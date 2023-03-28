Кейс: как компания запустила интернет-магазин для ювелирного бренда на рынок США в период санкций

Михаил Шрайбман, CEO, и Денис Нагаев, технический директор веб-интегратора, рассказали, как разработчикам в таких условиях довести проект до конца и быстро найти оптимальные пути для решения проблем.

Осенью 2021 к веб-интегратору «Осьминожка» пришел клиент, который занимался продажей украшений на российских маркетплейсах. Началась разработка сайта для продажи изделий на рынках США и России — а через полгода команда столкнулась с трудностями из-за санкций.

Задача: создать «не просто сайт»

До начала работы с нами заказчик никогда не сталкивался с разработкой. При этом у него был не совсем типичный запрос — он хотел создать не просто интернет-магазин украшений, а площадку со встроенным конфигуратором ювелирных изделий.

Посетители такого интернет-магазина должны были иметь возможность воспользоваться такими функциями:

Приобрести готовые изделия из бриллиантов (браслеты, кольца, серьги и ожерелья);

Создать дизайн украшения с помощью конфигуратора, указав форму бриллиантов, их количество, драгоценный металл и прочие параметры;

Загрузить описание и изображение для создания украшения по собственному дизайну.

Примеров таких конфигураторов на российском и американском рынке мало. На выполнение задачи мы поставили срок полгода, но уже в процессе столкнулись с рядом трудностей, и срок увеличился до года. В связи с этим изменился и бюджет.

Изначально мы оценили работу в полтора миллиона, но в итоге ее стоимость увеличилась до 2,5 млн рублей.

Если бы подобная задача стояла перед нами сейчас, когда мы уже понимаем реальное положение дел и имеем опыт реализации подобных проектов, мы бы поставили срок выполнения 8-10 месяцев и оценили бы разработку в примерно 5 млн — это здоровая оценка трудозатрат в подобных проектах.

Рекомендация

Оценка трудозатрат команды может меняться с получением опыта. Если в процессе разработки вы понимаете, что проект намного сложнее, сложившуюся ситуацию можно еще раз обсудить с заказчиком или с командой.

Стоит учитывать и тот фактор, что американский рынок во многом отличается от отечественного, и для его изучения нужно чуть больше времени.

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С какими сложностями мы столкнулись сразу

Нам нужно было интегрировать интернет-магазин заказчика с RapNet.

RapNet — самая крупная в мире онлайн-площадка по торговле бриллиантами, где представлены продавцы из 97 стран, почти 2 миллиона бриллиантов суммарной стоимостью $9 млрд. Говоря простым языком, это огромный маркетплейс, где ювелиры могут купить драгоценные камни для создания украшений.

Площадка, которую мы создали для нашего заказчика, дает возможность покупателю самостоятельно сконструировать украшения с учетом тех бриллиантов, которые есть на RapNet. Когда дизайн изделия будет окончательно утвержден, наш клиент приступит к его созданию.

Здесь у нас возникло две трудности:

Конфигуратор должен был забирать данные с RapNet, хотя обычно обрабатывает те данные, которые уже есть на сайте. У нас не было доступа к API.

Чтобы получить возможность забирать данные о бриллиантах с RapNet, нам нужно было получить доступ к API площадки. Такая возможность есть только у зарегистрированных пользователей RapNet, которые могут подтвердить, что их бизнес действительно существует и работает, и показать сайт, на который будет происходить выгрузка бриллиантов.

Мы начинали разработку, имея возможность изучить только небольшую часть документации из свободного доступа. Когда мы наконец увидели API полностью, оказалось, что с технической стороны все должно быть реализовано не так, как мы себе представляли.

Нам пришлось увеличить сроки и бюджет на разработку, чтобы доработать проект с учетом полной картины. Ситуация осложнялась и тем, что мы имели дело с работой на английском языке.

Рекомендация

Из-за отсутствия опыта в работе с подобными проектами мы пошли сложным путем и взялись за разработку полноценного интернет-магазина.

Для получения полного доступа к API можно было создать обычный сайт-одностраничник.

Если вы на этапе разработки проекта понимаете, что у вас могут возникнуть сложности с получением доступа к документации, подумайте: возможно, задачу можно сформулировать как более легкую, а только потом приступить к полноценной разработке.

Разработка в условиях санкций. Какие сложности подкрались незаметно

Полгода работа команды шла по плану. Однако все изменилось, когда в 2022 Россия попала под санкции.

Для разработки мы выбрали отечественную CMS «1С-Битрикс», когда проект был ориентирован еще на оба рынка — российский и американский. Для российского рынка «Битрикс» подходит идеально:

можно использовать большое количество модулей доставки,

подключать любой эквайринг.

