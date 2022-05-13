Прекращать нельзя продолжать: как выстраивать HR-процессы в ситуации неопределенности

Многие компании, оказавшись в ситуации неопределенности некоторое время назад, сейчас справились с первым шоком и продолжают работать и адаптироваться. Как выстроить процессы работы, найма и обучения в условиях новой реальности, рассказала HR-директор «ВсеИнструменты.ру» Алеся Ракитина.

Сейчас пришло время замедлиться и осмотреться. Еще месяц назад мы в компании каждый час мониторили новости и непрерывно думали над стратегией в сложившихся обстоятельствах: стоит ли ставить процессы на паузу, останавливать наем, расставаться с кем-то из команды? Сейчас мы постепенно возвращаемся к насущным задачам и фокусируемся на планах.

Как общаться с командой

Некоторые компании сейчас переводят сотрудников на удаленку, но это может ухудшить их психологическое состояние. В настоящий момент люди не хотят оставаться одни, сидеть дома наедине с тревожными мыслями, поэтому нужно давать им возможность продуктивнее общаться с коллегами.

Наши сотрудники стали чаще ездить в офис, и мы это только поощряем. А в «Сколково», к примеру, каждую неделю собираются всем коллективом ради личных коммуникаций.

Настроения в нашей команде сейчас стали спокойнее. Мы это видим по количеству людей, которые оставляют свои вопросы к прямым эфирам руководства: когда все только началось, количество их измерялось несколькими сотнями. Сейчас вопросов стало гораздо меньше. Это значит, что сотрудники потихоньку успокоились и осваиваются в новой реальности.

5 советов, как поддержать команду:

Проявите эмпатию к сотрудникам. В первую очередь люди ценят здоровый интерес к своей жизни и готовность оказать поддержку в трудное время.

В первую очередь люди ценят здоровый интерес к своей жизни и готовность оказать поддержку в трудное время. Держите руку на пульсе. Мониторьте настроения в компании — проводите опросы, дайте сотрудникам возможность задать волнующий вопрос. В конце февраля мы провели в компании подобный опрос. За первые 15 минут пришли десятки вопросов о планах, сокращениях, ценообразовании и даже личные вопросы.

Мониторьте настроения в компании — проводите опросы, дайте сотрудникам возможность задать волнующий вопрос. В конце февраля мы провели в компании подобный опрос. За первые 15 минут пришли десятки вопросов о планах, сокращениях, ценообразовании и даже личные вопросы. Не скрывайте информацию. После сбора вопросов от команды не забудьте дать на них ответы. Делитесь фактами без паники, но и без приукрашивания, иначе вы только подорвете доверие коллектива.

После сбора вопросов от команды не забудьте дать на них ответы. Делитесь фактами без паники, но и без приукрашивания, иначе вы только подорвете доверие коллектива. Поддержите материально. Если у вас есть возможность выдать запланированные премии или предложить бонусы — сделайте это сейчас. «Яндекс» в конце зимы принял решение выплатить сотрудникам дополнительную зарплату,

Если у вас есть возможность выдать запланированные премии или предложить бонусы — сделайте это сейчас. «Яндекс» в конце зимы принял решение выплатить сотрудникам дополнительную зарплату, Окажите сотрудникам психологическую поддержку. В начале марта, например, «Лента» запустила линию психологической поддержки для сотрудников. Tele2 организовали внутреннюю службу поддержки, с помощью которой сотрудники могли получить юридическую, финансовую или социальную консультацию.

Продолжать ли наем

Если вы ставили подбор на паузу, сейчас время осмотреться — возможно, на рынок вышли специалисты, которых вы искали. В том числе это сотрудники иностранных компаний, которые ушли или временно остановили работу в России. Среди таких кадров встречаются опытные профи, которые при других обстоятельствах вряд ли покинули бы прежнее место работы.

По данным HeadHunter, количество открытых или обновлённых резюме постепенно растёт. В конце февраля 2022 года уровень hh.индекса вырос до 5,3 резюме на вакансию. Хотя не всегда речь идет о квалифицированных соискателях.

Да, на джоб-бордах растёт количество резюме IT-специалистов, но нашей компании они нерелевантны. В основном это люди, которые не имеют реального опыта и решили пойти в IT, потому что здесь сейчас много бонусов и большие зарплаты.

При возможности стоит усилить команду рекрутинга. С наймом сильных точечных специалистов ситуация сейчас достаточно сложная. Карьерные консультанты советуют людям во что бы то ни было сохранять рабочие места, и они следуют этим советам: мы замечаем, что крепкие профессионалы сейчас с трудом идут на разговор и не готовы менять текущее место работы.

Запросы у таких специалистов тоже варьируются: например, многие хотят получать зарплату не в рублях, а в иностранной валюте. Это наблюдается и в IT, и среди руководящих должностей.

Сохранять ли команду

Если у вас в компании работают ценные сотрудники, чьи проекты встали на паузу — не спешите с ними расставаться. Возможно, в других отделах для них найдутся обязанности, за которые они с удовольствием возьмутся. Если им не хватает компетенций, стоит рассмотреть возможность переобучения: так вы избежите увольнений и поможете сотрудникам вырасти профессионально, в результате чего заручитесь их лояльностью.

Главное — сохранить команду. Если у вас вынужденно освободилось некоторое количество людей, которые были задействованы в проектах по развитию, дайте им время немного отдохнуть и отправиться в отпуск. А после выхода они могут заняться какими-то другими проектами, пока не вернется развитие в прежнем масштабе.

У нас сотрудники, которые работают с массовым подбором, временно уходили в отпуск. Сейчас мы их возвращаем: они возьмут на себя закрытие самых сложных «точечных» вакансий.

Чек-лист для HR-специалистов

Не принимайте экстренные и непродуманные решения: лучше замедлиться и посмотреть, куда повернет ситуация.

Возвращайте сотрудников в офис: им сейчас нужно общение с коллегами и моральная поддержка.

Усильте команду рекрутинга: сильных специалистов сейчас сложно найти и договориться с ними о выходе на работу.

Чтобы не терять ценных специалистов, чьи проекты встали на паузу, предложите им другие обязанности или переобучение.

Не отказывайтесь от корпоративного обучения: оно усилит компетенции сотрудников и вашу позицию на рынке.

Говорите с сотрудниками на волнующие их темы: например, устройте лекцию по борьбе с тревогой или управлению личными финансами.

Растите экспертов внутри команды: вместо приглашенных тренеров предлагайте читать лекции лучшим сотрудникам.

Что делать с обучением

Во время кризиса от корпоративного обучения отказываются в числе первых. Делать этого не стоит: учеба для сотрудников — это способ отвлечься, сместить фокус с тревожных мыслей на свое профессиональное развитие. Мы решили, что заложим определенный бюджет на корпоративное обучение и будем его сокращать, только если наши финансовые показатели критически упадут.

Многих людей сейчас волнует, как сохранить личные финансы и ментальное здоровье. Если компания решится заговорить с сотрудниками на эти актуальные темы, то окажет им большую поддержку. Мы включили эти пункты в программу обучения: в ней появились разделы про финансовую грамотность, стрессоустойчивость и борьбу с тревожностью.

В компаниях появился тренд на самообучаемость. Если вы теперь не можете приглашать спикеров и тренеров со стороны в прежних количествах, ищите их внутри команды. Сотрудники на такие изменения отреагируют позитивно: многим нравится чувствовать себя экспертами и ощущать свою важность. В нашей компании желающих выступить стало даже больше, чем раньше.

Как оптимизировать процесс обучения в компании

Найдите в команде «внутренних тренеров» — сотрудников, которые готовы делиться своим опытом и навыками. Вы можете даже не догадываться, какими уникальными знаниями обладают ваши сотрудники.

Переводите тренинги в онлайн. Вы сэкономите на командировках, поиске помещения и прочих небольших затратах, которые в сумме могут стать весомыми. Кроме того, многим онлайн-формат удобнее, а значит, сможет подключиться больше людей.

Разделите затраты на обучение вместе с сотрудником, если сейчас бюджет на полную оплату не предусмотрен или это обучение выходит далеко за рамки профессиональных обязанностей сотрудника.

Если вы готовы оплатить обучение сотрудника, попросите его поделиться полученными знаниями с коллективом. Договоритесь с ним, что по итогам пройденного курса он поделится конспектом с коллегами или проведет для них лекцию.

Фото на обложке: Shutterstock / Alex from the Rock