Игры взрослых людей: зачем российские компании внедряют корпоративную валюту

Геймификация рабочих процессов переживает новую волну популярности. Раньше по пути внедрения игровых механик шли преимущественно крупные компании, а теперь тренд охотно подхватывают представители малого и среднего бизнеса. Почему это происходит и как устроена геймификация в бизнесе, рассказала директор по маркетингу iConText Group Юлия Шелыгина.

За последние четыре месяца в СМИ вышло 55 статей с комментариями наших экспертов, и далеко не последнюю роль в этом сыграли… винтики. Винтиками в группе компаний называется корпоративная валюта, которую сотрудники получают за различные достижения и активности, в том числе за написание комментариев для корпоративного медиа и внешних площадок.

Винтики появились в нашей экономике в 2021 году. С тех пор произошло многое, но курс остается стабильным: 5 руб. за винтик (WNT). Баланс всегда можно посмотреть в личном кабинете на внутреннем портале, а потратить винтики — в корпоративном магазине.

Там представлено несколько десятков позиций, от канцелярии и стильного мерча до сертификатов на самые разные покупки и досуг. Самый доступный лот (всего 50 WNT) — это брендированный кардхолдер, самый дорогой (4000 WNT) — сертификат на оплату спорта, обучения или путешествия.

«А сколько это в винтиках?» — пожалуй, один из самых популярных вопросов среди наших сотрудников. У новичков он вызывает недоумение, но они быстро разбираются в правилах игры.

Есть порядка 10 различных способов заработать корпоративную валюту: выступить на конференции, написать экспертный текст или дать комментарий СМИ, провести квиз для коллег или стать победителем такого квиза; винтики выдаются за стаж работы, в день рождения сотрудников или по классным поводам вроде победы в тендере и заключения крупной сделки.

Старый новый тренд

Геймификация рабочих процессов — тренд далеко не новый. Первый шаг к этому был сделан еще в 80-е, когда зарубежный бизнес начал точечно внедрять корпоративные программы, в рамках которых сотрудники могли накапливать баллы и обменивать их на товары или услуги.

Уже в 2000-е трюк взяли на вооружение российские компании, однако в большинстве случаев они не готовы были вкладывать в геймификацию много сил и ресурсов.

Долгое время считалось, что игровые сценарии в рабочих процессах чаще и успешнее используют огромные корпорации. Однако, судя по результатам нашего опроса, сегодня геймификация переживает новую волну популярности среди компаний-представителей малого и среднего бизнеса.

Набор игровых механик варьируется от компании к компании, но, как правило, включает в себя такие элементы, как внутренняя валюта, система достижений («ачивки»), корпоративный магазин и мерч.

В компании «Инфомаксимум» игровые механики стали использовать в 2022 году. Тогда был открыт мерч-стор, где все товары доступны за внутреннюю валюту — дублоны. Сотрудники могут получить их за наставничество, проведение корпоративного обучения и участие в нем, за организацию и проведение мероприятий, написание статей в СМИ и т.д.

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»:

«Для компании это скорее статья расходов, нежели доходов, но мы все равно на это пошли. У нас было две ключевых цели внедрения корпоративной валюты и геймификации.

Во-первых, «включение» сотрудников в жизнь компании — у нас проходит много разных мероприятий, на них сотрудники могут лучше узнать друг друга, хорошо провести время, а за участие начисляются дублоны, так что есть дополнительная мотивация. Во-вторых, развитие HR-бренда: наши сотрудники формируют некое закрытое комьюнити, и мы хотим, чтобы все больше людей стремились стать частью этого комьюнити».

Процесс, который требует настройки

Как и в случае с любой инновацией, внедрение геймификации — это всегда процесс, который требует настройки. От неудач на старте не застрахован никто. В диджитал-агентстве itb в 2021 году разработали «кофе-бонусы», которые можно получить за любое участие в жизни компании.

Андрей Морозов, исполнительный директор itb:

«Изначально предполагалось, что внутренней валютой можно будет расплачиваться в кофейне на территории офиса. Но мы решили пойти дальше и придумать игру, которая позволяла бы сотрудникам потратить бонусы альтернативным способом. Так была изобретена рулетка. В рулетке за два кофе-бонуса можно выиграть 50/100 руб. к окладу, выходной и т.д.»

О русской изобретательности и смекалке слагают легенды, поэтому неудивительно, что в какой-то момент инициатива обернулась для компании проблемой. Сотрудники сосредоточились на поиске схемы, как обмануть рулетку.

Андрей Морозов, исполнительный директор itb:

«Тогда кофе-бонус стоил 50 рублей, и нашлись товарищи, которые смекнули, что можно потратить часть зарплаты и легко выиграть несколько выходных подряд или прибавить денег к окладу. Они начали передавать бонусы друг другу, набивать себе отгулы и накручивать дополнительно к окладу до 2 тыс. руб.»

Из ситуации с обманом рулетки вышли довольно просто. Добавили прогрессию на прокрутку: первый спин за день стоит два кофе-бонуса, второй — четыре, третий — шесть и т.д. Соответственно, все стали ограничиваться одной прокруткой в день.

