Как бизнесмены использовали ИИ в 2023 году

Предприниматели используют искусственный интеллект для оптимизации процессов и увеличения прибыли в разных сфера бизнеса: от медицины до театра. Эксперт по организационным изменениям и стратегии, сооснователь Ticketscloud и SuperTeamLab Катерина Кириллова поговорила с СЕО и владельцами пяти компаний: Bonnie&Slide , Ticketscloud , Заблудшие , «Доктис» , Doma.ai , MightyCall , TOGO . Она выяснила, какую именно работу предприниматели доверяли ИИ в 2023 году и как он справился с задачами.

Светлана Фирсова, соосновательница академии презентации Bonnie&Slide и сервиса по созданию презентаций на основе AI Robot Bonnie&Slide





Регулярных и выстроенных бизнес-процессов на основе ИИ у нас нет, но мы часто пользуемся ChatGPT и Midjourney для решения оперативных задач. Сейчас компания готовит креативы для проекта на международный рынок, и ChatGPT –– наш основной инструмент по переводам текста на разные языки.

Как мы работаем с ChatGPT: после того как ИИ выдает результат, мы проверяем тексты с носителем языка. Может показаться, что это двойная работа, но ИИ предлагает много вариантов в короткие сроки, а нам легче внести корректировки, чем переводить с нуля.

Ещё мы используем ChatGPT, когда нужно сделать несколько вариантов креативного заголовка для рекламы. Мы делаем запрос, он придумывает один вариант. Мы просим написать еще пять в том же духе, но только короче или длиннее, неформально или официально. Из полученных заголовков мы всегда можем выбрать что-то качественное.

Также ChatGPT подходит для распознавания картинок. Например, нам нужно вытащить текст из слайда, отредактировать его или сам слайд полностью перерисовать, а иногда перевести на другой язык. Нейросеть распознает весь текст, даже если на слайде изображен, например, график. Он определяет его и все цифры описывает словами, что экономит немало времени. Если слайд с текстом и картинками на 50 страниц переписывать вручную — это будет слишком трудозатратно.

Бывает так, что для обучающей лекции нужно срочно подготовить картинки. Для этого мы используем Midjourney: быстро генерируем сложные изображения с конкретными сюжетами. Генерация занимает минуты, так что можно быстро сделать красивые слайды и уже через полчаса презентовать продукт.

Анастасия Коломенская, глава коммерческого департамента Ticketscloud





Мы в компании начали использовать Fireflies AI — бот на основе ИИ, которого мы интегрируем участником в конференц-коллы и онлайн-встречи. Бот записывает всё происходящее на звонке и после генерирует резюме встреч в четырех форматах:

Саммари. Текстовой формат описания встречи звонка через ключевые тезисы: кто из участников и о чём рассказывал, какие вопросы обсуждались, о чём договорились. Расшифровка. Поминутная расшифровка диалога с обозначением участников. Она выглядит немного сумбурно, как общий чат в мессенджерах. Аудиозапись. По названию понятно, что при желании можно прослушать колл. Аналитика. Тегированные данные по темам и ключевым словам, которые сегментирует бот, исходя из того, что обсуждали на встрече: проект, косяки, оптимизацию. Кроме того, бот делится процентом активного участия в диалоге каждого приглашенного.

Fireflies AI можно настраивать под себя. Например, интегрировать в календарь, и он будет работать на всех созвонах. Ещё можно выбрать конкретные даты или звонки, где он нужен, или добавлять бот в созвоны по необходимости.

В работе с ботом можно настроить получателей резюме: отправить всем, кто был приглашен на встречу, или только тем, кто был на созвоне по факту. А можно отправить резюме только себе. Бот поддерживает все основные сервисы видеоконференций: Google Meet, Skype, Zoom.

Большая часть встреч внутри компании происходит в онлайн-формате, поэтому бот сильно облегчает нам жизнь. Когда несколько звонков идут одновременно, можно выбрать тот, где тебе нужно обязательно присутствовать лично. В остальных бот соберёт информацию и позже вышлет на почту.

ИИ выполняет роль участника конференции. Раньше кто-то из сотрудников всё записывал и передавал тем, кто не смог присутствовать на встрече. Теперь мы не ждём, пока кто-то из участников сформулирует саммари, случайно упустив при этом важные детали, чтобы остальные потом ходили кругами по офису с уточняющими вопросами. Всё мгновенно собирает Fireflies AI.

Юлия Максимович, эксперт в сфере гостеприимства, CEO и основательница проектов «Заблудшие» и Host Theatre





Мы ещё не перешли к использованию ИИ в масштабных бизнесовых процессах, но он помогает в решении рутинных задач, на которые человек обычно тратит пару часов, а ChatGPT — минуту.

