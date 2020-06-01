4 тренда промышленного дизайна, которые повысят конкурентоспособность бизнеса

Важный инструмент, способный вывести все эти параметры на новый уровень, — промышленный дизайн. О его трендах рассказывает Дарья Топильская, генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ».

На фоне пандемии в целом ряде стран хором прогнозируют падение ВВП, сопоставимое с кризисом 2008 года. Но за спадом обязательно последует восстановление. Вопрос в его качестве и сроках, а они во многом зависят от конкурентоспособности промышленной продукции, производительности труда и уровня инноваций.

В нашей стране до сих пор бытует мнение, что промышленные дизайнеры создают красивую обертку. Такой подход в корне неверен. Промышленный дизайн — это прежде всего стратегический процесс. Направлен он на решение задач бизнеса, внедрение инноваций, повышение качества жизни людей, стимулирование роста экономики.

За рубежом же, особенно в США, Западной Европе, Китае и Японии, это уже осознали. К примеру, подсчитано, что в странах «золотого миллиарда» промышленные дизайнеры, если они входят в состав разработчиков объекта, создают до 50% стоимости изделия.

Логика проста: дизайн — та самая часть продукта, от которого во многом зависит желание клиента приобрести товар. Особенно это заметно по изделиям с одинаковыми техническими характеристиками, таким как телефоны.

Но это лишь вершина айсберга. Не менее важно, что индустриальный дизайн стимулирует качественное развитие производства. Поэтому во многих странах популяризация промдизайна — важное направление как для бизнеса, так и для государства в целом. Классический пример — Великобритания. Еще в 1944 году, до окончания Второй Мировой войны, правительство Уинстона Черчилля для поддержки экономического восстановления страны основало Design Council. Институт успешно работает по сей день, что подчеркивает верность тактики.

Подтверждают это и цифры. По данным Design Council, компании, использующие в своей работе инструменты промышленного дизайна, на 10 фунтов стерлингов в час более продуктивны, чем те, кто пренебрегают такими практиками. Всего же промдизайн генерирует в стране порядка 85,2 млрд фунтов стерлингов, или 7% валовой добавленной стоимости продукции.

В России такие цифры сегодня никто не считает. Есть лишь оценки самого рынка промышленного дизайна. Он, исходя из данных Росстата, составляет чуть более 300 млн рублей, а потенциал, по мнению ВШЭ, достигает 12,2 млрд рублей. Разрыв в 40 раз — та самая уникальная возможность для экономического взлета, который сейчас как никогда нужен стране.





Тренды, на которые стоит ориентироваться

В арсенале промдизайна множество инструментов, способных качественно изменить ситуацию. Промышленные дизайнеры — это визионеры, специалисты с широким кругозором и компетенциями, которые помогают бизнесу выбрать оптимальные решения при создании новой и рестайлинге старой продукции.

Новые технологии и материалы

Совместно с химиками промышленные дизайнеры могут предложить использовать инновационные материалы и технологии. Это важнейший тренд в развитии индустрии в целом.

Наглядный пример — замена металла на полипропилен при выпуске труб. Это, казалось бы, небольшое изменение перекроило всю отрасль: значительно оптимизировано производство, стало легче создавать и выпускать сложные по форме изделия, за счет снижения веса труб их дешевле и проще транспортировать и укладывать.

В разы увеличился срок службы труб, в лучшую сторону изменились и эксплуатационные характеристики. Например, потери тепла при прокачке по пластиковым трубам примерно на 20% меньше, чем по металлическим. А это уже вопрос энергосбережения.

Забота об экологии

Другой серьезный тренд сейчас — применение различных «зеленых» технологий в разработке объектов. В своей работе дизайнеры все больше руководствуются концепцией «от колыбели до колыбели»: при создании продукта продумывается весь жизненный путь от идеи до утилизации через позитивный опыт производства и эксплуатации.

За этим стоит глубокий экономический смысл. Ведь вторичная переработка — это уменьшение расходов на утилизацию мусора, содержание полигонов, частичное снятие вопроса закупки материалов.

Вдобавок в России все больше людей выбирают товары, которые не на словах, а на деле являются экологичными. И готовы платить за это больше денег.

Безопасность

Думаю, сейчас это очевидная тенденция. Социальное дистанцирование, стремление к тотальной дезинфекции способствуют развитию и внедряются в различных отраслях.

Так, уже сейчас электропоезда «Иволга», которые курсируют по МЦД, оборудованы системами микроклимата и обеззараживания воздуха. Проходя через специальные бактерицидные УФ-лампы воздух перед поступлением в пассажирские салоны очищается от вирусов и бактерий.

А в Европе придуман специальный коврик для пикника, позволяющий соблюдать социальную дистанцию. Совершенно разный масштаб и технологии, но цель одна — сохранение безопасности и здоровья людей.

Соответствие запросам потребителя и современного мира

Это еще один важный элемент промдизайна. Например, при создании концепта маневрового гибридного локомотива ТЭМ5Х наши дизайнеры старались до мелочей продумать рабочее место машиниста, сделать его максимально эргономичным. Конструктив кабины закрыт накладными панелями, как в современных автотягачах лучших мировых брендов. Приборы и индикаторы на пульте управления легко читаются, все элементы коммутации и управления тепловозом находятся «под рукой». Кресло машиниста сконструировано максимально удобно — так, чтобы человек в нем не чувствовал усталости. Все это делает рабочее место по-настоящему удобным: когда человеку комфортно трудиться, он делает это с удовольствием, что влияет на результат.

Комфорт — один из ключевых запросов современного человека. И относится он ко всем сферам: работе, повседневной жизни, отдыху.

Эргономичные лавочки, зоны отдыха, удобные пешеходные переходы — все это могут создать промышленные дизайнеры. Конечно, обустройство окружающей среды требует серьезных вложений. Однако эти затраты дают долгосрочный мультипликативный эффект.





Для качественной перестройки экономики и ее диверсификации важно каждое изменение, развитие разных сегментов и отраслей. Такие перемены невозможны без повышения конкурентоспособности промышленности на мировом рынке. А это, в свою очередь, зависит от расширения индустрии промышленного дизайна в стране.

Бизнес постепенно начал осознавать это. Например, такие крупные компании как ТМХ и «АвтоВАЗ» уже внедряют в свою продукцию бренд-ДНК. Это важные точки роста экономики. Потенциально же вся страна может превратиться в территорию роста. Для этого в том числе работаем и мы.

Как получить максимум для бизнеса с помощью промышленного дизайна

Внимательно изучите современные тренды и потребности клиентов. Думайте о людях и том, что им нужно.

Не бойтесь, если поймете, что вашему бизнесу нужны изменения. Тот, кто сможет быстро корректировать себя и свой бизнес, достигнет максимально успеха в современном VUKA VUKA — volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). -мире.

-мире. Внедряйте ДНК бренда, повышайте узнаваемость продукта. Что делает швейцарские часы лучшими в мире? Их качество. Как можно узнать швейцарские часы? По внешнему виду. Важно найти идеальный баланс между эмоциональностью и функциональностью. Сделайте так, чтобы ваш продукт прочно ассоциировался с компанией.

Внедряйте новые технологии. Мир перешел в онлайн и стал цифровым. Тренд на внедрение онлайн-сервисов огромен. Постарайтесь использовать его по максимуму. Проводите вебинары, рассказывайте клиентам о себе, станьте визионером своего дела.

Фото на обложке и в материале: Unsplash