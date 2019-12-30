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InsurTech-2019: итоги и прогнозы на 2020 год

Колонки
Денис Гаврилов
Денис Гаврилов

Директор по развитию бизнеса в страховании в КРОК

Полина Константинова

Международные инвестиции в InsurTech растут практически в геометрической прогрессии. Они уже превысили $4,4 млрд и могут достичь $6 млрд. Это почти в два раза превышает итоги 2018 года. Денис Гаврилов, директор по развитию бизнеса в страховании ИТ-компании КРОК, рассказывает, в какие технологии и компании инвесторы вкладывают такие существенные суммы, что происходит в России и чего ждать от 2020 года.

InsurTech-2019: итоги и прогнозы на 2020 год

Мировая практика

По данным Willis Towers Watson, в 2019 году 239 иншуртех-компаний и проектов привлекли инвестиции в общей сумме на $4,36 млрд (около 310 млрд рублей). Лидирующим целевым рынком для привлечения инвестиций в иншуртех-проекты остаются США (с долей чуть менее 50%), за ними следует Великобритания (около 10%). Наиболее активно растут инвестиции в Китай (с 0% до порядка 10% в 2019 году).

Самой крупной стала инвестиция в размере $500 млн в раунде E в иншуртех-компанию Clover Health. Она специализируется на оказании помощи в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare в США для лиц старше 65 лет. Основная цель компании — анализ данных и профилактический уход для улучшения медицинского страхования пожилых людей.

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Другая нашумевшая и достаточно известная американская страховая компания Lemonade привлекла $300 млн в раунде D (в компанию вложено уже $480 млн). Lemonade специализируется на страховании владельцев и арендаторов недвижимости и работает только онлайн. Пользователь может через сайт застраховать дом и там же заявить об ущербе. Компенсация при этом приходит автоматически.

$350 млн в раунде E+ получила одна из самых многообещающих страховых компаний в США — Root Insurance. Она специализируется на автостраховании, учитывающем стиль вождения с использованием мобильной телематики.

Ключевые тренды мирового иншуртех-рынка

Мировой рынок иншуртеха развивается очень энергично. Стартапы разрабатывают ИТ-решения, которые затрагивают все цепочки создания стоимости страхового бизнеса. Наиболее активно развиваются такие области, как:

  • искусственный интеллект и машинное обучение — для более эффективной сегментации клиентов;
  • антифрод-решения — для минимизации мошенничества в сфере страхования, которое составляет в среднем 10-15% в структуре страховых выплат;
  • технологии для оценки и предотвращения киберрисков;
  • видеоаналитика и телематика — для оптимизации страховых тарифов с учетом поведенческих характеристик клиентов так, чтобы предлагать лучшим более выгодные условия. Так, в конце 2018 года SoftBank инвестировал в компанию Cambridge Mobile Telematics $500 млн;
  • платформатизация — для закрытия отдельных блоков страхового функционала. Платформы способны помочь в оптимизации многих бизнес-процессов — от дистрибуции и взаимодействия с клиентами до выпуска полисов и урегулирования убытков.

Как это касается российского клиента? Многие технологии, изначально запущенные на зарубежных рынках, со временем приходят и в Россию. И тому уже немало примеров. Это дает российским клиентам возможность использовать уже успешные «обкатанные» продукты при условии их локализации в нашей стране.

Особенности российского InsurTech

Спектр иншуртех-проектов на рынке России не очень широк. Более того — различные российские решения и проекты, позиционирующие себя как иншуртех, на самом деле, ими не являются. Это не значит, что они не несут ценности для клиентов (и страховщиков), но это не специфично-страховые решения — то есть не специально созданные для страхового рынка, но которые нашли применение в этой отрасли. Это, например, чат-боты, голосовые роботы, технологии распознавания речи и документов, приложения для осуществления мобильного осмотра.



Большинство иншуртех-проектов, которые мы привозим из-за границы, работают на собственных мощностях или облаках. А наше законодательство предусматривает хранение персональных данных в России. Поэтому для успешного «приземления» зарубежных иншуртех-компаний необходимо обеспечивать их локальной технологической, финансовой и юридической инфраструктурой, а также предоставлять ресурсы для поддержки и организовывать продажи. 

