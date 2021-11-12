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Разработали имя для бренда. Что дальше?

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Роман Горбачев
Роман Горбачев

Генеральный директор «Логомашины»

Алина Алещенко

Мало придумать название компании: нужно его зарегистрировать. Регистрация требует серьёзной работы с документами, процесс может затянуться на месяцы. Основатель и директор «Логомашины» Роман Горбачёв вместе с юристами из консалтинговой компании VERSUS.legal объясняет, как зарегистрировать товарный знак и не сойти с ума.

Разработали имя для бренда. Что дальше?

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Что такое товарный знак и зачем вообще его регистрировать

Товарный знак — это уникальное обозначение вашей компании, которое будет принадлежать только вам и никто другой не сможет его использовать.

Мелкие предприниматели часто не задумываются о регистрации товарного знака. Это не запрещено. Если вы хотите открыть ларёк с шаурмой, регистрировать товарный знак, наверное, незачем.

Но если речь идёт о целой сети — без товарного знака не обойтись. 

Товарный знак защищает вас юридически. Представьте: вы все-таки открыли сеть ларьков с шаурмой. Придумали название, заказали дизайн вывесок, выделили большой рекламный бюджет. Дела начинают идти: ваша сеть становится одной из самых популярных в городе.

Вдруг на окраине появляется ларёк с таким же названием и вывеской, как у вас. Недобросовестный хозяин ларька наживается на имени вашей компании. Если вы не зарегистрировали товарный знак — помешать этому не получится.

 

Какие бывают товарные знаки

Многим кажется, что товарный знак — это только название. На самом деле видов товарных знаков очень много:

  • словесные;
  • изобразительные;
  • комбинированные;
  • объемные;
  • звуковые;
  • тактильные;
  • анимационные;
  • голографические.

Большинство товарных знаков — словесные и изобразительные. Например, логотипы, названия, слоганы компаний.

 

Что дает товарный знак правообладателю

Выше я писал, что товарный знак защищает вас юридически. Вот что говорят специалисты из юридической компании Versus.legal: «Товарный знак может помочь выявлять и бороться с нарушителями, взыскивая с них компенсацию до 5 000 000 рублей и даже больше.

При этом необходимо помнить о том, что важно зафиксировать факт нарушения и оформить доказательства. До получения доказательств лучше не отправлять претензию, потому что нарушитель может убрать все следы. Тогда вы не сможете доказать нарушение и взыскать компенсацию».

Товарный знак даёт ещё одно серьёзное преимущество: он является нематериальным активом компании, который имеет определенную стоимость, подлежит оценке и находится на балансе компании. Вы можете продать право на пользование товарным знаком или открыть франшизу.

 

Что нужно знать перед тем, как начать регистрацию товарного знака

  • Во-первых, нужно убедиться, что ваш товарный знак оригинален и в вашем сегменте нет ничего похожего. Если ваш товарный знак похож на чужой — Роспатент откажет вам в регистрации.
  • Во-вторых, товарный знак не должен содержать ничего, что может ввести потребителя в заблуждение. Например, если вы производите конфеты в России — вам не зарегистрируют товарный знак, который содержит американский флаг.

Очень важно разобраться в юридических аспектах регистрации товарного знака. Небольшой совет от юридической компании Versus.legal: «Нужно правильно оформить документы о передаче прав, если элемент товарного знака для вас разработал дизайнер. На всякий случай лучше сохранить эскизы, переписку и техническое задание».

 

5 лайфхаков по регистрации товарного знака

Эти советы помогут вам зарегистрировать товарный знак.

 

Составьте стратегию защиты бренда

Она зависит от планов по его развитию и обновлению, от товарного рынка и конкурентной среды. Проверка и регистрация названия с логотипом: 80% споров в России в сфере товарных знаков разгораются именно вокруг этого.

