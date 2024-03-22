Как и у любых инвестиций, у такого вида вложений есть как перспективы, так и риски. Предприниматель и инвестор, основатель инвестиционной компании Heaven Cliff Дмитрий Федоров расскажет, как устроен рынок цифровой недвижимости и для кого подходит такой вид инвестиций.

Земля оцифрованная: что такое цифровая недвижимость и зачем в нее вкладывают миллионы

В эпоху цифровых технологий понятие «недвижимость» принимает не только физическую форму. Сегодня можно владеть участком земли в виртуальном мире, цифровой концертной площадкой или рекламным щитом в визуализации какого-либо города. С 2021 по 2022 год продажи цифровой недвижимости выросли на 180%, с $0,5 млрд до $1,4 млрд.

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Что такое цифровая недвижимость

С развитием технологий VR и AR виртуальные миры становятся частью повседневной жизни все большего числа людей. Спрос на VR-устройства в России в период с января по май 2023 года вырос на 20%, а на игры — на 83%. В виртуальных пространствах люди получают возможность взаимодействовать друг с другом и объектами с помощью цифровой версии себя. Сегодня в 3D-мирах есть всё, к чему мы привыкли в физической жизни, в том числе и недвижимость — дома, участки, офисы, инфраструктура развлечений.

Такой вид недвижимости — новый способ инвестиций в виртуальные миры, в каждом из которых своя экономика, правила и ограниченное количество эксклюзивных локаций. И хотя потенциал такого рода вложений еще не раскрыт, становится ясно: чем раньше получится разобраться в этом направлении, тем больший профит возможно получить.

Кто и зачем инвестирует сегодня в виртуальную недвижимость

Одной из первых мысль зарабатывать на виртуальном имуществе пришла в голову преподавателю иностранных языков Айлин Греф почти 20 лет назад. Учительница покупала за бесценок невостребованные участки в симуляторе Second Life, затем модернизировала их и создавала новые дома. А спустя время и вовсе открыла свое агентство, сотрудники которого продумывали и оформляли объекты для симулятора.

Однако всплеск интереса к цифровым активам возник в 2021 году, когда произошел ребрендинг Meta*, и компания высказала намерение запустить метавселенную. Крупные бренды и знаменитости с того времени начали активно инвестировать в цифровые земли. Модный дом Gucci к своему 100-летию открыл на платформе Roblox виртуальную выставку Gucci Garden. Компания Procter & Gamble представила отдельный виртуальный мир BeautySphere. Samsung открыл виртуальный магазин 837X. А Omoda в метавселенной W3rlds сделала шоурум и презентовала новую модель автомобиля. В итоге получила десятки заявок на тест-драйв и увеличила вовлеченность клиентов на 20% по сравнению с традиционными инструментами маркетинга.

Вкладывая в цифровую недвижимость, компании демонстрируют свою технологичность, получают возможность привлечь дополнительное внимание аудитории и решить проблемы бизнеса. Интерес к виртуальным активам проявляют и обычные пользователи, которые верят, что за цифровыми технологиями будущее.

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Как зарабатывают на покупке цифровой недвижимости

Возможности заработка на виртуальной недвижимости схожи с заработками на реальной. Но причины вложений могут не ограничиваться только возможностью заработать.

Перепродажа

Самый очевидный вариант: купил дешевле — продал дороже. Только с 2019 по 2022 годы цены на объекты в метавселенных выросли на 879%. Пользователи, которые купили активы в числе первых, спустя годы продавали их в десятки, а иногда и в сотни раз дороже. К примеру, в 2017 году некоторая недвижимость в метавселенной Decentraland стоила около $20. А в 2022 году начальная цена равнялась уже тысячам долларов.

Сдача в аренду

Не все пользователи хотят покупать недвижимость. При этом им интересны метавселенные для размещения рекламы, проведения мероприятий, запуска проектов. Поэтому в метавселенной можно сдать недвижимость в аренду.

Реклама

Если участок находится в популярном или проходимом месте, владелец может размещать свою рекламу. Или поставить на участке щит и сдавать место в аренду компаниям и брендам.

Работа и организация мероприятий

Виртуальную недвижимость можно использовать как виртуальное пространство для проведения встреч и конференций. А также устраивать вечеринки, концерты и продавать на них билеты.

Развлечение и возможность реализовать себя в альтернативном обществе

Геймеры уже сегодня проводят большую часть времени в виртуальной среде. Появление метавселенных позволяет им испытывать эффект присутствия больше, чем когда-либо раньше. А некоторым людям просто нравится посещать виртуальные фестивали, матчи, музеи, ходить в гости. Особенно если нет возможности или желания выходить в общество в реальной жизни. В метавселенных они могут улучшать свою цифровую версию, знакомиться с новыми людьми, реализовываться и завоевывать авторитет.