Отдельным фактором, тормозящим привлечение ряда иншуртех-технологий в Россию, является, к сожалению, страновой. Не всем компаниям интересен российский рынок, а часть из них не готовы работать из-за санкций.

Запуски новых проектов в России

В России 2019 год запомнился запуском двух знаковых иншуртех-проектов: «Манго Страхование» и Mafin. Первая компания привлекла 2 млрд рублей от акционеров «Альфа-Групп», во вторую планируется вложить $50 млн (около 3,1 млрд рублей) в течение пяти лет.

Компания «Манго Страхование» позиционирует себя как аналог американского Lemonade и стала, по сути, первой иншуртех-компанией на российском рынке, получившей собственную страховую лицензию для ведения бизнеса. Компания начала со страхования квартир, предлагая продукты как для собственников, так и для арендаторов, и обещает, что заявить о страховом событии можно через чат, социальные сети или по электронной почте. При этом в компании заявляют, что уровень их страховых выплат будет выше, чем у остальных страховщиков. В планах проекта расширять спектр страховых услуг.

Mafin, проект группы «Абсолют», стала первой компанией на рынке автострахования за последние несколько лет, которая заявила о цели запустить взаимодействие с клиентами от продажи до урегулирования страховых событий — полностью онлайн.

Это должно способствовать реализации достаточно амбициозных планов — 100 тысяч клиентов в течение пяти лет. Mafin заявляет, что для тарификации используется анализ больших данных на основе нейросетей и алгоритмов машинного обучения, чтобы предоставить лучшим клиентам скидку в 10-20%.

Из числа интересных иншуртех-проектов, стартовавших в 2019 году, можно также отметить компанию OVAL. Она специализируется на создании продуктов с моментальными выплатами в партнерстве с существующими страховщиками. Пока компания запустила страхование от задержки рейса, но планирует выпустить на рынок и другие продукты, в том числе в сфере автострахования. В случае задержки компания сама уведомляет клиентов о возможности получить выплату по СМС. В 2018 аналогичный сервис для путешествующих запустила компания Insurion

Как это касается российского клиента? Появление таких проектов, во-первых, дает возможность получить ключевые страховые услуги полностью онлайн, а, во-вторых, драйвит лидеров рынка переходить на цифру. Это позволит клиентам наслаждаться новыми удобными сервисами, которые можно будет получать, не выходя из дома или автомобиля и уж точно без поездки в офисы страховых компаний.

Классические страховые компании и иншуртех

Если говорить о классических страховых компаниях, буквально на днях «АльфаСтрахование» запустила страхование КАСКО с возможностью включения и выключения страхового покрытия, а в ближайшее время обещает сделать аналогичное решение для страхования путешествующих. Такие продукты дают возможность более гибкого использования страховой защиты. Именно тогда, когда она нужна.



Также стоит выделить запуск «Ренессанс Страхованием» WhatsApp-канала для заявления о страховых событиях. Компания стала первым страховщиком на рынке, получившим бизнес-аккаунт в мессенджере и запустившим такой сервис для своих клиентов.

Что ждать от 2020 года?

Следующий год обещает быть достаточно противоречивым. У страховой отрасли есть барьеры, которые мешают ей планомерно развиваться: сокращение населения, падение доходов. С одной стороны, рынок страхования ожидает крайне незначительный рост либо стагнация. С другой стороны, отсутствие роста подталкивает компании усиленно искать пути для оптимизации структуры своих расходов, а также пути для роста доходов. В этом способны помочь иншуртех-проекты, которые, скорее всего, будут нацелены именно на решение описанных выше задач.

Подавляющее большинство инновационных технологий обладает комбо-эффектом. С одной стороны, они позволяют снизить операционные расходы, с другой — повысить уровень сервиса и удовлетворенность клиентов. Текущая рыночная ситуация будет подталкивать компании искать, внедрять и пилотировать самые разные иншуртех-решения. А это значит, что уже в 2020 году мы увидим новые продукты и сервисы, которые будут предлагать нам страховые компании.

Фото на обложке: Unsplash

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