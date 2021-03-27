Как быстро построить карьеру в ИТ

По какому принципу компании из сферы ИТ и телекома назначают сотрудников на ключевые позиции — разбираемся вместе с руководителем коммерческого департамента оператора-интегратора «ОБИТ» Михаилом Телегиным.

Новичку в этой среде может показаться, что самые важные роли в ИТ-компаниях отводятся либо тем, кто непосредственно участвует в создании новых продуктов (разработчикам, программистам, devops-инженерам), либо, что очевидно, руководителям высшего звена. На самом деле это не так: дальновидные лидеры ищут перспективных людей на 3 и 4 уровня ниже, чем команда топ-менеджеров, и не ограничиваются «производственными» департаментами.

В последние пару лет ИТ-бизнес пришел к тому, что эффективное перераспределение человеческого капитала не менее важно, чем управление денежными потоками.

Согласно исследованию McKinsey, проведенному среди 600 компаний, респонденты, которые использовали стратегию перемещения кадров и частой внутренней миграции, были в 2,2 раза успешнее своих конкурентов по показателю общего дохода на вложенный капитал.

Сейчас идет настоящая борьба за ИТ-специалистов: компаниям из сферы информационных технологий и телекоммуникационных услуг приходится конкурировать за лучших кандидатов с работодателями из других отраслей, а влияние пандемии COVID-19 на привлечение талантов только усиливается. Проблема особенно остро стоит для телекома, где до 88% специалистов в области цифровых технологий, которые покидают компанию, меняют и сегмент рынка.

При этом компании ищут не просто талантливых или перспективных сотрудников, а тех, чьи таланты позволят бизнесу быстрее достичь целей. С этой точки зрения каждый специалист — кандидат или член команды — рассматривается как ресурс для конкретного проекта или даже реализации корпоративной стратегии в целом. Сотруднику, который намерен занять ключевую позицию и стать незаменимым, следует определить свою ценность в свете приоритетов компании и выйти к работодателю с обоснованным предложением.

Разберем пошагово, как это сделать.