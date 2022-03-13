Импортозамещение в IT: Цифровая трансформация на российском ПО

Процесс импортозамещения в IT активно продолжается уже несколько лет. Так, уже в 2019 году доля российского ПО в закупках госорганов составляла 65%, кроме того, на отечественные решения переходят и крупные компании. О том, как последние события повлияют на цифровую трансформацию в российских компаниях, рассказал управляющий партнер ГК IT Expert Михаил Грибов.

Какая ситуация сейчас

В начале марта об уходе с российского рынка объявили четыре крупных поставщика программного обеспечения: EPAM, Oracle, Microsoft и SAP. Oracle создает системы управления базами данных и ресурсами предприятия, провайдит облачное ПО и сдает в аренду серверное оборудование. EPAM разрабатывает заказное программное обеспечение.

SAP разрабатывает и продает корпоративные ИТ-системы, Microsoft — популярнейшую операционную системы и офисные программы вроде Word и Excel.

Услугами компаний пользовались крупнейшие российские частные и государственные корпорации: например, среди клиентов Oracle были «Ростелеком», Сбербанк, «Россельхозбанк», МТС, ФНС, ЦБ и «Росатом». Лицензии SAP покупали «Азбука вкуса», «Северсталь», «Инвитро», Единый расчетный центр Минобороны РФ и другие.

Возможно, что этим исход зарубежных ИТ-гигантов из России не ограничится. Каждый день появляются новые компании, которые объявляют о приостановке поддержки своих проектов на территории РФ.

Возможно, в ближайшем будущем могут аннулироваться и другие ИТ-лицензии. В том числе, могут возникнуть проблемы и с оборудованием — стоит быть к этому готовым.

И вот здесь стоит отметить, что прекращение поддержки вовсе не означает, что все ПО выключается и больше ничего не работает. Конечно, нужно смотреть условия ухода каждой компании отдельно, но, как правило, речь идет о прекращении обновлений.

То, что уже было продано, будет работать. Так, например, тот же SAP прекращает заключение новых договоров, тогда как действующих клиентов будут поддерживать в рамках договора.

Чем это грозит компаниям? В первую очередь, обновления исправляют программные ошибки предыдущей версии. Не существует идеального ПО: в каждой новой версии возникают новые пробелы.

Кроме того, обновления решают проблемы безопасности и закрывают уязвимости. Таким образом, если мы отключены от обновлений — резко возрастает риск взлома.

Так что теперь исправлять программные ошибки и закрывать уязвимости нужно будет самостоятельно. Это, разумеется, требует отдельных ресурсов, как кадровых, так и временных.

Ситуация непростая, но точно нельзя сказать, что с уходом западных компаний ИТ-процессы в российских компаниях ждет крах. Даже если внезапно отключится все иностранное ПО, что практически невозможно. Все это вполне решаемо российскими техническими специалистами.

Процесс импортозамещения запущен уже давно, еще в 2014 году. Сейчас на рынке есть конкурентоспособные российские ИТ-решения, которые работают уже не первый год.

В некоторых отраслях, например, в финтехе мы и вовсе занимаем лидирующие позиции. То, что мы делали здесь, перенимали в Европе и США.

Но есть секторы, в которых переход сложнее — логистика, энергетика, производство и другие. Теперь эти компании вынуждены серьезно ускориться.

Переход на российское ПО

Уже в первой половине 2020 года в поставках систем хранения данных в России большую часть занимали локальные решения. Процесс идет давно: с 2016 года существует Реестр отечественного программного обеспечения, который составляет Минцифры. В реестре перечислены информационные системы, разработанные на территории Российской Федерации. Так что частично потенциальный дефицит может быть перекрыт этим софтом.

Нужно понимать, что есть существуют популярные программы, которые довольно легко переписать, тот же Word или Excel. Но есть технологии, например, на основе искусственного интеллекта или открытого API, которые у нас мало развивались.

Раньше этим занимались научно-исследовательские институты, но за последние годы деньги, по большей части, выделялись на разработку прикладного софта, а вот ресурсов на исследования было не так много. Так что сейчас в этой сфере определенно есть отставание.

Тем не менее, еще в прошлом году Минцифры РФ предложило ускорить перевод объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское ПО с 1 января 2023 года и российского оборудования — с 1 января 2024 года.

Примеры перехода на российское ПО

Наш недавний кейс — «СберСервис», часть экосистемы «Сбера» с многомиллионной аудиторией клиентов. В «СберСервис» изначально была сложная и распределенная архитектура ИТ-сервисов: использовались лицензии более 50 зарубежных вендоров, установлено 2,5 млн единиц оборудования, обширный штат инженеров. Плюс, часть программного обеспечения уже просто устарела и снята с поддержки уже 6 лет.

