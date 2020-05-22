Как составить идеальную инвестиционную презентацию: гид для стартапов и неравнодушных

Стартап-консультант и управляющий портфелем фонда the Untitled ventures Ирина Яшина рассказывает, зачем вам нужен invest deck, что обязательно нужно в него включить, а также когда и как показать эту презентацию инвесторам.

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Что такое инвест-дек

И почему слайды так важны для развития технологического проекта

Инвестиционная презентация — это оптимальный по ресурсам (деньги и время) способ рассказа о своем продукте или сервисе потенциальным и действительным инвесторам, спонсорам, партнерам. Она создается с целью привлечь денежные средства и убедить в выгоде предложения.

На профессиональном жаргоне ходит чаще название «инвест-дек» (invest deck) — его мы и будем использовать в этом тексте.

Итак, инвест-дек — это одно из самых полных описаний продукта, технологии и бизнес-модели, финансовых показателей и плана развития.

И это один из основных видов презентации для стартапов наряду со слайдами для питча (питч-деком) и для представления продукта (продак-деком).





Стоп. А все эти деки — не одно и то же?

Нельзя использовать везде одинаковые слайды?

Все деки действительно вещают про одно и то же, но с разных сторон. Так что отличия есть, но можно гибко менять или редактировать слайды для каждой из презентаций.

Главное — понимать общую цель. Питч-дек — выступление на сцене, привлечение внимания за очень короткий срок. Продакт-дек — привлечение партнеров и клиентов своим продуктом или сервисом. Инвест-дек — отражение инвестиционного запрос на создание и развитие проекта.

Питч-дек — самая краткая презентация (и с минимальным текстом на слайдах). Продакт-дек — самая подробная с точки зрения продукта (с экранами, инструкциями, возможностями). Инвест-дек — самая разнообразная (и про продукт, и про бизнес внутри).

Больше отличий и чек-листы можно посмотреть тут.





Когда стартапу пора сделать инвест-дек

Я придерживаюсь позиции, что инвест-дек отражает конституцию вашего проекта и тактические планы (по крайней мере, все слайды кроме инвестиционного запроса).

Поэтому он может быть впервые сформирован тогда, когда было принято решение всерьез заниматься проектом.

Что касается инвестиционного запроса, то эта часть добавляется последней. В частности, когда вы уже составили дорожную карту развития (на 12–18 месяцев) и понимаете, что без внешних инвестиций — никуда. Размер инвестиций определяется исходя из того, во сколько вы оцениваете достижение ближайших этапов развития.





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Что должно быть внутри инвест-дека

Имя компании с коротким и емким описанием деятельности на 3–5 слов. Например, «Доставка товаров первой необходимости в течение трех часов» или «Компьютерное зрение для потокового распознавания». Лучше избегать имен собственных и отказаться от «Убера для грудного молока» или «Эйрбнб для забытых богом деревень». Указание профильных проблем на рынке — желательно, со статистикой — и как они решаются сегодня. Описание вашего продукта и основной ценности для клиента; описание вашей технологии; сценарий использования клиентом (на одном слайде и максимально коротко). Анализ рынка вашего продукта: TAM (Total Addressable Market), SAM (Served/Serviceable Available Market), SOM (Serviceable & Obtainable Market). Указание конкурентов и ваших отличительных черт; объяснение бизнес-модели (и не забывайте про термины: ежемесячная подписка, единовременный платеж, freemium); Экономика заказа или юнит-экономика (как складывается сумма, которую вы заявляете клиенту на одну покупку). Отображение ваших достижений (от участия в акселераторах до конкурсов); указание 1–2 клиентских кейсов (если есть: с решенными задачами и метриками). Дорожная карта развития на 18–24 месяца. Финансовый прогноз роста (желательно по 2–3 сценариям). Предложение инвесторам (сколько нужно и за какую долю). Разложение суммы инвестиций на статьи расходов (можно в процентном отношении). История инвестиций (если есть) и распределение долей внутри юридического лица. Перечисление ключевых игроков команды (имя, фото, роль, профильный опыт работы; можно указать менторов, если они высокого ранга). Контакты.



