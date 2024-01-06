IT-аутстаффинг: плюсы и минусы работы с «арендованными» сотрудниками

В 2022 году B2B-маркетплейс SkillStaff, который занимается наймом специалистов по модели аутстаффинга, оценил востребованность аутстаф-специалистов в разных отраслях.

Согласно исследованию, наряду с IT-компаниями в привлечении аутстаф-специалистов лидируют банки и ритейл. Каждая вторая организация работает по этой модели. Также аутстаффинг востребован в госсекторе, логистике, промышленности и страховании.

Что касается специальностей и стека, в 2023 году самый высокий спрос был на разработчиков. Чаще всего искали 1С-программистов и специалистов по разработке фронтенда на React, а также системных аналитиков и ручных тестировщиков.

Плюсы аутстаффинга

Сокращает время на поиск и адаптацию сотрудников. Чтобы нанять специалиста в штат и погрузить его в задачи, нужно примерно два–четыре месяца. Если сотрудник не подошел, приходится начинать сначала и снова тратить два–четыре месяца.

Наем растягивается на полгода или даже год. Аутстаффинг позволяет его ускорить: поиск и онбординг занимают не больше недели. Сотрудники могут сразу приступить к работе. Заказчику нужно только познакомить с регламентами, дать доступы к внутренним сервисам и информацию по проекту.

Освобождает от поиска кадров. В России наблюдается дефицит IT-специалистов: по данным Минцифры, он составляет 500–700 тыс. человек. При работе с аутстаф-командой заказчик получает доступ к базе специалистов. Кроме того, заказчик нанимает сразу столько сотрудников, сколько ему требуется, чтобы закрыть текущие задачи.

Экономит ресурсы. Аутстаффинг освобождает компанию от административных обязанностей, связанных с оформлением трудовых отношений. С аутстаф-специалистом можно расстаться в любой момент, не рискуя неожиданными издержками. Если кто-то не подошел, ему быстро подбирают замену.

Минусы аутстаффинга

Заставляет всех спешить. Интеграция новой команды в устоявшиеся процессы слишком интенсивная. Времени на адаптацию, поддержку вовлеченности и интеграцию в корпоративную культуру просто нет.

Генерирует нездоровую конкуренцию. Может возникнуть внутренняя конкуренция и напряженность: ядро команды будет доказывать, что без них проекту не обойтись. Аутстафферы рискуют столкнуться с не самым теплым приемом. С этим нужно поработать заранее.

Повышает риск разрозненной работы. Штатная команда работает по внутренним единым стандартам. Аутстафферы, особенно когда они наняты из разных компаний, могут иметь разные подходы к работе. Придется менять их привычки на ходу.

Приводит к проблемам с мотивацией. Понятная и работающая система поощрений для штатной команды не работает на аутстафферов. При этом даже если вы прикладываете усилия по мотивации всех без исключения, не стоит ждать от привлеченных сотрудников такого же уровня вовлечения в проект.

Как сократить риски при найме аутстафферов

Идеальный вариант — нанимать аутстафферов небольшими командами, которые успели сработаться между собой. Это позволит «на берегу» избавиться от многих трудностей.

Обратите внимание, как работает аутстаф-команда: слаженно или нет. Обычно сотрудники, которые давно работают вместе, хорошо знают друг друга и уже успели притереться. Значит, они обладают примерно схожими ценностями, уровнем вовлеченности, пониманием задач и способом коммуникации. Другими словами, команда уже сработалась, поэтому проект будет выполняться быстрее и эффективнее.

Возьмите в команду сотрудников с разными навыками. Компания-аутстаффер делится своими штатными специалистами, которых изначально искала для себя и уже успела проверить в бою. Поэтому такие специалисты могут сразу предложить более высокий уровень навыков.

Круто, когда сотрудники могут дополнять друг друга. Например, один разработчик лучше разбирается в Java и разработке бэкенда. Другой — специализируется на React и разработке фронтенда. Если нанять обоих, заказчик будет в выигрыше.

А можно взять специалистов, которые закроют собой сразу все позиции проекта: DevOps-инженера, аналитика, разработчика и тестировщика. Так заказчик получит комплексную единицу, которая будет поставлять функциональность в продакшн.

Возможна и такая комбинация: джун, делающий простые задачи за минимальную плату, и сеньор, который страхует его и подключается в случае необходимости.

Насчет софт-скилов тоже не придется волноваться: когда специалисты подобраны друг под друга, недостаток коммуникативных навыков у одного нивелируется высоким уровнем у другого.

Оцените, насколько качественно работает команда с другими клиентами. Компания, предоставившая сотрудников, контролирует их работу наравне с заказчиком. Она заинтересована в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве и печется о своей репутации. Важно качественно выполнить проект, сохранить клиента и получить положительный отзыв. К тому же такие компании часто сами выпускают IT-продукты. Им попросту невыгодно, если их специалисты и решения будут представлены на рынке в негативном ключе.

Как эффективно работать с аутстаф-специалистами

Аутстаффинг — хороший способ ускорить разработку и быстро подключить к задачам необходимых специалистов. Чтобы получить от аутстаффинга максимальную выгоду, сократить риски и эффективно работать с новоиспеченными сотрудниками, следуйте рекомендациям.

Изучите компанию-аутстаффера. Познакомьтесь с портфолио и почитайте отзывы клиентов, чтобы не нарваться на недобросовестного подрядчика и на выходе получить продукт нужного качества.

Четко сформулируйте требования к кандидатам, чтобы не тратить время на осмотр неподходящих сотрудников или на погружение нанятого работника в технические тонкости проекта. Важно прописать требования к кандидатам вплоть до знания конкретных библиотек, используемых на проекте. Неумение одного специалиста работать с ними может оказаться критичным для всей команды.

Старайтесь брать уже сложившиеся, сработавшиеся команды, если вам нужно несколько сотрудников на разные роли в проекте. Это исключит риск притирок, сложностей в коммуникациях и позволит команде быстрее взяться за работу.

Убедитесь, что в договоре с компанией есть НДА и что у компании есть НДА с сотрудником. Это сократит риск утечки данных за пределы компании.

Подготовьте подробные и понятные инструкции и регламенты с четкими правилами для аутстаф-специалистов, чтобы избежать разночтений при постановке задач и сложностей в коммуникации.

Фото на обложке: сгенерировано Midjourney