Минуты счастья для клиента: что такое импакт и как с ним работать

Отказ бренда от социальной ответственности иногда сопряжен даже с коммерческими и репутационными рисками, утверждает Михаил Палей, руководитель Бизнес-платформы ОНФ, сооснователь закрытого импакт-клуба «Хедлайнеры» и председатель правления Ассоциации импакт-инвесторов.

Бизнесмены по всему миру утверждают: успешный проект — тот, который, помимо бизнес-задач компании, удовлетворяет и социальные потребности сотрудников, клиентов, других граждан. Именно на бизнесе часто лежит ответственность за прогресс — культурный и технологический.

Тренд на импакт-маркетинг и импакт-инвестирование появился еще в нулевых — в связи с появлением интернета и доступности информации участникам рынка все сложнее было игнорировать проблемы потребителей и глобальные изменения в стране и мире.

Значительное развитие импакт получил в США — вероятно, это связано с большим количеством местных компаний-гигантов, которые и начали трансформировать образ предпринимателя. Бизнес — уже не погоня за деньгами. Свои ресурсы компании все чаще использовали во благо: основывали благотворительные фонды, внедряли краудинвестинг и краудфандинг, проводили масштабные исследования аудитории. Одна из первых крупных импакт-ассоциаций GIIN (Global Impact Investing Network) тоже была создана там.

Сейчас импакт актуален во всем мире, а пандемия и вовсе подняла его на несколько ступенек вверх. Основная его доля приходится на США и Канаду — 58%, 21% — на Северную, Западную и Южную Европу. Россия, Восточная Европа и Средняя Азия занимают на рынке около 1%.

Что такое импакт

Основной смысл импакта: решить базовые проблемы общества и наполнить жизнь людей интересными занятиями, счастьем и смыслом. Через ваши продукты люди должны чувствовать себя хорошо. Импакт — измеримое улучшение в жизни людей, полученное в результате предпринимательской деятельности.

Часто люди путают импакт-бизнес и социальное предпринимательство. Социальное предпринимательство ставит перед собой главной целью решение социальных, культурных или экологических проблем. Проект Meet For Charity, театр «ВзаимоДействие» являются хорошими примерами социального предпринимательства.

Главная цель импакт-бизнеса — получение прибыли через решения глобальных проблем. Примером импакт-бизнеса могут быть такие компании как «Моторика», Genotek, «Ешь деревенское» — они в первую очередь нацелены на получение прибыли.

Идеальный такой бизнес должен быть не только полезным, устойчивым и стабильным, он должен масштабироваться. А сама компания, если уж решила пойти по этому пути, не может останавливаться на одном лишь полезном продукте — иногда пересмотра потребуют многие процессы (ведь странно производить льняные шопперы и рассылать их по точкам в неперерабатываемой упаковке?).

Импакт — это и позиционирование, новый месседж, который компания хочет донести до потребителя, партнера, социума. Стратегии здесь могут быть абсолютно любые — ограничений нет. Одни предприниматели делают жизнь потребителя ярче за счет событий, другие — за счет образовательного компонента, кто-то удовлетворяет базовые запросы, улучшая бытовые процессы.

Основатель интернет-агрегатора фермерских продуктов Илья Елпанов закрыл потребности не только для широких масс, но и для производителя. Он предоставил фермерам рынок сбыта, позволив им таким образом больше зарабатывать и повысить уровень жизни. Польза очевидна: люди удобным способом получили качественный продукт за разумные деньги. Количество постоянных клиентов бренда исчисляется тысячами, среди них даже другие бизнесы — рестораны, отели.

Артем Елмуратов из компании Genotek популяризирует генетику. Он позволяет людям лучше узнать самих себя, получив сведения о болезнях, предрасположенностях, склонностях и талантах. Люди, узнав о себе что-то новое, могут скорректировать свою жизнь, тем самым — улучшить ее.

Предназначение бизнеса в целом — искать проблемы и желания людей, а потом делать так, чтобы проблемы решались, а желания исполнялись. Большая часть дела (70%) так или иначе должна быть связана с импакт-составляющей.

Как измерить добро

Единой методологии по оценке эффективности импакта в бизнесе нет. Споры идут даже в мере измерения. Многие пытаются переводить его в деньги. Спасли жизнь человека? Давайте посчитаем, какой вклад в ВВП он принесет за свою жизнь. Показатель странный и непонятный, но кому-то близок.

Мы же пришли к выводу, что лучшая мера измерения импакта — время. Прежде всего, это время, освобожденное от проблем. Продукт компании должен спасти человека, допустим, в моменты, когда он замерз или голоден. Это экономия времени, которое бы у него ушло на то, чтобы вернуть себя в комфортные условия с помощью других ресурсов.

Продукт освобождает человека от проблемы: чат-бот заменяет долгое ожидание оператора поддержки, кафе на будто бы безлюдной трассе поможет расслабиться и набраться энергии после утомительной поездки.

Стоит учитывать и то время, которое мы дарим человеку. Вы ведь помните крылатую фразу: «Время, проведенное с удовольствием, не считается потраченным»? Продукт должен придавать смысл, создавать настроение, эффективно заполнять пространство и время собой.

Но не стоит думать, что и другие показатели вашей импакт-компании должны быть так же размыты, как время. Управлять можно лишь тем, что можно измерить, поэтому у всех процессов должны быть свои KPI — их выполнение позволит понять, какие продукты нужно запустить, как можно перестроить процессы.