В чем отличия инвест-деков у проектов на разных стадиях

Выделю несколько основных отличий — в основном, они касаются степени подробности и количества реально собранных данных и ресурсов.

Итак, чем позже проект, тем:

больше должно быть финансовой информации, больше реальных данных о выручке, затратах, числе клиентов (не забываем про ключевые метрики — чем взрослее проект, тем критичнее их использование);

сложнее может быть дизайнерское оформление, лого и так далее (на ранней стадии многосоставный дизайн может даже вызывать сомнения);

важнее обозначать, что сделано, что work in progress, а что — в планах.



Когда нужно обновлять инвест-дек

При прочих равных — на каждом раунде (приблизительно каждые 12–18 месяцев). Но если у вас есть явные изменения в проекте, пивоты и новые вводные, то соответственно, чаще — при их выявлении и проработке.





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А что про дизайн и технические детали?

Продолжаем действовать по принципам здравого смысла. Подчеркиваю следующее:

Если сомневаетесь в дизайне, то лучше сделать проще и односложнее (один шрифт и его цвет, один фон и так далее).

Всегда лучше использовать дек в формате PDF (и вес желателен не более 10 Мб).

Для инвестора нет разницы — на английском или на русском. Но если вы хотите отправить на английском, то, пожалуйста, проверьте ваши слайды с носителем (!). Выявление глупых ошибок — это признак чрезмерных амбиций, который сразу вызовет сомнения.

Проверяйте дек на наличие ключевых слов. Например, вместо «площадка для продажи товаров многих производителей» — «маркетплейс». Это становится обязательным, хоть и негласным требованием.



Что еще важно учесть

На основе работы со многими стартапами и отслеживания историй их успеха могу дать несколько своих подсказок:

Используйте простые утвердительные предложения («Решение XYZ особенно актуально во время COVID-19»).

Оптимальное число слайдов (для тех, кому важны цифры) — 12–15 штук (без первого и слайда с контактами).

Просите дать обратную связь по вашей презентации о более старших проектов и знакомых из индустрии. Берите на заметку комментарии инвесторов, аналитиков — и меняйте дек.

Меняйте дек еще и при смене обстоятельств вокруг. Слайд про важность вашего проекта при COVID-19 будет только плюсом.

Помните, что пересылка инвест-дека — это еще не гарантия, что инвестор будет на него смотреть (до встречи или во время). Поэтому не стоит недооценивать важность устного питча.



Сделали. Что дальше?

Инвест-дек — это инструмент знакомства или обмена новостями с инвесторами. Поэтому смело включайте его в свой процесс фандрайзинга.

Принято прикреплять инвест-дек к первому письму. Вы представляете свой проект в теле письма, а в приложении — файл.

Если вы пишете инвестору в социальной сети (LinkedIn, Facebook), то прикрепляйте one pager (см. ниже). А уже потом, когда он ответит и даст свой email, отправляйте полную версию.



А что-то еще прикладывать к инвест-деку?

Обычно «аксессуаром» к инвест-деку делают one pager, или одностраничное описание проекта. Обычно это выглядит как брошюра или проспект. Такое описание включает в себя указание:

свойств и ценности продукта или сервиса,

рынка и клиентов,

бизнес-модели,

финансовых показателей (для более поздних проектов),

инвестиционного запроса.

Также есть понятие тизера — обычно это нарезка из 4–5 самых главных слайдов из инвест-дека (как раз ответы на те же вопросы, что и в one pager).

Правда, иногда тизер может иметь авторскую интерпретацию и означать 3–5 предложений (1 абзац) про проект.

В любом случае полезно иметь под рукой все форматы.





Бонус: полезные ссылки от зарубежных коллег

Фото на обложке: Shutterstock / Yulia Grigoryeva