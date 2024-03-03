Эмпатия в интерьере: как заботиться о сотрудниках с помощью комфортного рабочего пространства

Устойчивость бизнеса, способность компании адаптироваться и процветать напрямую зависят от качества работы сотрудников. Их эффективность, в свою очередь, во многом определяется атмосферой на рабочем месте.

Появление эмпатии в дизайне

За последние 100 лет деловой интерьер заметно эволюционировал, проделав путь увлекательных трансформаций: от закрытого формата офисов — бесконечных кабинетов и маленьких каморок — до открытых планировок, рабочих «кубиков», стеклянных «аквариумов» и модульных перегородок, наконец, придя к уютной и функциональной рабочей среде с человекоцентричным дизайном.

Важно отметить, что предпосылки для дизайна современного офиса зарождались еще в 80-х годах прошлого века. В 1986 году известный исследователь когнитивистики Дональд Норман опубликовал книгу «The Design of Everyday Things» («Дизайн повседневных вещей»), в которой подробно рассмотрел влияние дизайна окружающей среды на поведение человека.

Он впервые высказал мнение, что проектные решения вещей и пространств должны быть основаны на потребностях и удобстве будущих пользователей — дизайн должен вызывать эмпатию и располагать к процессу взаимодействия.

Спустя 50 лет фокус на удобство и комфорт нашел свое развитие в направлении human centered design (HCD), где на первое место в проектировании пространства ставится человек с его целями и задачами, потребностями и желаниями, ограничениями и функциональным контекстом профессиональной деятельности.

Пионерами в НCD-проектировании стали IT-компании — они одними из первых перешли на горизонтальный менеджмент, что, безусловно, повлекло за собой изменение в окружающей среде: офисы утратили архетип вертикальной субординации, превратились в идеальную среду для коллективного творчества и последовательной работы команд.

Создавая интуитивные интерфейсы и решения для IT-продуктов, айтишники перенесли в свой офис «идеальный user experience», удовлетворяющий как базовые паттерны поведения своей команды, так и вдохновляющий на сверхрезультат.

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Пример Google

Неудивительно, что с 2010-х компания Google держит позиции лидера в рейтинге «офис мечты». Корпоративные центры и офисные кампусы Google по всему миру отражают философию компании, которая, по словам Джордана Ньюмана, заключается в «создании самого счастливого и продуктивного рабочего места в мире».

Мобильность и творческий беспорядок: пожалуй, эти два понятия на первый взгляд лучшим образом характеризуют «классический» офис Google. Но лишь на первый взгляд.

На самом деле здесь все на своих местах согласно задачам и приоритетам. Кастомизированное рабочее место инженера-программиста максимально располагает для творчества, «стоячий» рабочий стол на колесиках проджект-менеджера или тестировщика позволяет легко перемещаться между командами, отвечающими за создание продукта на разных этапах и т.д.

Кроме того, полная свобода самовыражения не только располагает к рабочему процессу, но и повышает эффективность командной работы. В офисе стало интереснее, чем за его пределами — здесь хочется проводить больше времени.

За 24 года существования Google довел дизайн своих офисов до совершенства — люди там чувствуют себя порой лучше, чем дома; они счастливы, а значит эффективны и, как следствие, компания процветает.

«Офис Google» стал именем нарицательным, когда речь заходит о корпоративных интерьерах, их решения цитируют даже самые консервативные компании — по мере возможности и степени смелости, конечно, но открытая кухня с зелеными яблоками есть теперь буквально везде.

Базовые принципы HCD

На этапе well-doing — создания эффективной рабочей среды — необходимо учесть триединство базовых принципов HCD: погружение (immersion), эмпатия (empathy) и сотворчество (co-creation).

Погружение

Погружение в контекст профессиональной деятельности компании помогает дизайнеру, который работает над интерьером будущего офиса, лучше понять потребности и предпочтения будущих пользователей.

Предварительные наблюдения за работой команды, интервью с сотрудниками, анализ стандартных бизнес-процессов позволяют спроектировать эффективную рабочую среду, где паттерны профессиональной жизнедеятельности будут организованы оптимальным образом.