Появилось также новое правило, согласно которому поделиться с коллегой можно не более чем одним бонусом в день. Так удалось пресечь бесконтрольную передачу бонусов друг другу для крутки на разных аккаунтах.

Трудности в процессе внедрения геймификации случались и у нас. В начале пути HR-команда столкнулась с недовольством отдельных сотрудников и целых отделов, которым не удавалось заполучить заветные винтики.

Проблема была в списке достижений, за которые выдается валюта. Он был сформирован таким образом, что далеко не все могли себя проявить. Например, для специалистов по контекстной рекламе в этом списке было достаточно разных возможностей, а вот для сотрудников кадровой службы — крайне мало опций.

Волну недовольства удалось погасить, когда мы расширили и уточнили список, и в активностях смогли участвовать все на равных условиях.

Были и попытки обхитрить систему: сотрудники начали объединяться в команды для написания текстов в расчете на то, что каждому из авторов выплатят полную сумму винтиков за материал. Пришлось закрепить в правилах, что винтики за тексты выдаются в фиксированном эквиваленте однократно, но по желанию авторы могут поделить эту сумму между собой.

Все это говорит о том, как важно еще на старте продумать все механики, внятно прописать и объяснить всем правила игры.

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Реально ли оценить эффективность геймификации

Для измерения эффективности геймификации в компании можно использовать конкретные метрики. По словам директора по маркетингу и PR ГК «Юзтех» Марии Николаевой, корпоративную валюту UseCoin компания внедрила в 2021 году для развития и укрепления HR-бренда, и уже сейчас виден результат.

Мария Николаева, директора по маркетингу и PR ГК «Юзтех»:

«До внедрения геймификации по внутренней реферальной программе мы закрывали менее 5% вакансий. Сейчас это 20%».

Мария Николаева приводит и другие цифры в пользу геймификации:

91% сотрудников сегодня готовы воспользоваться реферальной программой и порекомендовать компанию в качестве надежного и привлекательного работодателя;

коэффициент удовлетворенности сотрудников (eNPS) не опускается ниже 78%;

77% сотрудников довольны условиями сотрудничества и корпоративной культурой;

после внедрения этой практики уровень вовлеченности сотрудников вырос до 87%.

Тратить накопленную валюту полагается в корпоративном магазине «Юзтеха» — можно приобрести брендированный мерч (худи, рюкзак, шоппер, резиновая уточка и т.д.) и технику (робот-пылесос, электросамокат и др.) Один из самых популярных товаров — резиновая уточка. Некоторые сотрудники собирают целую коллекцию.

У группы компаний ITGlobal.com по части геймификации солидный опыт — корпоративная валюта «байтики» появилась более 10 лет назад. Сотрудники могут передавать валюту друг другу, обналичивать или тратить на обучение, лечение, спорт, улучшение условий труда, повышение комфортабельности рабочего места.

Ольга Звагольская, руководитель инсорсинговых направлений ГК IITGlobal.com:

«При расходовании корпоративной валюты на обучение и здоровье применяется коэффициент х2, таким образом мы доносим до сотрудников нашу заинтересованность в их развитии и хорошем самочувствии, одновременно стимулируя их.

Что касается цифр, то при общей численности сотрудников группы компании в 450 человек, в 2023 году с помощью байтиков дополнительное обучение прошли более 50 человек, то есть каждый девятый сотрудник. Байтики за все эти годы превратились еще и в общепринятый способ выразить благодарность коллеге за помощь».

Рассуждая о причинах растущего интереса российского бизнеса к геймификации, эксперты не в последнюю очередь упоминают пандемию коронавируса. По данным аналитической компании Gallup, в ходе пандемии мировая доля сотрудников с низким уровнем вовлеченности в рабочие процессы выросла до 80% (к концу 2022 года этот показатель удалось сократить до 77%).

Чаще всего респонденты связывали нехватку мотивации с выгоранием, стрессом и незаинтересованностью. В докладе Gallup говорится, что у таких сотрудников, как правило, отсутствуют поддерживающие связи со своими коллегами, руководством или организацией.

Такое положение дел подтолкнуло бизнес к поиску неординарных решений для укрепления внутрикорпоративных связей и повышения мотивации персонала. Многие в этот момент сделали ставку именно на геймификацию — и не ошиблись.

Опыт нашей компании позволяет дать несколько рекомендаций тем, кто только планирует внедрять игровые механики в рабочие процессы:

Формируя список достижений, за которые вы намерены поощрять сотрудников, помните, что эти достижения должны соотноситься с целями и ценностями вашего бизнеса. Заранее продумайте все механики и правила игры: могут ли сотрудники передавать корпоративную валюту друг другу, что делать с нереализованной суммой и т.д. Награждайте не за повседневные рутинные дела, а за сверхусилия — у нас, например, HR-специалистам запрещено участвовать в реферальной программе «Приведи друга». Система должна быть справедливой для всех и охватывать как можно больше сотрудников. Плохо, если отдел продаж может получать ачивки, а секретари и бухгалтеры нет. Просто внедрить геймификацию недостаточно. Рассказывайте о ней, поздравляйте коллег с достижениями, поддерживайте интерес к игровым механикам, используя для этого корпоративные каналы коммуникации.

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