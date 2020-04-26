К чему готовиться при открытии IT-бизнеса: 8 проблем, о которых надо знать

Но как и в любом другом бизнесе, в IT полно трудностей и подводных камней, поэтому важно грамотно оценивать свои силы, понимать специфику рынка и иметь четкий план действий.

IT-сфера по праву считается одной из самых перспективных и востребованных. Бурный рост, отсутствие потолка для развития и низкий порог входа так и манят молодых предпринимателей начать свой бизнес в IT.

1. Недостаток экспертизы

Распространенная проблема с которой сталкиваются начинающие предприниматели — это недостаток экспертизы в отдельных процессах. Даже если у вас уже был релевантный опыт и вы участвовали в проектах в качестве разработчика или любого другого звена, организовать это самому гораздо сложнее.

Первая трудность — определить реальные сроки завершения проекта. Из-за специфики процесса разработки не всегда есть возможность точно озвучить заказчику сроки завершения работ.

Отсутствие должного опыта и страх потерять клиента вынуждают прикидывать примерные сроки, основываясь лишь на своем видении разработки. Как правило, это не имеет ничего общего с реальностью.

Только опыт на реальных проектах и понимание того, как будет работать ваша команда, позволят приблизиться к реальным срокам. А чтобы избежать недопонимания с заказчиком, советуем в первое время озвучивать сроки «с запасом».

Вторая проблема, вытекающая из первой, — это сложность в оценке стоимости проекта. Какую сумму выставить, чтобы не спугнуть клиента и не продешевить?

Большинство начинающих предпринимателей бояться потерять первых клиентов и выставляют минимальную стоимость за проект, хотя понимают, что на самом деле это стоит дороже. В дальнейшем свернуть с этого пути очень сложно, поэтому не стоит слепо идти на поводу у клиента.

Озвучивайте ту цену, которую считаете нужной, ориентируясь на среднюю цену по рынку.

Третья проблема — у команды тоже может не хватать экспертизы. Поначалу мы много ошибались, в разработке творился хаос и никто не знал, как делать правильно. Поэтому в первый год работы мы только и делали, что выстраивали бизнес-процессы. А во второй уже их оптимизировали.

2. Кассовые разрывы (и доверие команды)

Куда же без кассовых разрывов и кредитов. Несмотря на то что войти в IT-бизнес можно без особых вложений, сталкиваться с финансовыми проблемами все же приходится.

Казалось бы, при чем тут доверие?

Когда я работал над своими первыми проектами, мне не всегда хватало компетенции озвучить реальные сроки. В итоге работа над проектом затягивалась, и сроки выплат сотрудникам сдвигались. Были месяцы, когда сотрудники сидели без зарплаты вообще. В тот момент пришлось даже прибегнуть к кредиту на выплату зарплат.

И только доверие моей команды, которая не бросила компанию в тяжелое для нее время, помогло из этого выбраться и стабилизировать работу.

Советую начинающим бизнесменам все же иметь «подушку безопасности» на случай кассовых разрывов. И собрать команду из высокомотивированных специалистов, которые не бросят компанию в случае первых трудностей.

3. Трудности с поиском кадров

Первая проблема здесь — это недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на то что рынок заполнен резюме разработчиков разных мастей, в действительности толковых очень мало.

Например, каждый второй, кто «умеет в HTML/CSS», считает себя достойным кандидатом на позицию frontend-разработчика. В результате поиск подходящего специалиста затягивается.

Вторая проблема — квалифицированные кадры, не хотят работать на вас. Проблема в том, что, по статистике, на одного толкового специалиста всегда приходится несколько предложений о работе, даже если он на данный момент не находится в поиске.

В итоге он выбирает наиболее интересное по уровню дохода. А молодая компания, не в состоянии сделать специалисту такой же оффер, как крупная.

При этом, по данным HeadHunter, сфера IT имеет большой ежегодный прирост молодых специалистов уровня junior, которые не имеют достаточного опыта для работы над крупными проектами.

В этом случае у меня один совет: постараться составить максимально хороший оффер и найти грамотного HR менеджера, который в совершенстве владеет хантингом разработчиков.

