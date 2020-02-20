HR-tinder в ИТ: как создать идеальную пару между компанией и разработчиком

Светлана рассказывает, как пришла идея создать такой сервис, можно ли сэкономить на рекрутинге и заменят ли роботы рекрутеров в будущем.

Светлана Петровичева — HR-эксперт с 10-летним стажем и основательница двух рекрутинговых компаний — запустила AI-платформу Head.z с большой базой ИТ-компаний и разработчиков. Умный поиск автоматически подбирает «идеальные пары» по принципу Tinder.

Фокус на IT

В 2009 году я открыла свое первое рекрутинговое агентство широкого формата «21 век». На тот момент у меня уже был большой опыт в отрасли — работала системным аналитиком, консультантом, менеджером по персоналу, описывала бизнес-процессы в HR.

В какой-то момент решила получить MBA в Высшей школе бизнеса Государственного университета управления. И как раз после обучения ушла в собственное плавание.

В рамках «21 века» я увидела, что самый большой поток заказов идет из ИТ-сферы. Тогда я задумалась о новом проекте, и в 2017 году с помощью стартап-академии Сколоково запустила узкоотраслевое рекрутиноговое агентство GetIT только для технологических компаний.

У меня на тот момент уже была своя база из 70 тысяч ИТ-специалистов, и я продолжала их искать по всем возможным каналам: GitHub, LinkedIn, Telegram, Stack Overflow, HH, «Мой круг» и т.д.

Однако еще на самом старте вылезла серьезная проблема — в агентство некого было нанимать. У рекрутеров на рынке не хватало опыта в ИТ, они не разбирались в технологиях, не могли системно общаться с айтишниками и грамотно выстраивать поиск. Я не справлялась — и решила запустить в рамках агентства школу для ИТ-рекрутеров, чтобы обучать под себя новых специалистов.

Так получилось создать свою команду фактически с нуля. А школа стала пользоваться успехом — ее прошли специалисты из ВТБ, Сбербанка, МТС, «Ростелекома» и т.д. Это помогло GetIT стать узнаваемым.

Продолжили растить свой нетворкинг мы с помощью профильных мероприятий — сделали сообщество для ИТ-специалистов, стали проводить митапы, вести канал в Telegram, организовали конференцию TechRec.

Новая ниша

Дела у нас шли неплохо, но в какой-то момент мы стали понимать, что рынок слишком разросся — вакансий становится только больше, и закрыть все с помощью агентств просто невозможно. Да и абсолютному большинству компаний это не подходит — долго и недешево. По нашему опыту, не больше 5% нанимателей в России работают с агентствами.

К тому же специфика профессии рекрутера такова, что от новичка до мастера с хорошим нетворкингом и своей базой нужно пройти довольно долгий путь. Так что на рынке до сих пор недостаточно первоклассных специалистов, и в результате часто решает количество, а не качество.

Компании нанимают кучу рекрутеров, платят им большие деньги и тратят много времени на механический поиск и отсев кандидатов. Образно говоря, пытаются выиграть войну солдатами, а по-хорошему нужен танк.

С другой стороны, разработчикам на этом рынке не легче. За долгое время общения с ними мы нащупали основные боли — это непонятные правила игры, нерелевантные или неполные предложения без указания зарплаты и информации о команде, отсутствие фидбека от компаний, очень длинная цепочка от оффера до принятия на работу с чередой бессмысленных интервью.

Так поиск работы превращается в настоящее испытание.

От агентства к HR-тиндеру

С начала 2019 года я со своей командой стала думать, что тут можно сделать, чтобы помочь обеим сторонам. Мы изучили зарубежные рынки, увидели интересные решения — например, американскую платформу Hired, которая автоматизирует для разработчиков поиск вакансий. Есть похожие европейские решения — Techloop, Talent.io.

Первой голой идеей было сделать платформу, которая бы выступала на стороне разработчиков. Мы хотели их «упаковывать» (готовить, обучать) и трудоустраивать в компании. На этом этапе подали заявку в «Мастерскую старта продаж» ФРИИ и летом стали активно работать с менторами.

В процессе провели больше 300 интервью с разработчиками, HR-специалистами, CTO, протестировали несколько гипотез и поняли, что нужно менять и саму бизнес-модель, и монетизацию. Так мы отказались от идеи очередного агентства, которое бы ориентировалось на те же 5% рынка, как и GetIT, и начали прорабатывать другие направления.

Во время тестирования одной из гипотез мы сделали двух ботов. Один собирал информацию с CTO по заявке, второй — с разработчиков по резюме. После этого мы вручную их сопоставляли и продавали компаниям подходящих кандидатов — так получилось сделать пять первых продаж и тем самым подтвердить реальный спрос живыми деньгами.

После того как мы заработали свои первые 100 тысяч рублей, мы поняли, что процесс рекрутмента можно значительно упростить, и начали масштабировать идею.

Мы разработали платформу с умным алгоритмом для прозрачного поиска работы или специалистов в ИТ. Работает так: на платформе регистрируются компании и разработчики, для этого им нужно заполнить обязательные поля с технологическим стеком, условиями, ожиданиями и ответить на несколько дополнительных вопросов.

Мы тщательно проверяем и тех, и других — берем компании только с рыночными зарплатами, а с разработчиками лично общаемся в Zoom, проверяя информацию и оценивая их soft skills. Кроме того, мы помогаем разработчикам себя презентовать, прокачать резюме и подсветить все ключевые достоинства.

После одобрения кандидатов наш умный поиск начинает подбирать пары исходя из полученных данных и предлагать варианты и кандидатам, и компаниям. Они видят в своей ленте по три предложения с процентным показателем совместимости. Алгоритм работает по принципу Tinder — для создания «идеальной пары» нужны взаимные лайки.

Если компания лайкает разработчика, а он не отвечает взаимностью, его контакты остаются закрытыми. Мы специально повернули платформу в сторону разработчиков, чтобы сократить для них количество инфоспама и оградить от нерелевантных вакансий.

Таким образом, в «Мастерской» от сырой и нерабочей идеи сервиса для разработчиков мы пришли к платформе, которая объединила в себе три решения: размещение вакансий, как на job-бордах, привлечение эксклюзивных кандидатов, которых нет на работных сайтах, и рекрутинг — помощь в продвижении кандидатов и их «продажа» компаниям по принципу агентства.

Думаю, без тех первых продаж еще на уровне гипотезы я бы не осмелилась делать такой сервис. Во ФРИИ нам помогли быстро стартовать и задали темп, в котором мы до сих пор стараемся работать — так, во время прохождения программы у нас было 20 пилотов, а сейчас уже более 100 работодателей тестируют платформу.

По статистике, например, на позицию фронтенд-разработчика платформа сразу же находит от 10 до 20 релевантных кандидатов.

Монетизация

Интересно, что когда долго варишься в одной сфере, перестаешь замечать очевидные вещи. Например, мы очень долго ломали голову над монетизацией, чтобы, с одной стороны, сделать рекрутинг более доступным, а с другой — обезопасить себя. При оплате за результат, как у агентства, есть риск проделать большую работу, от которой в конце откажутся.

В «Мастерской» ФРИИ нам подсказали решение, которое было на поверхности, но мы просто его не видели — подписочная модель. Для нашего случая она подходит идеально. Компания может подписаться на поиск любой вакансии, и в течение месяца платформа будет генерировать подходящие результаты.

За одну вакансию в месяц мы просим 20 тысяч рублей, при этом количество кандидатов не ограничено. Если за месяц компания не успевает закрыть позицию, подписка продлевается за те же 20 тысяч. Если компания подписывается на большее количество вакансий, стоимость уменьшается.

Для сравнения: услуги агентства по поиску одного специалиста обычно оцениваются в два месячных оклада этого специалиста. Например, средний чек на поиск сениора — 400 тысяч рублей. За эти деньги можно 20 месяцев пользоваться нашим сервисом.

Роботы или люди?

Мы сделали сервис для тех 95% компаний, которые не работают с агентствами из-за стоимости или долгих сроков. Но это не замена точечному хантингу — он всегда будет востребован, и всегда будут компании, которым удобнее работать с агентствами с оплатой за результат.

Кроме того, я не верю в возможность полной автоматизации рекрутинга в ближайшее время.

Люди работают с людьми, поэтому нельзя слепо нанять специалиста, которого выбрал робот. Но убрать всю рутину из процесса рекрутинга, упростить его, сэкономить деньги и время — можно.

Так, мы автоматизируем первую воронку, которая попадает к HR-специалисту или CTO. Это самая муторная и трудоемкая часть процесса, и ее нам удалось оцифровать. Из «Мастерской» ФРИИ мы вышли на очень консервативный, давно сформированный рынок HR с прорывной гипотезой, которая выстрелила.

Теперь наша миссия — сделать цивилизованный рынок, помочь разработчикам расти и «продавать» себя, а компаниям — находить специалистов быстро, не тратя на поиски огромные ресурсы.

В планах у нас расширение функций сервиса — например, хотим научиться анализировать страницы сотрудников компании в социальных сетях, чтобы показывать, подходит ли кандидат под команду, а потом и выход на зарубежный рынок.

Как получить максимум

Ниже несколько рекомендаций для ИТ-компаний, которые ищут специалистов:

Залог успеха — грамотно составленная вакансия. Наш опыт показывает, что у большинства нанимателей с этим проблемы: указывают в лучшем случае сферу, язык программирования, график и зарплату. Пишите по делу, но не опускайте важные подробности про политику вашей компании, какие-то преимущества, особенности, негласные правила. Дайте ссылки на офис и команду, распишите подробно все требования, в том числе по soft skills.

Этап отсева можно автоматизировать и сильно упростить уже сегодня. Особенно если вам нужно закрыть популярную на рынке позицию, на которую претендует много специалистов. Автоматизация не помогает непосредственно закрыть вакансию, но расширяет воронку релевантных кандидатов, а это обычно самая неприятная и трудоемкая часть процесса.

Если же у вас какой-то уникальный запрос, нужен редкий специалист с нестандартным набором компетенций или топовый разработчик на сложный проект — лучше обратиться в агентство. Их профиль — точечный поиск.

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