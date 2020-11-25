Итеративный подход к SEO: как эффективно продвигать сайт, не вкладывая больших бюджетов

Продвижение сайта в поисковых системах – это всегда игра в долгую. И такие факторы как время, грамотная стратегия и подход в целом, для успеха проекта часто играют роль более важную, чем доступный бюджет. Ведь главное не то, сколько у вас денег, а то, насколько правильно вы сможете ими распорядиться, считает Илья Русаков, основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга impulse.guru .

Большие бюджеты у клиентов на SEO встречаются редко, а у малого бизнеса средства ограничены практически всегда. Поэтому, для того чтобы получить максимальную отдачу от своих инвестиций, я рекомендую использовать итеративный подход к SEO.

Суть итеративного подхода в поэтапном выполнении работ параллельно с анализом полученных результатов и корректировкой последующих шагов на основе сделанных выводов.

В классическом же виде, стратегия по SEO предусматривает одну и ту же логику действий, независимо от особенностей проекта (ниша, бюджет и т. п.). В среде специалистов по оптимизации, это обычно называют «конвейерным» подходом.

Давайте рассмотрим каждый из этих шагов подробнее, в порядке приоритетности.

Начните с семантического ядра и анализа структуры сайта

Качественная семантика – залог эффективного продвижения. Чем больше охват сайта по целевым ключевым словам в органической выдаче, тем выше вероятность выхода по части из них в Топ, даже с небольшими усилиями.

Помимо классического сбора поисковых запросов по основным для вашей ниши маркерам, обращайте внимание на следующие аспекты:

запросы-синонимы;

ключевые слова с правой колонки Wordstat;

неочевидные ключи из смежных ниш;

информационные запросы, которыми могут интересоваться ваши потенциальные клиенты.

Бесплатный Яндекс.Wordstat, с которым несложно разобраться даже новичку, для этих целей тоже вполне подходит. Специалисты используют более продвинутые инструменты, но к ним можно обратиться уже на более поздних этапах.

Это позволяет собрать максимально полную семантику, повысить релевантность сайта для поиска и обойти конкурентов за счет использования групп запросов с более низкой конкуренцией.

Затем собранное СЯ нужно распределить по структуре сайта. Причем, не стоит ограничиваться существующими страницами и разделами, практически всегда возникает необходимость доработки структуры и создания новых посадочных страниц.

По итогам такой работы составляется план по оптимизации под СЯ существующих страниц, их изменения или добавлении новых. А грамотная структура упрощает задачу вывода отдельных страниц сайта в топ.

Технический аудит: исправляем ошибки и устраняем недоработки

В плане важности для SEO технический аудит – это как фундамент в доме. Наличие ошибок на сайте может существенно ослабить эффект от всех остальных усилий, а иногда и вовсе свести их к нулю. До того как приступать к полноценному продвижению ресурса, необходимо провести его подробный технический аудит.

Чек-лист для проверки может состоять из десятков пунктов, здесь нет четких требований. Но некоторые вещи проверять нужно обязательно, в частности:

Наличие и корректность тегов Title/Description на всех страницах сайта;

Наличие и корректность файлов sitemap.xml/robots.txt;

Дубли страниц и метатегов, битые ссылки;

Редиректы и правильность их использования;

Использование атрибута rel=canonical на страницах;

Проверка на наличие проблем с индексацией;

Скорость загрузки страниц и т. д.

В идеале необходимо комбинировать анализ при помощи специализированного софта и ручную работу, чтобы не упустить ничего важного. Рекомендую обратить внимание на такие программы-краулеры, как Screaming Frog SEO Spider, NetPeak Spider и Website Auditor.

Однако, стоит заметить, что интерпретировать результаты анализа, без соответствующего опыта и знаний, может быть крайне сложно. Поэтому, имейте ввиду, что этот этап важен, но для выполнения такой работы лучше сразу обращаться к специалистам.

Составляем стратегию и расставляем приоритеты

После того как у нас есть достаточно информации на руках, можно делать определенные выводы и приступать к составлению плана действий.

Если пытаться продвигать все и сразу, это приведет только к распылению усилий и бюджета, а результаты вас вряд ли порадуют. Поэтому перед тем, как приступить непосредственно к продвижению, необходимо составить более-менее детальную стратегию работы.

Заниматься стратегией желательно после того, те направления (товары, услуги и страницы), на которых нужно сконцентрировать усилия в первую очередь. Например, исходя из маржинальности конкретного направления или из прогнозов, какие работы обеспечат наиболее быструю отдачу.

Иногда внедрение рекомендаций по итогам того же технического аудита позволяет увеличить посещаемость на 30-50% и более. Аналогичное влияние может быть и в плане конверсии.

Дорабатываем уже существующие страницы и разделы

Как я уже писал в первом пункте этой статьи, практически всегда возникает необходимость добавить на сайт новые страницы и разделы, чтобы увеличить охват по СЯ и добавить новые точки входа для ЦА. Но это потом, а первое, с чего нужно начать – доработать уже существующие страницы и разделы.

Это обеспечит результаты гораздо быстрее, чем создание новых посадочных – не придется ждать, пока они проиндексируются и получат нормальные позиции. На вашем сайте может быть много страниц, которым до Топа осталось всего ничего.

Поэтому:

Анализируем статистику по страницам в Google Search Console и Яндекс.Вебмастер: переходы по конкретным ключевым словам и видимость страницы в целом, CTR запросов, позиции по ним. Составляем список страниц, доработка которых может обеспечить наиболее быстрый прирост посещаемости, сортируем их по приоритетности. Наиболее приоритетными являются те страницы, у которых хороший охват по ключевым словам, и они находятся сравнительно близко к Топу. Например, на второй странице выдачи. Составляем список необходимых правок по конкретных посадочных: изменение метатегов, доработка контента, изменение структуры, добавление новых элементов и т. п.

Изучаем конкурентов и добавляем на сайт новое

Можно не только бороться с конкурентами за место в Топе, но и учиться у них. Всегда найдутся те, кто начал работать гораздо раньше вас и уже многое протестировал на практике. Анализируя конкурентов в поисковой выдаче, можно избежать ошибок и внедрить у себя на сайте удачные решения, к которым сложно было бы прийти самостоятельно.

Вот какие вещи можно перенять в процессе изучения сайтов-конкурентов:

неочевидные запросы для семантического ядра;

интересные решения в плане структуры сайта;

призывы к действию, виджеты и интерактивные элементы;

качественные площадки для наращивания ссылочной массы;

идеи для контента, если вы планируете блог на сайте, и т. д.

У других игроков на рынке всегда можно перенять что-то интересное. И порой это может сэкономить вам массу времени и денег.

Анализируем, делаем выводы и повторяем процесс

Ключевое условие итеративного подхода к SEO – регулярная аналитика полученных результатов, изучение эффективности внесенных изменений и корректировка стратегии продвижения по итогам полученной информации. Возможностей Google Analytics, Яндекс.Метрики и панелей вебмастеров для такой аналитики – более чем достаточно. Здесь собираются все необходимые данные по сайту.

Даже если в одном конкретном периоде наблюдаются «просадки», если динамика роста в целом положительная, значит, вы движетесь в правильном направлении. Сравнивать между собой лучше более менее продолжительные периоды – от одного месяца до трех-шести.

Процесс можно свести к простому алгоритму:

Выполняем работу. Анализируем полученные результаты. Делаем выводы и принимаем соответствующие решения. Повторяем процесс.

Такой подход позволяет более эффективно распределять бюджет и ускорить получение результата. В итоге даже с небольшими вложениями можно на равных конкурировать с игроками, у которых гораздо больше ресурсов.