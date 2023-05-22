Как применить метод Lean Startup и в чем его преимущества

Владимир Плотников, директор по маркетингу в Kaiten , рассказывает об этом методе и о том, как он поможет в тестировании гипотез и четком попадании в желания целевой аудитории.

9 из 10 стартапов закрываются через год. Но если предприниматель хочет пройти этот коридор смерти и все-таки запустить актуальный продукт для пользователей, он может задуматься о модели Lean Startup.

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Что такое бережливый стартап

Lean Startup в буквальном переводе с английского «бережливый стартап» — это методология развития стартапов для создания ценных для клиента продуктов. Главная задача стартапа — создать MVP MVP — максимально жизнеспособный продукт и усовершенствовать его, опираясь на обратную связь аудитории.

Концепция появилась в 2011 году. Разработал и описал ее в своей книге «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели» Эрик Рис — американский предприниматель и блогер.

Суть методики бережливого стартапа в том, чтобы найти потребность у клиентов и оперативно разработать продукт — решение этой проблемы.

Сам подход к разработке заключается в:

Постоянном тестировании продукта; Делении работы на небольшие временные отрезки (итерации); Сокращении количества этих итераций для быстрого создания MVP; Оперативной корректировке продукта согласно обратной связи от пользователей; Отказе от скрупулезного планирования от больших вложений, пока стартап не убедится, что аудитория заинтересована в продукте.

Все это позволяет сразу оценить ценность продукта для ЦА и значительно сэкономить на самых важных ресурсах: времени и бюджете.

Причины неудач стартапов

Эрик Рис выделяет две главные причины, из-за которых стартапы «не выстреливают»:

Применение классических методик управления с четким планированием и огромной документацией, которые не подходят для создания инновационных продуктов (об этом чуть позже). Бездействие стартапа и отпускание бизнес-процессов на самотек.

Но нельзя отметать и другие причины — например, по исследованию CB Insights за 2022 год, ими стали:

игнорирование потребностей ЦА,

отсутствие финансирования,

выгорание,

юридические проблемы,

неподходящая команда,

продукт создавался «не в том месте, не в то время»,

низкое финансирование,

не сработала смена стратегии,

игнорирование клиента,

плохая рекламная кампания.

5 основных принципов Lean Startup

В книге «Бизнес с нуля. Lean Startup» Эрик Рис выделил пять основных принципов модели Lean Startup.

1. Предприниматели повсюду

Это означает, что методология может использоваться любой компанией из любой отрасли, если та запускает продукт в условиях риска.

К примеру, модель Lean Startup могут использовать как небольшие стартапы, так и уже работающие крупные компании, которые разрабатывают новый продукт.

2. Предпринимательство — это про управление

Абсолютно любым бизнесом нужно уметь грамотно управлять. Поэтому руководство как стартапа, так и крупного предприятия должно применять менеджмент.

Но отметим, что всегда нужно оставаться гибким и подстраиваться под специфику своей компании, побуждая сотрудников к креативу и экспериментам.

3. Непрерывное обучение и подтверждение ценности

Так как главная цель стартапа — создать полезный продукт и «закрепиться» на рынке, команде нужно запускать тесты и узнавать о потребностях своей ЦА. Чтобы сделать продукт полезным для клиента, придется тестировать различные гипотезы.

4. «Создавайте → оценивайте → учитесь»

Не нужно затрачивать ресурсы на скрупулезную разработку продукта от и до. Задача стартапа — как можно быстрее создать MVP и передать его клиентам на тестирование. Так компания сможет оценить реакцию аудитории, собрать комментарии, понять, насколько продукт полезен, и решить, стоит ли игра свеч.

5. Учет инноваций

Инновации — это аналитика критериев и показателей, которые помогают оценить эффективность сотрудников. С их помощью стартап сможет улучшить работу внутри команды и сделать рабочий процесс прозрачным. Так будет гораздо проще планировать новые проекты.

В чем преимущества и эффективность подхода

Несмотря на то что методу Lean Startup исполнилось 12 лет, концепция с каждым годом становится только популярнее. Это происходит потому, что классические методы ведения бизнеса не подходят для разработки инновационных продуктов.

Один из главных аспектов традиционной модели — это подробная документация:

расчеты,

бизнес-планы с попытками предусмотреть все условия ведения предприятия, потери и форс-мажоры,

огромные вложения в проект.

Когда компания создает что-то новое и оригинальное, проанализировать рынок, просчитать спрос и составить бизнес-план в самом начале довольно проблематично.

Самое страшное в том, чтобы потратить огромное количество времени, сил, денег, и создать ненужный продукт. Управление стартапом должно быть похоже скорее на управление автомобилем — компания должна уметь подстраиваться под ситуацию на дороге, быстро меняя курс или останавливаясь.

В начале своей книги Эрик Рис рассказал как раз о таком случае.

Он и его коллеги разрабатывали ПО и часто спорили о функциях продукта (какие стоит добавлять, а какие нет). А в результате после запуска программу не установил ни один пользователь.

Поэтому методика бережливого стартапа (Lean Startup) предполагает, что нужно создавать востребованный и функциональный продукт для клиента, а не заниматься разработкой ради разработки.

Еще одно преимущество Lean Startup — подход подойдет для различных сфер деятельности: от разработки ПО до сферы услуг. Бережливый стартап может стать «путеводным маяком» для стартапов в море неизвестности, прилично сократив финансирование, времязатраты и кадры.

А еще благодаря этому методология сокращает время выхода на рынок: можно быстрее и дешевле начать тестировать MVP, а не ждать, когда будет готов конечный продукт с полным функционалом.

