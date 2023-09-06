Найти идеального продакт-менеджера: к чему стоит подготовиться компании

В «Консист Бизнес Групп» входит в группу «ЛАНИТ» искали как раз такого идеального кандидата. Поход на конференцию не помог, и Владимир Тарасенко, коммерческий директор компании, начал искать другие пути, формировать требования и правила работы с этими специалистами. Он поделился этим опытом и рассказал, какой видит профессию продакт-менеджера сегодня.

Идеальный продакт-менеджер должен уметь составлять roadmap, работать с OKR-планированием, а еще формировать бюджет на продвижение и проводить пресейл для потенциальных заказчиков. Возникает логичный вопрос: «А такие люди существуют?»

Человек, сидящий на четырех стульях

Для начала стоит определиться, кто такой менеджер по продукту и почему его роль в бизнесе является одной из ключевых.

Если описывать кратко, то это стратег, который направляет разработку, отвечает за запуск продукта на рынок и его дальнейший жизненный цикл.

Однако в реальности же это человек, который сидит на четырех стульях.

Первый — производство. Если мы говорим об информационных технологиях, то это разработка программного продукта.

Если мы говорим об информационных технологиях, то это разработка программного продукта. Второй — работа с партнерами , которые дают обратную связь об использовании продукта.

, которые дают обратную связь об использовании продукта. Третий — это прямые продажи , и здесь продакт менеджер собирает предложения уже от клиентов.

, и здесь продакт менеджер собирает предложения уже от клиентов. Четвертый — это маркетинг. Как показывает практика, именно от продакт-менеджера коллеги-маркетологи ждут красивых текстов о продукте на сайт и ярких, трогающих сердце заказчиков презентаций.

Разноплановость задач продакт-менеджера помогла мне 23 года назад получить эту работу.

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Когда знакомый предложил пройти собеседование на позицию менеджера по продукту в одной из ИТ-компаний, я работал в мебельном бизнесе: занимался продажами, расширением ассортимента, общался с производителями. У меня было хобби — я разрабатывал программное обеспечение, поэтому приглашение в ИТ-компанию не стало для меня совсем неожиданным.

Только вот успешно пройти собеседование мне помог не мой бэкграунд в ИТ.

Куда полезнее оказался опыт решения задач из разных направлений бизнеса. Однако это я осознал намного позже.

Требования к продакт-менеджеру

Бесспорно, задачи продакт-менеджера будут отличаться в зависимости от сферы деятельности и от целей конкретной компании. К примеру, в ИТ-сфере список требований к соискателям будет такой:

Умение составлять Roadmap продукта план развития решения в перспективе на 6-12 месяцев ;

; Умение работать с OKR-планированием методологией управления проектами, позволяющей синхронизировать командные и индивидуальные цели и декомпозицией стратегических целей;

и декомпозицией стратегических целей; Умение управлять продуктом на основе модели Lean Canvas использование проблемно-ориентированного подхода ;

; Знание основных типов бизнес-метрик показателей, с помощью которых измеряют эффективность развития бизнеса ;

; Понимание digital-аналитики;

Умение искать и проверять точки роста с помощью маркетинговых исследований.

На первый взгляд, может сложиться впечатление, что с большинством перечисленных выше задач справится и бизнес-аналитик, но это только начало. Есть и второй раунд требований к продакту.

Этот специалист должен:

моделировать бизнес-сценарии,

понимать тренды рынка,

отлично знать свою нишу и конкурентов.

От него потребуется понимание основ ценообразования — в его обязанности входит формирование бюджета на продвижение. Продакт-менеджеру необходимо умение проводить пресейл для потенциальных заказчиков, в том числе для первых лиц компаний.

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На таких встречах рождается много хороших идей для развития решений. Как человек, который провел более 1200 пресейлов (дальше я сбился со счета), признаюсь, что некоторые идеи я перенимал у клиентов. И самое главное — они охотно ими делятся.

Озвучивая критерии, которые для них наиболее важны при выборе решения, заказчики фактически дают подсказки, как улучшить систему.

Даже если продажа не случилась, то ценные знания в любом случае останутся с вами.

А такие люди существуют?

Требования выше помогают представить портрет менеджера, которому вы сможете доверить будущее своего продукта. Возникает логичный вопрос: «А такие люди существуют?».

Я посетил конференцию продакт-менеджеров и понял, что они есть, но потом увидел их зарплатные ожидания и прозрел.

Мы не стали рассылать приглашения на работу звездам подобных конференций, а, как часто делается в ИТ, стали искать альтернативный путь решения задачи в формировании продуктовой команды. Начали с перепрофилирования.

Мы рискнули на этот эксперимент с ИТ-архитектором специалистом с большим опытом, который умеет закладывать архитектуру сложных систем. Он лучше всех знает продукт и руководит командами разработки. Это привело к положительному результату — в короткие сроки мы увеличили функциональность одного из наших решений. Однако долго он продактом не проработал: вернулся в архитектуру, потому что там его среда.

В защиту этого способа поиска продакта скажу, что знаю кейсы, когда хорошими менеджерами по продуктам становились бизнес-аналитики и маркетологи.

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Имейте ввиду, что на переобучение потребуются время и силы. Еще нужно быть готовым, что человек может вернуться в свою профессию, как это произошло в нашем случае.

Второй путь в поисках этого специалиста — на всех мероприятиях, в том числе внутренних, обращать внимание на людей, которые:

горят своими идеями,

умеют убедить,

искренне верят в то, что делают.

Лучше, если их деятельность уже связана с продвижением товара или услуги, пусть и из сферы, отличной от вашей.

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Мне повезло встретить такого человека внутри компании. Был пресейл, на котором выступал коллега, занимающийся дополненной реальностью augmented reality, AR. Меня зацепило, как эксперт рассказывал про свой продукт.

Так совпало, что спрос на зарубежные AR-решения стал снижаться, поэтому я свой шанс не упустил и пригласил его в нашу команду.

Что важно помнить о продакт-менеджере

Когда нужный человек нашелся, лучше быть готовым к первым сложностям. Умение нести ответственность в купе с настойчивостью (отличительные черты хорошего продакт-менеджера) могут стать причиной непростого периода адаптации нового менеджера в команде.

Не менее важный момент — будьте готовы к тому, что продакт менеджер, сидящий на четырех стульях, на один из этих стульев всегда будет опираться больше.

Расскажу о четырех типах продакт-менеджеров, с которыми мне довелось работать, и в чем особенности каждого из них.

Продакт-производственник

Мы столкнулись с этим типом менеджера по продукту, когда решили переобучить ИТ-архитектора. Он всегда выполнял в срок производственный план.

Минус

Такой специалист будет меньше креативить: как разработчик с большим опытом он будет искать лучшие решения и пытаться их копировать или совершенствовать. Это хорошее и ценное умение, но только на определенном этапе жизненного цикла продукта.

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Продакт-продажник

Специалист, который концентрируется на продажах товара. Он четко будет отслеживать пожелания клиентов и стараться максимально доработать решение по их критериям.

Минус

Из-за чрезмерной клиентоориентированности и удовлетворения требований заказчиков в моменте он может потерять основной вектор — создание в срок конкурентоспособного продукта.

Продакт, ориентированный на партнеров

Такой специалист будет много встречаться с партнерами, сможет собрать подробную обратную связь, как техническую, так и связанную с бизнес аспектами решения.

Минус

Требования такого менеджера к продукту, озвученные командам разработки, будут локальными. Они будут включать пожелания партнеров, но могут не соответствовать потребностям рынка в целом. Хотя эта ситуация не критична, ей точно можно управлять.

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Продакт-маркетолог

Он сможет увидеть будущее продукта и выстроить отношения с партнерами и заказчиками.

Минус

Скорее всего, этот человек будет иметь небольшие сложности с командой разработки. У него будет множество идей, но далеко не все будут реализуемыми на практике. Таким менеджером как раз был и я.

И еще два наблюдения.

Презентации за продакт-менеджером лучше проверять, иначе можно встретить… лошадь

Помню, как мне позвонила маркетолог со словами: «Вот эту презентацию надо обязательно посмотреть, так как в ней огромная проблема».

В итоге на третьем слайде я увидел… лошадь: первая половина животного была хорошо прорисована, а вторая — пунктирно. Мой ответ продакт-менеджеру: «Лошадь не проходит. Мероприятие камерное, формат не тот».

Мы общались до полуночи. В итоге он согласился с моими правками к другим слайдам, но лошадь осталась. Изменилась только подводка к картинке. Он убедил меня, что на сцену все же выходить ему, и у него есть концепция выступления — мероприятия в итоге прошло хорошо.

В этой ситуации проявились два качества менеджера — упорство и собственное видение задачи.

Но материалы я все равно рекомендую проверять, иначе оригинальное видение продукта может войти в конфликт с общим стилем.

С тайм-менеджментом будет сложно

Продакт-менеджеры все делают в последний момент, но не из-за своей неорганизованности. У них большая загрузка, и бывает, что найти время переписать весь материал они могут лишь за несколько часов до начала мероприятия.

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Кто-то может с этим пунктом не согласиться, я же воспринимаю это как данность, так как творческие люди могут потерять счет времени.

Заключение

Мое глубокое убеждение — научить продакт-менеджменту можно, но при этом важно, чтобы сотрудник горел идеей, продуктом, технологией. Продакты есть во всех направлениях. Они разные, у них разные таланты, но их объединяет одно — вера в свое направление.

Этой верой они заражают всех вокруг, как это делал Стив Джобс.

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