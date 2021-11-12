Разработали имя для бренда. Что дальше?

Мало придумать название компании: нужно его зарегистрировать. Регистрация требует серьёзной работы с документами, процесс может затянуться на месяцы. Основатель и директор «Логомашины» Роман Горбачёв вместе с юристами из консалтинговой компании VERSUS.legal объясняет, как зарегистрировать товарный знак и не сойти с ума.
Что такое товарный знак и зачем вообще его регистрировать
Товарный знак — это уникальное обозначение вашей компании, которое будет принадлежать только вам и никто другой не сможет его использовать.
Мелкие предприниматели часто не задумываются о регистрации товарного знака. Это не запрещено. Если вы хотите открыть ларёк с шаурмой, регистрировать товарный знак, наверное, незачем.
Но если речь идёт о целой сети — без товарного знака не обойтись.
Товарный знак защищает вас юридически. Представьте: вы все-таки открыли сеть ларьков с шаурмой. Придумали название, заказали дизайн вывесок, выделили большой рекламный бюджет. Дела начинают идти: ваша сеть становится одной из самых популярных в городе.
Вдруг на окраине появляется ларёк с таким же названием и вывеской, как у вас. Недобросовестный хозяин ларька наживается на имени вашей компании. Если вы не зарегистрировали товарный знак — помешать этому не получится.
Какие бывают товарные знаки
Многим кажется, что товарный знак — это только название. На самом деле видов товарных знаков очень много:
- словесные;
- изобразительные;
- комбинированные;
- объемные;
- звуковые;
- тактильные;
- анимационные;
- голографические.
Большинство товарных знаков — словесные и изобразительные. Например, логотипы, названия, слоганы компаний.
Что дает товарный знак правообладателю
Выше я писал, что товарный знак защищает вас юридически. Вот что говорят специалисты из юридической компании Versus.legal: «Товарный знак может помочь выявлять и бороться с нарушителями, взыскивая с них компенсацию до 5 000 000 рублей и даже больше.
При этом необходимо помнить о том, что важно зафиксировать факт нарушения и оформить доказательства. До получения доказательств лучше не отправлять претензию, потому что нарушитель может убрать все следы. Тогда вы не сможете доказать нарушение и взыскать компенсацию».
Товарный знак даёт ещё одно серьёзное преимущество: он является нематериальным активом компании, который имеет определенную стоимость, подлежит оценке и находится на балансе компании. Вы можете продать право на пользование товарным знаком или открыть франшизу.
Что нужно знать перед тем, как начать регистрацию товарного знака
- Во-первых, нужно убедиться, что ваш товарный знак оригинален и в вашем сегменте нет ничего похожего. Если ваш товарный знак похож на чужой — Роспатент откажет вам в регистрации.
- Во-вторых, товарный знак не должен содержать ничего, что может ввести потребителя в заблуждение. Например, если вы производите конфеты в России — вам не зарегистрируют товарный знак, который содержит американский флаг.
Очень важно разобраться в юридических аспектах регистрации товарного знака. Небольшой совет от юридической компании Versus.legal: «Нужно правильно оформить документы о передаче прав, если элемент товарного знака для вас разработал дизайнер. На всякий случай лучше сохранить эскизы, переписку и техническое задание».
5 лайфхаков по регистрации товарного знака
Эти советы помогут вам зарегистрировать товарный знак.
Составьте стратегию защиты бренда
Она зависит от планов по его развитию и обновлению, от товарного рынка и конкурентной среды. Проверка и регистрация названия с логотипом: 80% споров в России в сфере товарных знаков разгораются именно вокруг этого.
Однако не менее важно защищать иные элементы бренда. В построении комплексной защиты важна синергия работы маркетологов и юристов. Надо определить, что является ключевым с маркетинговой точки зрения (цветовое сочетание, отдельные картинки, композиция, слоганы, видеоряд и пр.), и затем уже продумать, как это защитить юридически.