Однако не менее важно защищать иные элементы бренда. В построении комплексной защиты важна синергия работы маркетологов и юристов. Надо определить, что является ключевым с маркетинговой точки зрения (цветовое сочетание, отдельные картинки, композиция, слоганы, видеоряд и пр.), и затем уже продумать, как это защитить юридически.

 

Проведите проверку обозначения

Проверка товарного знака до регистрации позволяет узнать, не откажут ли вам в его регистрации. Существует множество оснований для отказа: от отсутствия различительной способности до сходства с другими знаками, зарегистрированными ранее.

Проверка позволит избежать излишних финансовых затрат, оценить возможные риски, скорректировать стратегию и значительно снизит вероятность отказа со стороны ведомства.

 

Максимизируйте выгоду от товарного знака

Наравне с тем, что товарный знак позволяет закрепить оригинальные черты бренда только за вами и не допустить на рынок иных производителей, имитирующих бренд, все больше предпринимателей регистрируют свои товарные знаки и рассматривают их и как ценный актив, который можно продать, предоставить право его использовать другим лицам (по лицензионному договору, по модели франчайзинга).

К тому же товарный знак — эффективный юридический инструмент для борьбы с конкурентами: можно запретить использовать похожее наименование, логотип, дизайн, иные идентификаторы бренда. Товарный знак также дает правообладателю возможность взыскать с недобросовестных конкурентов компенсацию до 5 млн. рублей за нарушение исключительных прав на один товарный знак.

 

Зарегистрируйте иные объекты интеллектуальной собственности наравне с товарными знаками

За последние несколько десятилетий отношение к интеллектуальной собственности в России стало существенно более серьезным, государство укрепляет направление защиты ИС, активно развивает законодательство в этой сфере.

Как результат — регистрация товарных знаков наравне с использованием иных объектов интеллектуальной собственности (патентов, ноу-хау, авторских прав и пр.) понемногу входит в привычку у компаний. Бизнес как минимум проверяет и регистрирует названия своих брендов; как максимум — задумывается о комплексной охране иных важных элементов бренда.

На практике мы видим, что количество регистрируемых товарных знаков с каждым годом растет.

 

Расширьте сферу охраны товарного знака до международного уровня

Выходя на иностранные рынки, обязательно защитите ваш бренд в целевых юрисдикциях. Но регистрировать товарный знак во всем мире нецелесообразно: лучше выбрать приоритетные государства.

«Международных товарных знаков», действующих во всем мире, не существует, но есть несколько путей получения международной защиты бренда:

  • Подать международную заявку по так называемой Мадридской системе на базе существующей российской заявки. Система позволяет получить охрану знака в 124 государствах с помощью одной заявки. 
  • По национальной заявке. Например, если необходима регистрация только в одной стране или эта страна не входит в мадридскую систему (например, Гонконг, Саудовская Аравия или ОАЭ). 
  • По региональной заявке. Для этого не нужно иметь «базовую» заявку или регистрацию в России, заявка подается напрямую в региональное ведомство, например, BOIP (Бенилюкс), EUIPO (Европейский союз), OAPI (Африканская организация интеллектуальной собственности), ARIPO (Африканская региональная организация интеллектуальной собственности).

 

Резюмируя

Регистрация товарного знака абсолютно необходима среднему и крупному бизнесу. Только с её помощью бизнес может защитить свои права и деловую репутацию.

Помните: недостаточно один раз зарегистрировать товарный знак.

Патент действует 10 лет с момента подачи заявки, права на товарный знак нужно продлевать. Если не продлить товарный знак — придётся потратить огромное количество времени на его восстановление или повторную регистрацию.

Памятка: перед подачей документов на регистрацию товарного знака еще раз проверьте, всё ли из перечисленных четырех пунктов у вас готово:

  • ОГРН заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) и юридический адрес;
  • обозначение, которое требуется зарегистрировать;
  • информация о товарах и видах деятельности, для которых планируется использовать обозначение;
  • простая письменная доверенность на патентного поверенного.

Фото на обложке: unsplash.com

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