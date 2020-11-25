Какими качествами должен обладать современный лидер и как им стать

В колонке Rusbase Александр рассказал, какими качествами должен обладать лидер и как добиться в этом реальных результатов. Осторожно — придётся много работать!

Александр Бочкин, генеральный директор компании «Инфомаксимум» никогда не мечтал стать управленцем и не рассчитывал на звание лидера. Он был разработчиком, потом создал IT-стартап и после ряда закрытых проектов подумал, что пора менять отношение к управленческой деятельности.

Содержание:

1. Какими качествами обладают лидеры: три главных черты

2. Типы лидеров

3. Что необходимо делать для формирования лидерских качеств



4. Тест на качества лидера: как понять, лидер вы или нет

5. Заключение

Какими качествами обладают лидеры: три главных черты

Тим Кук — СЕО Apple — держит в фокусе три аспекта, которые считает основой лидерства:

люди,

стратегии,

эффективность.

Люди — на первом месте, и я поддерживаю такой подход. Для меня очень важно понимать природу поступков, отличать истинные стремления от бесполезной суеты, адекватно оценивать мотивацию. Эмоциональный интеллект развивать крайне полезно еще и для того, чтобы адекватно оценивать свои возможности, реальный уровень стрессоустойчивости, уметь сказать «нет». Это основа для выстраивания качественных коммуникаций, которые в бизнес-среде являются составляющими успеха.

Что еще? Конечно, высокий уровень личной мотивации. Без этого никак. Лидер не ждет внешних стимулов, чтобы действовать. Он понимает, ради чего работает и каких целей хочет добиться.

Безусловный профессионализм и умение нести ответственность за свои решения. Что отличает лидера от человека, наделенного полномочиями? Первый, разбираясь в своей теме и принимая решения, готов ответить за возможный провал. Второй — скорее разведет руками и скажет, что обстоятельства оказались сильнее.

Перед тем, как мы начали работу над созданием первой российской системы класса process mining, я изучил рынок, имеющиеся решения, много общался с клиентами. Но моя команда без энтузиазма отнеслась к идее. Было много сомнений, аргументы «против» звучали весьма убедительно, я осознавал риски и был готов к последствиям. Мы взялись за разработку, провели пилоты с крупными российскими компаниями и в 2019 зарегистрировали Proceset в реестре отечественного ПО.

Эти три качества я выделил для себя основополагающими. Можно сказать, они — фундамент, а что вы на нем решите возводить — зависит от амбиций.

Типы лидеров

Если вы знакомы с классификацией типов по Эдварду де Боне или Скотту Шейну, то знаете, что у каждого из них был свой подход к определению лидерства. Эдвард де Боне — психолог и полагал, что есть порядка 14 типов — от организаторов до ведущих за собой. Скотт Шейн, удостоенный глобальной премии за вклад в исследования предпринимательства, вынес на суд публики иную версию. В его понимании есть 8 типов лидеров — от вожака до соблазнителя.

Мне же ближе типология, которая определяет два типа:

Функциональный лидер. Сосредоточен на целях и задачах. Им движет желание вместе с командой реализовать намеченный план и достичь успеха.

Сосредоточен на целях и задачах. Им движет желание вместе с командой реализовать намеченный план и достичь успеха. Аффективный лидер. Его все любят, он умеет наладить коммуникации в команде и за ее пределами. Но все его время занимают взаимоотношения с окружающими, особенно с членами своей группы.

К какому типу себя отнести, решает каждый сам. Если мы говорим о лидерах среди управленцев, помните, что успех — общая заслуга. Ваша компания добивается результатов благодаря вкладу каждого члена команды. Уделяйте время повышению вовлеченности сотрудников, сделайте их своими союзниками, носителями ДНК компании. Когда у вас хороший продукт или услуга, безупречная стратегия и сильная команда, успех придет, даже если вы не достигли профессионального дзена в качестве лидера.

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Что необходимо делать для формирования лидерских качеств

Мы все лидеры, каждый в своем направлении: в семье, среди соседей, друзей. Если рассматривать лидерство в профессиональном комьюнити, будьте готовы и учиться, и практиковаться, и отрабатывать новые подходы к организации своего времени. Это сложно, требует максимум внимания и времени.

Повторюсь, я программист и управленцем становиться не мечтал. В первое время воспринимал это как побочный эффект масштабирования бизнеса. Потом начал понимать, что достижение поставленной мною цели — создавать IT-решения, способные изменить не только мир бизнеса, но и жизни людей к лучшему — требуют вложений. И речь не о финансах.

Что необходимо делать лидеру:

Оцените свои моральные и эмоциональные возможности. Лидерство — бесконечные коммуникации, поиск ответов, тестирование гипотез, созвоны, летучки, планирование. Ваше внимание на 80% принадлежит окружающим. Справитесь? Планируйте. Всегда и все. При этом создавайте план с учетом возможных форс-мажоров, оставляя возможность быстро перестроиться. Распределяйте время. Методик тайм-менеджмента много, выберите подходящую для себя. Нельзя успевать все и всегда, важно научиться расставлять приоритеты. Учитесь. Вам помогут книги, курсы, тренинги. Не стоит этого стесняться, мы не рождаемся победителями. Обращайтесь к психологии, методикам управления командой, основа коммуникаций — всему, что поможет вам развиваться как профессионалу и личности. Ответьте на вопрос, принимая решение: «Как я посмотрю на это через полгода, год?». Как скажется действие или бездействие на вас, бизнесе, людях, с которыми вы работаете? Готовьте аргументы и контраргументы. Сначала для себя, потом для окружающих. Вы должны быть уверены в своих решениях на основе доказательной базы и, что не менее важно, суметь доказать свою правоту остальным. Отдыхайте. Как показал опыт, этому тоже стоит учиться. Нам иногда кажется, что в сутках мало часов. Надо еще поднажать, и все получится. Уверяю, это заблуждение. Такой подход выматывает, вгоняет в стресс, снижает внимание, концентрацию. Будьте готовы реагировать ровно на форс-мажоры, они случаются в любой сфере деятельности.

Тест на качества лидера: как понять, лидер вы или нет

Если к этой части статьи у вас сформировалось мнение, что уже обладаете качествами, необходимыми, чтобы возглавлять и вести к победам, поздравляю.

Однако ученые полагают: люди по объективным причинам создают и поддерживают положительное представление о себе, идеализируют свои качества и умения. Именно поэтому для определения лидерских качеств есть масса тестов.

Например, участники конкурса «Лидеры России» проходят когнитивные, логические, вербальные и числовые тесты. Крупные зарубежные компании обязательно тестируют соискателей. Вопросы разрабатывают и позже интерпретируют эксперты. Это необходимо, чтобы определить не только социальный портрет и уровень мотивации, но и сильные/слабые стороны человека.

Хотите себя проверить?

Пройдите диагностику лидерских способностей по методике Жарикова и Крушельницкого. Или тест по Джеку Уэлчу. Объединяет оба подхода необходимость выбрать утверждение, которое подходит именно вам.

Советую ориентироваться не на результаты тестов. Если вы замечаете, что на работе стали чаще обращаться к вашему мнению, приглашают к обсуждению глобальных и стратегически важных задач, делегируют решение вопросов и адекватно оценивают ваш вклад — это начало пути. Прокачивайте свои навыки, учитесь.

Заключение

Лидерские качества можно воспитать. Это долгий, трудный путь. Но если вы задались целью, верите в себя, готовы прикладывать усилия, все обязательно получится.

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