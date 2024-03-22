Земля оцифрованная: что такое цифровая недвижимость и зачем в нее вкладывают миллионы

В эпоху цифровых технологий понятие «недвижимость» принимает не только физическую форму. Сегодня можно владеть участком земли в виртуальном мире, цифровой концертной площадкой или рекламным щитом в визуализации какого-либо города. С 2021 по 2022 год продажи цифровой недвижимости выросли на 180%, с $0,5 млрд до $1,4 млрд.Как и у любых инвестиций, у такого вида вложений есть как перспективы, так и риски. Предприниматель и инвестор, основатель инвестиционной компании Heaven Cliff Дмитрий Федоров расскажет, как устроен рынок цифровой недвижимости и для кого подходит такой вид инвестиций.
Содержание:
- Что такое цифровая недвижимость
- Кто и зачем инвестирует сегодня в виртуальную недвижимость
- Как зарабатывают на покупке цифровой недвижимости
- Как устроен рынок цифровой недвижимости
- Сколько стоит цифровая недвижимость
- Кто продает цифровую недвижимость
- Как купить цифровую недвижимость
- Кому подходит такой вид вложений
Что такое цифровая недвижимость
С развитием технологий VR и AR виртуальные миры становятся частью повседневной жизни все большего числа людей. Спрос на VR-устройства в России в период с января по май 2023 года вырос на 20%, а на игры — на 83%. В виртуальных пространствах люди получают возможность взаимодействовать друг с другом и объектами с помощью цифровой версии себя. Сегодня в 3D-мирах есть всё, к чему мы привыкли в физической жизни, в том числе и недвижимость — дома, участки, офисы, инфраструктура развлечений.
Такой вид недвижимости — новый способ инвестиций в виртуальные миры, в каждом из которых своя экономика, правила и ограниченное количество эксклюзивных локаций. И хотя потенциал такого рода вложений еще не раскрыт, становится ясно: чем раньше получится разобраться в этом направлении, тем больший профит возможно получить.
Кто и зачем инвестирует сегодня в виртуальную недвижимость
Одной из первых мысль зарабатывать на виртуальном имуществе пришла в голову преподавателю иностранных языков Айлин Греф почти 20 лет назад. Учительница покупала за бесценок невостребованные участки в симуляторе Second Life, затем модернизировала их и создавала новые дома. А спустя время и вовсе открыла свое агентство, сотрудники которого продумывали и оформляли объекты для симулятора.
Однако всплеск интереса к цифровым активам возник в 2021 году, когда произошел ребрендинг Meta*, и компания высказала намерение запустить метавселенную. Крупные бренды и знаменитости с того времени начали активно инвестировать в цифровые земли. Модный дом Gucci к своему 100-летию открыл на платформе Roblox виртуальную выставку Gucci Garden. Компания Procter & Gamble представила отдельный виртуальный мир BeautySphere. Samsung открыл виртуальный магазин 837X. А Omoda в метавселенной W3rlds сделала шоурум и презентовала новую модель автомобиля. В итоге получила десятки заявок на тест-драйв и увеличила вовлеченность клиентов на 20% по сравнению с традиционными инструментами маркетинга.
Вкладывая в цифровую недвижимость, компании демонстрируют свою технологичность, получают возможность привлечь дополнительное внимание аудитории и решить проблемы бизнеса. Интерес к виртуальным активам проявляют и обычные пользователи, которые верят, что за цифровыми технологиями будущее.
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Как зарабатывают на покупке цифровой недвижимости
Возможности заработка на виртуальной недвижимости схожи с заработками на реальной. Но причины вложений могут не ограничиваться только возможностью заработать.
Перепродажа
Самый очевидный вариант: купил дешевле — продал дороже. Только с 2019 по 2022 годы цены на объекты в метавселенных выросли на 879%. Пользователи, которые купили активы в числе первых, спустя годы продавали их в десятки, а иногда и в сотни раз дороже. К примеру, в 2017 году некоторая недвижимость в метавселенной Decentraland стоила около $20. А в 2022 году начальная цена равнялась уже тысячам долларов.
Сдача в аренду
Не все пользователи хотят покупать недвижимость. При этом им интересны метавселенные для размещения рекламы, проведения мероприятий, запуска проектов. Поэтому в метавселенной можно сдать недвижимость в аренду.
Реклама
Если участок находится в популярном или проходимом месте, владелец может размещать свою рекламу. Или поставить на участке щит и сдавать место в аренду компаниям и брендам.
Работа и организация мероприятий
Виртуальную недвижимость можно использовать как виртуальное пространство для проведения встреч и конференций. А также устраивать вечеринки, концерты и продавать на них билеты.
