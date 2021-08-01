Избранная дискография: почему стоит инвестировать в музыкальную индустрию

Во всем мире на фоне пандемии онлайн-контент все больше востребован, из-за чего быстро растут доходы стриминговых платформ. Bloomberg считает покупку прав на музыкальные произведения одной из лучших альтернативных инвестиций в 2021 году. Председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi и директор Российского авторского общества Александр Сухотин рассказывает, почему стоит обратить внимание на музыкальную индустрию и как инвестировать с выгодой.

Музыкальная индустрия на подъеме

Музыкальные лейблы долго не могли заинтересовать инвесторов. Главной причиной этого был разгул пиратства на рынке, но сейчас благодаря стримингу индустрия переживает подъем. Goldman Sachs прогнозирует ей четырехкратный рост в течение следующих 10 лет. Летом 2020-го одна из крупнейших звукозаписывающих компаний Warner Music вышла на IPO. В этом сентябре первичное размещение акций планирует еще один гигант — Universal Music.

Другой источник дохода в музыкальной индустрии — покупка роялти. The Economist рассматривает их как инвестиционный актив для получения стабильного пассивного дохода. Инвесторы в США уже оценили их привлекательность: сумма сделок на одной из американских бирж по продаже музыкальных роялти Royalty Exchange с 2016 превысила 75 миллионов долларов, 25 из них прошли через биржу в 2019-м. Доходность инвесторов может составить 26% годовых.

Российский музыкальный рынок пока не входит в десятку крупнейших, но стремительно растет.

По темпам роста он уступает только рынку Южной Кореи. Вероятно, поэтому Spotify пришел в страны с промежутком в полгода. По данным IFPI (Международной федерации производителей фонограмм), объем российского рынка музыки в 2020 году составил 185,5 млн долларов.

Согласно прогнозам, представленным PwC в ежегодном обзоре медиаиндустрии, до 2024 года рынок будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 21,4% и достигнет объема $411 млн, 383 из них придутся на стриминг. Статистика стриминговых сервисов указывает, что в чартах разных стран наибольшей популярностью пользуются локальные исполнители.

Музыку все чаще слушают онлайн

Креативные индустрии — один из самых перспективных сегментов экономики. Локдауны способствуют росту потребления онлайн-контента, в том числе и музыки. За прошлый год выручка музыкальных стриминговых сервисов выросла на 20% и составила более $13 миллиардов — 62% выручки всей музыкальной индустрии. Если на конец 2019 года в России насчитывалось 7,9 миллиона подписчиков музыкальных стриминговых сервисов, то сейчас их уже почти 11 миллионов, и это число только продолжает расти.

Монетизировать музыку теперь проще и быстрее

Раньше, чтобы загрузить музыку в iTunes, исполнитель должен был заключить договор с музыкальным издательством, у которого, в свою очередь, подписан контракт с iTunes. Сейчас это необязательно: появились агрегаторы, которые доставляют музыку на стриминги за несколько дней или даже часов.

Кроме того, появились и новые возможности для раскрутки и монетизации контента: YouTube, TikTok. С октября прошлого года TikTok платит российским исполнителям за использование их треков в роликах других пользователей. Людей, зарабатывающих на контенте, тоже все больше, и многим из них нужны средства для его создания и распространения.

Индустрии нужны инвестиции

Инвестиционную привлекательность российской музыкальной индустрии обсудили на прошедшем ПМЭФ. Сложность в том, что возможность брать кредиты в банках ограничена даже у крупных музыкальных издательств, поскольку им часто нечего предложить в залог. Ликвидный залог для банка — это или доля компании, или недвижимость, или личные средства владельцев. А основной актив лейбла — интеллектуальная собственность, которую Центробанк не рассматривает как ликвидный залог: ее сложно оценить, еще сложнее прогнозировать цену объекта на период действия залога.

Один из способов привлечения денег для российских музыкантов и лейблов — краудлендинг. На платформе Co-Fi займы выдаются под залог прав на произведения, стоимость залога оценивает экспертный совет. При оценке учитывается количество ротаций, проигрываний на стримингах и другие подобные факторы. Часть данных платформа получает от партнеров, например, компаний, которые подбирают музыку для ресторанов. Одними цифрами здесь не обойтись, поэтому финальное решение принимают эксперты индустрии.

Как инвестировать

Следите за аналитикой. В июле аналитики в BCS Express дали положительный прогноз по стоимости акций Warner Music, но отметили и факторы риска, среди которых конкуренция со стороны других лейблов, возможное замедление темпов роста стриминга и другие.

Анализируйте сами, когда инвестируете в артиста через краудлендинг. Обратите внимание на репутацию артиста, на его опыт в индустрии.

Золотое правило инвестора — не складывать все яйца в одну корзину. Если вы решили заработать на краудлендинге, не вкладывайте все деньги в одного артиста.

То же правило относится и к самим лейблам: чем больше жанров в его портфеле, тем надежнее вложения. В октябре прошлого года на Корейскую биржу вышел лейбл Big Hit Entertainment. Основной актив компании — кейпоп-группа BTS. К концу первого дня торгов стоимость акций выросла на 90%. Причиной стремительного роста стоимости бумаг отчасти послужили поклонники BTS, многие из которых брали кредиты для покупки акций. В долгосрочной перспективе акции этого лейбла не самые надежные, так как он зависит от одной, пусть и суперуспешной, группы.

Любые вложения несут в себе риски. Чтобы получить максимум от инвестиций в музыкальную индустрию, подходите к ним, как и к любым другим вложениям — спокойно и рассудительно.

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