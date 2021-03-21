В активном поиске: где и как искать бизнес-партнеров

Идеально, когда все получается естественно и без проблем: люди понимают, что хотят вместе вести бизнес, и быстро находят общий язык, глядя в одну сторону и строя одинаковые планы. Но так случается редко. Чаще всего нужно постараться, чтобы найти «второго пилота», с которым можно разделить все успехи и провалы общего дела. Как и где искать бизнес-партнеров в зависимости от целей и масштаба компании? Об этом рассказал президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев.

Как найти партнера в стартап

Если вы стартап и только начинаете свой путь к вершине, стоит попробовать сразу несколько вариантов поиска партнера. При этом найти его можно в самых неожиданных местах!

1) Посещайте speed datings для бизнеса

Быстрые знакомства бывают не только романтические, но и деловые. На мероприятии можно встретить активных людей с разными целями: кто-то приходит прокачать себя в общении, а кто-то — найти партнеров. Поэтому шанс встретить единомышленников велик.

Главное отличие speed dating от иных мероприятий в том, что люди приходят туда с конкретными целями и задачами, а не просто «на других посмотреть». К тому же никто не посчитает неуместным даже очень быстрое предложение обсудить возможное партнерство.

Лучше всего подписаться на тематические группы в соцсетях, которые можно найти по тегам и главным словам (например, во «ВКонтакте» или Facebook) — так всегда можно быть в курсе событий и не пропустить очередную встречу. Если первый опыт пройдет удачно, можно оставить свои контакты, и тогда клубы будут уже сами приглашать вас на очередной вечер.

2) Присмотритесь к бывшим коллегам

Большой плюс, что вы уже знаете, на что способен специалист, как он проявлял себя на работе раньше. Если это ответственный человек с похожими взглядами — стоит сделать ему бизнес-предложение!

3) Не забывайте про бывших сокурсников

Одинаковая специальность может говорить о схожих интересах и планах в работе. Бизнес-партнеров можно искать и через знакомых: поспрашивайте их, возможно, кто-то тоже находится в поиске партнера.

4) Мониторьте сайты бесплатных объявлений

Да, там не только продают б/у-вещи, но и выставляют вакансии и объявления. Если потратить время, есть вероятность найти нужное предложение. В любом случае не стоит скидывать этот вариант со счетов, — можно искать партнера параллельно на разных площадках.

Лучше всего обращать внимание только на объявления с фото автора (на многих сайтах есть эта функция), а также смотреть на форму обратной связи: если человек скрыл свой номер телефона, предпочитая общаться только через сайт, это может быть плохим знаком.

Как найти партнера для запуска нового направления в компании

Если вы планируете вывести на рынок новый продукт или услугу в рамках существующей компании, начните с изучения конкурентов, чтобы трезво оценить свои шансы. А затем приступайте к поиску партнеров, заинтересованных в создании чего-то нового и уникального.

1) Посещайте тематические встречи, чтобы быть в курсе событий и новостей

После того как вы промониторите предложения бизнес-ниши, в которой хотите преуспеть, начните активно посещать тематические встречи. Именно там, среди единомышленников, можно познакомиться с бизнес-звездами в своей сфере, которые и могут стать вашими партнерами.

2) Активно пользуйтесь соцсетями

В том числе с фокусом на бизнес — как LinkedIn. Использовать ресурс можно в двух форматах: наводить справки по конкретному специалисту перед тем, как вступить с ним в переговоры, или искать возможного партнера по критериям — образованию, релевантному опыту, стартовому капиталу.

Как найти партнера для масштабирования бизнеса

Если вы хотите расширить и масштабировать бизнес, ищите партнера без спешки и там, где «плавает крупная рыба».

1) Обратите внимание на благотворительные фонды и мероприятия

Сегодня благотворительность — это часть общественной нагрузки многих бизнесменов. Каждый делает это на своем уровне: кто-то жертвует средства в помощь детям и пожилым, кто-то создает собственный фонд, а кто-то — участвует в мероприятиях, самостоятельно сажая деревья или убирая мусор, чтобы популяризировать заботу об окружающей среде.

Посещение таких акций и благотворительных вечеров — возможность найти близких по духу людей, которые могут стать и вашими бизнес-партнерами. Всю информацию можно найти в соцсетях, подписавшись на оповещения нужных групп. Также подпишитесь на новости крупных благотворительных фондов.

2) Посещайте тематические бизнес-мероприятия

Это форумы, семинары, конкурсы, премии, мастер-классы и выставки, где в одном месте собираются или представители определенной бизнес-отрасли, или предприниматели из разных сфер — это зависит от формата встречи. Форум или семинар могут быть посвящены, например, именно дистанционным услугам — или ведению бизнеса в России в целом.

Часто такие встречи посещают уже подготовленные предприниматели, которые сами заинтересованы в сотрудничестве. Поэтому заключение сделок прямо на отраслевом форуме — не редкость!

Чтобы не пропустить нужные мероприятия, советую мониторить бизнес-афиши, подписаться на тематические группы. Также легко отслеживать события на сайтах Торгово-промышленной палаты и профильных министерств.

Можно составить ежегодный план повторяющихся мероприятий. Например, итоговые круглые столы на бизнес-темы в Общественной и Торгово-промышленной палатах или премии — «Бизнес-успех», «Финансовая элита России», «Время инноваций», «Я был прав!», премия Правительства Москвы «Прорыв года».

3) Не скидывайте со счетов светскую жизнь

Вечеринки, рауты, мероприятия, организованные разными журналами, открытие ресторанов и театральные премьеры — это не только способ приятно провести вечер. Там вполне реально встретить бизнесмена, с которым может случиться коннект.

Никто не запрещает искать партнера и на серьезных форумах, и с бокалом шампанского в руках на кинопремьере.

4) Поищите среди сотрудников компаний-конкурентов

Станьте хедхантером и обратите внимание на топ-менеджеров и управляющих в компаниях профильной сферы. Возможно, кто-то из них хочет двигаться дальше по карьерной лестнице и уже готов взять на себя ответственность в виде бизнес-партнерства.

Отслеживать их деятельность можно в соцсетях: в профиле компании и на личной странице сотрудника, где обязательно появится информация о новом проекте или успешном закрытии сделки. Так можно сформировать образ сотрудника, работающего на конкурента, и пригласить его на личную встречу.

5) Присмотритесь к топ-менеджерам своей компании

Порой нужные люди оказываются ближе, чем вы думали. Возможно, кто-то из них мог бы стать полноценным бизнес-партнером. Если человек показал себя как отличный управленец, умеющий принимать нетривиальные решения, стоит подумать о формировании новой команды с его участием.

Один из плюсов такого способа поиска в том, что у вас на руках будет вся биография человека. Вы ведь знали, кого берете на работу.

Заключение

Стоит отметить, что есть еще несколько правил, которые можно применить к любому формату поиска бизнес-партнера.

Во-первых, не накидывайтесь на людей сразу с предложением о работе. Такой напор только отпугнет! Сначала познакомьтесь, создайте дружелюбную атмосферу. Если увидите, что человек нацелен на продолжение знакомства, озвучьте свои цели.

Во-вторых, четко формулируйте свою бизнес-идею. Что это за проект, на какой срок он рассчитан и какая роль будет отведена партнеру. Размазанное описание покажет вас не с лучшей стороны. Также стоит всегда иметь при себе визитки, чтобы обменяться контактами.

И последнее — не зацикливайтесь на одной форме поиска: ищите и в онлайне, и на мероприятиях, и через сарафанное радио.

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