Развлечение и возможность реализовать себя в альтернативном обществе
Геймеры уже сегодня проводят большую часть времени в виртуальной среде. Появление метавселенных позволяет им испытывать эффект присутствия больше, чем когда-либо раньше. А некоторым людям просто нравится посещать виртуальные фестивали, матчи, музеи, ходить в гости. Особенно если нет возможности или желания выходить в общество в реальной жизни. В метавселенных они могут улучшать свою цифровую версию, знакомиться с новыми людьми, реализовываться и завоевывать авторитет.
Как устроен рынок цифровой недвижимости
Среди основных аспектов рынка можно выделить:
Платформы и метавселенные
Недвижимость существует внутри виртуальных платформ или метавселенных, которые предоставляют пользователю пространство для создания, покупки и продажи цифровых объектов и земель. Например:
- Decentraland — виртуальная платформа, на которой пользователи покупают и продают участки земли, строят на них различные объекты. Объекты недвижимости в пространстве представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), что делает каждый объект уникальным;
- The Sandbox — еще одна платформа виртуального мира, которая позволяет пользователям создавать и монетизировать их виртуальные опыты и активы с помощью блокчейна. В The Sandbox пользователи могут покупать землю и строить на ней игры или социальные пространства;
- Cryptovoxels — виртуальный мир, построенный на блокчейне Ethereum. Cryptovoxels фокусируется на создании, выставлении и продаже цифрового искусства. Здесь пользователи строят на купленных участках дома, арт-галереи, магазины и другие виртуальные пространства;
- Upland — использует блокчейн для подтверждения собственности на виртуальные объекты, предлагая игрокам экономическую модель, основанную на реальной недвижимости. Это мобильная игра, в которой пользователи могут покупать и продавать виртуальную недвижимость, сопоставленную с реальным миром.
Технология блокчейн
Большинство платформ для торговли цифровой недвижимостью используют блокчейн для обеспечения прозрачности, безопасности и неизменности транзакций. Земельные участки и недвижимость часто представляют собой токены стандарта ERC-721 или ERC-1155 на блокчейне Ethereum. Это делает каждый объект уникальным и владение им верифицированным. Когда человек или компания покупает цифровую недвижимость, то получает «документ» — доказательство владения собственностью. «Документ» хранится в блокчейне. Владельцы цифровой недвижимости затем могут продать свою землю, передав его следующему покупателю.
Рыночные платформы
Продажа и покупка цифровой недвижимости обычно происходит через специализированные платформы и рынки. Транзакции проводят с помощью технологии блокчейна, обеспечивая прозрачность и безопасность сделок. Например, через OpenSea. Такие рынки позволяют продавцам листинговать свои объекты на продажу, устанавливать цены и взаимодействовать с потенциальными покупателями.
Инвестиции и спекуляции
Как и на традиционном рынке недвижимости, инвесторы и спекулянты покупают цифровые участки в надежде на их ценовой рост. Между тем виртуальный рынок бывает очень волатильным, и стоимость цифровой недвижимости может значительно колебаться.
Правовые аспекты
Юридический статус и права собственности на цифровую недвижимость все еще развиваются. И отличаются в зависимости от юрисдикции и конкретной платформы.
Сколько стоит цифровая недвижимость
Стоимость собственности варьируется в широких пределах — от нескольких сотен до миллионов долларов. К примеру, одна из самых крупных сделок — покупка недвижимости Atari за $4,3 млн компанией Republic Realm на платформе The Sandbox. Однако такие высокие цены не являются нормой для всего рынка. На менее популярных платформах участки доступны по более низким ценам.
В целом, цена варьируется в зависимости от факторов:
- популярности самой платформы;
- расположения актива внутри нее: близости к популярным объектам;
- престижности района;
- размера участка или строения;
- иных уникальных характеристик.
Кто продает цифровую недвижимость
Продажа цифровой недвижимости может осуществляться разными сторонами в зависимости от платформы и формата виртуального пространства. Вот основные категории продавцов цифровой недвижимости:
1. Разработчики платформ
Во многих случаях платформы виртуального мира, такие как Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium, владеют «землей», которую затем продают покупателям.
2. Частные инвесторы и владельцы
После приобретения участков у разработчиков инвесторы могут перепродавать их на вторичном рынке. Цены могут значительно отличаться от первоначальных, в зависимости от развития платформы и спроса.
3. Специализированные компании и фонды
Вкладывают средства в большие портфели участков в разных виртуальных мирах, оптимизируя их для получения прибыли через аренду, рекламу или проведение мероприятий.