Мы в проекте Host Theatre много работаем с площадками, отелями и подрядчиками на рынке ОАЭ. Одна из частей нашей работы — переписка и подготовка официальных писем на английском языке. При этом у всей нашей команды свободный английский, но результат, который выдает нам ChatGPT, превосходит работу даже профессионального переводчика.

К примеру, нужно обсудить с площадкой условия, на которых они будут принимать наш театрализованный перформанс. Или же нас не устраивает работа подрядчика, и необходимо проговорить, что именно не так и каким мы хотим видеть результат.

Мы формируем точный запрос на английском, отправляем в чат и получаем корректный, конкретный и убеждающий текст, который даже с точки зрения юридических формулировок получается правильным. Конечно, здесь важно научиться четко ставить ТЗ, но это вполне осваиваемый навык.

ИИ отлично выполняет работу и «снимает» с нас большую часть рутинных задач, чтобы мы концентрировались на развитии бизнеса и процессах, где важно внимание человека.

Матвей Васенин, ИТ-директор телемедицинского сервиса «Доктис»





Мы используем ИИ для создания и развития продуктов дистанционного мониторинга здоровья пациентов.

Как это работает. Пациентам с серьёзными хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологическими и т. д. нужен постоянный контроль их состояния.

Врач назначает больному дистанционный мониторинг, который проводится с помощью роботизированных систем коммуникации и носимых медицинских гаджетов: тонометра, глюкометра и других.

Гаджеты снимают показания пациента, например, уровень глюкозы или артериального давления и направляют их в систему, которая с помощью ИИ обрабатывает и оценивает данные по специальной балльной шкале.

Врач видит у себя на мониторе все данные в режиме реального времени, но система сама акцентирует его внимание на том, что критично прямо сейчас. Например, если у пациента произошли резкие ухудшения.

Врач может быстро отреагировать на отрицательную динамику и назначить срочную консультацию или даже госпитализацию. Если у пациента всё хорошо, система просто показывает его данные, и врач тоже может изучить их в плановом порядке.

Дистанционный мониторинг здоровья пациентов с внедрённым ИИ полезен:

для пациента — так он чувствует себя защищенным и меньше нервничает;

для врача — система помогает одновременно наблюдать за всеми своими пациентами на«удалёнке». Функция особенно актуальна для населённых пунктов, где часто нет нужных врачей.

для руководителей клиник, так как они могут контролировать нагрузку на врачей и подходы к лечению.

Система уже внедрена для беременных женщин, которые вместе с врачами могут контролировать состояние плода с помощью фетальных мониторов, чтобы вовремя реагировать на любые отклонения. Здесь ИИ оцифровывает и расшифровывает данные по сердцебиению плода, которые приходят в виде цифр и раскладываются по «корзинам»: «требует срочного внимания», «требует наблюдения» и «все хорошо».

Важно отметить, что внедрение ИИ в медицине требует сдержанности, так как технология не может и не должна заменить собой врача и его профессиональное суждение. Поэтому мы используем ИИ как вспомогательный инструмент для сбора и анализа информации и предоставления данных врачу в максимально короткие сроки и в удобном для него формате.

Дмитрий Чирков, операционный директор Doma.ai





Мы используем ИИ в двух случаях:

Первый вариант — это помощь жителям в создании обращений. Например, при описании проблемы, по которой житель хочет отправить заявку в УК, обученная нейронная сеть автоматически определяет классификатор, то есть видит суть проблемы и конкретную локацию в доме. Таким образом, один оператор диспетчерской поддержки тратит примерно на 10 секунд меньше, чем обычно.

Если взять 100 операторов и посчитать, сколько времени уходит в месяц при такой работе, можно заметить существенную экономию. Более того, мы не мучаем жителей в мобильном приложении при выборе классификатора, а предлагаем описать проблему своими словами.

Нейронная сеть уже обработала более 730 тыс. заявок, и это не максимальная цифра. Мы продолжаем совершенствовать её, обучать дальше. Наша цель — чтобы она работала лучше оператора.

Второй вариант помогает работникам бухгалтерии при создании отчётов. Например, юридическое лицо решает заплатить за уборку и для этого оформляет платёжный документ. Система детерминированного алгоритма проверяет назначение платежа и получателя, а после автоматически проставляет категорию в отчёте. Это экономит много времени. Раньше бухгалтеру приходилось проставлять категорию вручную — на обработку всех заявок уходило несколько часов. Сейчас бухгалтер тратит на это минуты. Следует понимать, что данная функция используется итерационно, но постоянно. В среднем один наш клиент проводит около 50 платежей ежемесячно.

Антон Бестугин, co-founder ToGo, группы компаний, создающей и продвигающей новые бренды на маркетплейсах





В области e-commerce мы применяем технологии искусственного интеллекта по трём основным направлениям:

Создание товарного бренда: нейминг, подбор фирменного стиля и дизайн-кода, помощь в поиске идей и референсов для товарных фотосессий, а также анализ ниши, в которой хочет продвигаться продавец. Доставка: подбор и общение с поставщиком. Работа с карточкой товара: заполнение карточки, выстраивание воронки продаж и, в частности, закрытие возражений, а также SEO-оптимизация текстов.

Пока технологии лучше всего справляются с неймингом. При этом результат во многом зависит от формулировки промта. Чем подробнее будет описана линейка товаров, чем больше ключевых слов, тем точнее результат. При этом предложенные варианты можно дорабатывать. Например, можно попросить нейросеть придумать похожие названия, ориентируясь на наиболее понравившееся в первой итерации.

Успешный опыт у нас есть и в составлении описания в карточках товаров по ключевым словам. Если в запросе указать, что ключевое слово не должно повторяться, удастся на этапе создания текста избежать заспамленности. Позже, конечно, тексты лучше проверять на Главреде и text.ru.

Нейросеть помогает составить вопросы для Custdev. Мы ограничиваем источниковую базу для ИИ, чтобы получать более качественный результат. Например, в запросе мы можем просить ИИ принять на себя роль таких экспертов как Стив Бланк, Эрик Рис и Брэндон Шаур.

GhatGPT у нас «инструмент для всего». Midjourney мы используем ситуативно — для работы с визуальным контентом. Например, для создания логотипов и иллюстраций или поиска идей для фотосессий. Кроме того, мы пользуемся специализированными сервисами, например, 24AI, который создает фото товара с разными реалистичными фонами по текстовому описанию.

Юлия Черноуцян, генеральный директор производителя ПО

для колл-центров MightyCall





ИИ-инструменты активно применяются в коммуникациях бизнеса с клиентами. Если ещё 5 лет назад речевые технологии и роботизация телефонных звонков были экзотикой, то сейчас почти половина всех обращений в средние и крупные компании обрабатываются голосовыми роботами без участия людей. Например, в банковском, страховом и ИТ-секторе до 80% запросов в компании обрабатывают ИИ-ассистенты, а в ритейле и услугах по продаже недвижимости этот показатель достигает 60-70%.

Подключение голосовых ИИ-помощников оправданно, если в компанию поступает более 300 обращений в день. Робот может принять звонок и взять на себя часть рутинных задач оператора: перевести заявку из голосового в текстовый формат, внести ее в базу CRM, направить клиента нужному специалисту, дать первичную консультацию. ИИ-ассистенты помогают одновременно обрабатывать множество обращений в любое время суток. Это экономит компаниям затраты на персонал как минимум на 30-40% и в разы увеличивает скорость обработки клиентских запросов.

Бизнес любого типа — от стартапов до крупных корпораций — сейчас переходит на омниканальные платформы общения с клиентами, где часть коммуникаций проходит в чат-ботах, мессенджерах или по почте, а часть — по телефону. В таких платформах тоже используются ИИ-алгоритмы, которые позволяют менеджеру управлять всей историей общения с клиентом и в любом момент переключиться на удобный ему формат. Клиент может оставить заявку в мессенджере или чат-боте, сотрудник компании обсудит с ним детали по телефону и вышлет документы на почту.

В омниканальных платформах стали чаще использоваться разговорные чат-боты, которые способны распознать речь и дать клиенту устный или письменный ответ даже на нестандартный вопрос, который не предусмотрен скриптом. Такие боты, в отличие от классических чат-ботов, действуют не по строго заданному сценарию, а постоянно обучаются в процессе работы. Мы видим растущий спрос на такие инструменты в отделах продаж и клиентского обслуживания в EdTech-компаниях, real estate, туризме, банковском и страховом бизнесе.

Еще ИИ-алгоритмы незаменимы в речевой аналитике, анализе записей разговоров с клиентами, когда нужно постоянно оценивать качество обслуживания, оперативно реагировать на жалобы. ИИ помогает распознать ключевые слова, выявить проблемные участки в диалоге. С помощью ИИ можно выстроить закономерности в общении с клиентами, выявить удачные и неудачные стратегии продаж или сервиса на больших данных. Речевая аналитика помогает сэкономить до 40 часов работы специалистов в месяц, при этом даёт бизнесу ценные инсайды по качеству взаимодействия с клиентами. Речевая аналитика сейчас востребована во многих компаниях сферы услуг: например, автосервисах и пунктах ремонта электроники.

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