Как устроен рынок цифровой недвижимости

Среди основных аспектов рынка можно выделить:

Платформы и метавселенные

Недвижимость существует внутри виртуальных платформ или метавселенных, которые предоставляют пользователю пространство для создания, покупки и продажи цифровых объектов и земель. Например:

Decentraland — виртуальная платформа, на которой пользователи покупают и продают участки земли, строят на них различные объекты. Объекты недвижимости в пространстве представлены в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), что делает каждый объект уникальным;

The Sandbox — еще одна платформа виртуального мира, которая позволяет пользователям создавать и монетизировать их виртуальные опыты и активы с помощью блокчейна. В The Sandbox пользователи могут покупать землю и строить на ней игры или социальные пространства;

Cryptovoxels — виртуальный мир, построенный на блокчейне Ethereum. Cryptovoxels фокусируется на создании, выставлении и продаже цифрового искусства. Здесь пользователи строят на купленных участках дома, арт-галереи, магазины и другие виртуальные пространства;

Upland — использует блокчейн для подтверждения собственности на виртуальные объекты, предлагая игрокам экономическую модель, основанную на реальной недвижимости. Это мобильная игра, в которой пользователи могут покупать и продавать виртуальную недвижимость, сопоставленную с реальным миром.

Технология блокчейн

Большинство платформ для торговли цифровой недвижимостью используют блокчейн для обеспечения прозрачности, безопасности и неизменности транзакций. Земельные участки и недвижимость часто представляют собой токены стандарта ERC-721 или ERC-1155 на блокчейне Ethereum. Это делает каждый объект уникальным и владение им верифицированным. Когда человек или компания покупает цифровую недвижимость, то получает «документ» — доказательство владения собственностью. «Документ» хранится в блокчейне. Владельцы цифровой недвижимости затем могут продать свою землю, передав его следующему покупателю.

Рыночные платформы

Продажа и покупка цифровой недвижимости обычно происходит через специализированные платформы и рынки. Транзакции проводят с помощью технологии блокчейна, обеспечивая прозрачность и безопасность сделок. Например, через OpenSea. Такие рынки позволяют продавцам листинговать свои объекты на продажу, устанавливать цены и взаимодействовать с потенциальными покупателями.

Инвестиции и спекуляции

Как и на традиционном рынке недвижимости, инвесторы и спекулянты покупают цифровые участки в надежде на их ценовой рост. Между тем виртуальный рынок бывает очень волатильным, и стоимость цифровой недвижимости может значительно колебаться.

Правовые аспекты

Юридический статус и права собственности на цифровую недвижимость все еще развиваются. И отличаются в зависимости от юрисдикции и конкретной платформы.

Сколько стоит цифровая недвижимость Стоимость собственности варьируется в широких пределах — от нескольких сотен до миллионов долларов. К примеру, одна из самых крупных сделок — покупка недвижимости Atari за $4,3 млн компанией Republic Realm на платформе The Sandbox. Однако такие высокие цены не являются нормой для всего рынка. На менее популярных платформах участки доступны по более низким ценам. В целом, цена варьируется в зависимости от факторов: популярности самой платформы;

расположения актива внутри нее: близости к популярным объектам;

престижности района;

размера участка или строения;

иных уникальных характеристик. Так, например, участок рядом с виртуальным домом Снуп Дога продали за Так, например, участок рядом с виртуальным домом Снуп Дога продали за продали за $458 тыс ., в то время как на этой же платформе были участки и по $1500.