Эмпатия

Умение ощущать эмоциональное состояние другого человека позволяет дизайнерам почувствовать глубинные потребности и ощущения будущих пользователей пространства. Эмпатия помогает создавать пространства, которые способны удовлетворить реальные потребности сотрудников, которые, кстати, могут показаться иррациональными — но именно такие решения создают атмосферу, в которой хочется проводить больше времени.

Сотворчество

Сотворчество предполагает активное вовлечение в процесс проектирования будущих «жильцов» офиса. Даже если ваша компания еще «не доросла» до кастомизированных рабочих мест, «как в Google», персонализация стандартных офисных зон с учетом особенностей корпоративной культуры и команды позволит создать эффективную среду для коллективной работы.

Как создать вдохновляющую рабочую атмосферу

Когда базовые потребности по организации труда учтены, переходим к этапу well being — работе над эмоциональным балансом и созданием вдохновляющей атмосферы, чтобы муза творчества и эффективности не покидала офис.

Диапазон инструментов в создании well-being-среды безграничен — регламентируется лишь корпоративной культурой компании и ее амбициями. Комната для медитации, библиотека нишевой литературы, турник, капсула для сна, детская комната и т.д. — набор зон, создающих «простое человеческое счастье» зависит от площади и бюджета, но даже в ограниченных условиях можно создать рабочее пространство, которое будет вдохновлять и мотивировать сотрудников.

Разместите эмоциональные триггеры

Это позволит программировать обитателей офиса на определенное настроение или состояние.

С этой ролью идеально справляется искусство: для создания релаксирующей обстановки используйте пейзажи или медитативную абстракцию, нанесение художественной инфографики может нести образовательную функцию, размещение произведений известных авторов во входной группе без лишних слов подчеркивает статус компании для гостей и вызывает чувство гордости у сотрудников, которые видят эти работы каждый день.

Сделайте офис живым

Биофильная среда снижает уровень стресса, улучшает когнитивные функции и творческие способности человека и, как следствие, положительно влияет на общее благополучие.

Природные архетипические паттерны всегда проявляются непроизвольно — эволюционный эстетический опыт вшит глубоко в подсознание человека, потому положительная реакция на «зеленый» офис буквально гарантирована самой природой.

Исследования показывают, что даже ваза с цветами способная снизить уровень кортизола. Кроме того, биофильный дизайн провоцирует на социальное взаимодействие на уровне физиологии — в мозгу высвобождается серотонин, поднимается настроение, человек начинает излучать позитив, расположен к спонтанному общению и творческим поискам.

Продвинутый уровень — флору дополнить фауной. Тренд на pet-friendly-офисы активно набирает обороты. Лично меня поразил офис китайской компании Sunon в Ханчжоу, где мы недавно были.

Там на крыше помимо баскетбольной площадки и апельсинового сада расположена лужайка с козами и козлятами, у которых есть имена и сотрудники самостоятельно за ними ухаживают.

Простые, но эффективные решения

Буккроссинг как прием для поддержания ментального здоровья и развития социальных связей между сотрудниками. Подобную инициативу можно развить до книжного клуба и даже собственного корпоративного издательства.

Известный, но крайне эффективный лайфхак — зеркала на стенах и колоннах. Даже при небольшом количестве дневного света, они усиливают ощущение солнечного дня.

Манипулируйте цветом и формой привычных офисных аксессуаров — например, добавляйте в рабочее пространство нестандартные носители для записей или брейншторминга.

Заботясь о шуме и комфортном акустическом уровне, можно уйти на шаг вперед — напечатать на акустических панелях вдохновляющие изображения или реплики на известные произведения.

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Итог

Дизайн, ориентированный на человека, — не очередной модный тренд, а закономерный результат эволюции общественного интерьера. Он из тенденции уверенно трансформируется в фундаментальную основу, переменными к которой будут лишь меняющаяся мода на определенный стиль и технологические инновации.

Создавая интерьер с акцентом на человека, вы совершаете выгодные и перспективные инвестиции.

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