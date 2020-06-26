«Драники, наливочки, колдуны»: почему IT идет в Беларусь

Основатели BSL (Business Solution Lab) рассказывают, как Минск превратился в одну из столиц европейского IT, почему там выгодно открывать филиалы и чем работа в Беларуси отличается от работы в России.

Прывітанне, Андрэй!

Лондон, Питер, Казань — первое, что приходило в голову, когда мы c коллегами думали про расширение. В Великобритании живет один из учредителей, Питер — классический вариант. Дешевле, чем в Москве, много разных IT-практик и специалистов. Казань — то же, плюс там есть льготы для IT-бизнеса в Иннополисе.

Однако наша ситуация решилась проще — наш Team Lead Андрей родом из Беларуси. Он сказал, что хочет вернуться домой.

Мы погрустили, а потом приняли, как выяснилось позже, гениальное решение — открыть там офис — и в эту честь устроили вечеринку-проводы Андрея.

Вначале это был коворкинг на пять рабочих мест. Мы сразу начали искать людей на проекты. Вся организация заняла буквально две недели. Коворкинг был действительно хороший, но к сентябрю минская команда стала расти, и мы решили снять свой офис.

С юридической точки зрения, организация бизнеса в наших странах различается: другие налоговые ставки и льготы, но общая повестка похожа. За несколько дней мы открыли второе юридическое лицо (в России это заняло бы несколько недель) и организовали между компаниями документооборот. Никаких сложностей при этом не возникло.





Сергей Костин, CEO





Нанять новых сотрудников

С этим в Беларуси проще, чем в Москве. Да, тут есть HeadHunter, а еще не только не заблокирован, но и значительно развит LinkedIn, плюс работает местный сайт dev.by. Это микс из HeadHunter и Хабра. Еще на государственном уровне работает система распределения.

После или во время учебы в вузе к нам приходят студенты-бюджетники, они обязаны отработать два года по специальности.

Это обязательная практика для всех студентов и немаловажный фактор, который повлиял на открытие нашего офиса в Минске. Чтобы устроить человека на работу, необходим минимальный пакет документов. В случае жесткого увольнения, например, по статье, по дисциплинарным причинам, сотрудник обязан выплатить сумму за обучение. Такие случаи возникают редко, речь идет примерно о $10-15 тыс. Допустимо перераспределение — когда студент переходит из одной компании в другую.

Важно умение специалиста находить нужных кандидатов в профессиональных сообществах и соцсетях. Поиск ведут среди выпускников курсов от Mail Group, «Яндекса», EPA. В Беларуси сильная IT-школа.





Марина Куликова, IT BDD





Снять офис в Минске

У офисных центров в Минске есть проблема — маленькая площадь. Например, мы находили три помещения по 20 кв. м без возможности организации пространства по нашему плану. И второй момент — риелторы.

Если в Москве вы обратились к риелтору, то вы будете получать звонки до тех пор, пока не смените номер. В Минске все иначе — у специалистов очень низкая активность.

Приходилось звонить им несколько раз в день и спрашивать про новые варианты. В итоге эту задачу (с поиском офиса) мы взяли на себя. Из плюсов — тут проще найти офис с парковочными местами, что в российской столице сделать почти невозможно.

Мы думали о заселении в офисы Парка высоких технологий, но по местным меркам это оказалось очень далеко: за минской кольцевой автодорогой — около 30 минут в одну сторону, без инфраструктуры (кафешек, ресторанов).

Поиск подходящего офиса занял у нас два месяца, хотя мы планировали управиться за месяц. В итоге мы получили помещение более 100 кв. м. Ровно то, что искали: чистовой ремонт без мебели. Мы сами выбирали жалюзи, цвет столешниц, расположение переговорок. В Минске не вводили самоизоляцию, но мы решили работать по Москве и тоже ушли на карантин, поэтому кое-что доделать не успели.

