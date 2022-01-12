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Во что вкладываться в Европе в 2022 году?

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Алексей Николаенко
Алексей Николаенко

Акционер, соучредитель компаний Capital Gate, Novira Capital, ELON (Эстония)

Алина Алещенко

На какие категории, помимо недвижимости, стоит обратить внимание тем, кто хочет инвестировать в европейские страны? Разбирается Алексей Николаенко, международный эксперт в области девелопмента, инвестиций в недвижимость и финансовом секторе, а также акционер, соучредитель компаний Capital Gate, Novira Capital, ELON (Эстония).

Во что вкладываться в Европе в 2022 году?

Европейские страны всегда звучали привлекательно для российских инвесторов. Из года в год вложения в ряд стран Европы только растут. С приходом пандемии ситуация не поменялась — изменилось лишь направление инвестиций.

Если раньше большой популярностью пользовались вложения в недвижимость, то сейчас они уже далеко не на первом месте.

Безусловно, коммерческая и жилая недвижимость остаются доходными: например, в Западной Европе доход от вложений в жилую недвижимость составляет приблизительно 3% годовых, в коммерческую — в районе 5,5%.

Но в разгар пандемии и растущей значимости экологии «зеленые» производства и IT-технологии начали «вытеснять» этот рынок и стали намного привлекательнее даже туристического или, например, транспортного сектора. Рассмотрим направления, которые в этом году притягивают больше внимания инвесторов, работающих с европейскими странами.

 

Тренды

1. Онлайн-сервисы для дистанционного общения и организации «удаленки»

Все мы так или иначе столкнулись с локдауном и переходом на удаленный формат работы, поэтому жизнь без резко выросшего сервиса Zoom представить уже не можем. Совещания, встречи и даже корпоративы — вся рабочая жизнь с 9 до 18 уже там.

Уходить от дистанционного формата общения в ближайшее время точно никто не станет. Крупные компании, например, благодаря онлайн-сервисам видеосвязи, получают возможность работать с сотрудниками из других стран, которые вполне могут обойтись им дешевле.

Небольшие же фирмы экономят на офисном оборудовании и на аренде помещений. Ситуация выгодна для всех, поэтому она вряд ли изменится в ближайшие несколько лет.

 

2. «Чистая» энергия и «зеленые» решения

Безотходные производства, recycle, а также любые другие экоинициативы сейчас на пике популярности. Люди серьезно задумались о будущем и осознали, что годами уничтожали мир и самих себя, а значит, настало время все исправлять.

Экологичным стало буквально все: товары в магазинах сделаны из переработанного сырья, а за отказ от пакета вам наверняка дадут бонусы на следующую покупку, власти призывают оставить личный автомобиль и пройтись пешком — полезно и для природы, и для человека, экоактивисты призывают сортировать мусор, ведь из него повторно можно сделать полезные вещи.

Вложения в экологию и «зеленые» инициативы будут популярны еще долгие годы, ведь борьба с загрязнением атмосферы — дело не быстрое.

 

3. Автоматизация процессов

Речь идет о замене рутинного человеческого труда на более быстрый способ выполнения работы — роботизацию.

Колл-центры, оформления заказов и многие другие действия уже давно автоматизированы, и этот тренд продолжает набирать обороты.

Не стоит забывать и о том, что это направление отличается не только удобством, но и значительной экономией ресурсов компаниями. А к технологиям, которые призваны сэкономить время и деньги, всегда будет интерес со стороны инвесторов.

 

4. ESG

Для многих инвесторов устойчивое развитие — это обязательное условие для вложения в бизнес. Ряд европейских стран уже приняли меры, чтобы не допускать к функционированию на своей территории компании, которые оказывают слишком негативное влияние на окружающую среду или же делают недостаточно для ее сохранения, используют дешевую рабочую силу и не предоставляют сотрудникам достойные условия труда.

Пожалуй, на сегодняшний день вложения в ESG можно назвать одним из самых устойчивых направлений. Несмотря на любые колебания в инвестиционном мире, ESG будут на высоте. Вряд ли можно найти более стабильный вектор для вложений, так как повышенное внимание к социальным и экологическим проблемам только усиливается.

 

Возможные трудности

Скажу несколько слов о сложностях для планирующих инвестировать в европейские страны. Тенденции отказывать потенциальным инвесторам за принадлежность к той или иной стране обычно не наблюдается, однако с 2018 года в банках и фондах усилилась проверка происхождения денежных средств.

Никто не хочет иметь дело со средствами, которые могли быть получены незаконным путем, поэтому будьте готовы предоставить необходимые бумаги, объясняющие наличие у вас денег.

Причем проверки далеко не поверхностные: вас обязательно попросят предоставить сведения о вашем бизнес, включая оборот компании, количество сотрудников, а в некоторых случаях и копии договоров с вашими партнерами или заказчиками.

Не пройдет мимо и обычная проверка информации, которая находится в свободном доступе: проще говоря, ваше имя могут «загуглить», чтобы понять, не участвовали ли вы в скандалах или сомнительных историях.

Отсутствие информации о вас в принципе тоже может насторожить, ведь тогда возникают подозрения, что вы по каким-то причинам прячетесь. Главный совет относительно проверок — предоставьте максимум подтверждающих документов и честно обоснуйте свое желание вложиться в ту или иную сферу.

 

Страны: субъективное мнение 

Логичным продолжением перечня инвестиционных европейских трендов станет список стран, в которые выгодно вложиться в ближайшее время. В этом вопросе может присутствовать субъективность, ведь каждый видит картину по-разному и с высоты своего опыта. Я с высоты своего могу назвать несколько привлекательных для вложения средств стран и кратко обозначить растущие в них сектора.

  1. Германия. Один из крупнейших мировых экспортеров: автопром, инновационные технологии, продовольствие. Несмотря на резкий спад экспорта в 2019 году, немцы продолжают удерживать лидерство в обеспечении товарами многие страны.
  2. Польша — страна с большим по европейским меркам населением и высоким потенциалом развития. В 2018 году польский рынок официально получил статус развитого и с того времени уверенно движется только вперед. Здесь как раз можно удачно вложиться в недвижимость и получить от сдачи коммерческой, например, от 8 до 10%.
  3. Кипр и Португалия. Эти страны в пандемийное время закрытых курортов привлекают в первую очередь потенциалом роста туристического сектора и сдачей недвижимости для отдыха в условиях ограничений.

Европа — привлекательный инвестиционный регион. Вложившись в IT, недвижимость, роботизацию или чистую энергию, вы с большей вероятностью сможете назвать свои инвестиции выгодными и удачными в 2022 году.

Еще один важный момент: старайтесь обращать внимание на те компании вышеуказанных отраслей, которые соблюдают принципы ESG — экологическая, социальная и корпоративная составляющие на сегодняшний день являются неотъемлемой частью любого ответственного и серьезного бизнеса в Европе. ESG — это не просто «мода», это то, что принесет выгоду в том числе и обществу. 

Фото на обложке: Shutterstock / Oleg Elkov

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