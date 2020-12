Как одна из лидирующих платформ электронной коммерции, Wish находится в числе наиболее выигрышных игроков, получивших выгоду от пандемии коронавируса. Wish подал заявку на публичное размещение, которое, как ожидается, должно состояться в ближайшие несколько дней. Андрей Логинский, основатель и управляющий партнер консалтинговой фирмы Strategic Advisory Services, рассказал о принципах работы Wish, куда идут финансы и почему такой тип бизнеса сейчас наиболее выгоден.



IPO онлайн-ритейлера Wish: что стоит учесть инвестору