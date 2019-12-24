Из топ-менеджеров — в предприниматели: о чем вы должны знать, начиная свой бизнес

В определенный момент карьерного развития многие управленцы задаются вопросом, смогут ли они запустить собственный проект. Но несмотря на профессиональный опыт, далеко не всем топ-менеджерам удается грамотно выстроить бизнес. Максим Дорофеев, владелец сети баров Zames, поделился в колонке своим опытом.

Больше 15 лет я работал в качестве управляющего в ведущих ресторанных брендах Москвы, таких как «Тануки» и FARШ. И только потом открыл сеть своих ресторанов Zames. Я часто сравниваю переход из топ-менеджеров в предприниматели с переходом по другую сторону Луны. Со стороны кажется, что, создавая собственное дело, вы продолжаете работать по тем же принципам, что и на позиции управленца. Изнутри же меняется абсолютно все: темп работы, функции, необходимые личностные и профессиональные качества.

Функции в компании

На первый взгляд может показаться, что у менеджеров и владельцев компаний похожий набор функций: определять стратегию развития бренда, набирать команду. Однако это скорее иллюзия, и на самом деле круг полномочий и ответственности кардинально различается.

Прежде всего, управленец выполняет задачи, поставленные ему собственником: как правило, менеджер занимается развитием бренда, контролирует операционные функции (закупки, поставки, перевозки). Как свобода, так и его ответственность находятся исключительно в рамках обязательств, прописанных в контракте.

Ответственность и свобода владельца бизнеса ограничиваются только законами и его бюджетом. Нет регламентов и расписания: хочешь — иди на работу, не хочешь — не иди. Вы сами определяете свой график, и теперь результат полностью зависит от вас. Нет силы бренда и привычной команды: армии дизайнеров, менеджеров по HR, маркетологов, которые оперативно решат любую вашу задачу.

Вызовы и ответственность тоже становятся больше: в корпорациях вы не думаете, как вовремя выдать зарплату сотрудникам, как оплатить аренду и продукты, чтобы отгрузки не останавливались. На этой «стороне Луны» все эти детали должны быть в вашей голове, 24/7. От больших стратегических задач до нюансов, о которых вы вообще не были в курсе, будучи топ-менеджером.

И в случае просчета или неожиданного кризиса именно собственник теряет свои деньги и свое детище. Менеджер же рискует только местом работы с фиксированным гонораром и отчасти репутацией.

Личные и профессиональные навыки

Точность, исполнительность, оперативность — три ключевых качества для топ-менеджера в любой отрасли бизнеса. А вот собственнику необходимо обладать прямо противоположным набором: умением и желанием рисковать и придумывать новые пути развития для своего бренда.

Когда я оставил карьеру генерального управляющего в сети бургерных FARШ и уходил в свободное плавание, открывая свой первый ресторан, то понимал: тяжелее всего именно покинуть зону комфорта. Ведь когда вы наемный работник, то у вас есть обозначенный план работы, за которую два раза в месяц вы гарантированно получаете зарплату.

Для бизнесмена нет никаких гарантий: например, в ресторанном бизнесе можно просчитать трафик посетителей и выбрать место с красивым видом на набережную. Но никто не обещает, что через пару месяцев на этой самой набережной не начнется стройка бизнес-центра, которая отпугнет шумом и пылью половину ваших постояльцев.

Прежде чем распрощаться со статусом наемного работника, необходимо здраво оценить собственные возможности и психологическую готовность. Есть две категории управленцев, которым лучше не становиться бизнесменами.

Оперативные, аккуратные работники, которые не готовы брать на себя все риски ведения бизнеса, даже в обмен за свободу творчества и решений.

Менеджеры, которым интересна активная работа. Дело в том, что, будучи управленцем, вы находитесь в круговороте организационных вопросов: непрерывные встречи, неумолкающий телефон. Но как только вы переходите в категорию собственников, темп работы обманчиво стихает, и некоторых менеджеров это заставляет скучать по насыщенным, интенсивным будням.

Идеальный возраст для запуска собственного дела

Недавно специалисты Массачусетского технологического университета опубликовали исследование, посвященное оптимальному возрасту для запуска своего дела. По их расчетам, начинать заниматься бизнесом лучше всего после 40 лет.

Я рискну не согласиться с учеными: по моему опыту, готовность открыть собственное дело отчасти связана именно с молодым возрастом. Как правило, российские управленцы переходят в категорию собственников примерно в 35-40 лет, не позднее.

В этом возрасте у менеджеров уже накоплено достаточно опыта и деловых контактов, но при этом не закончился запас авантюризма. Чем старше человек, тем ему психологически сложнее решиться оставить надежную работу и открыть свое дело. И даже если молодой предприниматель потерпит неудачу с собственным бизнесом, то ему будет проще восстановиться в моральном и финансовом отношениях. А вот банкротство в 45-60 лет будет ощущаться тяжелее.

Можно ли одновременно работать по найму и иметь свой бизнес?

Несколько лет назад рекрутинговая компания «Агентство Контакт» делала исследование, которое показало, что примерно четверть российских управленцев имеет бизнес на стороне. Меня такая тенденция не удивляет: многие предприниматели ошибочно думают, что если их топ-менеджер получает высокую зарплату, то он становится их собственностью.

Они не всегда готовы играть вдолгую, строить партнерские отношения, обеспечивать финансовый «парашют» и так далее. Часто топ-менеджер наблюдает, как собственник увольняет в один день и без отступных их коллегу из-за прокисшего сока или сломанного табурета. И понимает, что завтра на этом месте, вероятно, может оказаться и он.