Системам «СберСервиса» требовались не точечные доработки, а комплексная модернизация: pre-sale, продажи, диспетчеризация, обработка заявок, контроль и мониторинг качества сервиса.

Для модернизации была выбрана платформа «ITSM box» — набор модулей для ускорения, контроля и поддержки цифровой трансформации. Это российская Open Source разработка, которая работает на СУБД PostgreSQL.

На платформе есть все необходимые компоненты, обеспечивающие цифровую трансформацию: CRM, BPM, ITSM, диспетчерский центр, IP-телефония и другие подсистемы.

Она бесшовно интегрируется с лицензионным ПО от других разработчиков. Кроме того, доработка и внедрение новых процессов не требуют написания кода. Это low-code платформа, то есть, модернизацию можно делать с помощью понятного интерфейса, это доступно не только программистам.

За последние годы многие крупные компании в рамках цифровой трансформации перешли на российский софт. Среди наших партнеров агрохолдинг «Космос Групп» (перешли на нашу экосистему), ПО «Газпромнефть», (внедрили комплексную систему управления ИТ-услугами «IT4IT»).

Если говорить о других разработчиках, то, например, «Ростелеком» перешел на операционную систему российского разработчика «Ред Софт». «Полисан» протестировала и внедрила DCAP-систему от «СерчИнформ» FileAuditor. Транснефть составила дорожную карту перехода на отечественное ПО, так как столкнулась со сложностями в интеграции различных сервисов.

Резюмируя — замораживать проекты по цифровой трансформации не нужно. Варианты решения есть, российские ИТ-продукты конкурентоспособны, например, продукты IT Expert сертифицированы мировой исследовательской компанией Gartner. И, с учетом дополнительных ресурсов, которые компании вынуждены выделять на импортозамещение, рынок будет развиваться.

Дополнительная господдержка

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки ИТ-отрасли:

В частности, правительство на три года освобождает ИТ-компании от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами.

Компании смогут взять кредиты до 3% годовых «на продолжение работы» и на новые проекты.

Плюс, сотрудники ИТ-компаний смогут взять льготную ипотеку и получат отсрочку от армии до достижения 27 лет. Такое решение принимается, чтобы снизить отток кадров из страны.

Кроме того, планируется расширение программы грантов на разработку отечественных решений.

Это первый пакет мер поддержки для ИТ компаний, и, возможно, не последний. Поддержка на государственном уровне, снижение налоговой нагрузки, новые гранты на исследования в области информационных технологий позволят ускорить развитие российского ИТ-сектора.

Цифровая трансформация на российском ПО возможна

Программно цифровую трансформацию на российском ПО реализовать можно. Многие продукты сертифицированы международными консалтинговыми компаниями, например, наша Экосистема ускорения входит в рейтинг Gartner. Но есть нюансы:

Невозможность одномоментного перехода

Миграция на новое программное обеспечение — это всегда длительный и сложный процесс. В особенности, в компаниях с распределенной структурой, где филиалы физически далеко друг от друга. Невозможно нажать на кнопку и за один день сменить тот же Oracle на его российский аналог. Поэтому корректируя планы по цифровой трансформации необходимо закладывать временной ресурс.

Кадровый голод

В России не хватает разработчиков. Рынок труда в ИТ — это рынок кандидата. Не менее трети российских компаний столкнулись со сложностями в поиске ИТ-специалистов. Дефицит составляет 150 тысяч человек, а к 2024 году потребность в высококвалифицированных кадрах увеличится на четверть и достигнет 290-300 тысяч человек в год. Скорее всего, даже больше, поскольку из-за санкционных сложностей нет возможности пользоваться услугами разработчиков из соседних стран.

Сложности с железом

Сервера, процессоры, модемы, коммутаторы, маршрутизаторы — комплектующие для российского производства железа ввозятся из-за рубежа. Что-то можно заменить, но запустить высокотехнологичное производство без импортных комплектующих невозможно. Разумеется, найдутся обходные пути, но в любом случае, это создает дополнительные сложности.

Интеграция между сервисами и технологиями

Чтобы внедрить новую технологию, необходимо провести подготовительную работу. Разные языки программирования, отличия в протоколах и сертификатах — процесс интеграции между отличающимися технологиями это отдельная задача, сложная и трудоемкая. И это, в свою очередь, потребует больших кадровых и временных ресурсов.

Цифровая трансформация на российском ПО реальна. В России все хорошо с ИТ разработками, есть масса талантливых айтишников и собственных технологий. Компании планировали 2022 год в сентябре 2021, и теперь всем определенно придется скорректировать планы.

Понадобятся десятки тысяч новых специалистов, новые исследовательские проекты, чтобы только удержать уровень технологий на текущем уровне. Разработка только одного enterprise решения занимает год работы полноценной команды в 50 человек. Поэтому стоит ожидать замедления многих цифровых процессов.

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