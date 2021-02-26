Четко и по делу: что учесть при описании вакансии

Анастасия Шмырина, директор департамента продаж в SuperJob, делится секретами описания вакансий, которые позволят сократить путь от «мы в поиске сотрудника» до «сотрудник нанят». Прислушавшись к ним, вы сможете рациональнее тратить бюджет на платформах по поиску специалистов.
Представим, что в SuperJob открыта вакансия разработчика мобильных приложений (кстати, это правда так).
О компании
Посмотрите внимательно на описание компании. В ней должна быть указана только та информация, которая действительно важна и полезна потенциальному сотруднику. Старайтесь менять акценты в описании в зависимости от должности: сотруднику АХО полезнее знать число сотрудников и размер офиса, а разработчику — над каким продуктом предстоит работать и с каким технологическим стеком иметь дело.
Избегайте субъективных оценок: «Мы успешная компания», «быстро растущий бизнес». Если вы правильно упакуете факты, то кандидаты сами придут к этим выводам.
|О компании
|Верно
|Неверно
|Представляемся, говорим, кто мы такие. Нормальные люди так начинают разговор с другими людьми.
|Мы — ведущая российская IT-платформа для подбора талантливых специалистов и поиска работы. Вот уже 20 лет создаем технологии, которые ежегодно помогают найти работу миллионам специалистов.
|ООО «СуперДжоб»
Заработная плата
Кандидат прежде всего ориентируется на зарплату, поэтому сразу пишите конкретную сумму реального дохода с учетом бонусов (в условиях работы можно дописать, что из чего складывается доход, например, фиксированный оклад + бонус).
В вопросе денег нет места лукавству, поэтому не пишите заведомо завышенную сумму, чтобы привлечь больше желающих, а потом на собеседовании сказать, что это, если бы были переработки. Подобная схема только приведет к потере времени для обеих сторон.
|Заработная плата
|Верно
|Неверно
|Сколько денег мы дадим за труд работника
|До 450 тыс. рублей.
|От 320 до 750 тыс. рублей.
Условия работы
По сути, описание условий работы — это презентация рабочего места и ответ на вопрос кандидата: «Насколько мне будет приятно/удобно у вас работать?» Избегайте общих слов (хорошие условия, комфортный офис) и дайте информацию, которая заинтересует конкретного кандидата в зависимости от его профессиональной области.
|Условия работы
|Верно
|Неверно
|Где работать, на чем, с кем, во сколько приходить.
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Должностные обязанности
В должностных обязанностях нужно емко и информативно описать, чем сотруднику предстоит заниматься каждый день. При этом либо из незнания должностного функционала, либо в целях экономии работодатели часто пытаются закрыть одной вакансией функционал двух-трех сотрудников. Подумайте дважды, стоит ли так делать. Если на рынке за те же деньги есть вакансии с меньшим функционалом, то будьте готовы платить больше.
Оптимальнее всего оформить должностные обязанности в пять-семь основных пунктов, написав самое важное и объяснив суть вакансии. Пользователи чаще ищут работу через мобильные приложения и долго скроллить текст на экране смартфона неудобно.
|Должностные обязанности
|Верно
|Неверно
|Что конкретно надо делать.
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Мы в SuperJob ищем Lead-разработчика iOS-приложений. Предстоит развивать несколько продуктов: для поиска работы (Swift, RxSwift) и для поиска сотрудников (Objective-C, ReactiveCocoa).
Что нужно делать:
|Создание приложений на Андроид и IOS.
Если нужно добавить что-то важное, дайте дополнительную информацию в конце вакансии — это может быть описание команды, с которой предстоит работать, или почему ваш продукт так важен для общества.
Например: «В команде мобильной разработки работает 50 человек, и мы активно набираем бойцов под новые классные проекты. Мы – за баланс и обмен опытом, а еще считаем, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится, поэтому у нас можно выбирать и технические задачи, и UI. Релизим каждые две недели, собираем через Fastlane. В планах – большой рефакторинг, поэтому предстоит работа с легаси-кодом» .
Требования к кандидату
Очень частая ошибка — указывать soft skills в требованиях. Вы не сможете проверить личные качества на первичном собеседовании. Чем больше конкретики вы укажете (какими инструментами должен уметь пользоваться кандидат), тем точнее наши алгоритмы подберут соискателя, которому можно рекомендовать вашу вакансию.
|Требования к кандидату
|Верно
|Неверно
|Что кандидат должен уметь, знать, каким опытом обладать (знание каких программ, языков, наличие сертификатов, разрядов).
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Вы написали вакансию и уверены, что учли все рекомендации? Теперь сократите текст на 30%. Чаще всего соискатели просматривают вакансии по «диагонали», так как стремятся максимально быстро просмотреть все варианты и выбрать самые интересные. Суть вакансии должна считываться в первые несколько секунд и четко доносить идею, что вы готовы предложить потенциальному сотруднику.
Чек-лист для составления идеальной вакансии
- Блок «Описание компании» отвечает на вопрос, кто предлагает работу. Ответ должен содержать факты, а не субъективные оценки и быть исчерпывающим
- Блок «Заработная плата» отвечает на вопрос, сколько кандидат сможет заработать. Цифра должна быть честной, реальной, соответствующей должностному функционалу.
- Блок «Условия работы» — это презентация рабочего места и ответ на вопрос, насколько удобно, приятно, полезно у вас работать.
- Блок «Должностные обязанности» — ответ на вопросы, что конкретно предстоит делать, каких результатов ждет компания.
- Блок «Требования» отвечает на вопросы, что кандидат должен знать и уметь, каким опытом обладать.
Фото на обложке: tomert/depositphotos.com
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