В нашем случае вопрос с дизайном мебелью решился через знакомых — компания выполняла заказы для юридических лиц, поэтому мы сами подбирали цвета, формы.

Часть мебели мы покупали, если находили нужное число комплектов. В итоге получилось очень по-семейному.

Иван Спиридонов, CTO



Почему в Беларуси сильная IT-школа?

Она начала закладываться еще во времена СССР. На территории Беларуси не было значимых природных ресурсов для добычи. Нужно было усиливать другие сферы, которые поддерживали бы экономику. Стали появляться производства различной электроники, телевизоров, систем для военных и гражданской промышленности. Стала формироваться и высшая школа, базирующаяся на математических знаниях.

В Беларуси начали свой путь небольшие стартапы и крупные компании после развала СССР

Например, основатель EPAM Аркадий Добкин — выходец из Беларуси. В самом начале карьеры, после эмиграции в США, он передавал проекты на разработку в Беларусь.

Из Беларуси вышло немало стартапов, известных на весь мир, например, Viber или приложение MSQRD, которое купил Facebook. Сейчас IT поддерживают и на государственном уровне.

Немало специалистов и компаний после присоединения Крыма переехали именно в Беларусь. С этим была связана одна история — компания переехала из Крыма в Минск и одному из сотрудников предложили релоцироваться. Он долго отказывался, потому что не знал белорусского языка.

Но посмотрите на это иначе — Андрей, например, родился в Беларуси, белорусского языка он не знает.

Практически все в Беларуси говорят по-русски, это облегчает коммуникации. Было бы сложнее, если бы мы работали со странами дальнего зарубежья.

Еще один важный момент связан с тем, что фриланс в проектах больше прижился в Беларуси и Украине, а российские специалисты привыкли работать в штате крупных отраслевых компаний.

Почасовка на фрилансе приводит к тому, что люди больше нацелены на результат и качественнее подходят к своей работе. В больших неповоротливых структурах подобная гибкость и эффективность реализуется куда сложнее.

Благодаря открытию минского офиса, мы овладели навыками создания и управления удаленными командами и продолжаем прокачивать этот скилл. Когда началась пандемия мы и наши клиенты не почувствовали изменений. Новые реалии никак не повлияли на наши бизнес-процессы и не вызвали проблем.







Коворкинг

Кроме работы

В плане гастрономии и гостеприимства Беларусь очень классное место! Драники, наливочки, колдуны. Тут довольно низкие цены, поесть в ресторане Минска намного дешевле, чем в Москве, плюс в свободной продаже европейские продукты.

Все достаточно удобно в плане быта. Тут работают привычные сервисы такси и гостиничные сети.

Тут много социальных проектов. Например, сейчас есть четыре кольцевых веломаршрута по всем городским достопримечательностям. В отличие от Москвы, Минск остается очень камерным и уютным, несмотря на рост IT.

Минск еще не стал вторым Берлином, где из-за резкого притока платежеспособного класса резко прыгнули цены. Но рост наблюдается. Во-первых, из-за кризиса, который сказался на всем мире, во-вторых, из-за того, что в Беларуси все привязано к доллару.

Но ситуация будет меняться: растет интерес IT-специалистов к Беларуси, и мы не одни такие умные, кто решил там осваиваться.

Сюда заходят и зарубежные компании. Это объясняется просто — качество специалистов высокое, но они дешевле, чем в США или Европе.

Мы стремимся выйти на международный уровень и увеличивать портфель зарубежных клиентов. С точки зрения документооборота, из Минска проще решать юридические вопросы. Развитие неизбежно, и очень интересно, куда вся эта история приведет.







Минск

Почему IT-компании выбирают Беларусь?

Приемлемое расстояние от штаб-квартир в Москве. Возможность простой и быстрой организации юридической стороны бизнеса. Льготы для IT-бизнеса. Высокое качество IT-специалистов на внутреннем рынке труда Минск привлекает все больше IT-компаний со всего мира и обладает большим потенциалом для коммуникаций представителей рынка.



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