4. Создатели контента, разработчики игр, художники
Создают уникальные виртуальные пространства и здания для продажи или аренды внутри этих миров.
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Как купить цифровую недвижимость
Для покупки потребуется:
- Завести цифровой кошелек, например, Metamask.
- Приобрести криптовалюту в зависимости от платформы. К примеру через криптобиржу Bybit, Binance, OKX. Это может быть ETH для платформ на Ethereum, SAND для The Sandbox или, к примеру, TON для TON Earth.
- Изучить доступные объекты внутри платформы. Или на вторичных рынках и торговых площадках, таких как OpenSea или Getgems.
- Совершить сделку, следуя инструкциям на платформе. Например, покупка может производиться через участие в аукционе или напрямую по фиксированной цене.
Кому подходит такой вид вложений
Такие вложения подходят не всем и требуют определенного профиля инвестора. Характеристики, которые могут определять более подходящего инвестора в цифровую недвижимость:
Технологически осведомленные. Хорошо разбираются в технологиях блокчейна, криптовалютах и виртуальных мирах. Лучше понимают рынок цифровой недвижимости и могут делать более обоснованные инвестиционные решения.
Готовые к риску. Люди с высокой толерантностью к риску, поскольку рынок цифровой недвижимости может быть очень волатильным и непредсказуемым.
Ищущие диверсификацию. Заинтересованные в расширении инвестиционного портфеля за пределы традиционных активов, таких как акции, облигации и физическая недвижимость.
Долгосрочные инвесторы. Те, кто готов держать свои инвестиции на протяжении длительного времени, могут лучше пережить краткосрочные колебания рынка. И в итоге извлечь выгоду из роста метавселенных.
Открытые к новым идеям. Интересуются новейшими технологиями и инновациями и видят потенциал в новых формах экономики.
Энтузиасты метавселенной и геймеры. Люди, участвующие в виртуальных мирах и понимающие их динамику.
Перспективы и риски инвестиций в цифровую недвижимость
Перед тем как вкладывать средства, важно учитывать несколько ключевых аспектов, поскольку цифровая недвижимость, как и любая инновационная инвестиционная возможность, имеет как перспективы, так и немало рисков.
Риски
Волатильность
Рынок цифровой недвижимости может быть чрезвычайно волатилен с резкими колебаниями цен, что увеличивает риск потерь.
Технологические и правовые риски
Изменения в технологии блокчейна, регулирование криптовалют и метавселенных, а также правовая неопределенность могут повлиять на стоимость и ликвидность цифровой недвижимости.
Зависимость от платформы
Стоимость цифровой недвижимости тесно связана с популярностью и успехом платформы, на которой она расположена. Проблемы с платформой могут негативно сказаться на инвестициях.
Конкуренция и насыщение рынка
По мере того как все больше инвесторов входит в рынок, может возникнуть насыщение, что уменьшит потенциал роста стоимости цифровой недвижимости.
Перспективы
Новые формы дохода
Цифровая недвижимость может генерировать доход через перепродажу, аренду, проведение мероприятий, рекламу и другие виртуальные предприятия.
Инновационные инвестиции.
Вложения в цифровую недвижимость могут стать частью диверсифицированного инвестиционного портфеля, предлагая уникальные возможности за пределами традиционных рынков.
Рост метавселенных
Сегодня маловероятно получить большую прибыль на цифровой недвижимости за короткое время. Однако у такого вида вложений есть потенциал. Хотя рынок переживает временный спад, высока вероятность, что цены восстановятся в ближайшие годы.
Так, развитие оборудования для виртуальной реальности может спровоцировать новый всплеск интереса к метавселенным, соответственно и к объектам в них. Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2026 около 25% населения Земли станут проводить в метавселенных не менее часа в день, а 30% организаций — предоставлять услуги и продукты в виртуальной среде.
Кроме того, метавселенные пользуются популярностью у молодого поколения. Это уже сейчас формирует их мышление и мировоззрение. А значит, перспективные участки на востребованных платформах с большой вероятностью со временем будут дорожать.
При рассмотрении инвестиций в цифровую недвижимость важно провести тщательный анализ рынка, включая текущие тенденции спроса и предложения, потенциальное развитие выбранной платформы и возможные риски. Основной вопрос, как и в рынке реальной недвижимости, — это выбор верной локации, перспективной метавселенной. И понимание того, что такие вложения рассчитаны на долгий срок, поэтому инвестировать в него последние деньги точно не стоит.
*признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов
Не является инвестиционной рекомендацией.
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