Все его посылы в плане созидания и креатива обнуляются. Появляется страх неопределенности, который вынуждает управленцев думать не о процветании бренда, а о том, как бы ему не оказаться на месте коллеги. В результате многие топ-менеджеры начинают самостоятельно формировать себе «подушку безопасности» за пределами компании и заниматься пассивными инвестициями или бизнесом.

Я нормально отношусь к тому, что некоторые из управленцев в моей сети имеют пассивный доход на стороне, который не снижает их продуктивность в Sticks или в Zames. Но вести собственное дело одновременно с основной работой — это практически невыполнимая задача, потому что бизнес требует огромного фокуса внимания и энергии.

Типичные ошибки бывших топ-менеджеров

Один из главных «врагов» управленцев, желающих открыть свое дело, — это самоуверенность. Кажется, что сложно преуспеть в бизнесе без веры в собственные силы. Но именно переоценка способностей играет злую шутку с бизнесменами, которые только запускают свой проект.

Проблемы начинаются тогда, когда вчерашний управленец выходит на рынок с мнением, что с высоты его профессиональных знаний он сможет организовать бизнес без помощи со стороны. Однако задачи и обязанности предпринимателя можно сравнить с айсбергом: наемные сотрудники только отчасти посвящены в проблемы, которые решает собственник.

К тому же у бывших наемных работников часто складывается впечатление, что ему достаточно повторить весь набор действий, который он делал в корпорации, и успех обеспечен. На самом деле это не так: на развитие уже известной компании работает множество вспомогательных факторов: сложившаяся репутация на рынке, лояльность постоянных клиентов, наличие проверенных партнеров. Создание нового бренда — это чистый лист, качественное наполнение которого на 100% зависит только от его владельца.

Я столкнулся с этой проблемой, когда в 2018 году открывал свой первый суши-ресторан Sticks в ТРЦ «Гагаринский». Тогда в этом же месте процветала бургерная FARШ, из которой я уходил с позиции генерального управляющего. В этом же ТРЦ у меня оставалось небольшое помещение, которое я решил арендовать для своего заведения.

В итоге выручка Sticks была почти в два раза ниже показателей бургерной. Почему? Потому что клиенты тогда еще не были знакомы с брендом. А я был уверен в том, что удачное место важнее известной концепции. В результате мы пришли к планируемым показателям, но это заняло гораздо больше времени и потребовало больше усилий, чем у заведения с известным брендом.

Менеджерский опыт может негативно повлиять еще на один аспект развития нового бизнеса: он приглушает креативность и смелость предпринимателя. Ведь, с одной стороны, знания уберегают от вероятных ошибок и помогают предвидеть развитие ситуации. Но с другой, они заставляют часто оглядываться назад, находя риски во всех возможных действиях. Поэтому иногда, вопреки известной пословице, сила — это отсутствие некоторых знаний.

Преимущества «свободного плавания»

Отсутствие гарантий и регламентированного свободного времени — это темные стороны предпринимательства. Но если бы все было так плохо, то менеджеры из разных сфер не стремились бы открывать свои бизнесы.

Среди самых известных бизнесменов в мире, российских и зарубежных, также немало тех, кто начинал свой путь к рейтингу «Форбс» в качестве наемного управленца. Основатель Amazon Джефф Безос, который в разные годы получал титул самого богатого человека на планете, тоже работал топ-менеджером. Он занимал должность вице-президента технологического предприятия D. E. Shaw & Co прежде, чем создать одну из самых дорогих компаний.

Если говорить об отечественных предпринимателях, то интересно вспомнить карьерные пути Сергея Галицкого и Рубена Варданяна. Перед тем как запустить линию собственных брендов, Галицкий закончил карьеру наемного работника в качестве заместителя управляющего банком. А Рубен Варданян, владелец брендов Phoenix Advisors и «Варданян, Бройтман и партнеры», имел еще более обширный управленческий опыт: советник председателя правления Сбербанка, генеральный директор «Росгосстраха».

Правда, история знает и обратные примеры, когда управленцы делали неудачные попытки запустить собственный проект и потом возвращались обратно в офис. Поисковая машина Cuil или, как ее называли в США, «убийца Google» подавала большие надежды при запуске. Американский бизнес-журнал Bloomberg Businessweek даже включил компанию в список самых успешных стартапов 2008 года.

Среди основателей проекта была Анна Паттерсон — бывший инженер Google, участвовавшая в разработке поисковика и решений для искусственного интеллекта в компании. Несмотря на многообещающий старт, Cuil закрылась из-за разногласий в команде руководителей всего через два года после основания. А Паттерсон вернулась в родной Google.

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Примеры из разных областей бизнеса, включая самые дорогие и известные компании в мире, доказывают, что даже опыт и связи не гарантируют успешного развития собственного дела. На другой стороне Луны работают другие законы, и при переходе из менеджеров в собственники важно:

Честно ответить себе, действительно ли вы хотите и готовы оставить работу по найму и гарантии, которые она дает, ради собственного дела?

Оценить все риски и преимущества реализации вашей идеи: есть ли на рынке похожие проекты и с какими сложностями они сталкиваются; с кем вы будете сотрудничать (поставщики, партнерские проекты) и на каких условиях; кто ваши потенциальные клиенты и как привлечь их внимание к вашему проекту/продукту.

Подготовить финансовую почву: откуда вы берете деньги на запуск и развитие вашего бизнеса? Как скоро проект начнет приносить прибыль? И как вы будете возвращать деньги, если изначально проект спонсируете не вы?

Собрать команду, которая будет разделять ваши идеи не только на словах, но и на деле. Возможно, это будут ваши бывшие коллеги. Возможно, вы найдете людей через поисковые порталы. Важно для себя понять, хотите вы работать с уже зарекомендовавшими себя профессионалами или готовы рискнуть и поверить в новые таланты.

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