вам просто необходимо углубляться в современные тенденции, присутствовать на модных молодежных площадках. Даже если вы специализируется на товарах из разряда FMCG, то не забывайте, что подростки также их активные потребители.

Продвижение бизнеса в TikTok:

заказывайте рекламу в самом приложении;

нативно размещайте свои продукты у популярных блогеров;

раскручивайте канал своего бренда.

Продвижение через инфлюенсеров

Сегодня в тренде блогеры. Лидеры мнений влияют на решения подростков по покупке тех или товаров.

Продвижение через стрим-сервисы

Еще более тесный контакт с аудиторией держат стримеры, в режиме реального времени устраивающие постоянные интерактивы с подписчиками. А также вы всегда можете обратится за помощью к digital-интегратору Ingate, и ваш бизнес быстро окажется в топе.

Фото на обложке: oneinchpunch/shutterstock.com