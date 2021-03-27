Как быстро построить карьеру в ИТ

По какому принципу компании из сферы ИТ и телекома назначают сотрудников на ключевые позиции — разбираемся вместе с руководителем коммерческого департамента оператора-интегратора «ОБИТ» Михаилом Телегиным.
Новичку в этой среде может показаться, что самые важные роли в ИТ-компаниях отводятся либо тем, кто непосредственно участвует в создании новых продуктов (разработчикам, программистам, devops-инженерам), либо, что очевидно, руководителям высшего звена. На самом деле это не так: дальновидные лидеры ищут перспективных людей на 3 и 4 уровня ниже, чем команда топ-менеджеров, и не ограничиваются «производственными» департаментами.
В последние пару лет ИТ-бизнес пришел к тому, что эффективное перераспределение человеческого капитала не менее важно, чем управление денежными потоками.
Согласно исследованию McKinsey, проведенному среди 600 компаний, респонденты, которые использовали стратегию перемещения кадров и частой внутренней миграции, были в 2,2 раза успешнее своих конкурентов по показателю общего дохода на вложенный капитал.
Сейчас идет настоящая борьба за ИТ-специалистов: компаниям из сферы информационных технологий и телекоммуникационных услуг приходится конкурировать за лучших кандидатов с работодателями из других отраслей, а влияние пандемии COVID-19 на привлечение талантов только усиливается. Проблема особенно остро стоит для телекома, где до 88% специалистов в области цифровых технологий, которые покидают компанию, меняют и сегмент рынка.
При этом компании ищут не просто талантливых или перспективных сотрудников, а тех, чьи таланты позволят бизнесу быстрее достичь целей. С этой точки зрения каждый специалист — кандидат или член команды — рассматривается как ресурс для конкретного проекта или даже реализации корпоративной стратегии в целом. Сотруднику, который намерен занять ключевую позицию и стать незаменимым, следует определить свою ценность в свете приоритетов компании и выйти к работодателю с обоснованным предложением.
Разберем пошагово, как это сделать.
Проанализируйте рынок и определите «свою» компанию
Сначала определитесь, где именно вы хотите и можете работать. Условно, все ИТ- и телеком-компании можно разделить на группы по типам стратегии развития:
- драйверы инноваций,
- лидеры по компетенциям и сервису,
- лидеры по привлечению клиентов.
Компании формируют штат из сотрудников, у которых есть набор качеств, необходимый для реализации одной из этих стратегий.
Так, драйверы инноваций концентрируются на создании масштабируемой ИТ- инфраструктуры для предоставления клиентам инновационных цифровых продуктов и услуг. Они выигрывают за счет быстрого и частого запуска новых сервисов и оптимизации существующих, конкурируя со стартапами и визионерами.
Таким компаниям нужны сотрудники с сильными технологическими навыками и знаниями в области облачных инфраструктур, больших данных, мобильных приложений, информационной безопасности и IoT. Им также интересны сильные рекрутеры и HR — для привлечения талантов и «звезд».
Лидеры по компетенциям и сервису используют симбиоз технологических преимуществ, опыта в предметной области и аналитику для постоянного апгрейда сервиса. Не менее важны для них базовые бизнес-направления: финансы, стратегия, качество обслуживания и работа с персоналом. Такой бизнес выигрывает благодаря сильному менеджменту и дисциплине — они, как правило, блестяще концентрируются на результате.
Вы можете не обладать навыками или профессиональным образованием в сфере ИТ, но если вы сильный финансист, менеджер проектов, аналитик и хотите работать на этом рынке, у вас отличные перспективы.
Лидеры по привлечению клиентов ставят во главу цифровой и традиционный маркетинг, брендинг и PR для привлечения, удержания и управления отношениями с клиентами. Значительную роль здесь играют развитые коммуникативные и креативные навыки. В таких компаниях большие перспективы открываются перед сильными специалистами по продажам, маркетологами, аккаунт-менеджерами, менеджерами проектов.
Найдите свой потенциальный вклад
Итак, вы нашли работу в интересующей компании. Следующий шаг: узнайте больше о ее планах. Недостаточно прочитать общий текст на сайте — найдите информацию о целевых рынках, изменениях в продуктовом портфеле и новых бизнес-единицах. Проанализируйте, как ваши профессиональные навыки могут пригодиться для реализации конкретной стратегической цели.
Большинство руководителей в компании «ОБИТ» — не старше 40 лет, при этом почти все работают в компании с первых лет ее истории. Без преувеличения можно сказать, что они формировались вместе с «ОБИТ» — наращивая компетенции и навыки «под требования» компании на тот момент. Если выстроить символическую карьерную линию каждого, можно отметить прорывной проект, который стал переломным как для сотрудника, так и для компании в целом. Это могло быть и начало сотрудничества с каким-то знаковым клиентом, которое переросло в многолетнее партнерство, и запуск нового сервиса или услуги, давший старт целому направлению — например, выход на рынок облачных решений.
Предложите готовое решение
Работа в ИТ — это не только про инновации и космические скорости, это и про упорство и труд. Готовьтесь потратить много сил на погружение в бизнес клиентов, с которыми работает ваша компания. ИТ-рынок — один из самых конкурентных, в гонке технологий преуспеть очень сложно. Ваша задача — сделать так, чтобы у клиента не возникла необходимость изучать предложения других игроков. Обеспечьте клиенту максимально комфортные взаимоотношения.
Наш старый клиент — один из крупнейших строительных торговых домов в стране — сделал ставку на омниканальности продаж. Изучив ситуацию на рынке и технические возможности клиента, мы поняли — необходим апгрейд и развитие его контакт-центра. Мы предложили оптимального разработчика ПО для автоматизации сервиса, внедрили его и обеспечили техническую поддержку. В итоге совместный трехсторонний проект перезапуска контакт-центра стал одним из ярких в отрасли, собрав «урожай» наград и рейтингов. «ОБИТ», в свою очередь, получил серьезное расширение сервисного контракта.
Это то, что на профессиональном жаргоне называется custdev — или метод получения полезной для бизнеса информации от клиентов. Копайте, вычленяйте самое ценное, трансформируйте в конкретные шаги.
Сделайте честные выводы
Из десятка основных твердых и мягких навыков, которые влияют на эффективность бизнеса в сфере ИТ и телекома, две трети относятся к цифровым технологиям и аналитике. Кроме того, большую роль играют знания в предметной области — облачных технологиях, IoT, информационной безопасности и так далее. Это значит, что даже у высококлассного разработчика, незнакомого со спецификой приоритетного для компании направления, может быть меньше шансов на быстрый карьерный рост в ее периметре, чем, скажем, у менеджера проекта, поработавшего в этом сегменте несколько лет и накопившего портфолио схожих кейсов.
Поэтому важно дать себе честную характеристику — какие навыки и качества, актуальные для компании, у вас развиты, а что можно быстро «прокачать».
Анализируйте свой опыт взаимодействия с коллегами, партнерами, клиентами — составьте портфолио кейсов, поймите, какие ваши слова/поступки/реакции привели к тому или иному результату, отмечайте ошибки, проектируйте ситуации на будущее. Изучите основы психологии и механизмы принятия решений.
От чего вам точно необходимо будет избавиться:
Скромность — запомните: нельзя стать звездой, если вы «немного не допилили». Ни один серьезный инвестор не вложит деньги в решение, которое еще не докручено. Человеческий ресурс — тоже сфера для инвестиций, поэтому научитесь искусству убедительных презентаций: себя, своих услуг, продуктов компании.
Упрямство — принципиальность и умение настоять на своем идет киногероям, а в бизнесе, в особенности на рынке ИТ, надо уметь быть гибким, развивать широту мышления и умение слушать и слышать. Здесь нет окончательного и единственно верного решения. Глубоко укоренившиеся положения — главный враг ИТ-бизнеса.
Недисциплинированность — сюда же относится неумение работать в команде и планировать время. Гении-одиночки могут быть полезны на одном из этапов создания продукта, но, если вам важно развитие внутри компании, научитесь быть частью корпоративного организма, договариваться и соблюдать дедлайны.
Цинизм — хотя ИТ не несут такой явно гуманистической миссии, как медицина или образование, ИТ-продукты и услуги в последние годы стали так востребованы среди всех групп населения, что приобрели социальный характер. ИТ — это изначально про то, чтобы делать жизнь людей проще, а бизнес — быстрее. Если вы напрочь лишены эмпатии и желания улучшить мир, реализовать себя в этой сфере будет сложно.
Повышенная чувствительность и обостренное самолюбие — научитесь работать с возражениями и слышать в критике не отрицание ваших достоинств, а мотивы, которые движут говорящим. Отрицательная реакция — это кладезь информации о том, чего не хватает вашему продукту, что стоит доработать в предложении и что именно беспокоит клиента в данный момент. Если вы забудете о своем раненом эго и сконцентруетесь на фактах, ситуация с наверняка примет другой оборот.
Чек-лист: насколько вы готовы к росту в ИТ?
- Технический бэкграунд: будем честны — без базового технического образования быстро продвинуться в ИТ-компании вам будет тяжело. Понятно, что недостаток специальных знаний может восполнить самообразование, но на это потребуются время и силы, а бизнес не может позволить себе ждать;
- Минимальные знания психологии, а лучше — склонность к психоанализу: это пригодится не только для продаж. ИТ-услуги в последнее время используют везде — даже в консервативных отраслях не обойтись без информационных технологий. Для успеха вы должны найти подход к разным людям;
- Основы финансовой грамотности и понимание ключевых принципов бизнеса: на фоне повсеместной цифровизации ИТ-департаменты приобретают стратегическое значение для организаций, а ИТ-специалисты все чаще участвуют в принятии ключевых бизнес-решений. Чтобы топ-менеджмент и собственники компаний вас услышали, научитесь говорить на их языке и оперировать категориями цифр и близкими им понятиями;
- Навыки управления проектами, в том числе удаленными: обращаясь за ИТ-услугами к сторонней компании, бизнес хочет получить результат в оговоренный срок, не вникая в специфику. Так, если речь идет об ИТ-переезде, клиент должен просто закончить рабочий день в одном офисе, а утром вывести свою команду в другой — с готовой ИТ-инфраструктурой и связью. Чтобы это произошло, необходимо синхронизировать и контролировать не один десяток процессов и людей;
- Креативность: не самое очевидное для ИТ-бизнеса качество, но для тех, кто намерен идти вверх по карьерной лестнице, оно может стать преимуществом. Даже если вы не создаете революционные продукты и инновации, умение находить нестандартные решения и оптимизировать процедуры выделит вас среди коллег. По сути, этого ждут от ИТ сегодня — способность творчески использовать технологии для удовлетворения конкретных бизнес-потребностей или ускорения прогресса в целом.
Фото: ESB Professional/shutterstock
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