Бизнес-профит, или зачем компании импакт

Что происходит с бизнесом, если через его продукты и услуги клиент чувствует себя лучше? Очевидно — он растет, ведь человек всегда возвращается туда, где ему доставили радость. Сохранение клиентов, привлечение новых и их удержание развивает дело и позволяет ему расти. К тому же, импакт-бизнес предполагает масштабируемость по определению: в идеальной ситуации нужно улучшить жизнь всех людей, по крайней мере — стремиться к этому, расширяя зону своего влияния.

За то, чтобы жить лучше, люди готовы платить, поэтому импакт-бизнес часто прибыльный. Наличие импакт-компонента, по мнению консалтинговой компании NewForesight, привлекает и инвесторов. Часто этому способствуют публикации СМИ. Бренды любят лояльность потребителя, они окружают его заботой и участием, а издания склонны продвигать добрые истории. К тому же современные компании нередко развивают свой импакт-сегмент довольно креативно, поэтому инвесторы и будущие партнеры мимо не проходят.

Вложения иногда происходят даже неосознанно. К примеру, 60% инвестиций Orbita Capital Partners связаны с импакт-проектами, хотя цели вложить деньги именно в них не было. Цель инвестора — заработать, и так уж получилось, что заработать можно именно на импакте.

Илья Елпанов, основатель агрегатора малых производителей и хозяйств «Ешь Деревенское»

«До создания „Ешь Деревенское“ я запускал еще два проекта для того, чтобы самореализоваться как предприниматель. Но оба проекта были неуспешны. Проанализировав ситуацию, я понял, что мне не хватало энергии, я быстро перегорал.

Тогда я начал поиск источников этой энергии и вдохновения и понял, что для меня одним из мощных источников является создание импакт-бизнеса, который осуществляет социальную трансформацию в обществе и в целом меняет его в лучшую сторону. Именно такой стала модель проекта „Ешь Деревенское“. Я получаю огромный заряд энергии и вдохновения от осознания того, какую пользу несет проект.

Когда в компании есть какой-то нерв в виде глубинного смысла (например, мы улучшаем климат малого и среднего предпринимательства в сельской местности, даем доступ к качественным продуктам), это еще больше заряжает и мотивирует всю команду.

Я уверен, что в современном обществе в бизнесе важно ставить целью не только увеличение прибыли, но и развивать социально-ответственное направление»

Предпринимателям нужно проводить оценку социального воздействия своей компании. Это даст понимание, в какую сторону нужно двигаться.

Инвесторы чаще инвестируют в компанию, у которой есть оцифрованные импакт-показатели. Например, количество свободного времени, которое получает человек, соприкасаясь с вашим продуктом (ему уже не нужно убираться или готовить полезную еду). Такие показатели могут быть как индивидуальными для продукта, так и общими в регионе.

Мы в своей работе используем такую метрику как «счастье» — сколько часов абстрактного счастья пользователь получит при единичном взаимодействии с продуктом. Для этого мы создавали специальную методологию и изучали десятки метрик. Нельзя просто взять и придумать показатель, который вы будете измерять — для этого нужна серьезная методологическая база.

Создаются целые ассоциации — например, GIIN (Global Impact Investing Network), основанная при участии Рокфеллера и Гейтса. Опытные предприниматели безупречно знают эту формулу: если продукт решает проблему и улучшает жизнь клиента, при прочих равных этот продукт имеет больший потенциал для роста.

Инвестиции миллиардеров часто поддерживают социальные интересы общества: образование, технологическое развитие, здравоохранение. Это устойчивый глобальный тренд , который растет и будет только расширяться.

Мы живем и работаем в парадигме, когда важно учитывать интересы как можно большего количества сторон. Это позволяет выигрывать на современном рынке, позволяет зарабатывать.

Не каждый бизнес создан для импакта, но в каждом бизнесе он может быть. Онлайн-курсы сами по себе улучшают среду, образовывая население. А если я скажу, что с заботой о мире и человеке работает даже производитель стройматериалов? Ведь он вполне может создавать их из эко-сырья. Компании, развивающиеся в подобном русле — это организация не «для», но с импактом.

Не стоит забывать и о самом простом в реализации «добром проекте» — корпоративном импакте. Создание рабочих мест, забота о сотрудниках — все это тоже решает социальные проблемы.

Что нужно делать, чтобы импакт принес пользу?

Несмотря на то, что бизнес сам по себе подразумевает улучшение жизни, многие предприниматели не решаются связывать себя с термином «импакт». Одни не уверены, что полностью отвечают его критериям, другие не верят в распространение своих идей и должный отклик. Барьеры могут быть разными, однако самые распространенные из них можно преодолеть, следуя нашим рекомендациям.

Ищите свободные ниши рядом. Для друзей, коллег и самого себя создавать продукт приятнее и даже в чем-то легче. Вспомните, на что жаловались ваши знакомые в последний раз? Нытье может стать отличной идеей для стартапа.

Думайте о том, как дело вашей мечты может улучшить жизни других людей. Такой стиль ведения дел необходим, если вы решили работать с импактом. Миллионы людей каждый день окружены рассуждениями, задачами, эмоциями. Ваше дело — услышать их. Вдохновляйтесь не проблемами, а улучшением окружающего мира.

Добру тоже нужна реклама. Не бойтесь продвигать свой продукт, ведь если вы его создали, значит, он действительно заслуживает внимания. Важная часть импакт-бизнеса — объединение людей «за» улучшения.

Будьте ответственными. Влияние импакт-проектов значительно, и что произойдет с обществом и миром, теперь зависит и от вас.

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