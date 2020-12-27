Интернет вещей на стройке: зачем он нужен и с чего начать

Одним из определяющих решений, которое позволит выйти на новый уровень, могут стать технологии интернета вещей (IoT) — гаджеты и сервисы для сбора и обработки информации. Игорь Афанасьев, генеральный директор Gaskar Group, рассказывает об этих технологиях.

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Как интернет вещей помогает застройщикам

Интернет вещей любопытен своей простотой и универсальностью. Мы привыкли к часам, которые показывают больше, чем просто время, карточкам, которые пропускают нас в офис, оплачивают еду и проезд, камерам, которые определяют, кто перед ними находится.

IoT на строительной площадке — пока только звучит непривычно.

На самом деле технология работает и в этой сфере. Она успешно снижает непредвиденные расходы и контролирует сроки выполнения работ. Помогает отслеживать ход строительства, предотвращать аварийные ситуации, совершенствовать рабочий процесс и контролировать количество и специализацию сотрудников.

Например, смарт-часы, которыми в течение года пользовались работники 30 стройплощадок Москвы, показали нехватку на каждой стройке 21% сотрудников. Подсчитано — если бы комплектация бригад была полной, количество рабочих дней для завершения строительства удалось бы сократить на 12%.

Датчики и камеры каждую минуту передают на сервер тысячи сигналов, где они мгновенно обрабатываются, благодаря чему менеджеры отслеживают работу людей и техники в режиме реального времени.

Технологии IoT существенно сокращают затраты на строительные проекты и пресекают появление новых статей расходов из-за простоя техники, нехватки материалов или исправления ошибок.

Они решают проблемы дисциплины и контроля персонала на строительных площадках. Карточки и смарт-часы отмечают выход работника за периметр объекта, нахождение в нерабочих зонах дольше установленного времени (в курилке или на соседнем участке), начало и конец смены, отсутствие регистрации в системе, количество сотрудников на объекте на настоящий момент, количество ежедневно зарегистрировавшихся человек на объекте.

На основании этих данных можно составлять аналитику по динамике строительства, а также начислять заработную плату сотрудникам-почасовикам.

Безопасность наших людей

По данным Роструда, в 2019 году строительная отрасль заняла второе место среди самых травматичных отраслей, на ее долю приходится 17,5% всех зарегистрированных случаев. Самыми частыми причинами являются неправильная организация труда (32,4%) и нарушение работниками трудового распорядка (9,7%).

На первой строчке рейтинга несчастных случаев находятся падения с высоты — 38,6%. Вслед за ними идут травмы, связанные с работой техники — 26%, чаще всего при использовании кранов и подъемников. На третьем месте — несчастные случаи из-за обрушения материалов или построек — 13%.

Уберечь людей от подобных травм и помочь им как можно скорее получить первую помощь как раз и призваны новейшие гаджеты.

Умные часы и карточки идентификации распознают сотрудника по биометрическим данным, передают информацию о его точном местоположении и, если с ним что-то случилось, тут же подают сигнал SOS бригадиру. Акселерометр определяет положение человека относительно земли и видит внезапное ускорение — верный признак падения; или резкие и нетипичные для человека движения.

Все это помогает быстро найти работника, оказать экстренную помощь, вызвать медиков и, в итоге, спасти ему жизнь.

Кейс из практики. Устройства, выданные каждому из 3000 рабочих на крупных московских стройках в 2019 году, обнаружили 25% от всех инцидентов на строительных площадках.

Безопасность наших вещей

Строительство подчинено таким же законам бизнеса, как и любое другое производство. Задача любого управляющего — увеличить отдачу от проекта и остаться в смете, а еще лучше — минимизировать траты.

Застройщику дорого обходятся любые задержки в работе бригад, ожидание прибытия рабочих инструментов и техники, плохо организованное хранение строительного инвентаря, запасов и оборудования, накладки в расписании и очередности работ. Управление активностями и потребностями всех участников на стройплощадке — обычно крайне сложный и плохо поддающийся эффективной координации процесс.

Интернет вещей в этой ситуации работает как строгий прораб: гаджеты собирают всю входящую информацию (сколько людей на площадке, на каких они объектах, как продвигается каждый этап, какие замечания от стройконтроля и исправлены ли они) и отправляют в единую информационную систему, где уже формируются отчеты.

Благодаря этому менеджмент видит реальную картину стройки и может реагировать на зарождающиеся проблемы уже в начале.

Так, карточки идентификации или смарт-часы у каждого рабочего на площадке показывают:

статистику по типам работ за час, день, месяц;

по типам работ за час, день, месяц; общее количество людей на каждой площадке;

людей на каждой площадке; передвижения по объекту;

по объекту; учет рабочего времени.

