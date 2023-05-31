Как франчайзи могут улучшить клиентский сервис с помощью видеонаблюдения Ivideon

Контролировать все точки сети — непростая задача. Однако современные технологии способны ее облегчить. Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon , рассказал, как облачное видеонаблюдение помогает улучшить клиентский сервис и отслеживать качество работы партнерских точек.

В 2022 году российский рынок франчайзинга вырос на 11,3% по сравнению с 2021 годом. Больше всего открывают бизнес по франшизе в сферах услуг и общественного питания — там, где контроль за соблюдением норм при обслуживании клиентов особенно важен. Впрочем, качество клиентского сервиса должно стоять во главе угла любого бизнеса: недочеты и неисправленные ошибки рано или поздно неизбежно скажутся на репутации компании.

Запуская бизнес, предприниматели среди прочего продумывают стандарты работы с клиентами. И эти стандарты вместе с заключенным договором переходят каждому партнеру, решившему приобрести франшизу. Почему это важно? Во-первых, с унифицированными процессами франчайзи проще стартовать, ведь не придется ничего изобретать с нуля. Во-вторых, уход от стандартов может навредить репутации управляющей компании и, как следствие, всему бизнесу.

На начальном этапе основатель сети консультирует партнеров по каждому вопросу — от поиска лучшей локации до выбора поставщиков — плюс погружает в бизнес-процессы и проводит обучение, в том числе как правильно обслуживать клиентов. Дальше франчайзи начинает самостоятельную работу, но взаимодействие с ним на этом не заканчивается: на всем протяжении существования точки основателю необходимо понимать, как у нее идут дела.

Однако чем шире становится сеть, тем сложнее контролировать точки: нужно все больше времени и ресурсов, чтобы лично посещать их. Но и это, к сожалению, не гарантирует, что предприниматель увидит полную картину, как работает бизнес и соблюдают ли сотрудники установленные стандарты. В этом случае решением проблемы может стать внедрение видеонаблюдения и фотофиксации рабочих мест и товара.

Мы советуем присмотреться именно к облачному видеонаблюдению. Одно из его важных преимуществ для бизнеса, особенно для малого и среднего, — экономия от 100 тысяч при открытии одной точки, ведь в отличие от локального видеонаблюдения, облачное не требует покупки видеорегистраторов, жестких дисков и других устройств.

О выборе в пользу облачного видеонаблюдения говорит и то, что его быстро запустить и легко масштабировать, а это большой плюс для франшиз, ведь им важна скорость, доступность решения и простота использования. Вот пример, как просто развернуть облачное наблюдение Ivideon:

Нужно подключиться к Wi-Fi. Скачать приложение Ivideon. Подключить камеру через розетку. Следовать инструкции на экране приложения: там появится QR-код, который нужно отсканировать на устройстве камеры. Выбрать нужный «облачный» тариф — и камера начнет работать.

Как видно, чтобы подключить камеру, достаточно сделать несколько шагов.

Как облачное видеонаблюдение способствует улучшению клиентского сервиса

Можно выделить несколько ключевых моментов:

Автоматизация видеонаблюдения позволяет оптимизировать работу сотрудников благодаря «умным» уведомлениям в приложении на персональном компьютере и смартфоне о событиях, например, очередях, появлении лиц из «черного списка» для предупреждения угроз и рисков.

Анализируя видеопоток с камер, сервис собирает данные в интерактивном дашборде, подсвечивает тенденции и помогает решать ряд важных бизнес-задач.

Каждый сотрудник в рамках своего отдела может получить доступ с камер, а благодаря облачному видеоархиву пользователи могут в любое время проверить и подтвердить достоверность полученных сведений и метрик. Разберем возможности облачного видеонаблюдения на примере сети пиццерий «ДоДо Пицца», которая внедрила сервис публичных трансляций с модулем маскировки лиц Ivideon на свои кухни. Публичные трансляции — уникальный для сферы общественного питания сервис, который помогает привлечь клиентов за счет того, что они могут в режиме реального времени наблюдать за процессом приготовления заказов, и вместе с тем повысить продуктивность сотрудников и качество продукции, ведь так они чувствуют большую ответственность, потому что любые недочеты будут тут же видны. То, что у клиентов действительно есть интерес к подобным трансляциям, подтверждают цифры: так, суммарное количество просмотров трансляций из всех точек сети «ДоДо Пицца» составляет почти 100 млн! Посмотреть, как там выполняют заказы, можно с любого мобильного устройства на сайте пиццерии. Плюс сервиса Ivideon еще и в том, что он включает технологию блюрринга лиц — размытия изображения. Это значит, что можно спокойно устраивать публичные трансляции в интернете с участием сотрудников и не бояться нарушить законодательство, охраняющее персональные данные. Во сколько обойдется подключение облачного видеонаблюдения Например, цена комплекта Ivideon на точку составляет от 4,5 тысяч рублей. В стоимость входит плата за «облачный» тариф от 540 рублей в месяц (в него уже включена возможность установить нужную скорость интернета и настройку записи) и камера, самый востребованный вариант сейчас — модель Cute 2 за 3990 рублей. Попробовать решения Ivideon можно на достаточно комфортных условиях: мы предлагаем перед основательным внедрением сервиса провести пилот, и для тестирования системы не понадобится менять оборудование: Ivideon подключает уже действующие камеры напрямую к своему облаку. Для более подробной информации и получения консультации от менеджеров Ivideon оставьте заявку по ссылке. Облачное видеонаблюдение Ivideon позволяет бизнесу на основе полученных данных предпринять действия, которые приведут к росту выручки и сокращению издержек. Среди других преимуществ — скорость развертывания решения, его демократичная цена и гибкая система расчетов без необходимости постоянной оплаты. Фото на обложке: CandyBox Images / Shutterstock Реклама