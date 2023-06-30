От вешалки до кассы: как видеоаналитика помогает фэшн-ритейлу оптимизировать подход к работе с покупателями

Чтобы выигрывать конкуренцию и улучшать лояльность покупателей в новых условиях, офлайн-ритейлеры нуждаются в больших объемах данных о покупателях. На первый взгляд, получить их очень сложно, особенно в крупных торговых сетях. Однако видеоаналитика способна удовлетворить этот запрос, предлагая точный сбор данных и множество аналитических опций.

Фэшн — индустрия, которая кризисами только закаляется, отмечают эксперты. Эту мысль подтверждают последние тенденции российского фэшн-рынка: места ушедших западных брендов в торговых центрах уже успели занять не только крупные отечественные ритейлеры, но и локальные селлеры, ранее работавшие исключительно в онлайне.

По оценке FCG, в 2022 году продажи российских лидеров фэшн-ритейла выросли на 10-20%, а у дисконтных сетей — на 15-25%. Нишевые бренды также показали рост продаж в несколько раз (к прошлому году) в 2022 году. Трафик в магазинах одежды в апреле-мае 2023 года вырос на 8% год к году, сообщают Focus Technologies.

Эти данные показывают возросший интерес покупателей к российским брендам. Однако отечественным продавцам расслабляться не стоит: несмотря на уход зарубежных компаний, конкуренция между ними остается все такой же высокой. И в условиях конкурентной борьбы локальным брендам особенно важно знать портрет своего покупателя и анализировать эффективность маркетинговых активностей, а крупным развитым торговым сетям — помимо этого еще и персонализировать работу с постоянными клиентами.

Как понять, кто мой покупатель? Как привлечь потенциальных потребителей и повлиять на их лояльность? Оптимизированы ли торговые точки для успешных продаж? Поиск ответов на эти вопросы может быть трудоемким и несистемным. Даже после сбора информации возникают сложности с извлечением практических выводов и переводом их в эффективные стратегии.

Здесь на помощь приходит Ivideon Retail Analytics Box — система, способная решать бизнес-задачи и по сбору точной информации о конверсии посетителей в покупатели, и по получению выводов о тенденциях и инсайтах, основанных на живой статистике.

Многолетний опыт работы Ivideon с ритейлерами, в том числе в фэшн-индустрии, привел к разработке Retail Analytics Box. Это решение поможет предпринимателям и руководителям получать ценные сведения о посетителях своих магазинов и улучшать эффективность работы торговых точек.

Retail Analytics Box анализирует данные с камер видеонаблюдения и собирает показатели в дашборде. Сервис учитывает специфику фэшн-ритейла: при формировании воронки продаж магазина в пути покупателя учитываются данные о посещении примерочных. Это дает возможность не только проследить путь от проходящего мимо до совершившего покупку человека, но и увидеть, сколько посетителей примерили товар и сколько купили (или примерили, но не купили). Так можно оценить полноту ассортимента, представленного на точке, а также качество работы менеджеров магазина. Если в торговой сети больше одной точки, показатели филиалов можно сравнивать между собой.

«Еще один сценарий использования — анализ результатов маркетинговых акций через изменения в показателях конверсии. Функционал Retail Analytics Box дает отличную возможность сравнивать эффективность различных акций, вносить корректировки и следить за изменениями метрик», — говорит Сергей Макаров, директор по маркетингу Finn Flare.

Retail Analytics Box отлично взаимодействует с другими продуктами экосистемы Ivideon, которые позволяют решать наиболее актуальные и значимые бизнес-задачи. Среди них — насущные проблемы ритейлеров: образование очередей и мошенничество. В сервисе Ivideon доступен модуль, который выявляет образовавшуюся очередь и передает информацию ответственным лицам для принятия мер. Есть и решение аналитики на случай, если продавца нет на рабочем месте: камеры зафиксируют отсутствие, а система сообщит об этом.

В случае с мошенничеством аналитика отслеживает подозрительные кассовые операции и оповещает о них. В приложении будет доступен фрагмент записи в момент совершения операции, а распознавание лиц поможет предупредить кражи: после внесения вора в «черный» список сотрудники будут получать уведомления о его появлении в любом магазине сети.

Опыт работы Ivideon с клиентами из фэшн позволяет нам своевременно отвечать на запросы индустрии, дополняя функционал наших продуктов. Объединяя запросы клиентов и экспертизу специалистов, мы разрабатываем решения для ритейла и предлагаем дополнительный функционал. К примеру, с модулем аналитики «Тепловые карты» доступен анализ «горячих» и «холодных» зон. Это позволяет обновлять зонирование пространств с учетом пути покупателя, что немаловажно для фэшн-ритейла.

Еще одно решение, разработанное нами по запросу крупной сети магазинов, — интеграция распознавания лиц с кассовой системой, дающая возможность поиска кассовых событий по демографическим признакам. Такая аналитика позволяет узнать предпочтения в покупках разных групп потребителей. Чтобы запустить систему, не требуется сложных настроек. Подключить к сервису Ivideon можно даже старые камеры видеонаблюдения с помощью устройства Ivideon Bridge.

Быстрое развертывание решения — фишка нашего облачного видеонаблюдения. Этот формат записи данных не требует покупки дорогого оборудования, а ваш видеоархив будет храниться в надежно защищенных дата-центрах. Для получения более подробной информации и консультации от менеджеров Ivideon оставьте заявку по ссылке.

Доступ к системе — через единое окно нашего интерфейса в мобильном приложении или на сайте. Мы постоянно совершенствуем работу наших сервисов, улучшая пользовательский опыт; стремимся к тому, чтобы сервисы Ivideon были понятными и доступными.

Решения видеоаналитики от Ivideon для фэшн-индустрии предлагают широкий спектр преимуществ, способных оптимизировать ключевые бизнес-задачи и повысить эффективность операций. Мы активно следим за тенденциями на рынке, что позволило нам разработать Retail Analytics Box и постоянно стимулирует нас к созданию новых продуктов и решений, которые будут отвечать требованиям рынка и потребностям наших клиентов.

Фото на обложке: mimagephotography / Shutterstock Реклама