4. Ловля крупной рыбы

Еще одна проблема связана с тем, что многие IT-компании пренебрегают мелкими заказами на начально этапе. Разумеется, каждый хочет заниматься крупными проектами и работать с именитыми заказчиками. Но нужно с чего-то начинать.

Не нужно брезговать даже фриланс-биржами. На старте мелкие заказы — это основной источник доходов компании.

5. Работа над внутренними продуктами

Тут нужно пояснить, что разработка внутренних продуктов компании — это, безусловно, хорошо. Но только не на этапе развития.

Когда есть все ресурсы, многие думают: почему бы не сделать, например, собственный онлайн-сервис? Но в итоге вытягивание ресурсов из компании, которая еще толком не приносит прибыли, оборачивается провалом.

Спросите любого IT-предпринимателя, и у каждого вы найдете пару таких нереализованных проектов, которые «пылятся в шкафу» по сей день.

6. Высокая конкуренция

Конкуренция в IT-сфере довольно высокая, но где ее нет?

Исходя из рейтингов аналитического агентства Tagline можно понять, что определенные ниши уже заняты компаниями, которые зашли на рынок 10 и более лет назад. Например, ниша mobile-разработки.

Эти компании заняли лидерство в своих нишах, потому что начали свою деятельность в самом начале бурного развития ИТ-сферы и успели поработать, наверное, со всеми крупными компаниями России и СНГ.

Это не значит что небольшие компании работают хуже — просто у старожилов больше опыта и возможностей, так как за время своего существования они нарастили мощную техническую экспертизу и репутацию.

В любом случае, на IT-услуги бешеный спрос — и это главное. Простой совет: делайте «на качество» — и в итоге займете свою позицию на рынке. Места хватит для всех.

7. Сложности с привлечением клиентов

Искать клиентов в IT тяжело, так как большинство стандартных методов привлечения работают не столь эффективно, как в других сферах.

Например, у вас вряд ли получится найти в Instagram клиента, которому нужно разработать мобильное приложение за 3 млн рублей. С контекстной рекламой дела обстоят лучше, но, опять же, «жирных» заказов ждать не стоит.

Email-рассылка — тоже мимо, так как она хороша в основном для работы с лояльностью клиентов и для допродажи услуг. Вряд ли клиент, который заказывал у нас разработку CRM, захочет сделать еще одну в ближайшее время.

Поэтому в дополнение к стандартным мы задействуем альтернативные инструменты, такие как выступления на тематических конференциях, статьи в бизнес-журналах и точечное привлечение сейлзом потенциальных клиентов.

В нашей практике был случай, когда крупный проект достался нам из-за статьи, опубликованной в журнале. На заключение самой сделки повлияло много других вещей, но именно статья сподвигла клиента связаться с нами.

Так или иначе, большая часть заказов будет приходить «по сарафану», если компания хорошо поработает в самом начале.





8. Организация работы над проектом

На старте бизнеса каждый предприниматель представляет собой некого трансформера, который при необходимости превращается в директора, сейлза, продакт-менеджера, эйчара и так далее.

Совет первый: прекратите делать все сами — снимите с себя лишние обязанности, делегируйте. Постарайтесь как можно быстрее нанять продакт-менеджера, который будет отвечать за организацию процесса разработки.

Но есть одно «но». Если вы сами не умеете продавать свой продукт, то даже самый опытный сейлз не спасет продажи компании. В сфере разработки заключение крупных сделок всегда остается за директором.

Совет второй: изучите существующие подходы к разработке. Не нужно изобретать велосипед — за вас уже все придумали. Самые популярные подходы разработке проектов — это Scrum и Waterfall.

Совет третий: как только вы поставите бизнес-процессы «на ноги», начинайте заниматься стратегией и развитием бизнеса. Можно не заметить новых возможностей и перспектив, если вы с головой погружены в операционную деятельность.





Как получить максимум

На первых проектах озвучивайте заказчику сроки с небольшим запасом — на случай непредвиденных проблем.

При оценке проекта ориентируйтесь на среднюю цену по рынку.

Соберите вокруг себя команду лояльных специалистов, которые вам доверяют.

Не пренебрегайте мелкими заказами.

Не создавайте внутренние продукты на этапе развития компании.

Не берите всю работу на себя — делегируйте, как только появится возможность.

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