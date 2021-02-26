Четко и по делу: что учесть при описании вакансии

Анастасия Шмырина, директор департамента продаж в SuperJob , делится секретами описания вакансий, которые позволят сократить путь от «мы в поиске сотрудника» до «сотрудник нанят». Прислушавшись к ним, вы сможете рациональнее тратить бюджет на платформах по поиску специалистов.

Представим, что в SuperJob открыта вакансия разработчика мобильных приложений (кстати, это правда так).

О компании

Посмотрите внимательно на описание компании. В ней должна быть указана только та информация, которая действительно важна и полезна потенциальному сотруднику. Старайтесь менять акценты в описании в зависимости от должности: сотруднику АХО полезнее знать число сотрудников и размер офиса, а разработчику — над каким продуктом предстоит работать и с каким технологическим стеком иметь дело.

Избегайте субъективных оценок: «Мы успешная компания», «быстро растущий бизнес». Если вы правильно упакуете факты, то кандидаты сами придут к этим выводам.

О компании Верно Неверно Представляемся, говорим, кто мы такие. Нормальные люди так начинают разговор с другими людьми. Мы — ведущая российская IT-платформа для подбора талантливых специалистов и поиска работы. Вот уже 20 лет создаем технологии, которые ежегодно помогают найти работу миллионам специалистов. ООО «СуперДжоб»

Заработная плата

Кандидат прежде всего ориентируется на зарплату, поэтому сразу пишите конкретную сумму реального дохода с учетом бонусов (в условиях работы можно дописать, что из чего складывается доход, например, фиксированный оклад + бонус). В вопросе денег нет места лукавству, поэтому не пишите заведомо завышенную сумму, чтобы привлечь больше желающих, а потом на собеседовании сказать, что это, если бы были переработки. Подобная схема только приведет к потере времени для обеих сторон. Заработная плата Верно Неверно Сколько денег мы дадим за труд работника До 450 тыс. рублей. От 320 до 750 тыс. рублей. Условия работы

По сути, описание условий работы — это презентация рабочего места и ответ на вопрос кандидата: «Насколько мне будет приятно/удобно у вас работать?» Избегайте общих слов (хорошие условия, комфортный офис) и дайте информацию, которая заинтересует конкретного кандидата в зависимости от его профессиональной области.

Условия работы Верно Неверно Где работать, на чем, с кем, во сколько приходить. современный лофт-офис в центре Москвы в двух минутах пешком от метро;

уютная терраса на крыше, библиотека с настольными играми и Xbox, мастерская для DIY-занятий;

разнообразные варианты внутреннего и внешнего обучения за счет компании;

возможна удаленка, график работы можно выстроить под себя;

трехразовое питание и вкусняшки за счет компании. оформление по ТК РФ;

высокая оплата;

молодой дружный коллектив.

Должностные обязанности

В должностных обязанностях нужно емко и информативно описать, чем сотруднику предстоит заниматься каждый день. При этом либо из незнания должностного функционала, либо в целях экономии работодатели часто пытаются закрыть одной вакансией функционал двух-трех сотрудников. Подумайте дважды, стоит ли так делать. Если на рынке за те же деньги есть вакансии с меньшим функционалом, то будьте готовы платить больше.

Оптимальнее всего оформить должностные обязанности в пять-семь основных пунктов, написав самое важное и объяснив суть вакансии. Пользователи чаще ищут работу через мобильные приложения и долго скроллить текст на экране смартфона неудобно.

Должностные обязанности Верно Неверно Что конкретно надо делать. Мы в SuperJob ищем Lead-разработчика iOS-приложений. Предстоит развивать несколько продуктов: для поиска работы (Swift, RxSwift) и для поиска сотрудников (Objective-C, ReactiveCocoa). Что нужно делать: Развивать и поддерживать приложения, повышать их скорость и стабильность.

Обучать младших коллег.

Проводить с командой code review и тестирование.

Улучшать UI/UX с коллегами из продуктового дизайна. Создание приложений на Андроид и IOS.

Если нужно добавить что-то важное, дайте дополнительную информацию в конце вакансии — это может быть описание команды, с которой предстоит работать, или почему ваш продукт так важен для общества.

Например: «В команде мобильной разработки работает 50 человек, и мы активно набираем бойцов под новые классные проекты. Мы – за баланс и обмен опытом, а еще считаем, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится, поэтому у нас можно выбирать и технические задачи, и UI. Релизим каждые две недели, собираем через Fastlane. В планах – большой рефакторинг, поэтому предстоит работа с легаси-кодом» . Требования к кандидату Очень частая ошибка — указывать soft skills в требованиях. Вы не сможете проверить личные качества на первичном собеседовании. Чем больше конкретики вы укажете (какими инструментами должен уметь пользоваться кандидат), тем точнее наши алгоритмы подберут соискателя, которому можно рекомендовать вашу вакансию. Требования к кандидату Верно Неверно Что кандидат должен уметь, знать, каким опытом обладать (знание каких программ, языков, наличие сертификатов, разрядов). Опыт коммерческой разработки под iOS от трех лет.

Опыт модуляризации приложений в iOS.

Понимание какой вариант схем в DI подходит в зависимости от задач. коммуникабельность;

пунктуальность;

гибкость. Вы написали вакансию и уверены, что учли все рекомендации? Теперь сократите текст на 30%. Чаще всего соискатели просматривают вакансии по «диагонали», так как стремятся максимально быстро просмотреть все варианты и выбрать самые интересные. Суть вакансии должна считываться в первые несколько секунд и четко доносить идею, что вы готовы предложить потенциальному сотруднику.

Чек-лист для составления идеальной вакансии

Блок «Описание компании» отвечает на вопрос, кто предлагает работу. Ответ должен содержать факты, а не субъективные оценки и быть исчерпывающим

Блок «Заработная плата» отвечает на вопрос, сколько кандидат сможет заработать. Цифра должна быть честной, реальной, соответствующей должностному функционалу.

Блок «Условия работы» — это презентация рабочего места и ответ на вопрос, насколько удобно, приятно, полезно у вас работать.

Блок «Должностные обязанности» — ответ на вопросы, что конкретно предстоит делать, каких результатов ждет компания.

Блок «Требования» отвечает на вопросы, что кандидат должен знать и уметь, каким опытом обладать.

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