Проведите проверку обозначения
Проверка товарного знака до регистрации позволяет узнать, не откажут ли вам в его регистрации. Существует множество оснований для отказа: от отсутствия различительной способности до сходства с другими знаками, зарегистрированными ранее.
Проверка позволит избежать излишних финансовых затрат, оценить возможные риски, скорректировать стратегию и значительно снизит вероятность отказа со стороны ведомства.
Максимизируйте выгоду от товарного знака
Наравне с тем, что товарный знак позволяет закрепить оригинальные черты бренда только за вами и не допустить на рынок иных производителей, имитирующих бренд, все больше предпринимателей регистрируют свои товарные знаки и рассматривают их и как ценный актив, который можно продать, предоставить право его использовать другим лицам (по лицензионному договору, по модели франчайзинга).
К тому же товарный знак — эффективный юридический инструмент для борьбы с конкурентами: можно запретить использовать похожее наименование, логотип, дизайн, иные идентификаторы бренда. Товарный знак также дает правообладателю возможность взыскать с недобросовестных конкурентов компенсацию до 5 млн. рублей за нарушение исключительных прав на один товарный знак.
Зарегистрируйте иные объекты интеллектуальной собственности наравне с товарными знаками
За последние несколько десятилетий отношение к интеллектуальной собственности в России стало существенно более серьезным, государство укрепляет направление защиты ИС, активно развивает законодательство в этой сфере.
Как результат — регистрация товарных знаков наравне с использованием иных объектов интеллектуальной собственности (патентов, ноу-хау, авторских прав и пр.) понемногу входит в привычку у компаний. Бизнес как минимум проверяет и регистрирует названия своих брендов; как максимум — задумывается о комплексной охране иных важных элементов бренда.
На практике мы видим, что количество регистрируемых товарных знаков с каждым годом растет.
Расширьте сферу охраны товарного знака до международного уровня
Выходя на иностранные рынки, обязательно защитите ваш бренд в целевых юрисдикциях. Но регистрировать товарный знак во всем мире нецелесообразно: лучше выбрать приоритетные государства.
«Международных товарных знаков», действующих во всем мире, не существует, но есть несколько путей получения международной защиты бренда:
- Подать международную заявку по так называемой Мадридской системе на базе существующей российской заявки. Система позволяет получить охрану знака в 124 государствах с помощью одной заявки.
- По национальной заявке. Например, если необходима регистрация только в одной стране или эта страна не входит в мадридскую систему (например, Гонконг, Саудовская Аравия или ОАЭ).
- По региональной заявке. Для этого не нужно иметь «базовую» заявку или регистрацию в России, заявка подается напрямую в региональное ведомство, например, BOIP (Бенилюкс), EUIPO (Европейский союз), OAPI (Африканская организация интеллектуальной собственности), ARIPO (Африканская региональная организация интеллектуальной собственности).
Резюмируя
Регистрация товарного знака абсолютно необходима среднему и крупному бизнесу. Только с её помощью бизнес может защитить свои права и деловую репутацию.
Помните: недостаточно один раз зарегистрировать товарный знак.
Патент действует 10 лет с момента подачи заявки, права на товарный знак нужно продлевать. Если не продлить товарный знак — придётся потратить огромное количество времени на его восстановление или повторную регистрацию.
Памятка: перед подачей документов на регистрацию товарного знака еще раз проверьте, всё ли из перечисленных четырех пунктов у вас готово:
- ОГРН заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) и юридический адрес;
- обозначение, которое требуется зарегистрировать;
- информация о товарах и видах деятельности, для которых планируется использовать обозначение;
- простая письменная доверенность на патентного поверенного.
Фото на обложке: unsplash.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что нужно, чтобы сделать коллаборацию успешной — разбираемся в деталях
- 2 12 оригинальных идей для промо к «черной пятнице»
- 3 Apple и рынок маркетинга: как по бизнесу ударят ограничения IDFA
- 4 Кому и зачем необходимо следить за трендами
- 5 «Геном» потребителя: как с помощью данных аудитории создать подходящее торговое предложение
ВОЗМОЖНОСТИ
12 ноября 2021
13 ноября 2021