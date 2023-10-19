Как делится имущество при разводе?

При разводе супругов часто встает вопрос о разделе имущества. Как правильно его провести и в каких случаях следует обращаться в суд, рассказал Никита Андрушкевич — юрист, основатель юридической фирмы «Андрушкевич и партнеры» .

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Какое имущество делится при расторжении брака?

Раздел имущества возможен в любой момент в период брака или в течение трех лет после развода. Когда этот период истекает, обратиться в суд уже не получится.

В случае развода разделу подлежит любое имущество, которое было нажито после свадьбы.

Что является совместно нажитым имуществом?

Это может быть квартира, дача, машина, вклады на счетах, ценные бумаги и другое. Кроме денег и недвижимости, между супругами делятся и обязательства, то есть кредиты, займы, ипотеки.

По закону совместно нажитое имущество и обязательства принадлежат супругам в равных долях. Исключение составляют случаи, когда недвижимость, вещи или авто были оплачены из личных средств мужа или жены. Что под этим следует понимать?

Что такое личные средства?

Это деньги, накопленные до брака, подаренные, унаследованные или полученные после продажи личной собственности. Средства, заработанные обоими супругами после свадьбы, считаются общими.

Приведем пример из жизни. Допустим, квартира была приобретена супругами за 10 млн руб. Из них 5 млн руб. — это личные средства мужа, унаследованные от умершего родственника. Оставшаяся часть недвижимости была приобретена за деньги, заработанные за время совместной жизни.

Поскольку муж в свое время оплатил половину стоимости квартиры, при разделе он получает 50% жилплощади. Оставшаяся часть делится поровну между супругами. Это правило действует вне зависимости от текущей стоимости недвижимости. Важно лишь то, какая часть была оплачена личными средствами мужа или жены при покупке.

Какое имущество не делится?

Недвижимость, авто, ценные бумаги, приобретенные до брака, остаются в собственности у своего владельца. Второй супруг не имеет права на них претендовать.

Не подлежит разделу также имущество, полученное в дар или в наследство, даже если это произошло после заключения брака. Если недвижимость или машина были приобретены на деньги, подаренные одному из супругов, они остаются в его собственности.

Раздел имущества при наличии детей

В большинстве случаев раздел имущества при разводе супругов никак не влияет на детей. Но есть несколько исключений, которые необходимо учесть.

Допустим, с мужем или женой остается ребенок-инвалид. Тогда суд может передать этому супругу бóльшую долю недвижимости.

Если при покупке квартиры или дома был использован материнский капитал, доля ребенка выделяется пропорционально данной сумме, а оставшаяся часть делится поровну между его родителями.

Способы и порядок раздела имущества

Существует два способа разделить имущество при разводе: по соглашению сторон и через суд. В обоих случаях в основе может лежать брачный договор, но алгоритмы все равно будут разными.

Раздел имущества по соглашению сторон

В случае раздела имущества по соглашению сторон за основу берется брачный договор или соглашение о разделе. Оба документа должны быть заверены нотариально. Но между ними огромная разница.

Брачный договор позволяет определить форму собственности для любого имущества, даже если оно еще не приобретено. При этом необязательно перечислять конкретные позиции: достаточно общих характеристик. Например, жена оставляет за собой любую собственность, оформленную на нее. Допустим, если супруга в браке покупает машину, после развода, согласно документу, авто принадлежит ей, и муж не может на него претендовать.

Соглашение работает иначе. В нем указано только то имущество, которым владеют супруги на момент подписания документа.

Еще одно различие заключается в том, что брачный договор составляется до регистрации брака или во время совместной жизни. Соглашение может быть подписано только после свадьбы или в течение трех лет после развода.

Раздел имущества через суд

Разделу в суде подлежит только то имущество, которое было у супругов на момент совместного проживания. Например, муж и жена разошлись год назад, но на развод подали только через год. В это же время встал вопрос об имущественном разделе. За год муж получил премию. Поскольку он стал владельцем этих денег уже после прекращения совместного ведения хозяйства, они принадлежат только ему.

Если был заключен брачный договор, по которому все доходы считаются общими до официального расторжения брака, то премиальные деньги мужа должны быть разделены поровну между супругами. Правило работает и в обратную сторону. Если на момент снятия денег с вклада муж и жена еще вели совместное хозяйство, эти средства также принадлежат обоим супругам.

Оценка имущества при разводе: кто оценивает?

Любое имущество, которое подлежит разделу в суде, оценивается специальными компаниями. Из этой суммы рассчитывается цена иска и размер госпошлины.

Таким образом, раздел имущества при разводе имеет множество нюансов. В нестандартных ситуациях лучше обратиться к юристу, который поможет составить иск в суд и получить все, что полагается вам по закону.

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