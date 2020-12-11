IPO онлайн-ритейлера Wish: что стоит учесть инвестору

Как одна из лидирующих платформ электронной коммерции, Wish находится в числе наиболее выигрышных игроков, получивших выгоду от пандемии коронавируса. Wish подал заявку на публичное размещение, которое, как ожидается, должно состояться в ближайшие несколько дней. Андрей Логинский, основатель и управляющий партнер консалтинговой фирмы Strategic Advisory Services, рассказал о принципах работы Wish, куда идут финансы и почему такой тип бизнеса сейчас наиболее выгоден.

Преамбула

ContextLogic Inc., материнская компания мобильной платформы электронной коммерции Wish, подала заявку на первичное публичное размещение акций, поддержав таким образом общий тренд технологических компаний, дебютирующих на американских биржах в этом году, включая такие знаковые имена, как сайт аренды на время отпуска Airbnb, службу доставки еды DoorDash и платформу видеоигр Roblox.

Сейчас Wish имеет около 100 млн активных пользователей ежемесячно. В целях компании привлечь на свою торговую площадку млрд новых покупателей, делая ставку на клиентов с низким доходом. Заявка Wish, поданная к публичной публикации, нацелена на экономного покупателя, говорится в «Проспекте».

История

Компания была основана в 2010 году нынешним генеральным директором Петером Шульчевски, который ранее работал в инженером Google. По состоянию на 30 сентября в компании работало 828 штатных сотрудников, 417 из которых занимались исследованиями и разработками или связанной с ними деятельностью.

На своем веб-сайте Wish сообщает, что у него более 100 млн активных пользователей и более 1 млн зарегистрированных продавцов в более чем 100 странах. Продавцы предлагают все категории, от товаров для дома до электроники и одежды. Ежедневно на платформе продается около 1,8 млн позиций. По данным Sensor Tower, с 2017 года мобильное приложение Wish остается самым загружаемым приложением для покупок в мире.

Ключевым отличием приложения является захватывающая и увлекательная графика, видео и игры. Персонализированная главная страница Wish позволяет клиентам легко перемещаться по сайту и моментально просматривать широкий спектр категории товаров. Посещая сайт или приложение, покупатель получает прокручиваемую ленту покупок, персонализированную под каждого пользователя, которая собирается на основе его предыдущих просмотров и с учетом опыта конкретного покупательского поведения.

Чтобы создать вызывающее привыкание приложение, удобное для использования в любое время суток, разработчики Wish ориентировались на пример бесконечной ленты Instagram. Этот заточенный под пользователя канал взаимодействия способствует привлекательности приложения для каждого отдельного посетителя, а интуитивно понятный контент делает платформу свежей, актуальной и интересной для покупателей любого возраста.

Кроме того, он облегчает продавцам возможность представить свою продукцию именно релевантной аудитории. В 2019 году Wish запустил Wish Local с целью помочь мелким продавцам развивать свой бизнес в Интернете. В итоге у Wish Local уже сейчас порядка 50 тыс. партнеров, которые одновременно выступают пунктами приема заказов.

Финансы

Стратап из Долины заявил, что за 12 месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, компания смогла отгрузить более 640 млн товаров покупателям из более чем 100 стран.

За первые девять месяцев 2020 года Wish отчитался о выручке в размере $1,75 млрд, что на 32% больше, чем за тот же период 2019 года. Большая часть доходов компании приходится на услуги торговых площадок.

При этом, с момента своего запуска компания генерирует убытки, порядка $200 млн от года к году и даже сейчас, согласно последней доступной отчетности убытки составили $176 млн за первые три квартала 2020 года.

Вместе с тем, платформа раскрывает позитивную динамику по таким ключевым финансовым показателям деятельности как: рост числа активных пользователей, скорректированная EBITDA, операционная прибыль и свободный денежный поток. (см. таблицу)

Согласно Wish, рынок мобильной коммерции составил $2,1 трлн в 2019 году и, по прогнозам, к 2024 году достигнет $4,5 трлн. Более 90% активности пользователей и покупок на платформе Wish приходится на мобильное приложение, а рост числа пользователей планируется достичь за счет потребителей из нижнего экономического сегмента, а именно за счет новых покупателей из стран с развивающейся экономикой

В последний раз Wish был оценен в $11,2 млрд в августе 2019.

На какие риски следует обратить внимание инвестору

Несмотря на то что акции компании представляют активный интерес для инвесторов, мы хотим остановиться на рисках, присущих компании и ее бизнесу, на которые стоит обратить отдельное внимание.

Конкуренция

Трудно не согласиться с тем, что рынок электронной коммерции переживает бум, и конкуренция на этом рынке велика как никогда. Среди крупнейших компаний электронной коммерции есть такие гиганты, как Amazon, Shopify, Alibaba — всех их сам Wish определяет как прямых конкурентов. Wish также заявляет, что конкурирует с розничными продавцами со скидками, такими как Walmart, Dollar и TJX.

Дивидендная политика

Компания не планирует выплачивать дивиденды, о чем напрямую заявляет в проспекте.

«В настоящее время мы намерены сохранить все доступные средства и любую будущую прибыль для использования в работе нашего бизнеса и не ожидаем выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем», — говорится в проспекте эмиссии.

Китайские продавцы

«Изначально мы развивали нашу платформу, ориентируясь на торговцев из Китая, крупнейшего в мире экспортера товаров за последнее десятилетие, благодаря тому, что эти торговцы способны продавать качественную продукцию по конкурентоспособным ценам», — говорится в проспекте Wish.

Испорченные отношения между США и Китаем также могут повлиять на бизнес Wish.

Гигантские косвенные расходы

Wish слишком много тратит на маркетинг. За прошлый год компания потратила $1,5 млрд на продвижение продажи и маркетинг, что составляет около 78% от общего дохода.

«Мы ожидаем, что в обозримом будущем расходы на продажи и маркетинг будут по-прежнему составлять значительную часть наших общих операционных расходов», — говорится в проспекте эмиссии.

Сомнительные контрагенты

Обеспечение хорошего качества обслуживания клиентов Wish зависит от продавцов. Торговая марка и репутация Wish зависят от продуктов и обслуживания клиентов, которые предоставляют продавцы, включая доставку, продажу подлинных продуктов и любые отзывы или претензии в отношении ответственности за качество продукции, которые могут возникнуть у продавцов. У компании есть политика для поддержания стандартов ведения бизнеса, но нет гарантий, что все продавцы будут следовать этим правилам.

«Продавцы на нашей платформе в прошлом и могут в будущем участвовать в фиктивных транзакциях или сотрудничать с третьими сторонами, чтобы искусственно завышать свои записи о продажах и рейтинг в результатах поиска», — заявляет компания.

Резюмируя

При наличии вышеуказанных рисков нельзя не признать, что компания выбрала крайне удачное время для выхода на биржу. Как одна из лидирующих платформ электронной коммерции, Wish находится в числе наиболее выигрышных игроков, получивших выгоду от пандемии коронавируса. Пока карантинные меры и ограничения остаются в силе во многих странах, а страх сдерживает покупателей от посещения офлайн магазинов, это будет приводить к росту онлайн-покупок и, как следствие, росту стоимости таких маркетплейсов, как Wish.

Фото на обложке: Alek ready/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.