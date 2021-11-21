Как стать резидентом «Сколково» и выгодно это использовать

Но даже первичный отбор проходят далеко не все. Основатель digital-агентства ART3D Иван Милашенко расскажет, как его компании удалось получить статус резидента и начать активное сотрудничество с фондом.

На сегодняшний день IT-кластер фонда «Сколково» насчитывает больше 3000 резидентов, ежемесячно заявки подают порядка 100 компаний. Стать частью экосистемы для представителей разработчиков — хорошая возможность повышения статуса и репутации, получения налоговых и таможенных льгот, грантов, дополнительных способов продвижения на рынке.

Готовы ли вы к трансформации компании

Прежде всего, ответьте себе на пару вопросов: зачем вам нужен статус резидента «Сколково», готовы ли вы к долгой и кропотливой аналитической работе по сбору информации для подачи заявки и в дальнейшем к трансформации компании?

Например, ваша компания уже давно на рынке, зарекомендовала себя, стабильно работает и получает прибыль. Что изменится, если с названием бренда появится заветный шильдик SK?

Расскажу, в чем была наша мотивация. Инновационными разработками мы занимаемся больше 17 лет: на сегодняшний день есть запатентованное решение, на котором создаются проекты. Это работоспособная и прибыльная модель.

Благодаря возможностям «Сколково» мы хотим дать решению новый этап развития, масштабировать его на другие отрасли экономики.

Резидентство — это некий вызов самому себе.

Ты задаешь такую высокую планку на ближайшие 10 лет, с которой всегда есть стимул развиваться, достигать максимальной продуктивности и прогресса. Это стимулирует компанию, у команды появляются четкие измеримые цели и дорожная карта, которой необходимо придерживаться. В случае с креативным бюро — история довольно необычная.

Помните, что, став резидентом «Сколково», вам придется постоянно разрабатывать новые решения и/или совершенствовать имеющиеся. В устав компании вы вносите пункт о том, что теперь организация зарабатывает только на исследовательской деятельности.

То есть 90% прибыли должно приходить от инновационных проектов. Так что если у вас имеются «непрофильные истории», их придется вывести на другие юрлица. Нарушители правил попадают в реестр недобросовестных участников и лишаются статуса участника «Сколково».

Трансформация коснется и вашей команды. С момента получения резидентства мы расширяем штат, следуя дорожной карте: привлекли высококвалифицированных специалистов для развития заявленного в IT-кластере решения, усилили направление PR и маркетинга.

Как составить заявку так, чтобы ее приняли

Инструкции по написанию идеальной заявки не существует. Документ этот довольно объемный. От того, как вы сумеете преподнести свой продукт и его ценность с самого начала, будет зависеть впечатление членов экспертной комиссии. Поэтому прежде всего хорошенько прочитайте и изучите

конкурсную документацию и рекомендации. Также советую не делать упор на восхвалении своего решения, так как рекламная подача и сверхуникальность могут дать обратный эффект.

Старайтесь выражать свои амбиции адекватно и в ключе коммерческой привлекательности. Способы монетизация идеи на отечественном и зарубежном рынках — то, на что эксперты обращают особое внимание;

Расскажите обо всех конкурентах. Скрывать их преимущества нет смысла. Лучше подробно описать, почему с одинаковой проблемой ваше решение справится лучше/быстрей/эффективней. Если ли у вас особенность, которая превосходит мировые аналоги?

Перечисляя экспертизу и потенциал своих разработчиков, помните, что, если у вас есть внештатный гений с солидным портфолио, делающий вклад в развитие инноваций, включайте его в состав своей команды;

В дорожной карте опишите такой план работы на ближайшие три года, чтобы прогнозируемые воплощения идей в жизнь совпадали с реальностью.

На практике меньше 30% заявок одобряют с первого раза. Утешает то, что подавать заявки можно сколько угодно, главное — устранить причину изначального и последующих отказов. Сделайте запрос, и вам будет предоставлено подробное объяснение причин непрохождения отбора.

Какие оценки ставят заявкам и как повлиять на хорошую

Заявку оценивают 5 экспертов по 5 категориям. Соответственно, максимальное количество баллов, которое можно набрать — 25. Считаются не как таковые оценки-цифры, а система голосования «да-нет». Проходными для нас стали 23 «да», но достаточно перевеса в один голос.

Отклонить заявку могут по многим причинам. Частые из них:

Несоответствие деятельности компании IT-направлению;

Слабый анализ российского и зарубежного рынков;

Отсутствие международного опыта;

Слишком технический язык и формулировки.

Усилить анкету можно презентацией и/или видеопрезентацией (так сделали мы). Кроме того, в «Сколково» можно пройти консультационную программу FAST TRACK. Успешно ее завершив, потенциальный резидент получают допуск на очную защиту проекта перед экспертной комиссией. В таком случае срок рассмотрения сокращается с 20 дней по стандартной процедуре до 1 дня.

Как подготовить бухгалтера к новым объемам информации и документации

Сколковцы ежегодно предоставляют фонду данные о своей деятельности: как проходит исследовательская работа, какой прогресс достигнут, увеличилась ли прибыль.

Придется сдавать квартальные и годовые отчеты, а также оперативно отвечать на запросы из фонда по предоставленным документам в случае необходимости что-то уточнить.

Новая бухгалтерская отчетность и другие документы могут стать для вашей финансовой службы дополнительной нагрузкой. Советую бухгалтерам активно использовать возможности, которые предоставляет фонд:

Подписаться на телеграм-каналы по ведению отчетности;

Посещать вебинары с полезной информацией (задавать там вопросы в чат-ботах);

Участвовать в «Завтраках с менеджерами»;

Зписываться на индивидуальные консультации с юристами «Сколково»;

Все эти способы позволят быстрее освоить новый функционал, получить исчерпывающую информацию по интересующим вопросам.

Что дает резидентство помимо льгот

С точки зрения экономии финансов компании статус резидента «Сколково» предоставляет налоговые и таможенные льготы, пониженную ставку страховых взносов (14% от зарплаты сотрудников вместо 30%), беспроцентную грантовую поддержку, возмещение расходов на участие в мероприятиях и так далее.

Из нематериальных активов для компании со стажем наиболее привлекательны:

Весомый плюс к имиджу компании, ее репутации (резиденты считаются более надежными игроками рынка);

Полезное общение с коллегами-участниками экосистемы;

Налаживание бизнес-контактов, доступ к инвесторам, выход на госорганы;

Участие в мероприятиях фонда и сторонних ивентах при поддержке «Сколково».

Чтобы выгодно использовать резидентство, прежде всего, нужно быть активными и заинтересованными в продвижении своего бренда. Мониторьте события, которые проходят на площадке фонда, а также крупные конференции и фестивали для инновационных компаний. Общайтесь с менеджерами, назначайте им онлайн-встречи через чат-боты, инициируйте мероприятия.

Мы с первого месяца резидентства решили для себя, что хотим расширить круг делового общения, выйти на новый медийный уровень, поделиться своим опытом и экспертизой. Без долгих ожиданий и согласований нам пошли на встречу: утвердили участие в бизнес-мероприятии, оказали содействие в проведении выступления.