Используя Lean Startup, разработчики должны не только изучать ЦА и предполагать потребности клиента, но и находить их на практике, например, использовать результаты после тестирования MVP и прорабатывать гипотезы.

В чем связь Lean Startup и Lean Canvas

Теперь важно ввести один похожий термин — Lean Canvas. Давайте разберемся с теорией.

Lean Startup — это философия, принципы и методология разработки ценного для ЦА продукта.

Lean Canvas — это шаблон для описания идеи и ценности будущего продукта, чтобы позже сформировать бизнес-модель.

Проще говоря, Lean Canvas — это инструмент Lean Startup.

Благодаря шаблонам стартап сможет обозначить суть разрабатываемого продукта, чтобы позже рассказать об идее потенциальным клиентам и партнерам.

Традиционная модель шаблона состоит из девяти блоков. Каждый из них показывает ценность потенциального продукта как для стартапа, так и для потенциальных клиентов — это главное отличие от традиционных бизнес-моделей с четким планированием.

Пример шаблона Lean Canvas

Ниже оставили примерный список вопросов для каждого блока, которые помогут «нащупать» свой продукт.

Блок 1. Сегменты ЦА

Ответьте:

Кто ваш покупатель?

Кто будет его использовать?

Кто станет группой тестирования — первыми пользователями, которым вы передадите MVP?

Блок 2. «Боль» пользователей и существующие аналоги на рынке

Определите проблему клиента и проанализируйте конкурентов.

Что «болит» у ЦА?

Как продукт может решить эту боль и закрыть проблему?

Есть ли конкуренты, которые уже закрывают эту потребность?

Блок 3. УТП

Отвечая на эти вопросы, вы сможете сформулировать уникальное торговое предложение, сокращенно УТП.

Что выгодно отличает ваш продукт от остальных на рынке?

Какая ценность продукта для пользователей?

Почему ЦА захочет приобрести именно ваш продукт?

Блок 4. Решение проблемы

Как только определитесь с проблемой, пропишите, как будете решать проблему:

Какие исследования, интервью нужно провести?

Какие инструменты потребуются в разработке?

С помощью каких функций продукт решит «боль» клиента?

Блок 5. Каналы продвижения

Где, когда и как вы будете продвигать продукт.

Где вы сможете поделиться новостью о разрабатываемом продукте?

Когда лучше запустить продукт?

На каких площадках вы будете продвигаться?

Из-за чего стоит перенести релиз?

Блок 6. Прибыль

Пропишите, из чего будет складываться стоимость продукта и как вы будете зарабатывать с него деньги:

Если распространять бесплатно, то как заработать на нем позже?

Если платно, то из чего будет складываться ценность?

Блок 7. Издержки

Здесь нужно прописать все, на что придется заложить бюджет. Распишите процесс по основным этапам и ответьте:

Сколько финансов нужно, чтобы запустить продукт?

Сколько стоят опросы и исследования ЦА?

Во сколько обойдется реклама.

Блок 8. Метрики

Мало запустить продукт — нужно отслеживать результаты, дорабатывать и исправлять результат. Подумайте:

Какие метрики помогут отследить успешность продукта?

Блок 9. Неявное преимущество

Найдите то, что выгодно отличит ваш продукт от конкурентов. Нужно найти сильное скрытое преимущество, которое делает вас уникальными. Например, проанализируйте особенность: функционала продукта, способа разработки, продвижения, работы внутри команды.

И еще раз акцентируем внимание:

Lean Canvas — это не окончательная бизнес-модель.

Шаблон — всего лишь инструмент, с помощью которого можно:

визуализировать идею, собрать ключевую информацию в рамках «одного экрана», найти точки роста, оценить риски, сформировать список гипотез, чтобы позже приступить к тестированию и созданию MVP.

Этапы цикла Lean Startup

Метод включает несколько этапов:

Формирование гипотез с помощью Lean Canvas, о которой я рассказал выше. Проверка гипотез и реализация разработки. На этом этапе разработчики рассказывают об идее потенциальной ЦА и анализируют, насколько клиентам интересно новое предложение. Ведутся переговоры с потенциальными партнерами. Главная задача — рассказать о выявленных функциях продукта, способе удовлетворения потребности, ценности, ценообразовании, способе привлечения новой аудитории, рекламе. Разработка по гибким Agile-методологиям. Суть в том, чтобы разделить сложный рабочий процесс на этапы и установить сроки к задачам. Это сделает разработку наглядной и прозрачной как для руководства стартапа, так и для команды.

Как правило, сотрудники объединяются в небольшие команды и визуализируют работу над продуктом, используя специальное ПО — таск-трекеры. Чтобы финальный продукт точно получился ориентированных на клиента, они тесно общаются с заказчиком и проводят встречи, на которых отслеживает полученные результаты после каждого этапа работы.

Позже MVP тестируется и дорабатывается согласно комментариям ЦА.

Итог

Метод Lean Startup будет полезен стартапу вне зависимости от его специфики, бюджета и других ресурсов.

Главное:

Постоянно собирайте обратную связь. Анализируйте поведение покупателей, поднимайте отчеты, проводите исследования, опросы и интервью с клиентами. Не бойтесь ошибаться. Ни один известный нам продукт не получался идеальным с первого раза. Будьте готовы дорабатывать продукт: вводить новые фичи и убирать ненужные. Экспериментируйте. Тестируете каждую гипотезу — без этого не получится создать инновационный продукт. Визуализируйте работу. Сделать это можно, используя специальное ПО. Действуйте. Если гипотеза о ценности MVP подтверждается, переходите к созданию полноценного продукта.

Иллюстрация предоставлена автором

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney