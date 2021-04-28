Создаете сайт? Рассказываем, как выбрать систему для управления контентом

Вместе с Павлом Черкашиным, продакт-менеджером компании Envant, среди разработок которой — облачный сервис для автоматизации маркетинговых визуалов Flipp , конвертер изображений Lens и приложение для работы с веб-фреймворком Laravel Invorker , разбираемся, какие CMS-системы существуют и как среди них выбрать подходящую.

Если вы решили запустить блог, сделать сайт-визитку, сайт компании или интернет-магазин, вам пригодится такой инструмент, как CMS — система, которая значительно облегчает администрирование, сопровождение и обновление контента на сайте.

В статье:

1. Что такое CMS

2. Какие CMS для сайтов существуют



3. Как выбрать CMS для сайта

4. Рейтинг движков для сайта

5. Как узнать CMS сайта

Что такое CMS

CMS (Content management system, система управления контентом) — это система или программа, при помощи которой пользователи могут создавать сайты и управлять ими. Как правило, в таких системах имеются модули для управления контентом различного типа (текст, изображения, видео) и модули управления элементами сайта (страницы, посты, комментарии). Большинство систем поддерживают визуальные редакторы, которые позволяют обходиться без специальных знаний HTML и CSS.

Благодаря встроенным опциям или плагинам в CMS можно реализовать даже такие функции, как создание резервных копий и восстановление сайтов, проверка сайтов на предмет безопасности, добавление на сайт помощников и ассистентов, интеграция сайта с CRM-системами, телефонией и другие.

Применение CMS значительно облегчает процессы администрирования, сопровождения, обновления контента.

Когда вам может потребоваться CMS? Например, вы решили запустить собственный блог, сделать сайт-визитку, захотели проверить бизнес-идею или гипотезу. Также CMS будет полезна для создания интернет-магазина и поможет организовать процессы добавления информации о новых товарах, отслеживания заказов, доставки и оплаты.

На рынке представлено огромное разнообразие различных CMS и конструкторов сайтов.

Какие CMS для сайтов существуют

Четкого разделения и классификации CMS не существует, тем не менее можно выделить следующие типы движков:

универсальные (Wordpress, Joomla, Drupal);

специализированные (OpenCart, Magneto, TikiWiki).

На универсальных движках можно разработать сайты разного типа и предназначенные для любого типа контента: блоги, сайты-визитки, сайты компаний и так далее. Специальные движки применяются для создания интернет-магазинов, форумов, wiki, порталов с документацией по проекту или продукту.

По типу области применения все CMS можно разделить на три группы:

управление веб-контентом;

блоги/новости;

социальные сети/сообщества.

Управление веб-контентом

В классическом управлении веб-контентом основное внимание уделяется созданию и управлению контентом. Как правило, необходимо, чтобы у нескольких редакторов был доступ к CMS.

Другими важными факторами являются полное управление разрешениями и ролями, полнотекстовый поиск, эффективное управление новостями и, наконец, возможность по запросу публиковать контент на различных языках.

Блоги/новости

Эта группа предназначена в первую очередь для ведения блога. Публикация разнообразного контента, сложные варианты дизайна, с наложением и анимацией элементов, различные категории и теги для постов, хорошая интеграция с социальными сетями для обеспечения возможности шаринга.

Возможность взаимодействия с читателями блога путем комментариев к постам также относится к особенностям этого типа CMS. Не менее актуальной является возможность создавать контент быстро и без лишних сложностей. Особым преимуществом будет удобство создания контента с мобильных устройств — телефонов и планшетов.

Социальные сети/сообщества

Развитие соцсетей и онлайн-сообществ повлияло и на рынок CMS. Современные системы управления позволяют вам создать свою социальную сеть или сообщество, в котором все пользователи могут принимать участие в генерации контента.

Растущий круг пользователей требует гораздо большего разнообразия функций, чем нужно для простого блога. Фактически контент создается не только администратором или редактором сайта, но и участниками, которые его посещают.

Как выбрать CMS для сайта

Выбирая CMS, легко запутаться, ведь общее количество CMS исчисляется сотнями (по некоторым оценкам, существует от 200 до 300 CMS). Возможности CMS варьируются от создания и управления простейшим одностраничным лендингом до крупных корпоративных порталов, в которых реализованы основные бизнес-процессы компании. Поэтому возникает вопрос: какие потребности должна удовлетворять CMS, чтобы оптимально поддерживать планирование онлайн-проекта?

Когда мы выбираем тот или иной продукт, нередко все определяет цена. Но в случае с CMS такой подход вряд ли получится применить, так как подавляющее большинство CMS, представленных на рынке, бесплатные. На первое место выходят другие характеристики CMS, в которых мы попробуем разобраться.

Цель

Сначала вы должны определиться с целью создания сайта. Что это будет: блог, магазин, лендинг для продвижения товара или услуги? Постарайтесь описать функциональные блоки будущего сайта. Ведь даже простой личный блог может содержать закрытые разделы только для платных подписчиков и так далее.

Оцените, удовлетворяет ли выбранная CMS вашим функциональным требованиям, есть ли возможность установить дополнительные модули и плагины, являются ли эти плагины платными или бесплатными?

Контент

Какой контент вы планируете размещать? Да, все CMS позволяют работать и с изображениями, и с текстами, и с видео. Но в каждой из них это взаимодействие построено по-разному. Выделите тип контента, который будете публиковать в большинстве случаев, и изучите, как в каждой конкретной CMS реализованы сценарии добавления, изменения, удаления контента разного типа.

Шаблоны

Хорошо, если вы обладаете навыками дизайна и сможете спроектировать дизайн собственного сайта. В противном случае можно начать создание сайта из предустановленных шаблонов. Не отчаивайтесь, если не найдете подходящий в самой CMS, множество вариантов платных и бесплатных шаблонов есть в интернете.

Администрирование

Важные критерии:

возможность устанавливать разные права доступа для разных ролей;

резервное копирование и восстановление;

оптимизация хранения медиаконтента;

оптимизация загрузки сайта (кэширование).

Рейтинг движков для сайта

Согласно аналитическому сайту W3Techs, почти 40% веб-сайтов основаны на CMS с открытым исходным кодом. Среди них стоит выделить WordPress, Joomla! и Drupal. Самым популярным способом сделать контент доступным быстро и дешево, несомненно, является WordPress, на котором создан 41% от общего числа интернет-сайтов, а его доля рынка составляет 64,8%.

В целом топ-10 CMS по состоянию на апрель 2021 года выглядит так:

Актуальный рейтинг CMS всегда можно найти на сайте W3Techs в разделе Content Management.

Как узнать CMS сайта

Представьте: во время серфинга по сети вы обнаружили качественный сайт с интересными версткой и дизайном, качественным поиском или грамотной реализацией каталога товаров в интернет-магазине. Как можно узнать, на какой CMS построен ресурс?

Сделать это сравнительно просто, ведь каждая CMS обладает своим неповторимым отпечатком и набором уникальных характеристик, файлов и настроек. В сети доступно множество ресурсов для определения типа CMS, мы рассмотрим некоторые из них:

BuiltWith — показывает детальную информацию по сайту, включая анализ всех поддоменов сайта, если такие есть;

What CMS? — определяет тип и версию CMS, версию PHP, тип базы данных и тип веб-сервера;

WhatRuns — реализован в форме удобного плагина для Google Chrome, поэтому, если вы часто интересуетесь начинкой того или иного сайта, этот плагин для вас.

Каждое представленное решение в основном преследует определенные цели разработки программного обеспечения, которые влияют на выбор конкретной CMS. Практически невозможно найти идеальную систему управления контентом, которая способна удовлетворить любые критерии, для безупречного управления сайтом. Мы сами воздерживаемся от объявления победителя в представленном обзоре. Скорее, важно взвесить преимущества и недостатки различных систем, учитывая личные намерения и потребности.

WordPress в первую очередь нацелен на блогеров, но имеет ряд расширений, модулей и плагинов, благодаря которым также может применяться для построения крупных корпоративных порталов. CMS Shopify отлично справляется с задачей запуска интернет-магазина, предлагая удобные инструменты управления каталогами товаров и заказами.

Тем, кому требуются расширенные возможности по кастомизации и настройке сайта, лучше обратиться к Joomla!, в которой богатый выбор расширений и есть возможность настроить систему и адаптировать ее под свои потребности и на свой вкус.

Фото на обложке: Yuganov Konstantin/shutterstock.com