С рынком Штатов не так. В начале мая платформа RapNet, сердце проекта, объявила о запрете торговли российскими бриллиантами. В связи с санкциями продолжать развитие проекта для российской площадки стало невозможно.

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В результате мы остались без модулей доставки и интернет-эквайринга. Это создало для нас еще две проблемы:

Прием платежей

Проблема

Изначально мы предполагали, что посетители конфигуратора будут оплачивать покупки картами. Для этого мы рассчитывали подключить эквайринг от «Тинькофф Банка», но с начала мая банк прекратил SWIFT-переводы в евро, а в июле — исходящие переводы во всех иностранных валютах.

Решение

Сейчас покупатели (только американская аудитория) имеют возможность оплачивать изделия с помощью PayPal. Но этого мало.

В планах у нас прописать в «1С-Битрикс» кастомный модуль для банков США.

Доставка

Проблема

Планировалось, что все изделия будут изготавливаться в США, а затем доставляться в Россию и по всей территории Штатов. В Америке же есть свои службы доставки, но у них нет модуля доставки для «Битрикса», а вот доставлять изделия в Россию сейчас крайне проблематично.

Решение

Мы смогли прописать фиксированную стоимость до того или иного американского города. Сейчас менеджер со стороны клиента договаривается со службами доставки в ручном режиме. Обычно же информация передается в службу доставки автоматически посредством API.

В планах у нас аналогичная задача, как и в случае с приемом платежей — написать модуль к доставке, который будет работать в США.

К сожалению, нам временно пришлось отказаться от реализации проекта на российский рынок. Под американский же рынок заточены наиболее оптимальные решения, которые можно было найти с учетом ситуации в мире.

Самое ценное, что мы сделали — сохранили интеграцию с RapNet и разработали конфигуратор, с помощью которого можно создать собственное изделие на сайте.

Конечно, результат получился не совсем таким, каким мы ожидали. Сейчас мы видим, какие моменты можно доработать.

Рекомендация

Не спешите отказываться от проекта из-за технологий, доступ к которым ограничен. На российском рынке есть аналоги инструментов, которыми можно воспользоваться для разработки.

Не во всех случаях получится реализовать проект так, как было задумано изначально, но в нашем случае можно было найти решения, которые хоть и увеличат сроки работы, но помогут реализовать проект.

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Если вы имеете дело со сжатыми сроками, подумайте, какие зарубежные инструменты могут помочь вам решить вашу задачу. Кастомизировать готовые решения можно позже, в процессе доработки.

Чему нас научил этот проект

Работа над проектом длилась полтора года. Конечно, завершить его можно было бы быстрее, если бы мы двигались по изначально намеченному плану. Но обстоятельства внесли свои коррективы.

Какие выводы мы сделали?

Нельзя рассчитывать бюджет проекта, если не составлено полноценное техническое задание

Когда мы брали в работу проект, мы видели только часть API — и рискнули. Сейчас мы не готовы взять в работу проект и подписаться под определенный бюджет. Отчасти это произошло и потому, что мы имели дело иностранной площадкой, работа с которой усложняла процессы.

Надо тщательнее изучать законодательство других стран и особенности работы бизнеса

Перед началом работы ни мы, ни заказчик не знали о существовании налога на роскошь в штате Флорида: к сумме покупки должен прибавляться определенный процент. Бизнес-процессов и функционала под это в российских CMS нет.

И когда продукт уже был готов в полном объеме, нам пришлось внедрять этот функционал.

Не следует отказываться от проекта, даже если кажется, что в нынешних экономических условиях его невозможно реализовать

Достаточно копнуть глубже и увидеть, в каком еще направлении, может быть, не совсем привычном и очевидном с первого взгляда, есть зоны роста.

«На ошибках учатся», и наш случай не исключение

Благодаря этому проекту мы поняли, как перестроить рабочие процессы.

Мы не начинаем разработку, пока не проведем бизнес-аналитику. Узнаем, как устроены текущие процессы. Проводим личные интервью с ключевыми сотрудниками. Выявляем болевые точки и возможности для роста.

В результате:

формируется команда как с нашей стороны, так и со стороны заказчика,

разрабатывается план действий и дорожная карта,

определяются ключевые показатели эффективности всего проекта.

Только после этого можно переходить непосредственно к веб-аналитике и разработке.

Такой подход мы рекомендуем бизнесу и разработчикам для эффективной совместной работы. В нашем случае ни мы, ни заказчик не были на сто процентов готовы к реализации проекта исключительно на зарубежный рынок. Из-за этого мы упустили ряд важных моментов, которые учли бы в работе сегодня уже на этапе бизнес-аналитики.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney