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Навыки — это новая валюта: как HR-tech стартапы меняют представления о найме

Колонки
Евгений Вольнов
Евгений Вольнов

Руководитель корпоративного венчурного фонда HeadHunter — hh Ventures

Анастасия Удальцова

Бизнесу и госкомпаниям нужно быстро и эффективно меняться: переобучать сотрудников, растить новых лидеров, внедрять цифровизацию и стимулировать производительность на фоне изменений. Как в этом помогают HR-tech стартапы, объясняет Евгений Вольнов, руководитель корпоративного венчурного фонда HeadHunter — hh Ventures.

Навыки — это новая валюта: как HR-tech стартапы меняют представления о найме

Рынок HR-tech стартапов

По итогам девяти месяцев 2021 года технологические стартапы в области HR в России привлекли $26,12 млн — это в девять раз больше, чем за весь 2020 год. 

Во время пандемии коронавируса оказалось, что прежние бизнес-процессы уязвимы, и нужны решения для повышения мотивации, вовлеченности, продуктивности, удержания сотрудников в самых разных условиях. При этом бизнес пока не до конца понимает, как эффективно нанимать и обучать сотрудников, управлять ими на удаленке. Ему на помощь могут прийти стартапы, поэтому в эту сферу поверили инвесторы. 

Вот несколько HR-задач, которые способны решать стартапы.

 

Рекрутмент

В этом направлении появляется больше всего стартапов, а 40% из всех заметных компаний на рынке HR-tech приходится на США (по России такой статистики нет). 

Есть спрос на привлечение сотрудников (особенно IT-специалистов) через игровое взаимодействие. Стартап Wilco создает квесты для разработчиков, во время которых рекрутеры могут определить, кому из них сделать оффер. 

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В России по похожей модели развивается проект Geecko. В начале 2022 года он получил $1 млн от ФРИИ и других инвесторов.

Рекрутмент включает в себя еще два направления:

  • Оценка навыков

Сейчас на рынке это делают TestGorilla австралийского Vervoe.com и CodeSignal (Армения) и похожий сервис «Яндекса». Их можно использовать для создания испытаний прямо во время интервью — и во время собеседования соискатель решает набор задач. 

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

  • Управление опытом соискателя 

Во время найма соискатель проходит ряд ступеней: 

  1. поиск вакансии, 
  2. отклик, 
  3. первичный скоринг, 
  4. несколько интервью, 
  5. собеседование, 
  6. всевозможные оценки.

Стартап Talenthub предлагает компаниям управлять этим процессом и запрашивать обратную связь соискателя на каждом из этапов. Это важно, потому что в поиск соискателя компании вкладывают деньги, и важно, чтобы они работали эффективно.

В этом направлении еще работают Starred из Голландии и Clever Connect из Франции 

 

Обучение и развитие сотрудников

46% опрошенных руководителей в мире говорят о том, что в их компаниях есть существенный разрыв между актуальными навыками сотрудников и тем набором, который от них ждет бизнес. 

Бизнесы хотят для своих сотрудников классных менторов и коучей. 

Стартап Multiverse основал сын бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Они создают программы для «ученичества» или «подмастерья». Это ситуация, когда новому сотруднику требуется обучение, стажировка. Его поддерживает сообщество и наставник, мастер. В июне 2020 года компания получила инвестиции в $220 млн при оценке в $1,7 млрд. 

 

Управление талантами

Основной тренд — создание внутренних маркетплейсов талантов. Это платформа, которая собирает расширенный профиль сотрудника с перечислением навыков, опыта и способностей. 

Пространство сопоставляет навыки конкретного человека и задачи бизнеса — и сводит их. Так компании могут находить лучших сотрудников для решения конкретных задач. 

 

Ментальное здоровье

Это направление очень близко к коучингу. В России уже много проектов в этом сегменте: Zigmund.Online, «Ясно». Все они развивают b2b-направление, продают услуги компаниям. 

Отдельные чат-боты компаний kale.coach, Woebot, Replika оказывают людям поддержку, проводят тесты, дают рекомендации. 

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Стартап BetterUp (возможно, вы слышали: его директор по развитию — принц Гарри) быстро набрал высокую оценку — с $1,7 до $4,7 млрд за девять месяцев 2021 года. Компания создала систему поддержки коучинга и помогает бизнесу тренировать менеджеров разных уровней. 

Есть и аналогичные стартапы:

  • Torch, 
  • CoachHub. 

 

Карьерный рост

Бум в этом сегменте случился с началом пандемии: люди теряли работу и остро нуждались в новой. 

В России работает проект «Эйч», который помогает профессионалам получить карьерные консультации от специалистов других компаний. В целом в мире есть сильный запрос на создание карьерного пути, построение карьерной траектории и получение рекомендаций в этой области. 

В России в этой области работает Careerspace, в США — Career Karm

 

Как выбирать HR-tech стартапы для сотрудничества с вашей компанией 

Решение интегрируется в ваш бизнес эффективно. Как это понять? 

 

Продукт или услуги стартапа стоят дешевле собственной разработки аналога

Нужно оценивать не только инвестиции, но и часы человека, собственные компетенции на разработку. 

В некоторых случаях на разработку уйдут годы, даже если это будет дешевле инвестиций. Бюрократия корпорации способна замедлить любую инновационную идею. А внешняя команда часто способна создать более инновационный продукт, потому что свободна от корпоративной зашоренности.

 

Учитывайте потенциал и таланты команды

Венчурные инвесторы часто говорят, что команда — основа всего. И даже при отсутствии готового решения по-настоящему классная команда сможет показать себя в будущем. 

А для вас это будет так называемый acqui-hiring, наем перспективных людей через инвестицию или приобретение.

 

Изучите список других клиентов компании

Обратите внимание, насколько парадигма развития их бизнеса совпадает с вашей. 

 

Будущее HR-стартапов

Навыки станут новой валютой при найме. О незначительной роли дипломов говорят уже давно. 

Вскоре эта информация окончательно потеряет свое значение. Будет важно, что умеет делать человек и чем он может быть полезен бизнесу. Вокруг этого расцветут сервисы, которые будут помогать кандидату оформить его зарплатные ожидания. 

Если сейчас компании научатся работать с HR-tech стартапами, выиграют все. 

Бизнес будет нанимать наиболее эффективных специалистов, работники будут более эффективно строить перспективную карьеру. 

Новым компаниям в сфере HR-tech стоит фокусироваться на управлении талантами, обучении сотрудников, оценки навыков. Я бы не начинал с сложных b2b-решений. 

Сейчас время среднего и малого бизнеса.

У них мало технологий для работы с сотрудниками, онбординга и коучинга. Особенно высокий спрос на это со стороны промышленного сектора, стройкомплекса, HoReCa.

Важно хорошо разбираться в том направлении, куда вы двигаетесь со своим продуктом. HR — это очень многомерная и сложная индустрия. Поэтому не жалейте времени на общение с представителями компаний, экспертами, лидерами HR-сообщества. 

Глубоко анализируйте проблемы рынка и не забывайте о поиске своего product-market-fit как первом базовом шаге.

 

Фото на обложке: Shutterstock / Jacob Lund

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