Мониторить события на стройке можно не только через людей. Беспилотники и IP-камеры также становятся частью системы управления проектами. Первые используют для фото- и видеосъемок процесса строительства больших территорий (жилых кварталов, дорог, парков), создания панорам и 3D-моделей.

Для разовых съемок привлекают операторов дронов и самолетов, которые приезжают на точку и снимают нужный периметр. Для более глобальных и постоянных съемок устанавливают дронопорты — автономные киоски с запасными батареями для беспилотников для проведения постоянного мониторинга стройки.

IP-камеры отслеживают этапы строительства внутри объекта. Через них в режиме онлайн уходит информация о том, вышли ли люди на смену, работает ли там техника и в каком количестве, насколько активно ведется стройка.

Камеры определяют наличие или отсутствие касок, жилетов и других средств защиты, ежедневно формируют отчеты и отправляют списки нарушителей. Так застройщик может контролировать безопасность на площадке и избегать несчастных случаев из-за неосторожности.

Кейс из практики. В рамках госконтракта по видеонаблюдению за 250 объектами строительства и реновации в Москве IP-камеры и дроны выявили более 560 различных нарушений в области охраны труда, безопасности, несоблюдения сроков строительства и несанкционированного складирования отходов на стройплощадках, что сэкономило городу более 1,5 млрд рублей бюджетных денег.

Экосистема

Технологии IoT не могут существовать отдельно и разрозненно. Для эффективного использования всех преимуществ интернета вещей нужно единое информационное пространство, в котором хранятся и обрабатываются все данные. Именно этого пункта часто не хватает девелоперам, решившим оцифровать бизнес-процессы.

Одной из основных задач в развитии технологий интернета вещей является не просто подключение различных устройств (камер, смарт-часов, дронов, техники) к сети, а объединение устройств в программный комплекс, который выдает пользователю готовый результат по запросу.

Будущее IoT на строительной площадке

По данным экспертов J’son & Partners Consulting, IoT в России находятся в начале развития. Несмотря на то что девелоперы стремятся оцифровать бизнес, сделать его более «прозрачным» и предсказуемым, они не торопятся внедрять большой стек технологий в основные бизнес-процессы.

Не все застройщики готовы перейти к digital-контролю своих ресурсов, так как это требует изменения ИТ-ландшафта компании, иногда даже не создания его с нуля. Компании понимают: чтобы интернет вещей работал на них, частичной цифровизации будет недостаточно. Полученные данные надо где-то хранить, обрабатывать и формировать нужные отчеты.

Пока на российском рынке практически нет поставщиков комплексных решений для IoT и ИИ. Чаще всего проектировкой систем занимаются ИТ-специалисты и инженеры на строительных площадках, тогда как ИТ-подрядчик только закупает и устанавливает нужное оборудование.

Индустриальный интернет вещей (IIoT) в России находится на той стадии, когда заказчикам надо убедиться в ценности предлагаемого подхода и необходимости использования комплексных решений.

С чего начать цифровую трансформацию строительного бизнеса?

Сейчас, когда в уравнении слишком много неизвестных: хватает ли рабочей силы, приехала ли техника, какого качества материалы и все ли выполняется по согласованному плану, — такая задача видится нерешаемой. Внедрение IoT в строительные процессы помогает контролировать те сферы, где, как правило, контроля почти нет и все доказательства только в документах.

Первоначально стоит особое внимание уделить анализу процессов, которые повторяются изо дня в день. Такая рутина отвлекает на себя много сил и времени специалистов, но при этом, как правило, не приносит выручки бизнесу.

Второй этап — перевод операционных процессов из офлайна в онлайн. Автоматизация производства, внедрение ИТ-решений для мониторинга эффективности работы в компании: техники, персонала, транспорта и всех устройств. В результате появится единое информационное пространство предприятия.

Наконец, на третьем этапе бизнес трансформирует свою бизнес-модель во всех направлениях и филиалах компаний, а также начнет работать с партнерами со схожей организацией процессов. Интернет вещей требует изменения восприятия и привычек у топ-менеджмента, персонала, подрядчиков и партнеров.

Российский рынок технологий IoT еще молод: софт и устройства находятся еще в стадии разработки и тестирования.

И пользователи участвуют в формировании нового направления: заказчики указывают разработчикам на слабые места решений, на то, что необходимо улучшить, доработать и какие дополнительные функциональные блоки должны быть созданы для их бизнеса

Фото на обложке: Chutima Chaochaiya/Shutterstock