Кто продает цифровую недвижимость Продажа цифровой недвижимости может осуществляться разными сторонами в зависимости от платформы и формата виртуального пространства. Вот основные категории продавцов цифровой недвижимости: 1. Разработчики платформ Во многих случаях платформы виртуального мира, такие как Sandbox, Decentraland, Cryptovoxels и Somnium, владеют «землей», которую затем продают покупателям. 2. Частные инвесторы и владельцы После приобретения участков у разработчиков инвесторы могут перепродавать их на вторичном рынке. Цены могут значительно отличаться от первоначальных, в зависимости от развития платформы и спроса. 3. Специализированные компании и фонды Вкладывают средства в большие портфели участков в разных виртуальных мирах, оптимизируя их для получения прибыли через аренду, рекламу или проведение мероприятий. 4. Создатели контента, разработчики игр, художники Создают уникальные виртуальные пространства и здания для продажи или аренды внутри этих миров. По теме: Crunchbase: инвесторы потеряли интерес к метавселенной Как купить цифровую недвижимость Для покупки потребуется: Завести цифровой кошелек, например, Metamask. Приобрести криптовалюту в зависимости от платформы. К примеру через криптобиржу Bybit, Binance, OKX. Это может быть ETH для платформ на Ethereum, SAND для The Sandbox или, к примеру, TON для TON Earth. Изучить доступные объекты внутри платформы. Или на вторичных рынках и торговых площадках, таких как OpenSea или Getgems. Совершить сделку, следуя инструкциям на платформе. Например, покупка может производиться через участие в аукционе или напрямую по фиксированной цене. Кому подходит такой вид вложений Такие вложения подходят не всем и требуют определенного профиля инвестора. Характеристики, которые могут определять более подходящего инвестора в цифровую недвижимость: Технологически осведомленные. Хорошо разбираются в технологиях блокчейна, криптовалютах и виртуальных мирах. Лучше понимают рынок цифровой недвижимости и могут делать более обоснованные инвестиционные решения. Готовые к риску. Люди с высокой толерантностью к риску, поскольку рынок цифровой недвижимости может быть очень волатильным и непредсказуемым. Ищущие диверсификацию. Заинтересованные в расширении инвестиционного портфеля за пределы традиционных активов, таких как акции, облигации и физическая недвижимость. Долгосрочные инвесторы. Те, кто готов держать свои инвестиции на протяжении длительного времени, могут лучше пережить краткосрочные колебания рынка. И в итоге извлечь выгоду из роста метавселенных. Открытые к новым идеям. Интересуются новейшими технологиями и инновациями и видят потенциал в новых формах экономики. Энтузиасты метавселенной и геймеры. Люди, участвующие в виртуальных мирах и понимающие их динамику. Перспективы и риски инвестиций в цифровую недвижимость Перед тем как вкладывать средства, важно учитывать несколько ключевых аспектов, поскольку цифровая недвижимость, как и любая инновационная инвестиционная возможность, имеет как перспективы, так и немало рисков. Риски Волатильность Рынок цифровой недвижимости может быть чрезвычайно волатилен с резкими колебаниями цен, что увеличивает риск потерь. Технологические и правовые риски Изменения в технологии блокчейна, регулирование криптовалют и метавселенных, а также правовая неопределенность могут повлиять на стоимость и ликвидность цифровой недвижимости. Зависимость от платформы Стоимость цифровой недвижимости тесно связана с популярностью и успехом платформы, на которой она расположена. Проблемы с платформой могут негативно сказаться на инвестициях. Конкуренция и насыщение рынка По мере того как все больше инвесторов входит в рынок, может возникнуть насыщение, что уменьшит потенциал роста стоимости цифровой недвижимости. Перспективы Новые формы дохода Цифровая недвижимость может генерировать доход через перепродажу, аренду, проведение мероприятий, рекламу и другие виртуальные предприятия. Инновационные инвестиции. Вложения в цифровую недвижимость могут стать частью диверсифицированного инвестиционного портфеля, предлагая уникальные возможности за пределами традиционных рынков. Рост метавселенных Сегодня маловероятно получить большую прибыль на цифровой недвижимости за короткое время. Однако у такого вида вложений есть потенциал. Хотя рынок переживает временный спад, высока вероятность, что цены восстановятся в ближайшие годы. Так, развитие оборудования для виртуальной реальности может спровоцировать новый всплеск интереса к метавселенным, соответственно и к объектам в них. Исследовательская компания Gartner прогнозирует, что к 2026 около 25% населения Земли станут проводить в метавселенных не менее часа в день, а 30% организаций — предоставлять услуги и продукты в виртуальной среде. Кроме того, метавселенные пользуются популярностью у молодого поколения. Это уже сейчас формирует их мышление и мировоззрение. А значит, перспективные участки на востребованных платформах с большой вероятностью со временем будут дорожать. При рассмотрении инвестиций в цифровую недвижимость важно провести тщательный анализ рынка, включая текущие тенденции спроса и предложения, потенциальное развитие выбранной платформы и возможные риски. Основной вопрос, как и в рынке реальной недвижимости, — это выбор верной локации, перспективной метавселенной. И понимание того, что такие вложения рассчитаны на долгий срок, поэтому инвестировать в него последние деньги точно не стоит. *признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов Не является инвестиционной рекомендацией. Фото на обложке: Freepik